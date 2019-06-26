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Женские рубашки 2019 года

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Рубашки обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки. Более того, рубашек должно быть несколько. В 2019 году появились новые модные тенденции для женских рубашек.

Модные цвета

Если вы знаете, что вам совершенно не к лицу цвета, которые считаются актуальными в этом сезоне - не следуйте слепо за модой. Или можно поступить хитро - воспользоваться не основным модным цветом, а каким-то его оттенком.

В основном в модных тенденциях для женских рубашек преобладает пастельная гамма, с помощью которой можно подчеркнуть изящность, нежность и элегантность девушки. Очень интересно смотрятся большие грубые рубашки нежных цветов.

Какого цвета выбрать рубашку в 2019 году?

  • Нежно-розовый цвет. Вряд ли розовый цвет когда-нибудь выйдет из моды. Во многих случаях он синонимичен белому. Например, зачастую в офисах разрешается заменять белые блузки на бледно-розовые. Однако вторые можно постоянно носить и в повседневной жизни, не вспоминая о работе и об офисе. Надевать розовые рубашки разных оттенков можно и с брюками, и с юбками, и с шортами.

  • Голубой. Голубые рубашки уже давно стали одними из самых трендовых. И они не теряют своих позиций в 2019 году. Девушки носят блузки этого цвета и на работу, и на учебу, и на прогулку и на любые другие мероприятия. Особенно идет этот цвет голубоглазым красавицам или жгучим брюнеткам. В целом образ всегда выглядит загадочно и интересно.

  • Лиловый. Этот цвет мы уже вряд ли постоянно встречаем в нашей повседневной жизни. Почему-то девушки как-то холодно относятся к лиловому. Однако сейчас он считается одним из самых модных. Но стоит учитывать, что когда вы выбираете модную женскую рубашку в 2019 году такого цвета, вы должны уметь правильно сочетать ее с другими вещами.

  • Серый. Серые рубашки всегда казались девушкам скучными и неинтересными. Но блузки этого цвета на данный момент находятся на пике своей популярности. Они считаются крайне лаконичными и универсальными. Более того, серый цвет, как и черный, помогает скрыть все недостатки.

  • Белый. Классика, которая никогда не выйдет из моды.

  • Красный. Рубашки красного цвета – это рубашки цвета страсти. Девушка, которая будет одета в подобную вещь, точно не останется без внимания. Но с красным нужно быть крайне осторожной. Сам по себе цвет уже считается "кричащим", поэтому в данном случае переборщить с другими элементами одежды нельзя.

  • Черные. Рубашки черного цвета стали популярными несколько лет назад. Их несколько сложнее сочетать с офисными и рабочими вещами, так как сами по себе все эти вещи уже темных оттенков. Но зато черный цвет скрывает все недостатки и подчеркивает все достоинства. Такая рубашка не будет постоянно пачкаться.

Очень аккуратно относитесь к выбору цвета.

Если вы решите приобрести себе рубашку такого цвета, который вы раньше никогда не носили, то сначала несколько раз примерьте вещь. Иначе позднее вы можете почувствовать себя некомфортно в своей одежде, и вещь будет просто лежать в шкафу.

  • А вы носите рубашки в повседневной жизни?

Модные тенденции в 2019 году

Также есть модные тенденции в области женских рубашек в 2019 году, о которых каждой девушке обязательно нужно знать, чтобы быть в тренде. Может быть, в вашем шкафу уже много рубашек, но это не значит, что все эти вещи сейчас актуальны.

Интересно! Не забывайте, что мода зачастую бывает цикличной. Если у вас есть рубашка, которую носила 20 лет назад ваша мама, достаньте ее и посмотрите, может быть она уже снова признана модной.

Разбираться в новинках и трендах очень важно для девушек. Особенно для тех, которые постоянно в делах и ничего не успевают. Им нужно быстро прийти в магазин и быстро выбрать вещи. А как быстро купить одежду, если ты не знаешь, что сейчас в моде?

Что сейчас в моде:

  • Вырез на спине. Такой соблазнительный вариант рубашки вряд ли наденешь на работу или на учебу. Зато он отлично подойдет для прогулки в теплый весенний или летний вечер, для свидания, для дня рождения или просто для какого-либо веселого мероприятия.
  • Открытые плечи. Открытые плечи стали модными несколько лет назад. С тех пор у каждой девушки в гардеробе обязательно должна быть рубашка, которая оголяет красивые плечики. Такие блузки – это настоящее спасение в жаркий день, когда хочется выглядеть красиво, но когда не хочется терпеть слишком горячее солнце.
  • Укороченные рубашки. Девочкам с хорошей фигурой просто необходимо иметь в своем гардеробе укороченную блузку, особенно летом и весной.
  • Рубашки с принтом. В этом году принт считается модным абсолютно для всех вещей – для брюк, для платьев, для юбок и так далее. Конечно, исключением не стали и рубашки. Интересные рисунки и узоры придают кокетство вашему образу.

Также стоит отметить, что в этом году надо обратить свое внимание на модные женские рубашки 2019 года с глубоким вырезом, на блузки с красивыми бантами, с различными завязками. Все еще трендовыми считаются и джинсовые рубашки, которые так любят все девочки.

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26.06.2019
Теги: женские рубашки 2019 год модные тенденции

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  • Ольга / 26.06.19 21:36
    -
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    Мне очень нравится, что сейчас в моде и спина открытая, и плечи, и живот. На самом деле, можно не переживать по поводу летней жары. Да и тем более, все время загар будет прилипать. Очень красиво!
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  • Екатерина / 26.06.19 21:35
    -
    0
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    Я никогда не ношу на работу розовые блузки. Ну, во-первых, я не люблю этот цвет, а во-вторых, у нас так даже и не принято как-то. Нет, ну есть, конечно, девочки, которые надевают иногда розовые рубашки, но у них и должности не высокие.
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  • Диана / 26.06.19 21:33
    -
    0
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    Почему никто не слышал про лиловый цвет? Лично я очень люблю этот оттенок. У меня роскошное платье этого цвета. Я его постоянно ношу на различные праздники и мероприятия. Я в нем прекрасно выгляжу, а так сказать я могу мало про какие вещи. Но после вашей статьи я подумываю купить или сшить себе рубашку лилового цвета. С джинсами будет круто смотреться.
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