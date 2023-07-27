Элегантные пальто или пуховики оверсайз: какой будет мода зимой 2023-2024 года

Девушки стремятся выглядеть стильно и эффектно не только в теплую погоду, но и в холодный сезон. Помогут справиться с задачей тенденции моды на зиму 2023-2024 года, представленные оригинальными фасонами верхней одежды и других предметов гардероба. Дизайнеры проводят эксперименты с покроем, подбором цветовой гаммы и принтов, дополнением декоративными элементами.

Какие вещи будут в тренде

Стилисты представили в коллекциях разнообразные предметы гардероба, способные удовлетворить пожелания любой модницы. Ознакомиться с актуальными тенденциями помогут фото красивых образов. Девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие тренды в одежде:

Украшением любого лука станет пальто классического прямого или приталенного кроя и дополненное объемным меховым воротником. Расцветки предлагаются в сдержанном и ярком варианте, в клетчатом принте.

При желании сделать образ роскошным стоит обратить внимание на шубу, выполненную из натурального или искусственного меха. Изделие представлено в естественных природных расцветках либо в ярких вариантах. В последнем случае встречается леопардовый принт, сочетание разноцветных полос или вставок.

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В зимний сезон незаменим пуховик, который предлагается в приталенном варианте или объемном покое оверсайз. Верхняя часть оформляется с помощью дутого воротника или капюшона с меховой опушкой либо без данной детали. При создании дизайна обращаются к прошивке, представленной в мелком или крупном варианте, выполненной в виде ромбов, квадратов, продольных или диагональных полос.

В стиль кэжуал гармонично впишется куртка-парка, дополненная утеплённой подстёжкой из натурального или искусственного ворса. При выборе расцветок предпочтение отдаётся бежевому, оливковому, тёмно-синему, чёрному оттенку. Встречается дополнение куртки камуфляжным принтом.

При создании образа на каждый день прекрасной идеей будет подобрать джинсы. В тренде дополнение модели потертостями, нижний край штанин может оставаться необработанным. Джинсы предлагаются в классическом прямом или свободном расклешённом крое. Оригинально смотрится дополнение штанов разрезами, застёгивающимися на металлические пуговицы.

Олицетворением женского делового стиля станут брюки, выполненные из шерстяной, твидовой, хлопчатобумажной ткани, кожи. Актуальной тенденцией продолжают оставаться классические модели, дополненные стрелками. Оригинальности придаст оформление с помощью запаха в верхней части. В моде широкие расклешенные палаццо, подходящие для воплощения деловых или свободных образов. Со стилем ретро ассоциируются брюки-бананы, дополненные защипами в верхней части. От данной модели стоит воздержаться девушкам с полными бёдрами.

В прохладный сезон незаменим модный утеплённый свитер. Изделие создаётся с помощью мелкой однородной или крупной фактурной вязки, имеет приталенный фасон или свободный оверсайз.

При создании юбок дизайнеры обращаются к экспериментам с фактурой. Модельеры представили в коллекциях утеплённые модели из замши, бархата, кожи и даже меха. Романтичные нотки в образ привнесут юбки, изготовленные из кашемира. Пользуются популярностью фасоны «карандаш», «годе», «трапеция», юбки в крупную складку или мелкую плиссировку.

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Гармоничным дополнением зимнего образа станет удачно подобранный головной убор. Универсальным решением является шапка-бини, прилегающая к голове. Другой вариант – подобрать аксессуар крупной вязки, дополненный помпоном. Утеплиться в холодный сезон помогут меховые панамы или шапки-ушанки.

Обувь для зимы подбирается в функциональном комфортном исполнении. Любительницы элегантности смогут подобрать сапоги на устойчивом каблуке. В стиль кэжуал впишутся челси на утолщенной тракторной подошве, ботинки на шнуровке.

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Трендовые цвета и материалы в одежде на зиму

В холодный сезон дизайнеры отдают предпочтение теплым предметам гардероба. Они будут выглядеть особенно стильно с помощью удачно подобранных расцветок. При создании образа модельеры руководствуются следующими трендами:

Вне конкуренции остаются вещи, выполненные с помощью вязки. Оформление свойственно для всевозможных свитеров, юбок, брючных костюмов, платьев фасона «лапша».

Любительницы спортивного стиля оценят костюмы, изготовленные из трикотажа и дополненные флисовой подстёжкой.

Стильным акцентом образа выступят юбки или брюки, изготовленные из кожи. Особенно ярко выглядят модели, имеющие лакированную поверхность или имитирующие структуру рептилии.

Неизменно актуальными остаются вещи из денима. Это могут быть не только джинсы, но и всевозможные юбки, платья, сарафаны и даже куртки.

Повышенными теплосберегающими свойствами наделена верхняя одежда с меховым дополнением. В тренде натуральные или искусственные шубы, дублёнки-авиаторы с подстёжкой из ворса, парки с аналогичным оформлением.

Дизайнеры постарались максимально удовлетворить пожелания модниц, предлагая в коллекциях разнообразные расцветки. Остаётся трендовым сочетание чёрного и белого оттенка. При желании привнести в образ яркие нотки стоит отдать предпочтение сочному апельсиновому, жёлтому, алому цвету. Актуальной тенденцией будут разнообразные оттенки синего, начиная от светло-морского и заканчивая тёмным, приближенным к фиолетовому. Нежные черты в образ привнесет одежда персикового, дымчатого, мятного оттенка.

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Подведем итог

Мода на зиму 2023-2024 года представлена актуальными тенденциями, выражающимися в разнообразии фактур, фасонов и расцветок вещей. Девушки смогут подобрать всевозможные куртки, пуховики, пальто, шубы, джинсы, юбки, соответствующие их индивидуальным предпочтениям. Гармоничным дополнением образа выступят головные уборы и обувь, органично вписывающаяся в общую стилистику.