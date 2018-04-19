Красный маникюр 2018: стильные идеи (фото)

Классический вариант маникюра – это ухоженные ногти и красный цвет лака. Едва ли найдется девушка, которая не использовала это цвет на ноготках для завершения образа роковой красавицы или стильной леди.

Красный маникюр уже много лет не сдает своих позиций и модные тенденции 2018 года тому подтверждение. Дизайн ногтей может быть совершенно разным даже с использованием этого яркого оттенка.

Красный цвет на коротких ногтях

В 2018 году по-прежнему актуален красный маникюр на коротких ногтях. Яркие оттенки, лака, а красный – это один из самых яркий цветов, удивительно хорошо выглядят на такой длине. Это стильно, современно и модно. Достаточно просто обработать ногтевую пластину и покрыть ее лаком. Красные короткие ноготки – это беспроигрышный вариант в любой ситуации. Они дополнят образ роковой красавицы или стильно современной леди.

Молодые особы могут позволить себе этот оттенок, если ногти довольно короткие. Длинные красные ноготки в юном возрасте будет выглядеть вульгарно.

Френч и лунный маникюр в красных тонах

Французский маникюр, наверное, никогда не перестанет быть актуальным и любимым. Ногти получаются аккуратными, ухоженными и элегантными. Такой вариант подойдет к любому стилю и случаю. Оживить и придать яркости поможет красный цвет. Его можно использовать в качестве основного тона, дополняя каймой из черного или золотистого цвета. Либо наносить красный на краешек ноготка, а за основу брать телесный, белый, черный лак. Вариантов может быть много. Кроме этого, френч можно сочетать с лунным маникюром, меняя варианты на разных пальчиках.

Сам по себе лунный маникюр в красном исполнении очень эффектен. Здесь также есть масса вариантов для того, чтобы разнообразить образ.

Сочетаем оттенки с красным

Если говорить о сочетании цветов, то самым эффектным можно считать маникюр красный с черным или с белым. Это цвета оттеняют и дополняют красный, делая его еще более заметным и ярким.

Кроме этого, есть целая гамма-оттенков, которые гармонируют с красным. К ним отнесем:

Нюдовые естественные тона кожи. Бежевые насыщенные и бледные оттенки. Розовые теплые тона, коралловый. Бордовый, винный. Персиковые и оранжевые оттенки. Золотой и все металлические цвета с блеском. Желтый, песчаный, терракотовый, горчица. Теплый и холодный зеленый. Голубой и синий, фиолетовый. Баклажан, пурпурный и сиреневый. Коричневый.

Можно смело выбирать один из оттенков для яркого и интересного маникюра и быть уверенной, что результат будет элегантным и соответствовать всем канонам стиля.

Блеск и яркий декор

Разнообразить красный маникюр можно стразами, бульенками, камифубиками. Яркий декор вовсе не сместит акцента с красного цвета лака, если знать меру.

Стразами можно украшать краешки или лунку ноготка. Камифубики обычно наносят на два ногтя, покрывая их контрастным цветом, остальные ногти покрывают красным лаком.

Хорошо сочетается с красным лепнина. Если выбрать белую или телесную акриловую пасту и нанести с ее помощью мазки на ноготь, изображая цветок или крылья бабочки, то мы получим эффектный объемный маникюр для вечера или особого случая.

Цветочные и растительные рисунки на красном маникюре сегодня очень актуальны. Графика также не сдает своих позиций и полоски, квадраты, ромбы, треугольники достойно дополнят красный маникюр.

Деграде и «кошачий глаз» в красном

Не так давно появились интересные техники нанесения лака «деграде» и «кошачий глаз». С красными оттенками лака они смотрятся очень интересно и необычно. Рассмотрим по порядку.

Эффект «деграде» получается в результате нанесения двух цветов лака сверху и снизу ногтевой пластины и перемешивания их на стыке. Должен получиться плавный переход оттенков. Здесь немаловажным является мастерство и опыт дизайнера.

Смешивают лак обычно спонжиком или кисточкой, добиваясь нужного эффекта. Цвета можно выбрать из тех, что приведены выше в статье. Все они хорошо сочетаются с красным и создадут хороший эффект «деграде» при правильном нанесении.

Такой маникюр можно дополнительно украсить декоративными элементами, но важно соблюдать меру. «Деграде» самодостаточен, его можно носить и так.

«Кошачий глаз» —уже полюбившаяся модницам новинка нейларта. Этот эффект достигается использованием специального лака с металлическими блестящими частицами и магнита. Необходимо нанести лак и поднести к ногтевой пластине магнит на несколько секунд. Металлические частицы сразу занимают свое место, создавая тем самым эффект «кошачьего глаза».

Так можно создавать горизонтальный или вертикальный «кошачий глаз», можно делать изгибы и несколько линий. Все зависит от того, как поднести магнит.

Такие ноготки также можно украсить дополнительным декором или оставить так.

Геометрия и тематический маникюр

Ярким и эффектным будет геометрический дизайн на красном маникюре. Его можно создавать при помощи лака или металлизированных полос, геометрических камифубиков.

Молодым модницам уместным будет тематический маникюр. К примеру, сердечки ко дню влюбленных или наклейки с изображением влюбленных мальчиков и девочек. Они хорошо дополнят красные ноготки.

Новогодний маникюр с красным цветом и изображением елочных шариков, новогодних елей получается весьма интересный и яркий.

Матовый или глянцевый красный

Красный маникюр, выполненный гель лаками, может быть матовым или глянцевым. Сегодня модно и то, и другое. Для создания матового эффекта используют специальное топовое матовое покрытие, а для глянцевого эффекта – глянцевое финишное покрытие. Вы можете сделать все ногти одинаково матовыми или глянцевыми или комбинировать покрытие, делая несколько ноготков матовых и несколько сияющих.

Металлические зеркальные втирки на красном

Если взять за основу красный лак и использовать зеркальные втирки, то получается необычный цвет и зеркальный блеск в одном. Это ультрамодная тенденция создает нереальный космический маникюр.

Стильно будут смотреться любые металлические тона втирок и золотистые или серебристые пески, бульенки.

Здесь тоже можно варьировать, покрывая все ногти втиркой или только некоторые, остальные оставляя красными. Можно добавлять любой декор, в зависимости от случая и желаемого образа.

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Советы по нанесению красного лака

Самые лучшие варианты декора будут плохо смотреться, если гель лак или простой лак нанесены не аккуратно. Красный цвет очень сложный в плане нанесения. С ним нужно работать предельно аккуратно. Если вы сами решились на наведение красоты, то обратите внимание на следующие советы:

При работе с обычным лаком старайтесь использовать маленькую кисточку и наносить лак по всей поверхности, отступая от края пластины 1 мл. Лак немного растечется и заполнит пластину полностью. Не берите много лака на кисточку, промокайте ее перед нанесением. Наносить лак в несколько тонких слоев, просушивайте каждый слой отдельно. Это касается и гель лака и обычного лака. Если вы используете обычный лак и у вас получились подтеки, возьмите ватную палочку, смоченную в ацетоне, и уберите излишки. Это можно сделать до высыхания или после. При работе с гель лаком важно убрать излишки и подтеки до высыхания, так как после сушки в лампе с ними уже ничего не сделать.

Если все сделано аккуратно, то красный маникюр доставит вам много положительных ярких эмоций. Будьте красивы!