Подбираем верхнюю одежду для девушек plus size: после этих советов тренч и пальто сядут идеально

Девочки, осень уже стучится в двери, а это значит, что пора утепляться и при этом не жертвовать стилем. И да, если ты обладательница шикарных форм, то забываем о мешковатых пальто и пуховиках, которые "всё скроют". Ничего скрывать не нужно! Верхняя одежда – твой главный союзник в создании стильных, крутых образов. Готова узнать, как выбрать тренч, пальто и пуховик, которые не добавят объема, а подчеркнут достоинства? Поехали!

Тренч: спасаем талию!





Тренч – наша палочка-выручалочка для осени. Забудь про бесформенные мешки, тренч должен красиво подчеркнуть твою талию. Длина чуть ниже колена сделает ноги визуально длиннее – это же маленькая модная магия! А пояс – твой лучший друг: завязываем его потуже и получаем эффект «песочных часов». Не бойся ярких цветов! Бордовый или глубокий синий сделают тебя звездой осенних улиц, а бежевый добавит элегантности. Главное – никакой перегрузки массивными пряжками и карманами.

Пальто, в котором ты королева





Правильное пальто – это когда ты чувствуешь себя королевой с первого взгляда в зеркало. И тут секрет в крое. Выбирай прямые или слегка приталенные модели – никаких oversize-тентовых вариантов. Идеальная длина – до середины голени. Это стильный баланс: ты не выглядишь как маленький грибок, и фигура остается подчеркнутой. А вертикальные пуговицы, потайные застежки и разрезы по бокам – это такие «спецэффекты» для стройности. Проверено!

Пуховик, но не комбинезон для астронавтов





Ну а без пуховика осенью не обойтись, согласна? Но вот только не выбираем пуховики, которые превращают тебя в объёмный мягкий шарик. Берем модели с диагональными линиями стежки – они делают фигуру стройнее. И да, кулиска на талии – это гениальная штука. Тянем за шнурки и вуаля – у тебя появилась талия даже под пуховиком. Главное – следи за длиной: идеальный вариант – до середины бедра или чуть ниже. И никаких микроскопических моделей, в которых каждая часть тела мерзнет отдельно!

Цвет и принты: будь яркой, как осень!





Давай честно: осень и так серая, зачем добавлять черный в свои образы? Конечно, классика всегда в моде, но изумрудный, тёмно-синий, горчичный – вот те цвета, которые сделают тебя яркой и стильной. А если ты любишь принты, выбирай те, которые работают на тебя: мелкие узоры и вертикальные полоски не добавят объема, но придадут образу динамики.

Материалы: только легкость и комфорт

Забудь о плотных и тяжелых тканях, которые могут добавить объем там, где его не нужно. Выбираем мягкие, струящиеся материалы, которые ласково обнимают твои формы. Шерсть, кашемир и их миксы – твои лучшие друзья. Эти ткани не только красивые и теплые, но и подчеркивают линию фигуры, сохраняя легкость.



Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как стильно носить шарф этой осенью.