Тинейджеры на стиле: модные школьные рюкзаки 2023 года для девочек и мальчиков

Так уже повелось, что дети и подростки — самые внимательные и требовательные модники. Они очень тщательно следят за тенденциями моды и тем самым держат своих родителей в тонусе. Это касается как одежды, так и в особенности рюкзаков. Ведь именно в рюкзаке парни и девушки носят с собой все самое необходимое. Это та вещь, которая является одной из акцентных в образе. Поэтому к ее выбору нужно подходить особенно тщательно. Какие же рюкзаки будут модными в 2023 году?

Рюкзаки для подростков: Почему важно придерживаться модных правил?

Для мальчишек и девчонок одежда и аксессуары, их стильность и актуальность имеют огромное значение. Ведь с помощью этих вещей молодежь самовыражается, старается выделиться среди сверстников и выработать свой собственный стиль.

Тенденции в моде рюкзаков 2023 года

Подростковый рюкзак — это один из основных элементов стиля молодых людей. Модные тенденции здесь прежде всего. При этом мода на подростковые рюкзаки постоянно меняется и добавляется.

Главный акцент в рюкзаках 2023 года для подростков дизайнеры сделали не только на практичности, но и на внешней привлекательности и визуальной легкости. В то же время модными будут как модели «романтик» в нежных цветах, так и брутальные рокерские рюкзаки.

Самыми трендовыми все же будут практичные изделия, которые особенно выносливы и за ними легко ухаживать.

Тренд 2023 года — кожаные рюкзаки

Вот они, хозяева 2023 года — натуральная кожа и кожзам, из которых выполнены самые трендовые рюкзаки для мальчиков и девочек. Для таких вещей характерны стильный внешний вид и высокая практичность.

Эти рюкзаки почти не пачкаются и отличаются своей выносливостью. Уход за ними очень простой и легкий, а срок эксплуатации таких изделий вас приятно удивит.

Самыми актуальными в 2023 году будут однотонные кожаные рюкзаки в темных оттенках, особенно сером и черном. Их можно легко сочетать с разными предметами гардероба, любым стилем и цветовой гаммой.

Очень модной в 2023 году будет модель, которая будет переливаться на солнце разными цветами. Это выбор особенно стильных и смелых молодых людей.

Если подросток фанатеет от рока, лучше всего выбрать трендовую модель в этом направлении. Это могут быть дополнительные яркие и неординарные нашивки, а также разнообразные надписи, молнии, застежки, губы, бахрома или кожаные кисточки.

Модели рюкзаков из кожи чаще всего относят к категории унисекс — они подходят как девочкам, так и мальчикам.

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Модные и оригинальные рюкзаки в горошек

Еще один самый модный подростковый вариант рюкзаков в 2023 году — принт в горох. Эти милые сумки все более популярны среди девочек. Они могут быть разного оттенка — розового, бежевого, голубого, малинового, желтого, салатового.

Фасоны таких рюкзаков тоже самые разнообразные. Как говорится, выбрать есть из чего. В рюкзаке может быть одно большое отделение и маленький передний карман, а может несколько отделений разного размера и несколько боковых карманов.

Смогут выбрать свой рюкзак и любительницы мелкого горошка, и приверженцы крупного. Однако здесь следует отметить, что самым актуальным в 2023 году будет именно крупный горох.

С чем можно сочетать рюкзаки в горох? Самый лучший вариант — школьная форма или джинсы.

Важно отметить, что эти модели довольно непрактичны — их придется очень часто чистить и стирать. Особенно сказываются на них плохая погода и неаккуратная носка, из-за этого милый светлый горох превращается в темный и крайне непрезентабельный. Поэтому старайтесь выбрать максимально практичное изделие — из ткани, которую вы сможете быстро и легко очистить от загрязнений. Речь идет о полиэстере или нейлоне, например. От мелких загрязнений можно избавиться и с помощью влажных салфеток.

Рюкзаки из денима

Эти модели очень любит молодежь. Школьные рюкзаки из джинса уже долгое время не выходят из моды. У них очень стильный внешний вид. Они практичны и очень удобны. Большинство моделей тоже созданы в категории унисекс и подходят как девочкам, так и мальчикам.

Главными преимуществами рюкзаков и денима считаются:

универсальность — можно носить как в школу, так и на прогулки или брать с собой в путешествие;

сочетаемость — можно создать с ним любой образ, сочетать с абсолютно любой одеждой и стилем;

разнообразие — такие рюкзаки могут быть украшены различными значками, пайетками, нашивками, которые, кстати, вы самостоятельно можете выбрать и нашить;

лаконичный и гармоничный внешний вид.

Рюкзаки из денима — отличный выбор тех мальчиков и девочек, которые стремятся самовыразиться, быть модными и оригинальными. Отлично подойдет эта модель под джинсовые брюки и куртку.

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Декор для подростковых рюкзаков

Что касается декора на подростковых рюкзаках, то в 2023 году он очень актуальный и разнообразный. Так, это могут быть изображения любимых рок-исполнителей, застежки, цепочки, надписи. Это вариант больше для мальчиков.

Девочкам лучше выбрать объемную вышивку, нашивки, пайетки, бусины или пушистые брелоки. Именно девчачьи модели более богаты на различный декор. Для мальчиков дизайнеры создают более строгие и лаконичные модели. Если мальчик не хочет ходить с однотонным рюкзаком, то можно выбрать наиболее модные варианты с изображением автомобилей, футбольного инвентаря, персонажей любимых компьютерных игр.

Главные советы по выбору подросткового рюкзака

Чаще всего подростки берут рюкзак в школу. Поэтому, учитывая то, что в нем будут книги и прочие принадлежности, старайтесь выбрать легкое изделие.

Кроме того, ткань лучше выбирать водоотталкивающую или обработанную специальной пропиткой, препятствующей поглощению влаги.

Важно, чтобы на рюкзаке были нашиты светоотражающие элементы.

Учитывайте интересы подростка — рюкзак должен ему/ей нравиться, передавать интересы и внутренний мир.

Итоги

В 2023 году в моде на рюкзаки будут практичность и оригинальность. Подростки делают акцент на необычности и разнообразном декоре. Самыми модными по-прежнему считаются кожа и кожзам, деним, а также нежные рюкзаки в горошек.