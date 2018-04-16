Туфли весна - лето 2018: модные тенденции
Обзор новинок: стильные туфли
Чтобы создать идеальный образ девушкам требуется много времени. Усложняет выбор и то, что сегодня мода включает в себя множество стилей и идей, которые не оставляют равнодушными ни одну из них.
Кроме того, туфли являются основной составляющей успешного образа, поэтому важно грамотно подобрать именно их.
В новом сезоне весна — лето 2018 дизайнеры сделали главный акцент в нескольких направлениях:
- романтическое настроение;
- футуристические мотивы;
- свободный городской стиль.
Также сегодня в тренде необычные комбинации и текстуры. К примеру, все большую популярность набирает обувь со вставками из пластика или натуральной кожи. Помимо этого, отдельного внимания заслуживает цветовая гамма различных моделей туфель. В моде яркие оттенки и необычные решения.
Очень стильно выглядит сочетание голубого, бежевого, красного, оранжевого – основные цвета, которые дизайнеры используют для создания сложных композиций. Не менее популярны туфли или босоножки оранжевого, розового и фиолетового оттенка. Такое разнообразие приводит в восторг даже самых требовательных модниц.
Трендовые модели
Каждый сезон радует нас актуальными моделями обуви, которая сможет подойти для любого тематического мероприятия. Весна — лето 2018 поразит смелыми экспериментами в привычных для нас классических вариантах.
К самым трендовым моделям женских туфель относятся:
- обувь с прозрачными вставками;
- босоножки на плоской подошве;
- туфли на низкой шпильке;
- удобные шлепанцы;
- модные «кроксы».
Не уступают в популярности и туфли с броскими каблуками или оборками, которые так и бросают вызов обществу своей эпатажностью.
Таким образом, выбрав хотя бы одну из этих моделей, вы всегда сможете выглядеть неповторимо, привлекая к новому образу всеобщее внимание.
Стильная модель – туфли «лодочки»
Несмотря на то что история возникновения этой классической модели уходит в середину прошлого века, туфли «лодочки» до сих пор довольно популярны. Кроме того, с течением времени их дизайн практически не изменился.
Главными их качествами так и остаются – удобство и универсальность. Именно поэтому они получили такую популярность среди многих девушек.
В этом сезоне дизайнеры постарались внести несколько оригинальных деталей в классический вариант туфель. Яркие, лаковые модели на устойчивом каблуке продолжают покорять новые вершины модных подиумов. К ним присоединились лодочки на высокой шпильке и ремешками на щиколотке, которые имеют необычную форму.
Они могут быть в виде широкого пояса, меховых вставок или флористических мотивов. Кроме того, новым трендом в мире моды выступили модели с расцветкой в стиле «омбре». Необычный переход из одного цвета в другой смотрится довольно эффектно. Несмотря на большое количество материалов, основными фактурами все же остаются кожа, лак и замша.
Модели с массивным каблуком: мода 2018
Как известно, туфли на высоком каблуке способны подчеркнуть женственность фигуры и сделать ваши ножки невероятно стройными. Вместе с тем высокая колодка может быть слишком утомительной и некомфортной, особенно если в течение дня вы все время находитесь в движении.
Но в этом сезоне дизайнеры придумали простое решение этой проблемы – туфли на устойчивом и широком каблуке. Такая модель обеспечит максимальное удобство и создаст позитивное настроение на весь день.
Существует несколько модных тенденций, которые улучшают внешний вид многих моделей женских туфель:
- Различные элементы декора. Для того чтобы разнообразить классические модели туфель, дизайнеры сделали небольшой акцент на украшениях. Сегодня в тренде: металлические шипы, заклепки, стразы, бисер, бантики, цветы и различные подвески.
- Квадратный каблук – в этом сезоне станет одним из самых востребованных. Благодаря этой модели вы сможете чувствовать себя уверенно и свободно. Такой каблук подходит как для самого строгого дресс-кода, так и для прогулок по городу. Кроме того, многие коллекции уже представили босоножки именно в этом дизайне, тем самым обеспечив вашим ногам отдых даже в жаркое лето.
- Устойчивый каблук и закрытая пятка. Обувь этой модели подчеркнет вашу женственность, красоту и утонченность. Туфли или босоножки прекрасно подойдут для дополнения деловых и торжественных образов. Помимо этого, они будут отлично смотреться с молодежной одеждой в уличном стиле (джинсы, короткая юбка, лосины).
Стиль «сhunky heel» или тракторная подошва
Модные тенденции этого года довольно разнообразны. Многие модели женской обуви представлены не только в классическом стиле, но и в оригинальном оформлении. К примеру, большой популярностью пользуются туфли с тракторной подошвой. Они отличаются массивным внешним видом и рельефной формой.
Но, несмотря на внушительные размеры, такая модель очень удобная и устойчивая. А это немаловажно для современных активных девушек. Такие туфли прекрасно сочетаются с модным направлением в женской одежде – уличный стиль.
Выделяют несколько наиболее актуальных форм подошвы:
- каблук;
- платформа (открытые босоножки, закрытые туфли, спортивный стиль);
- тонкая подошва (сандалии, летние кеды, «лоферы»).
Блеск во всем
Главным трендом этого сезона можно считать туфли с металлическим эффектом. Они ворвались в индустрию моды еще несколько лет назад и до сих пор пользуются успехом среди многих девушек. В основном они представлены двумя оттенками: серебряным и золотым.
Но этих цветов вполне достаточно для того, чтобы составить идеальный образ для любого торжественного мероприятия. Известные дизайнеры уже представили новую коллекцию женской обуви весна — лето 2018.
Среди них также присутствуют модели, которые передают непревзойденный зеркальный блеск.
В металлическом исполнении прекрасно смотрятся туфли:
- «лодочки»;
- модель с ремешками;
- балетки;
- свадебные.
Помимо этого, металл может использоваться в качестве небольших вставок или украшений в виде: пряжек, заклепок, шипов.