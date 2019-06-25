Родители всегда хотят, чтобы сын выглядел ухоженно, опрятно. Для этого стрижка должна быть аккуратной, а прическа подобрана к типу лица. Разнообразные модные стрижки для мальчиков 2019 года порадуют ребенка и родителей. А фото стильных вариантов помогут сделать выбор.

Тонкости выбора стрижки для мальчика

Чтобы подобранный образ смотрелся гармонично, нужно учитывать некоторые тонкости. Можно посоветоваться со стилистом в подборе прически, но родители лучше знают своего ребенка, способны точнее определить лучший вариант.

При выборе стрижки надо учитывать:

Возраст. Для малышей лучше выбирать прически попроще, которые не требуют сложных укладок, особого ухода, постоянного расчесывания. Подростки способны самостоятельно ухаживать за своими волосами, им можно рекомендовать сложные модели. Характер. Выбирая прическу нужно учесть личные особенности мальчика. Если он занимается спортом, то ему будут мешать длинные локоны, а музыканту потребуется определенный вариант стрижки. Любитель езды на велосипеде может не одобрить длинную челку. Структура волос. Не каждая стрижка будет хорошо смотреться на ровных и волнистых волосах. Это нужно учитывать и советоваться с мастером. При подборе прически нужно учитывать мнение специалиста. Не всегда получится так, как на фотографии даже только из-за разницы в структуре волос. Если мастер рекомендует другой вариант, потому что он подходит волосам и типу лица – стоит прислушаться к мнению профессионала.

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Представленные новинки помогут с выбором модной стрижки. Важно учитывать мнение мальчика, советоваться с ним. Это будет способствовать формированию стиля и вкуса.

Модные стрижки для мальчиков в 2019 году

Большинство стрижек для мальчиков являются имитацией взрослых моделей. В результате мальчишки становятся стильными, а подросткам удается скрыть свой возраст. Новинки 2019 года помогают подчеркнуть харизматичность внешности, индивидуальность и привлечь внимание.

Стрижки для маленьких детей

Прически для малышей отличаются от стрижек мальчиков старшего возраста. Стрижки должны отвечать таким требованиям:

челка не должна мешать глазам;

не требовать дополнительной укладки;

прическу можно быстро привести в порядок.

Есть несколько модных стрижек для мальчиков 5 лет, которые отвечают этим требованиям (подойдут и для других возрастов).

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Бокс и полубокс – это короткие прически, которые требуют только расчесывания. Хорошо подходят для активных мальчишек. Красиво смотрятся на голове разной формы, особенно на светлых волосах.

Очень популярны сейчас стрижки с узорами. Это позволяет выглядеть ребенку неотразимым. Выстригаются своеобразные зигзаги, изображения животных, надписи, даже трехмерные картинки. Уход за такими прическами минимальный. Он заключается в своевременных походах к парикмахеру для корректировки рисунка.

Ежик по-другому она называется Бебрик. Это универсальная стрижка для густых и жестких волос. Не требуется особого ухода, после мытья волосы нужно поднять руками вверх и позволить волосам высохнуть в таком положении. Для поддержания формы придется часто обращаться к мастеру, так как волосы у детей растут быстро.

Стрижки для мальчиков 10 лет и старше

Ребята младшего и среднего школьного возраста могут сами ухаживать за прическами, самостоятельно мыть голову без напоминания, приводить в порядок локоны. Волосы в этом возрасте можно оставлять значительно длиннее, чем раньше.

Модные стрижки для мальчиков 10 лет представлены на фото ниже.

Гаврош – в этой стрижке виски укорочены, на макушке и затылке пряди длинные. Яркий образ создается за счет перепада длины волос.

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Боб – такая стрижка напоминает короткое каре, но делается с учетом мужского стиля. Стрижка выполняется в разных вариантах – укороченном, удлиненном, ассиметричном, часто в прическе имеется челка. Ее можно зачесывать на бок или назад.

Модная стрижка для мальчиков 2019 года от 10-12 лет и старше – Андеркат. Характерной особенностью этой стрижки являются очень короткие волосы на затылке и висках. Пряди на затылке длинные, их можно укладывать любым способом. Прическа требует ухода, укладки, но ее можно трансформировать. Челку можно отрастить длиннее, что создаст другой образ.

Если у мальчика вьющиеся волосы, то прическу нужно подобрать с мастером. Не стоит скрывать природную красоту. Можно подобрать максимально удобную современную стрижку, которая будет выгодно демонстрировать прическу.

Современные варианты для подростков

Большой популярностью у молодежи пользуется стрижка канадка и ее разновидность квифф в укороченном и удлиненном варианте.

Модные стрижки для подростков мальчиков в 2019 году на фото ниже представлены современными вариантами с удлиненной челкой и хвостом на макушке. Такие прически подходят парням, которые могут уделять время для своих волос, и готовы тратить силы на укладку.

Для подростка в 14 лет поход в парикмахерскую уже обычное дело, но выбор прически представляет собой непростую задачу. Нужно просмотреть много вариантов по фото, чтобы выбрать подходящий образ.

Современные стилисты предлагают большой выбор новинок модных стрижек для мальчиков. Во время занятий в школе нужно отдавать предпочтение классическим стрижкам. На каникулах можно отличиться хвостиком на макушке. Важно приучать ребенка с малых лет ухаживать за собой и следить за стилем.