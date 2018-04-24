Модные джинсы 2018: хиты сезона

Из года в год мода на женские джинсы продолжает расти и радовать нас своей практичностью и универсальностью. Модные тенденции 2018 предполагают несколько трендовых моделей, способных создать женственный и элегантный образ (фото см. ниже в статье). Благодаря большому разнообразию фасонов, каждая девушка сможет подобрать для себя идеальный вариант.

Модные тенденции

В новом сезоне известные дизайнеры вплотную занялись созданием новых моделей джинсов и усовершенствованием старых.

На модных показах были продемонстрированы следующие главные тренды 2018:

модель «скинни»;

джинсы прямого кроя;

модель с отворотами и декоративными элементами;

джинсы клеш;

«бойфренды»;

зауженные модели.

Помимо этого, в моде остаются классические женские джинсы и модели с завышенной талией. Но самыми популярными являются укороченные, рваные, белые и разноцветные джинсы. Эти модели отлично сочетаются с различными стилями одежды.

Кроме того, для того чтобы подчеркнуть достоинства вашей фигуры, необходимо просто подобрать подходящую модель и размер. Тогда вы всегда сможете выглядеть стильно и привлекательно.

Актуальные модели сезона: бойфренды 2018

Несколько сезонов подряд эта модель пользуется большой популярностью среди многих девушек. Бойфренды очень удобные и практичные. Основное отличие от других моделей – свободный широкий крой. Такой стиль заимствован из мужского гардероба, отсюда и название «boyfriend», что в переводе означает парень. Как правило, у них заниженная талия и минимальное количество декоративных элементов (к примеру, потертости).

Лучше всего бойфренды смотрятся на миниатюрной фигуре, таким образом, они подчеркивают тонкую линию талии. Но это вовсе не значит, что они не подойдут девушкам с пышными формами.

Несмотря на то что такая модель прекрасно сочетается со спортивным стилем, ее можно дополнять и другими классическими вариантами. Главное, чтобы кофточки или футболки были приталенными, так как объемная одежда может изменить пропорции вашей фигуры. Также бойфренды можно совмещать с любой обувью. Если вы предпочитаете носить обувь на каблуке, то джинсы можно немного подвернуть, чтобы сделать акцент на изящной лодыжке.

Идеальная фигура с джинсами скинни

Элегантные джинсы скинни – прекрасный вариант для девушек со стройными ножками. Такую модель можно носить с чем угодно, так как она эффектно смотрится как с мешковатыми вещами, так и с классической рубашкой.

Если говорить о выборе цветового решения, то вам необходимо обратить внимание на следующие яркие оттенки:

черный;

белый;

синий;

желтый;

бордовый.

Джинсы можно дополнить вязаным свитером или кардиганом. А если вы подберете к ним туфли на высоком каблуке, например, красного цвета, то у вас получится очень элегантный и стильный образ. Также актуальным дополнением скинни станут простые лодочки и босоножки.

Стоит отметить, что этот фасон лучше всего подойдет для стройных девушек, ведь в таких джинсах сразу видно даже незначительные недостатки фигуры.

Рваные джинсы – хит 2018

Несомненно, рваные джинсы являются одним из самых ярких и эффектных предметов гардероба этого сезона. Их уникальный стиль позволяет сочетать самые разные варианты женской одежды. Вы можете надеть их на прогулку с друзьями, пойти на свидание или на работу. Главное, знать, как и с чем их можно совместить.

Кроме того, существует несколько вариантов расположения дырок на джинсах:

на коленях;

сзади;

в районе ягодиц;

горизонтальные или вертикальные прорези.

Также модели могут быть украшены: кружевом, стразами, бусинами. С их помощью рваные джинсы выглядят еще ярче и оригинальнее.

Красивые женские джинсы: классические модели

Несмотря на огромный выбор, классические женские джинсы будут актуальными во все времена. К одной из самых популярных моделей относят джинсы-дудочки – прекрасный повседневный вариант. Они могут различаться видом строчки, карманов, украшениями, но при этом фасон всегда останется неизменным.

В этом сезоне дизайнеры дополнили классические модели лейблами и контрастными вставками. Это произвело большое впечатление на многих современных модниц.

Сочетать такие джинсы можно с любым верхом: топы, блузки, рубашки, свитера. Но при этом важно помнить о том, что не желательно использовать большое количество аксессуаров.

Модные джинсовые комбинезоны

Еще одним хитом 2018 выступают стильные и удобные модели джинсовых комбинезонов. К наиболее популярным относят брючный вариант.

Модельеры выделили несколько трендовых фасонов:

джинсы клеш;

модель прямого кроя;

комбинезоны с зауженным и укороченным низом;

скинни.

Не менее востребованными остаются модели с шортами, юбкой и в виде сарафана. В основном они дополнены небольшим топом спереди и различными видами бретелей. Если этим летом вы хотите оставаться в тренде, то такой комбинезон сможет вам в этом помочь.

Модные женские джинсы с вышивкой

Модные и невероятно стильные джинсы с вышивкой уже несколько сезонов подряд находятся на пике популярности.

В этом году есть несколько моделей, которые наверняка придутся многим по вкусу:

укороченные джинсы с подкатами;

модели с кружевом или с необычными рисунками;

джинсы с вышивкой из страз, бусин.

Также дизайнеры делают акцент на аппликациях в виде небольших цветов, геометрических фигур и узоров.

Подобные модели идеально сочетаются с босоножками на высокой танкетке, туфлями-лодочками и кедами.

Все еще в моде: женские джинсы клеш

И снова можно убедиться в том, что мода очень циклична. Так, джинсы клеш, которые были на пике популярности в 90-е годы, стремительно ворвались в наши дни.

В этом сезоне будет множество различных вариантов:

джинсы со средней и высокой посадкой;

клеш от бедра;

широкие джинсы;

укороченные модели;

джинсы с вышивкой.

Такой фасон подходит большинству женщин, позволяя комфортно себя чувствовать, как стройным и длинноногим, так и женщинам небольшого роста, с более крупными формами. Клеш хорошо смотрится с обувью на высоком и небольшом каблуке.