Классические «авиаторы», соблазнительный «кошачий глаз», круглые «ленноны»: какие солнцезащитные очки будут модными в 2024 году

Красивые и гармонично подобранные аксессуары способны стать стильной изюминкой образа. Дизайнеры предлагают вниманию девушек модные солнцезащитные очки в 2024 году, представленные в спокойных или ярких расцветках. Любая представительница прекрасного пола сможет подобрать идеально подходящие аксессуары с учётом формы лица и выбранной стилистики образа.

Какие очки будут модными

Дизайнеры представили в коллекциях трендовые модели, среди которых любая модница подберёт вариант на свой вкус. Ознакомиться с актуальными тенденциями можно, изучив фото стильных образов. Девушки смогут выбрать подходящие для них очки среди следующих моделей:

Классикой стали «авиаторы», характеризующиеся каплевидной формой. Очки особенно гармонично смотрятся на девушках с овальной формой лица. Аксессуар универсален, он гармонично впишется как в классический, так и в повседневный стиль. Стилисты предлагают «авиаторы» с прозрачными или затемненными стёклами. Органичным дополнением станет тонкая металлическая оправа.

Максимально привлекательный образ помогут воплотить очки, имеющие форму «кошачий глаз». Она характеризуется острыми уголками, выступающими во внешней части. Оправа предлагается в монохромном оттенке, совпадает по цвету со стёклами или составляет эффектный контраст. В тренде продолжает оставаться леопардовый принт.

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Оригинальный молодёжный стиль удастся воплотить с помощью актуальной тенденции, которой являются очки оверсайз. Они могут иметь круглую, квадратную, прямоугольную форму. Чтобы уравновесить аксессуар, его делают без оправы или дополняют абсолютно прозрачной деталью.

В тренде круглые очки «ленноны», представленные в женском дизайне. Вниманию модниц предлагаются аксессуары небольшого размера или сделанные в стиле оверсайз. Оправа может быть неброской тонкой металлизированной или, напротив, толстой и яркой. В моде «ленноны» с зеркальными стёклами, делающими образ максимально броским.

Оригинальным трендом сезона станут очки, наделённые градиентным эффектом. Стёкла изделия выполняются в двух оттенках, плавно перетекающих друг в друга. Популярное решение – затемнение в верхней части, которая сменяется прозрачной ближе к низу.

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Популярные бренды очков

Знаменитые торговые марки предлагают вниманию модниц широкий выбор аксессуаров. При их подборе девушкам рекомендуется обратить внимание на следующие компании:

Polaroid заслужил признание представительниц прекрасного пола благодаря высокому качеству аксессуаров. Бренд предлагает варианты с надёжной конструкцией, которая обеспечивает длительное ношение. Изделия дополняются поляризацией и защитой от ультрафиолетового излучения

Guess предлагает неограниченный спектр форм, представленных вариантами «авиаторы», «кошачий глаз», «бабочки». При оформлении бренд применяет нестандартные дизайнерские решения, экспериментируя с материалом стекол и декоративными элементами оправы. Пользуется популярностью украшение прозрачными или разноцветными стразами.

Очки торговой марки Police завоевали признание модниц по всему миру. Бренд отдаёт предпочтение аксессуарам, выполненным в тёмных оттенках, но можно встретить яркие или светлые варианты. Качеству материала, используемого для изготовления изделий, уделяется особое внимание. Очки делаются устойчивыми к мелким механическим повреждениям.

Компания Carrera предлагает аксессуары, характеризующиеся лёгкостью, они практически не ощутимы при носке. Для изготовления очков используется уникальный запатентованный материал оптил. Изделия идеально подойдут для занятий спортом, их особым преимуществом является стопроцентная защита глаз от ультрафиолетового излучения.

Аксессуары торговой марки Prada отличает выразительный дизайнерский стиль. При выборе цветовой палитры предпочтение отдаётся тёмным и пастельным нейтральным вариантам.

Бренд Puma предлагает аксессуары с различными типами оправ. Особой популярностью пользуются «авиаторы» и объёмные варианты оверсайз, напоминающие маску. При оформлении изделия компания прибегает к широкому спектру цветовой гаммы: от ярко-жёлтого до сдержанного серого цвета.

DOLCE&GABBANA делает очки максимально яркими и привлекающими внимание. Распространённые дизайнерские решения – дополнение оправы геометрическими, флористическими, абстрактными орнаментами.

Gucci дополняет дужки аксессуаров фирменным логотипом, придающим неповторимый стиль. Очки выполняются в красивой цветовой палитре, варьирующейся от классического чёрного или коричневого к нежно-розовому оттенку.

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Подведем итог

Модные солнцезащитные очки в 2024 году представлены оригинальными формами, способными идеально удовлетворить пожелания любой девушки. Среди аксессуаров можно подобрать варианты, подходящие к определённой форме лица, придающие неповторимый стиль образу.