Осенний дизайн ногтей 2018: фото новинок

Летом для создания оригинальных рисунков или сочетаний различных техник окрашивания используются насыщенные оттенки. Тем не менее с наступлением осени в 2018 году можно продолжить создание красивого маникюра в самых необычных стилистических и цветовых вариациях.

В этом сезоне мастерами нейл-арта представлено множество интересных вариантов дизайна ногтей. Благодаря предложенным фото-новинкам можно сделать оригинальный маникюр как для повседневного образа, так и для определенного случая.

Тенденции дизайна ногтей осенью 2018

Осенью и зимой этого сезона маникюр оформляется по несколько модернизированной стилистике. Для создания комбинаций нейл-арта представлены как пастельные, так и насыщенные оттенки. Модные тенденции осеннего сезона представлены естественным маникюром, основу которого могут составлять как пудровый, так и глубокий оттенок гель-лака.

Будет востребованной округлая форма ногтя. Наиболее популярными принтами считаются стилизация ногтей под эффект мраморного узора или стекла, с наличием металлических вставок.

Традиционный френч в этом сезоне дополняется асимметричным рисунком или стразами.

Варианты формы и длины

Сегодня в моду входит лаконичная округлость формы с наличием плавно обтекаемых переходов. Трендом сезона являются как средняя, так и укороченная длина ногтя. Особенно модными концепциями сезона считается форма пуантов и мягкого квадрата.

Овальная форма, повторяющая естественность очертания ногтей, является наиболее востребованной в этом сезоне. Поскольку овалы не имеют острых углов, такой вариант хорошо подойдет для ногтя средней длины. Овальная форма способна облагородить дизайн маникюра, а также скорректировать длину пальцев.

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Такая оригинальная модель, как мягкий квадрат, преимуществом которой является способность оттенять цвет, очень актуальна в этом сезоне. Она выгодно подчеркивает френч, дизайн с наличием рисунков, блесток или страз.

Стильным сезонным нововведением считается форма ногтей в виде пуант, которая сочетает как квадратные, так и зауженные сочетания. Наиболее рекомендованной длиной для данного маникюра считается средняя. Форма ногтей пуанты вернулась в моду из девяностых годов прошлого столетия.

Цветовая гамма и рисунки

Несмотря на осеннее похолодание, насыщенность цветовой палитры в маникюре не снижается. Однако исполнение ярких оттенков зачастую выполняется монохромно. Востребованы будут все красные оттенки – востребован коралловый или бордовый.

Широко применяются:

оливковые;

темно-синие;

золотистые оттенки.

Черный – также исполняется монохромно или как дополнение ведущего тона.

Различные оттенки белого – такие, как:

приглушенный матовый;

цвет слоновой кости;

жемчужный.

Они являются составляющими естественной палитры, особенно модной осенью 2018 года. Концепция естественности делает образ более изысканным, подчеркивая длину пальцев. Такой оттенок, как карамель или пудрово-зефирный, также будет выглядеть очень актуально и красиво.

Оригинальные идеи в дизайне ногтей демонстрируют фото-новинки в предоставленной коллекции ниже.

Дополнить оттеночную гамму можно как декорацией, так и орнаментом или рисунком. Чтобы выглядеть актуально, достаточно нарисовать полосы, расположенные хаотично. А также можно нанести на матовую лаковую поверхность глянцевый рисунок в виде спирали, капель или усложненный геометрический орнамент.

Популярным становится кружевной маникюр, смотрящийся на ногтях особенно изысканно. Узор в виде кружева может быть выполнен как на светлом, так и на темном покрытии лака.

Серые оттенки, также актуальные осенью 2018 года, удачно сочетаются с другими цветами. Дизайнеры советуют отдать предпочтение жемчужному или пепельно-глянцевому оттенку.

Главным оттенком в 2018 году станет синий, который наиболее востребован в холодные месяцы. Этот цвет способен создать как таинственный, так и интеллигентный образ, используется для дополнения деловых и вечерних нарядов.

Перечень ведущих тенденций

Самыми модными в предстоящем сезоне станут естественные и натуральные ногти, что не могло не отразиться на их форме, в оформлении которой присутствует плавность и закругленность линий. Наиболее трендовыми осенью 2018 года станут ногти очень короткой длины.

Красивые дизайны для такого варианта предоставлены в фото-коллекции, новинки можно посмотреть ниже.

Матовая фактура поверхности ногтя может стать более популярной, чем глянцевая. Наибольшая актуальность для этого тренда приходится на осенний сезон, поскольку матированная поверхность визуально смотрится более теплой и элегантной.

