Модное и красивое нижнее белье 2019 года

Нижнее белье - деталь дамского туалета, которая несет на себе множество функций: гигиена, эстетичность, высокий уровень комфорта и наверно самая важная - зрительная коррекции фигуры. Ниже представлена коллекция модного белья в 2019 году, которое надевают не только на романтичное свидание, но и будущие мамочки, чтобы полноценно чувствовать себя соблазнительницей.

Разновидности бюстгальтеров

Женская красота - понятие относительное, в которое каждый человек вкладывает что-то свое. Индивидуальный для каждого собственный идеал красоты, тем не менее, имеет и обязательные составляющие.

Одним из важнейших условий привлекательности является соблюдение пропорций тела: гармоничный стройный силуэт, который может быть даже у тех дам, чьи объемы очень далеки от модельных.

Мягкий женский бюстгальтер без косточек - идеальное решение для первого нижнего белья юной девушки. Такой модный лиф несет скорее декоративную, чем функциональную нагрузку, но выглядит очень мило и симпатично. Варианты 2019 года представлены в коллекции.

Классический бюстгальтер на косточках - незаменимая деталь любого женского гардероба. Модель хорошо поддерживает грудь, придает ей волнующий объем и обеспечивает комфорт при ношении.

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Бюстгальтер со специальной поддержкой - удачный выбор для женщин, форма груди которых нуждается в коррекции вследствие возрастных или послеродовых изменений. Особенностью покроя поддерживающего белья является широкий переход между чашечками и усиленные бретельки. Такая форма обеспечивает наилучшую поддержку и фиксацию груди, что особенно важно для обладательниц пышных форм.

Push-up - любимая разновидность белья для девушек, которые не могут похвастаться волнующими формами. Отличительной особенностью данного вида бюстгальтеров является оригинальный крой чашечки: в ней имеются специальные кармашки, куда вкладываются корректирующие подушечки из поролона, геля, воздуха. Этот небольшой секрет позволяет визуально увеличить и приподнять грудь, а также свести ее к центру за счет боковых подушечек. Благодаря такому модному нижнему белью каждая женщина в 2019 году может стать обладательницей роскошного декольте. На предоставленных фото, можно ознакомиться с моделями, чтобы пополнить свой гардероб оригинальными новинками.

Бюстгальтер для беременных - белье, разработанное специально чтобы компенсировать специфические нагрузки на организм женщины, ожидающей ребенка. Удобные эластичные модели хорошо поддерживают увеличивающуюся грудь, не создают дискомфорта при ношении. Обычно такие бюстгалтеры производятся из натуральных тканей, чтобы обеспечить комфорт и дыхание для кожи груди, которая в этот период становится особо нежной и чувствительной.

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Бюстгальтер для кормящих мам - белье, правильный выбор которого не только обеспечит комфорт молодой маме и ее крохе, но и позволит сохранить девичью форму и упругость груди. Покрой моделей для кормления предусматривает возможность быстрого, удобного и максимально незаметного доступа к груди. Это позволяет в любой момент покормить малыша без необходимости раздеваться. А особенности конструкции данной разновидности белья обеспечивают хорошую поддержку и удобную фиксацию груди в максимально комфортном положении, что сводит к минимуму риск образования растяжек и потери формы.

Как правильно выбрать бюстгальтер

На выбор бюстгальтера влияют два параметра: объем груди и размер чашечки. Чтобы определить первый их них достаточно померить длину окружности тела непосредственно под грудью - это и будет объем.

Чтобы определить размер чашечки, необходимо измерить объем по самым выступающим точкам груди. Разница между полученным значением и объемом и определит размер чашечки бюстгальтера, который подойдет.

При выборе размера модного женского белья в 2019 году не стоит жестко привязываться к цифрам и буквам, указанным на бирочке. Особенности кроя современных бюстгальтеров позволяют регулировать объем за счет застежки: несколько пар крючочков обеспечивают маневр в пределах нескольких сантиметров в обе стороны от заявленного объема.

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Размер чашечки также не является строгим значением, так как он напрямую зависит от выбираемого объема. Сделать правильный выбор помогут тщательно снятые мерки и консультация компетентного продавца-консультанта.

Трусики - множество вариантов для удачного выбора

Современный выбор позволяет подобрать модель для любого времени года, любой одежды и образа жизни:

Панталоны - трусики, боковые части которых значительно превышают размеры проймы. Панталоны хорошо скрывают недостатки фигуры, обеспечивают комфорт и тепло в зимний период. Благодаря объему, такое модное нижнее белье может быть с интересными вариантами нашивок. Модели 2019 года предоставлены в коллекции ниже.

Слипы - модель дамских трусиков с узкой боковиной. Слипы, как правило, имеют высокие вырезы для ног, а их ношение обеспечивает зрительное их удлинение и коррекцию фигуры.

Танга - модные женские трусики, в которых практически полностью отсутствуют боковины: их с успехом заменяют тоненькие тесемочки. Такой вариант нижнего белья практически незаметен под тонкой одеждой, что делает их незаменимыми для ношения в жаркий летний период. Модели 2019 года представлены ниже, ознакомившись, можно дополнить свою коллекцию оригинальными новинками.

Бикини - классические сегодня трусики имеют низкую посадку и покрой, наполовину закрывающий ягодицы. Они очень удобны и хорошо подходят для любого времени года.

Стринги - пожалуй, самые соблазнительные и самые популярные среди дам всех возрастов женские трусики. Главной особенностью, по которой их можно безошибочно классифицировать среди множества разновидностей женского белья, является характерный покрой: задняя часть трусиков вместо треугольника или прямоугольника представлена узенькой полоской ткани, иногда по ширине, не превышающей ленточку.

Корректирующие модные трусики - характерной особенностью утягивающего нижнего белья является не покрой, а используемые для их пошива материалы. Максимальный эффект коррекции дают плотные эластичные ткани, которые хорошо утягивают и поддерживают форму, корректируя тем самым женскую фигуру xxl size. Модели 2019 года можно увидеть ниже.



Выбираем трусики: на что обратить внимание?

Для выбора стильного женского нижнего белья значение имеют объем талии и бедер. Даже если высота их далеко не достает до линии талии, значение этого параметра обязательно нужно учитывать, так как оно имеет огромное значение для комфорта при ношении.

Если обхват бедер и талии соответствуют разным размерам, окончательный выбор нужно делать в пользу большего - так выбранное белье будет лучше сидеть и красивее смотреться на женщине.

Выбирая белье, стоит рассмотреть новинки 2019 года и пополнить свою коллекцию соблазнительными моделями.