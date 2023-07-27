Стильные и практичные: модные сумки для осени 2023

Красивые и гармонично подобранные аксессуары выступят гармоничным дополнением образа. Дизайнеры постарались максимально удовлетворить пожеланиям представительниц прекрасного пола, представив в своих коллекциях модные сумки на осень 2023 года. Стилисты провели эксперименты с формами и размерами изделий, выбором цветовой гаммы и материалов.

Тренды в мире сумок на осень 2023 года

Дизайнеры обращаются к актуальным тенденциям при изготовлении аксессуаров. В моде будут следующие модели:

Интересным решением станет сумка, имеющая прошитую стеганую структуру. Пользуется популярностью создание ромбообразных фигур, квадратов, полосок. С помощью наполнителя изделию придаётся дутый эффект.

Запоминающийся лук поможет воплотить выбор аксессуара, дополненного хищным леопардовым принтом. Другой актуальной тенденцией станет рисунок в виде зебры. Узоры гармонично смотрятся на изделиях, имеющих замшевую структуру. Приветствуется дополнение небольшими ворсинками, придающими неординарный стиль.

Интересно смотрится сумка, известная под названием «ведро», имеющая округленную цилиндрическую форму. Традиционный ремешок в ней может быть заменён широкой ручкой в виде кольца.

Приветствуется сочетание сразу нескольких моделей. Примером станет совмещение двух сумок, отличающихся по размерам: большого и миниатюрного аксессуара. Другая тенденция – применение сумки-сетки, внутри которой размещён кожаный аксессуар мягкой формы.

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Разновидности сумок для осеннего сезона

В модных коллекциях представлены аксессуары, среди которых любая девушка подберёт подходящее изделие с учётом его формы и размера:

Вне конкуренции продолжают оставаться поясные модели, чрезвычайно удобные в носке. Изделие фиксируется на поясе с помощью ремешка, который регулируется по длине. Встречаются аксессуары, имеющие прямоугольную, квадратную или круглую форму. Предпочтение отдаётся миниатюрным или средним моделям.

Стильный образ помогут создать модные сумки, известные под названием «седло». Они характеризуются асимметричной закруглённой формой, украшаются логотипами известных брендов, оригинальными принтами.

Вне конкуренции продолжают оставаться аксессуары чёткой квадратной или прямоугольной формы, известные под названием «тоуты». Они могут быть максимально лаконичными, иметь гладкую структуру, либо дополняться оригинальным тиснением.

Неординарность образу придадут модели, имеющие форму трапеции. При их создании прибегают к расширению изделия к верхней или нижней части.

Популярностью пользуются не только каркасные фасоны, но и мягкие изделия. Традиционная застёжка в виде молнии в них заменена утягивающим шнурком.

Новые технологии и материалы, применяемые при изготовлении сумок

Дизайнеры постарались сделать сумки максимально разнообразными с помощью использования различных материалов. В тренде будут следующие модели:

Актуальны изделия из искусственного меха, который представлен в укороченном или удлинённом варианте. Встречаются сумки, полностью изготовленные из меха, либо содержащие отдельные полоски, вставки, окантовку. Мех зачастую выступает ярким акцентом и применяется в насыщенных расцветках. Интересно смотрятся изделия с бахромой, сделанной в виде широких полосок ворса.

Роскошный образ помогут воплотить модели, изготовленные из замши. Материал гармонично смотрится в сочетании с блестящими металлизированными пряжками.

Продолжают оставаться трендовыми классические кожаные сумки. Изделия имеют гладкую структуру или дополняются тиснением, имитирующим рептилию. Особенно ярко выглядят модели, изготовленные из лакированной кожи.

Модные сумки становятся особенно стильными с помощью оригинальной отделки и деталей. Дизайнеры прибегают к следующим неординарным решениям при оформлении изделий:

В тренде дополнение аксессуара широким ремнём, который выступает главным акцентом вещи. Массивная деталь дополняется яркими узорами, заклёпками, логотипами и надписями.

Многие известные бренды прибегают к декорированию логотипами. Крупные буквы наносятся на переднюю поверхность изделия или на застёжку.

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Стилизация сумок: как выбрать сумку для осеннего образа

Чтобы аксессуар гармонично вписывался в образ, важно подбирать его в зависимости от выбранной стилистики:

В повседневный кэжуал-лук органично выписываются практичные шопперы, тоуты, мешки. Хорошим решением станет сумка-рюкзак.

Для похода в офис подойдут классические модели среднего размера, имеющие квадратную, прямоугольную или слегка закруглённую форму. Аксессуары делают максимально лаконичными, без излишнего декора. Цвет подбирается в нейтральных чёрных, серых, бежевых оттенках, сочетающихся со многими предметами гардероба.

Яркий молодёжный лук помогут воплотить модели оверсайз или изделия, выполненные в ярких насыщенных расцветках. Приветствуется дополнение броскими логотипами, металлическими заклёпками, разноцветными яркими вставками.

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Подведем итог

Модные сумки на осень 2023 года представлены оригинальными фасонами, среди которых любая девушка подберёт вариант на свой вкус. Дизайнеры предлагают объёмные сумки-мешки, тоуты, шопперы, неординарные стёганые модели, классические клатчи.

Фото Клео.ру