Что будет в тренде в сфере украшений: модные золотые серьги 2023 года

Модные серьги из золота в 2023 году. Основные тенденции в мире ювелирных украшений. Рекомендации по выбору серьг из золота.
Удачно подобранные аксессуары делают женский образ незабываемым. При поиске ответа на вопрос, что будет в тренде из украшений, незаменимы золотые серьги 2023 года. Дизайнеры предлагают как миниатюрные модели, так и выполненные в крупном объёмном варианте. В зависимости от индивидуальных предпочтений можно подобрать лаконичное украшение или декорированное броскими камнями.
Как выбрать серьги
Чтобы аксессуары идеально подходили их обладательнице, при подборе украшений важно учитывать следующие моменты:
- Застёжка должна быть удобной и не давить на мочку. Этого удастся достичь, если примерить сразу несколько вариантов моделей. Всего насчитывается около 11 вариантов застёжек.
- Аксессуар способен удачно подчеркнуть форму лица или скорректировать имеющиеся недостатки. Так, круглолицым девушкам рекомендуются удлинённые серёжки. Женщинам с квадратной формой лица стоит остановиться на крупных округлых либо овальных аксессуарах. Для треугольного лица подойдут каплевидные модели или серьги, сделанные в виде подвесок. Обладательницы правильного овала смогут позволить себе любые эксперименты.
- Подчеркнуть оттенок кожи лица можно с помощью удачно подобранной тональности аксессуаров. Белое золото предпочтительно для женщин с холодным тоном кожи. Также удачно будут смотреться вставки, выполненные из светлого жемчуга либо бриллиантов. Девушкам с тёплым тоном кожи стоит отдать предпочтение жёлтому золоту.
- Украшение должно гармонично сочетаться с выбранным нарядом. Открытую область плеч, зону декольте и высокую причёску подчёркивают с помощью длинных серег. Для повседневной носки подойдут миниатюрные аксессуары или украшения средних размеров.
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Модные золотые серёжки
Дизайнеры постарались учесть тенденции современной моды при создании аксессуаров. Составить представление об актуальных украшениях помогут фото трендовых золотых серёжек. Актуальными в сезоне 2023 года будут следующие модели:
- Остаются популярными серьги, сделанные в виде колец. В коллекциях предлагается классика в виде «конго», многослойные кольца. Ювелирные изделия делают лаконичными гладкими или рифлеными, украшают выбитыми узорами и оригинальным декором. Приветствуется дополнение прозрачными или разноцветными камнями.
- Любительницы неординарности оценят крупный дизайн аксессуаров, выполненных в удлинённом варианте. Подобные серьги сделаны в виде «бахромы» или «люстр». Встречаются модели, имеющие сложную геометрическую форму. Стоит учесть, что такие аксессуары рекомендуется носить с высокой причёской или волосами, собранными назад и оставляющими лицо открытым.
- Актуальной тенденцией является асимметрия. Это могут быть аксессуары, отличающиеся по размеру. Другой вариант – моно-серёжка, которая продевается только в одно ухо.
- Топовой моделью считаются каффы, которые покрывают практически всю мочку уха. Это могут быть серьги, имеющие оригинальную геометрическую форму или дополненные россыпью мелких бриллиантов и жемчужин. Украшение рекомендуется носить с прической в виде волос, собранных в хвост или пучок. Причёска поможет продемонстрировать красоту аксессуара. Каффы надеваются в оба уха или используются в моно-варианте. Каффы подойдут для девушек с непроколотыми ушами, поскольку сочетают в себе одновременно характеристики сережек и клипсов.
- Любительницы романтичности оценят серьги, декорированные крупным жемчугом, который представлен в гладком или необработанном варианте. Тон жемчужин может быть белым, розовым, чёрным.
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- Универсальным решением станет дизайн, выполненный в стиле тотального минимализма. Это серёжки-гвоздики, изготовленные исключительно из золота или дополненные жемчужинами либо камнями.
- Трендовыми остаются серьги-протяжки, выполненные в виде удлинённой цепочки. Другой составляющей является ограничительный элемент, имеющий декоративный дизайн. Украшение протягивается через прокол в мочке уха. Серьги выглядят как удлинённые нити или дополняются камнями либо золотистыми шарами на концах.
- Романтичные нотки в образ привнесут украшения каплевидной формы. Зачастую изделия декорируются крупными жемчужинами либо разноцветными камнями.
- Неизменно актуальными остаются клаймберы, имеющие дугообразную форму, пролегающую от мочки до верхней части ушной раковины. Приветствуется украшение изделий россыпью мелких жемчужин.
- В моде серьги, оснащенные оригинальными подвесками. Зачастую дополнительные украшения располагаются в нижней части серёжек, имеющих форму колец.
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Подведем итог
Дизайнеры постарались максимально удовлетворить запросы модниц, отвечая на вопрос, что будет в тренде из золотых серег в 2023 году. Девушки смогут подобрать модели в соответствии со своими индивидуальными пожеланиями, остановившись на лаконичном минимализме или крупных удлиненных украшениях.