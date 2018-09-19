Какой будет зима 2018-2019: прогноз погоды

Еще рано думать о сильных морозах, однако, многим по разным причинам уже сейчас интересно, какой будет предстоящая зима в 2018–2019 году.

Некоторым прогноз погоды нужен для четкого определения минимального количества топлива для пользования в период всего отопительного сезона. Другим нужно узнать, будет ли зима очень холодной, чтобы строить планы на новогодние праздники. Третьи мечтают о шопинге и зимних обновках.

Общая информация

Науку под названием метеорология сложно охарактеризовать точной, несмотря на то, что ученые занимаются ею уже не первое столетие. И даже с учетом нынешних технологий, существования высокоточных измерительных приборов и компьютерных программ нельзя дать определенного прогноза погода на несколько месяцев вперед.

Все, что утверждают синоптики – не более, чем гипотезы и высказывание мыслей вслух. Никто из них неспособен с точностью прогнозировать то, насколько холодная будет предстоящая зима, потому что природные условия могут устанавливать свои ремарки.

Территория Российской Федерации простирается от европейской части континента до побережья Японского моря. Она тянется через климатические зоны, а значит, одного прогноза для всей страны сделать не получится. Устойчивость морозов и количество снега неравномерно на широтах южных и северных полос.

В целом предварительные данные метеорологов можно предоставить в нескольких тезисах:

Зима заявит о себе в конце ноября, в рамках северных широт это будет проявляться значительно ярче. На юге же начало холодов может походить на морозную осень, признак того – чрезмерная влажность. В этот период осадки в виде снега могут отсутствовать. В декабре ожидается период обильных снегопадов. В первом зимнем месяце осадки будут на территории всей России. Однако не стоит исключать такую возможность, что в Краснодарском крае и Крыму снег может сразу стаять из-за высоких отметок на термометре. Новогодние праздники не запомнятся чрезмерными колебаниями температур, россиян ожидают среднестатистические значения ртутного столба. Январь ожидается солнечный и с морозами, однако, не стоит исключать возможность преподнесения погодой сюрпризов в виде метелей. В зону риска по традиции попадают центральный и северные регионы страны. В феврале прогнозируются оттепели, отступления зимы не следует ожидать до начала марта. Некоторые области будут наблюдать снежный покров до апреля.

Метеорологи говорят о том, что ранней весны ждать не стоит, но ЮФО может не соблюсти этот прогноз – снега растают на его территории в конце февраля.

Аномалии температур – ждать или не ждать

Часть метеорологов встревожены и утверждают, что предстоящие зимние месяцы окажутся аномально холодными. Все дело в глобальном потеплении, причина которого не что иное, как парниковый эффект – климат Земли очень изменился. В последние годы было много аномалий погоды.

Например, нынешним летом сильные ливни мешали быту не только горожанам России, но и Европы, Америки, а также населению азиатских стран. Зачастую наблюдались такие явления, как ураган, шторм, торнадо. В 2018 году они возникали там, где раньше их никогда не было замечено.

Не стоит удивляться, что зима, которая вскоре наступит, установит более низкие температурные значения, чем были до этого. Однако другая часть метеорологов говорит о том, что в основном регионы ожидает умеренно мягкий зимний сезон и существенных изменений ждать не стоит.

Несмотря на все прогнозы, холода раньше всего придут и долго продержатся в следующих регионах РФ:

Алтайский край;

Забайкалье;

полуостров Камчатка;

Красноярский край;

Магаданская область;

Республика Саха;

Ханты-Мансийский АО;

Чукотский АО;

Ямало-Ненецкий АО.

В разное время именно на этих территориях были отмечены крайне низкие значения температурного столба, вплоть до 60 °C. Жителей центрального и северных регионов посетят сильные морозы, зима 2018-2019 гг. будет снежной, что уже стало для них привычно.

Стоит ли полагаться на прогноз

Сегодня сложно понять, какой ожидать зиму в 2018–2019 году – будет ли она очень холодной за все последние десятилетия или привычной. Для оглашения прогноза погоды ученые должны исследовать такие явления, как:

влажность и температура;

особенности развития циклонов и антициклонов;

направленность, силу ветра;

особенности атмосферного давления;

осадки.

В последние годы все эти сведения обрабатываются специализированными программами. Они же настроены на получение актуальных данных прямо с метеорологических станций – наземных и тех, что находятся на орбите.

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И все же, даже полный комплект этой информации не может дать точных прогнозов на целый сезон.

Погода зависит от:

активности солнца;

течений океанов;

атмосферного фронта.

Мнение синоптиков можно принять к сведению, но только по приходу зимы станет понятно, какой она будет.