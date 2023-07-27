Практичные или гламурные: какие сапоги будут модными осенью-зимой 2023-2024 года

Дизайнеры уже пополнили свои коллекции актуальными обувными новинками. Лидирующие позиции занимают модные сапоги для сезона осень-зима 2023-2024 года. Любая девушка сможет подобрать вариант на свой вкус, представленный в нарядном, лаконичном или молодёжном фасоне.

Модные модели сапог

Девушки стремятся подобрать фасоны обуви, соответствующей актуальным трендам. Составить представление о стильных новинках помогут фото таких моделей. Женщинам рекомендуется обратить внимание на следующие варианты:

Фаворитом коллекций признаны жокейские сапоги, характеризующиеся широким голенищем. Стилисты представили как классически оформленные модели, так и ультрасовременные, дополненные высокой массивной подошвой.

Сапоги-гармошка помогут воплотить стильный образ и подчеркнуть красоту ног. Голенище изделия сделано со сборками, придающими дополнительную изюминку обуви. Женственные черты привнесет тонкий каблук-шпилька.

Воплощением образов в стиле вестерн станут сапоги-казаки. Обувь дополняется устойчивым каблуком со слегка скошенной формой. В тренде декор в виде металлического носка, предлагающегося в золотистом или серебристом оттенке. Фасон оценят любительницы образов бохо. Казаки хорошо смотрятся с заправленными внутрь джинсами и замшевой курткой, декорированной бахромой.

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Красивые стройные ноги помогут подчеркнуть ботфорты, остающиеся актуальной тенденцией. Коллекции пополнили фасоны на каблуке, тракторной подошве, выполненные в замшевом или кожаном варианте. Ботфорты совмещают с юбками-мини или облегающими штанами, заправленными внутрь.

При желании сделать обувь главным акцентом образа стоит обратить внимание на лакированную структуру. В подобном исполнении предлагаются как сапоги с голенищем традиционной высоты, так и ботфорты. Допускается составить тотал-лук, прибегнув к сочетанию такой обуви с кожаными облегающими штанами и курткой-косухой или плащом, выполненным из аналогичного материала.

Модель с тиснением под рептилию выглядит элегантно и красиво. Фактурную поверхность могут иметь любые фасоны: гармошка, казаки, трубы. Образ с сапогами создается в зависимости от выбранной стилистики. Зачастую обувь выступает основным акцентом, особенно если выполнена в лакированном варианте.

Сапоги-слоучи характеризуются сразу несколькими отличительными деталями. Широкое голенище оснащено объемными сборками и напуском. Обувь сочетают с укороченными шортами, мини-юбками, облегающими джинсами-скинни, заправленными внутрь. Встречаются модели на тонком или широком каблуке, высокой танкетке. Неординарности слоучам придаст дополнение контрастными вставками. Фасон поможет создать женственный лук, для чего прибегают к сочетанию их с тренчами либо пальто, под которые надеты платья или юбки. Последние могут иметь как облегающий, так и расклешенный покрой.

Сапоги-чулки станут находкой для осеннего сезона или теплой зимы. Модель представляет собой разновидность ботфортов. Для изготовления голенища применяется эластичная ткань, плотно облегающая ноги. В качестве застёжки предусмотрена молния, размещённая на внутренней поверхности голенища. Встречаются модели, дополненные атласным блеском, декорированные принтами. Сапоги предназначены для комбинирования с юбками или платьями.

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Для вечернего выхода станут находкой сапоги, выполненные в серебристом цвете. Блестящий эффект достигается за счёт изготовления из металлизированной кожи или обильного украшения стразами. Мелкие камушки размещаются на всей поверхности обуви и даже украшают каблук. Сапоги разрешается комбинировать с платьями или брюками, выполненными в аналогичных металлизированных оттенках. Другой вариант – подобрать одежду нейтральных тонов. Прием способствует тому, что образ не получается перегруженным.

Продолжают оставаться востребованными сапоги-трубы, характеризующиеся свободным голенищем. Фасон получил заслуженное признание среди модниц, поскольку обладает стройнящим эффектом. В качестве верхней одежды подойдет элегантное приталенное пальто, дополненное поясом.

Любительницы смелых экспериментов оценят неоновые сапоги. Стоит учесть, что обувь выступит основным акцентом образа, поэтому к ней рекомендуется подбирать одежду нейтральных оттенков.

Резиновые сапоги предназначены для дождливой слякотной погоды или для прогулки в мокрый снег. Дизайнеры постарались сделать практичную модель максимально стильной. Эффект достигается с помощью ярких расцветок, оригинальных принтов, дополнения утолщённой подошвой и даже каблуком.

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Подведем итог

Модные сапоги, предназначенные для осени-зимы 2023-2024 года, предлагаются в оригинальных фасонах. Девушки смогут подобрать универсальные модели, сочетающиеся со многими предметами гардероба, или яркую обувь, выступающую главным акцентом образа.