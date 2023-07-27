Женственные приталенные или объёмные оверсайз: какие пуховики будут модными в 2023-2024 годах

С наступлением прохладной погоды девушки предпочитают комфортную и функциональную верхнюю одежду. Помогут достичь желаемого эффекта модные пуховики 2023-2024 годов, представленные разнообразными фасонами и расцветками. Дизайнеры предлагают варианты, помогающие выглядеть стильно и элегантно даже в объёмных моделях.

Какие пуховики будут в моде

Дизайнеры включили в коллекции фасоны, отличающиеся по стилистике. Среди них можно подобрать изысканные приталенные варианты или объёмные модели оверсайз. Составить представление об актуальных тенденциях помогут фото стильных образов. Девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие варианты:

Для тёплой зимы станет находкой укороченный фасон, позволяющий продемонстрировать достоинства фигуры. Пуховик достигает середины бёдер и оставляет открытой нижнюю часть. Джинсы можно подобрать в зависимости от индивидуальных предпочтений: зауженные, прямые или расклешённые. Встречаются модели курток, дополненные дутыми воротниками или функциональным капюшоном, выступающим альтернативой головному убору. Изысканности силуэту придаст стёганая прошивка, выполненная в мелком или крупном варианте.

При желании сделать пуховик основным акцентом образа рекомендуется обращать внимание на яркие расцветки. В тренде модели с лакированной структурой, делающей вещь привлекательной и запоминающейся.

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Актуальной тенденцией становится кожаный пуховик. Вещь делается утеплённой за счёт внутреннего наполнителя, представленного в виде синтепона или холлофайбера. Изделие выполняют из кожи, имеющей матовую или лакированную структуру.

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Оригинальным решением станет фасон с укороченными рукавами. Длина детали заканчивается выше уровня локтя. Под низ такой вещи необходимо надевать утеплённый свитер толстой вязки. Альтернативное решение – прибегнуть к дополнению высокими перчатками.

При необходимости скорректировать недостатки фигуры станет находкой актуальный фасон оверсайз. Вещь гармонично вписывается в молодёжные городские луки, поэтому по достоинству оценена юными модницами. Оверсайз представлен в расклешённом к низу крое или сделанный в виде «кокона». Последний предполагает сужение к нижней части. Приём поможет уравновесить пропорции силуэта.

Любительницы романтичных образов оценят оригинальный тренд сезона, которым является пуховик-платье. Вещь делают с акцентом на линии талии. Эффект достигается с помощью широкого пояса или утягивающего шнурка. Нижняя часть изделия делается расклешённой. Дополнительную роскошь придаст отделка капюшона меховой опушкой либо воротником, выполненным из ворса. Стоит учесть, что модель подойдёт для стройных девушек, обладательницам пышных форм стоит воздержаться от данного варианта.

Неизменно актуальным в зимний сезон остается удлинённый фасон, прикрывающий бёдра и достигающий уровня колена. Такие пуховики можно носить со всевозможными джинсами, брюками, спортивными костюмами. При желании создать элегантный лук под низ надевают женственное платье или юбку. Женский удлинённый пуховик придаст зрительной стройности силуэту, если дополнить вещь прошивкой в виде продольных полос.

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С чем носить пуховики

Функциональная верхняя одежда служит основой для создания образов, представленных в разнообразной стилистике. В зависимости от выбора определённого фасона пуховик допускается комбинировать со следующими предметами гардероба:

Дерзкий молодёжный лук поможет воплотить сочетание с кожаными штанами. Брюки особенно гармонично смотрятся с укороченными фасонами пуховиков. В качестве обуви хорошо подойдут челси на утолщённой тракторной подошве или ботинки на шнуровке.

Беспроигрышный вариант – создать образ в стиле casual, дополнив его джинсами всевозможных фасонов. Это могут быть модели мом, слоучи, клёш, облегающие фигуру скинни. Обувь зачастую выбирается в практичном варианте на утолщённой платформе.

Любительницы спортивного стиля оценят сочетания с соответствующим костюмом. Комплект может включать свитшот или толстовку с капюшоном. В последнем случае удачной станет комбинация с пуховиком, имеющим высокий ворот. Капюшон толстовки в этом случае выступает альтернативой головному убору.

Женственный образ поможет воплотить удлинённый пуховик, сочетающийся с платьем. Органичным дополнением выступят высокие сапоги или ботфорты.

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Подведем итог

Модные пуховики 2023-2024 годов представлены оригинальными фасонами, среди которых любая девушка подберёт вариант на свой вкус. Дизайнеры предлагают интересные укороченные или удлинённые модели, представленные в приталенном, объёмном, расклешённом варианте.