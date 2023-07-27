Стильные и практичные: модные сумки для осени 2023

Подборка стильных и практичных моделей сумок на осень 2023 от мировых брендов. Узнайте о последних тенденциях в мире моды и выберите свою идеальную сумку для осеннего сезона.
Красивые и гармонично подобранные аксессуары выступят гармоничным дополнением образа. Дизайнеры постарались максимально удовлетворить пожеланиям представительниц прекрасного пола, представив в своих коллекциях модные сумки на осень 2023 года. Стилисты провели эксперименты с формами и размерами изделий, выбором цветовой гаммы и материалов.
Тренды в мире сумок на осень 2023 года
Дизайнеры обращаются к актуальным тенденциям при изготовлении аксессуаров. В моде будут следующие модели:
- Интересным решением станет сумка, имеющая прошитую стеганую структуру. Пользуется популярностью создание ромбообразных фигур, квадратов, полосок. С помощью наполнителя изделию придаётся дутый эффект.
- Запоминающийся лук поможет воплотить выбор аксессуара, дополненного хищным леопардовым принтом. Другой актуальной тенденцией станет рисунок в виде зебры. Узоры гармонично смотрятся на изделиях, имеющих замшевую структуру. Приветствуется дополнение небольшими ворсинками, придающими неординарный стиль.
- Интересно смотрится сумка, известная под названием «ведро», имеющая округленную цилиндрическую форму. Традиционный ремешок в ней может быть заменён широкой ручкой в виде кольца.
- Приветствуется сочетание сразу нескольких моделей. Примером станет совмещение двух сумок, отличающихся по размерам: большого и миниатюрного аксессуара. Другая тенденция – применение сумки-сетки, внутри которой размещён кожаный аксессуар мягкой формы.
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Разновидности сумок для осеннего сезона
В модных коллекциях представлены аксессуары, среди которых любая девушка подберёт подходящее изделие с учётом его формы и размера:
- Вне конкуренции продолжают оставаться поясные модели, чрезвычайно удобные в носке. Изделие фиксируется на поясе с помощью ремешка, который регулируется по длине. Встречаются аксессуары, имеющие прямоугольную, квадратную или круглую форму. Предпочтение отдаётся миниатюрным или средним моделям.
- Стильный образ помогут создать модные сумки, известные под названием «седло». Они характеризуются асимметричной закруглённой формой, украшаются логотипами известных брендов, оригинальными принтами.
- Вне конкуренции продолжают оставаться аксессуары чёткой квадратной или прямоугольной формы, известные под названием «тоуты». Они могут быть максимально лаконичными, иметь гладкую структуру, либо дополняться оригинальным тиснением.
- Неординарность образу придадут модели, имеющие форму трапеции. При их создании прибегают к расширению изделия к верхней или нижней части.
- Популярностью пользуются не только каркасные фасоны, но и мягкие изделия. Традиционная застёжка в виде молнии в них заменена утягивающим шнурком.
Новые технологии и материалы, применяемые при изготовлении сумок
Дизайнеры постарались сделать сумки максимально разнообразными с помощью использования различных материалов. В тренде будут следующие модели:
- Актуальны изделия из искусственного меха, который представлен в укороченном или удлинённом варианте. Встречаются сумки, полностью изготовленные из меха, либо содержащие отдельные полоски, вставки, окантовку. Мех зачастую выступает ярким акцентом и применяется в насыщенных расцветках. Интересно смотрятся изделия с бахромой, сделанной в виде широких полосок ворса.
- Роскошный образ помогут воплотить модели, изготовленные из замши. Материал гармонично смотрится в сочетании с блестящими металлизированными пряжками.
- Продолжают оставаться трендовыми классические кожаные сумки. Изделия имеют гладкую структуру или дополняются тиснением, имитирующим рептилию. Особенно ярко выглядят модели, изготовленные из лакированной кожи.
Модные сумки становятся особенно стильными с помощью оригинальной отделки и деталей. Дизайнеры прибегают к следующим неординарным решениям при оформлении изделий:
- В тренде дополнение аксессуара широким ремнём, который выступает главным акцентом вещи. Массивная деталь дополняется яркими узорами, заклёпками, логотипами и надписями.
- Многие известные бренды прибегают к декорированию логотипами. Крупные буквы наносятся на переднюю поверхность изделия или на застёжку.
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Стилизация сумок: как выбрать сумку для осеннего образа
Чтобы аксессуар гармонично вписывался в образ, важно подбирать его в зависимости от выбранной стилистики:
- В повседневный кэжуал-лук органично выписываются практичные шопперы, тоуты, мешки. Хорошим решением станет сумка-рюкзак.
- Для похода в офис подойдут классические модели среднего размера, имеющие квадратную, прямоугольную или слегка закруглённую форму. Аксессуары делают максимально лаконичными, без излишнего декора. Цвет подбирается в нейтральных чёрных, серых, бежевых оттенках, сочетающихся со многими предметами гардероба.
- Яркий молодёжный лук помогут воплотить модели оверсайз или изделия, выполненные в ярких насыщенных расцветках. Приветствуется дополнение броскими логотипами, металлическими заклёпками, разноцветными яркими вставками.
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Подведем итог
Модные сумки на осень 2023 года представлены оригинальными фасонами, среди которых любая девушка подберёт вариант на свой вкус. Дизайнеры предлагают объёмные сумки-мешки, тоуты, шопперы, неординарные стёганые модели, классические клатчи.
Фото Клео.ру