Модные свитера на осень-зиму 2019-2020 года

Теплый свитер – один из обязательных атрибутов уюта и комфорта в дождливую осеннюю погоду. Женский свитер идеально вписывается в любой наряд и прекрасно сочетается с юбками, брюками, джинсами и шортами. Однако, чтобы не ошибиться с выбором подходящей модели, следует изучить все нюансы моды на свитера осенью и зимой 2019-2020 годов на фото.

Цветовая гамма женских свитеров

Свитер всегда играет главную роль в наряде, с чем бы его ни надели. Поэтому рекомендуется подходить к выбору данной детали одежды основательно.

На сегодняшний день модельеры предлагают огромное количество цветовых решений для свитеров, поэтому модница может выбрать именно то, что идеально впишется в ее образ. Самые модные оттенки осенне-зимнего сезона представляют собой нежные и пастельные цвета: кремовый, пудровый, бежевый и шоколадный.

Для тех, кто не видит свой образ без ярких цветов, тоже предусмотрен выход – оранжевый, красный, бутылочный и синий цвета также популярны.

В тренде осени-зимы 2019-2020 годов остаются свободные фасоны свитеров, порой напоминающие мешок. Особенно актуальны объемные модели зеленого и бордового цветов.

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Удлиненные свитера под вид платьев немного поменяли свой окрас и в новом сезоне на пике популярности будут двухцветные: черно-белые и серо-черные тандемы. Среди вязаных вещей любимчиком моды стал темный пудровый оттенок. Ненавязчивая глазу пастельная гамма оттенков будет лидировать среди цветов теплых вещей.

Модный белый свитер

Белый свитер будет актуальным в новом сезоне. Модели из тонкой пряжи прекрасно смотрятся в спортивном луке. Белый цвет выглядит аккуратно и уютно, а в хмурую дождливую осень он добавит светлого настроения его обладательнице и тем, кто ее окружает.

Существуют ультрамодные молодежные модели свитеров, украшенные оригинальными рисунками различных абстрактных объектов.

Полоска – модный узор для женского свитера

Полоска держится на пике моды уже несколько лет, но все же останется актуальной еще один сезон, и ее часто можно будет увидеть на женских свитерах. Данный выбор неудивителен, ведь именно такой модный принт добавляет особой стильности теплым уютным вещам.

Одной из первых вывела полоску на мировые подиумы Коко Шанель, придав своим моделям особую пикантность и задор. Осенью и зимой 2019-2020 года в моде будут яркие, экстравагантные сочетания полосок, смелые и дерзкие цвета, варианты представлены в фото ниже.

Вязаный женский свитер с декором

В моде свитера, декорированные разными видами завязок. На одних моделях шнуровкой украшена зона декольте, другие же имеют широкие ленты по всей спине. Привлекают всеобщее внимание шнуровка на плечах, прокинутая через рукав.

Любая дополнительная деталь украсит и сделает неповторимым простой вязаный свитер. Встречается пушистые украшения приятных нежных цветов. Такой декор прекрасно подходит для молодых и романтичных особ.

Актуальный кроп-свитер

Женщинам с идеальной талией отлично подойдет укороченная модель свитера. При этом с ним можно сочетать любой низ, будь это брюки, джинсы или завышенная юбка. Для того чтобы выглядеть модно и изящно, можно надеть кроп-свитер с облегающим платьем. В 2019 году в тренде укороченные модели, связанные различными узорами, яркие цвета и акцент на необычной форме рукавов, к примеру, в виде колокольчика.

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Модные свитера-оверсайз

Огромные женские свитера, будто бы позаимствованные у плечистого спутника жизни – еще один тренд осени и зимы 2019-2020 года. Хотя оверсайз модели одежды стали популярными несколько лет назад, они все еще не потеряли своей актуальности. Ведь объемные модные свитера только подчеркивают хрупкость и женственность.

В 2019 году особо востребована нарочитая грубость в вязке, ассоциирующаяся с деревенской одеждой, оригинальные формы рукавов и высокий ворот, как на предложенных фото.

