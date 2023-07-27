Облегающие фигуру или пышные: какие свадебные платья будут актуальными в 2024 году

Любая невеста хочет выглядеть неотразимо на своем главном празднике. Решающее значение имеет удачно подобранный наряд. Помогут справиться с задачей свадебные платья в 2024 году. Модницы смогут подобрать фасоны, выигрышно подчёркивающие достоинства фигуры, либо, напротив, скрывающие недостатки.

Актуальные фасоны свадебных платьев

Эффектный наряд поможет выглядеть неповторимо на свадебной церемонии. Подобрать красивую модель позволят фото стильных образов. Невестам рекомендуется обратить внимание на следующие вариации дизайнов:

Платье А-силуэта очаровывает своей нежностью и романтичностью. Юбка изделия плавно расширяется книзу, выполняется из струящейся шифоновой или фатиновой ткани. Верх можно подобрать с открытыми плечами или длинными рукавами. Оригинально смотрится дизайн, представленный в корсетном варианте.

Обладательницы стройной фигуры смогут максимально выигрышно подчеркнуть свои достоинства, если подберут фасон «русалка». Платье характеризуется силуэтом, облегающим бёдра и расширяющимся книзу от области колен. Эффектно смотрится дополнение удлинённым шлейфом.

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Оригинальной новинкой стала модель, дополненная накидкой-кейпом. Фасон станет находкой для девушек, желающих обойтись без фаты, наряд органично смотрится с распущенными волосами. Накидка, надевающаяся поверх платья с открытыми плечами, выполняется из просвечивающейся ткани.

Неповторимый стиль поможет воплотить платье с удлиненными рукавами. Актуальной тенденцией становится пышный крой, известный под названием «буфы». Рукава выполняются из воздушной прозрачной ткани, могут дополняться кружевной отделкой или стразами.

Красивый образ поможет создать платье с декором в виде перьев. Они украшают зону плеч и декольте, другой вариант – декорирование подола изделия. Продолжает оставаться модным платье, обильно декорированное цветами. Украшение создаётся в виде объёмной нашивки, имитирующей розы или орхидеи. Интересным решением станет платье-трансформер. Модель создаётся в виде облегающего комбинезона, поверх которого надевается пышная фатиновая юбка. Последняя дополняется разрезом в передней части, открывающей брюки при ходьбе.

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Романтичные нотки в образ привнесёт платье, украшенное бантом. Деталь может располагаться в зоне декольте или сзади в виде завязок на поясе. Встречаются варианты с подобным оформлением рукавов. Последние украшаются атласными бантами, фиксирующимися в виде завязок.

Максимально романтичный лук создаётся с многоярусным платьем, дополненным каскадной юбкой. Слои располагаются в несколько уровней, идущих друг над другом. Пышный эффект воплощается с помощью многослойного фатина.

Интригующие нотки образу придаст прозрачный лиф. Он дополняется ажурными кружевными нашивками или декором в виде страз.

Неизменно актуальным остаётся платье с открытыми плечами. Пользуется популярностью модель, в которой детали создаются в приспущенном варианте. Приветствуется игра на контрасте, выражающаяся в создании ажурного кружевного лифа и однотонной юбки без декора.

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Соблазнительные нотки наряду придаёт глубокий вырез на спине. Данная область служит акцентной деталью, передняя часть делается в сдержанном варианте без декольте. Открытая спина органично смотрится с удлинённым шлейфом.

Любительницы роскошных образов предпочтут платья с пышной юбкой. Для её создания обращаются к многослойному эффекту или дополнению подъюбником. Дизайнеры проводят смелые эксперименты с подбором цветовой палитры изделий. Платье выполняют не только в традиционном белоснежном или кремовом оттенке, но и в светло-голубых, розовых, персиковых тонах.

Неизменно актуальным остаётся акцентирование зоны декольте. Эффект достигается с помощью углублённого выреза. Покрой сделает акцент на данной зоне и станет идеальным решением для обладательниц пышного бюста. Углублённый вырез может доходить до линии талии.

Подчёркнуто элегантный стиль помогут воплотить модели с высоким закрытым воротником. Деталь стала одной из новинок свадебной моды. Воротник может выполняться из плотной ткани или создаваться в кружевном, сетчатом, полупрозрачном варианте.

Сделать акцент на элегантности поможет платье, выполненное в стиле минимализм. Дизайнеры прибегают к простому лаконичному покрою и обходятся без декора. Образ остановится эффектным за счёт использования благородных тканей, к которым относятся струящийся шёлк или атлас.

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Подведем итог

Свадебные платья в 2024 году представлены трендовыми фасонами, среди которых любая невеста сможет подобрать вариант на свой вкус. Модели представлены А-силуэтом, покроем «русалка», дополняются пышной роскошной юбкой, корсетным верхом, делаются с открытыми плечами или удлиненными рукавами.

Фото Клео.ру