Сдержанный маникюр можно декорировать металлическими полоскам (в небольшом количестве), стразами или блестками.

Не менее популярными являются оттенки, относящиеся к пастельной или натуральной насыщенной гамме. Допустимо использование не только монохромных вариантов. Особенно востребован лунный маникюр с наличием металлического декора или с принтами. Традиционный френч также не становится менее актуальным.

Эффектно выглядит нейл-арт, выполненный под мрамор. Для создания более стильного образа рекомендуется разбавить орнамент вкраплением из металлического или золотистого декоративного элемента.

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Новые дизайнерские концепции в осеннем маникюре

Декорирование позолотой обещает стать ведущей концепцией нейл-арта. Создание металлизированного эффекта возможно методом сплошного покрытия лаком с золотыми блестками или добавление вкраплений, вырезанных из позолоченной фольги.

Осеннюю цветовую гамму составляют:

оранжево-желтые цвета;

глубоко зеленые тона;

новинка – оттенок спелой вишни.

Вечерний наряд может быть дополнен маникюром, покрытым глиттером или имитирующим фактуру какого-либо драгоценного металла. Еще одним нововведением считается декорирование ногтей при помощи стилизованных браслетов.

Создание узоров осуществляется с использованием тонких разноцветных или металлических нитей, для украшения которых используются бусины и стразы. Декорировать при помощи вышеперечисленных элементов можно маникюр, выполненный в любом тоне, но прозрачная поверхность лучше всего подойдет в качестве фона.

Sweet bloom – еще одна техника нейл-арта, заключающаяся в нанесении графичных изображений с использованием трафарета.

Наиболее подходящей палитрой цветов для декорирования считается пастельная. Таким образом, можно оформлять как укороченные, так и средние по длине ногти.

Все еще популярна в предстоящем осеннем сезоне останется техника омбре. Дизайнерами рекомендовано дополнять покрытие, используя красивые пудровые полосы, которые сливаются с плавными цветовыми переходами.

В 2018 году в дизайне ногтей хорошо будет сочетаться один из пастельных тонов с ягодным оттенком. Оригинальные новинки продемонстрированы в фото-коллекции.

Осенний маникюр с использованием гель-лака

В осеннее время года хорошо смотрится маникюр, при создании которого используется шеллак. Рекомендованный цвет гель-лака – синий или голубой:

Что касается геометрических узоров, осенний маникюр предпочтительнее оформлять с применением таких изображений, как спираль. Для выполнения дизайна создается базовая поверхность, покрытая светлым тоном или каким-либо насыщенным цветом. Далее на поверхность ногтевой пластины необходимо посыпать золотистый песок и на непросушенном ногте нарисовать спирали. Сезонным трендом считается изображение на ногтях дождевых капель. Для освежения дизайна используется покрытие монохромного оттенка. Наиболее эффектно будет выглядеть 3D-покрытие, при создании которого применялся гель-лак. Можно добавить колоритные акценты.

Создание стильного френча

Актуальность френча в предстоящем сезоне не станет меньше. Предпочтительно использовать сдержанные тона. Наиболее популярные оттенки сезона:

слоновая кость;

бледный кварц;

цвет топленого молока.

Также можно выполнить френч в золотистом варианте.

Такой прием нейл-арта, как создание асимметрии, является актуальным как для классического френча, так и для лунного. Концепцией данной техники является сохранение незакрашенных областей ногтевой пластины, ширина которых составляет несколько миллиметров.

Традиционный белоснежный френч считается самым красивым вариантом исполнения данной техники, который можно использовать как для дополнения торжественного, так и повседневного наряда. Добавив стразы или рисунки, такой маникюр можно сделать более оригинальным.

Оформление коротких ногтей

Осенью в моду снова войдет короткая длина ногтей. На укороченных ногтях очень хорошо будут смотреться лаки темных и ярких цветов. Поверхность можно оформить как в матовой, так и в бархатистой или припудренной вариации.

Самыми подходящими цветами для коротких ногтей являются:

антрацит;

сиренево-сероватый;

пудрово-розовый.

Также для коротких ногтей подойдет мраморный орнамент или сочетание каких-либо контрастных оттенков. Укороченные ногти можно украсить геометрическими линиями или узорами. Для оформления можно использовать трафареты, наклейки, специальный скотч для маникюра.

Зная, какой дизайн ногтей будет в моде осенью 2018 года, можно создать красивый маникюр для завершения стильного образа. Фото новинок нэйл- арта, предоставленных ниже, помогут визуально определиться и выбрать подходящий вариант для определенного случая.