Модели свитеров, размер которых отличается в большую сторону от параметров девушки, смотрятся мило и совсем не инфантильно. Таким особам не стоит волноваться о том, как они будут выглядеть со стороны, ведь объемные вещи не только удобные, но и по-современному стильные.

Отличить ультрамодный свитер оверсайз можно по нескольким характерным чертам. Нарочито свободный фасон предполагает особые требования к пошиву:

Ткань предпочтительнее шерстяная, можно также выбрать ангору или кашемир. Вязаные изделия часто делают из пряжи овцы или альпаки, не менее привлекательны модели из искусственной шерсти. Визитной карточкой свитеров в 2019 году являются разнообразные цвета, необычные формы рукавов и горловин.

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Супермодными цветами в холодное время года будут коралловый, бордовый и светло-бежевый. Универсальный черный также не сдает своих позиций. Горловина свитера может быть, какой угодно, однако предпочтение отдается огромным воротникам, откровенным вырезам и прямым горловинам.

Стилисты советуют выбирать модели с объемными рукавами, длиной до локтя и присобранные на резинку или завязки.

Привлекательная крупная вязка

Теплый женский свитер – это не только дань моде, но и спасение от холода хмурой осенью или морозной зимой. Мода на 2019-2020 года предполагает множество моделей модных свитеров разнообразной направленности, начиная классикой и заканчивая яркими экстравагантными деталями гардероба.

Крупная вязка наиболее привлекательно смотрится в исполнении из пряжи спокойных пастельных тонов и не требует дополнительных украшений. На пике моды как однотонное, так и разноцветное решение цвета. Представленные ниже фото помогут сделать выбор.

В новом сезоне осень-зима 2019-2020 года мода на крупную вязку слегка изменится. Будут одинаково востребованы как длинные, так и укороченные модели свитеров.

В тренде украшения в виде косичек или крупных цветов из кожи или контрастной пряжи. Модницам стоит обратить пристальное внимание на свитера бежевого, черного или коричневого цвета. Особый писк – модель молочного цвета, разделенная линией молнии. Привычные скандинавские узоры и рисунки оленей все также актуальны.

Популярные свитера из меха

Мех у многих ассоциируется с роскошью и богатством, и потому постоянно находится в тренде. В новом сезоне свитера из меха станут изюминкой гардероба. Меховые модели исполнены в прямом крое, материал берется искусственный, поэтому они будут доступны любой девушке, желающей оставаться стильной.

Натуральный мех также не сдает своих позиций, но такой покрой выходит намного дороже.

Модный свитер-гольф

Осенью и зимой 2019-2020 годов модными будут приталенные свитера-гольфы из тонкой пряжи, напоминающие водолазку с высоким воротником.

Такую модель можно украсить ярким декором или роскошной вышивкой. Женские свитера-гольфы универсальны и всегда прекрасно вписываются в любой тандем, примеры можно увидеть на фото.

Модные женские свитера с горлом

Наличие высокого или низкого горла у свитера делает его супермодным уже несколько лет. В тренде похожие на мужские водолазки свободные и большие свитера. Такие модели отлично подходят тем, кто предпочитает консервативный стиль одежды. Модели с большим горлом обязательно должны быть в гардеробе истинных модниц. Они универсальны, прекрасно смотрятся на любой фигуре и в сочетании с самыми разными деталями одежды.

Женский свитер, связанный спицами

Нельзя обойти стороной стильные модели женских свитеров, связанные с помощью спиц. Причем, чем замысловатее узор, тем более модным считается свитер.

Наиболее популярны изделия осенью и зимой 2019-2020 годов, изготовленные из мягкого кашемира. Эта пряжа придает вещам мягкий уют и плотность.

Вязаные женские свитера по-особенному теплые: если на улице не очень холодно, они могут послужить в качестве верхней одежды. На пике популярности пушистые модели из пряжи травка, а также украшения в виде крупного рисунка-орнамента. Модели на фото помогут обновить гардероб к холодам.