Модные новинки дизайна ногтей на весну 2019 года

Весна 2019 года создает особое настроение и пробуждает в женщинах стремление к изменению своего имиджа и совершенствованию стиля. Первое, что начинают менять женщины – дизайн ногтей. Какие цвета, принты и узоры в дизайне ногтей на весну 2019 года нам предлагает мода? Рассмотрим последние новинки нейл-арта.

Модный маникюр весной 2019 года для длинных ногтей

Весна 2019 года предлагает модницам кардинально менять внешний вид своих ногтей. Новые образы совместят в себе яркие оттенки и весенние нейл-арты. Модницы могут смело экспериментировать с привычными узорами и техниками, создавая новые, запоминающиеся узоры.

Модная классика

На пике популярности весной 2019 года окажется классический, французский дизайн ногтей. Сочетание лунного маникюра с яркими оттенками дает возможность создать множество уникальных вариантов модного оформления ногтей.

Для создания лунного маникюра и френча важно подобрать правильные оттенки. А необычные рисунки и разнообразные стразы добавят дизайну уникальности, яркости и оригинальности.

Выбирайте нюдовые, салатовые и мятные новинки цветов – они будут выглядеть выигрышно и отлично подойдут для создания нежного, весеннего маникюра.

Геометрический дизайн

Геометрия активно используется для создания дизайна ногтей уже не первый год. Казалось бы, подобный дизайн должен был уже давно наскучить. Однако, это совсем не так. Многие девушки просто отказываются расставаться с таким оформлением своих ноготков.

Весной сторонницы колор-блоков, идеальных линий и треугольников смогут совместить их с минимализмом, создавая уникальный, яркий дизайн для своих ноготков. Чтобы дизайн ногтей весной 2019 года выглядел максимально привлекательно, достаточно будет добавить несколько ровных полос или геометрических фигур на 1-2 пальцах.

Чтобы такой маникюр выглядел стильно, заполните геометрические фигуры лаком золотого или серебряного цвета.

Не сдает лидирующие позиции и техника омбре, которая выглядит очень органично на длинных ногтях. Дополнить такой дизайн можно стразами.

Мраморный маникюр

Мраморный дизайн ногтей полюбился многим женщинам, что объясняет его плавное перемещение из зимних нейл-артов в весенние. Он покорил представительниц прекрасной половины человечества своей уникальностью и непредсказуемостью. Для создания этого дизайна рекомендуется использовать нежные, пастельные оттенки с вкраплениями розового и белого цвета.

Кроме того, не менее выигрышно будут смотреться мятные, розовые, синие и зеленые цвета с узором, прорисованные черным цветом.

Переливы цвета в стиле омбре

Омбре – один из самых известных и популярных трендов нейл-арта. Он сможет привлечь внимание в любое время года и будет выглядеть стильно и привлекательно. Весной 2019 года допускается использование не только схожих, но и абсолютно разных оттенков. Такой переход цвета сделает дизайн стильным и добавит изюминку в женский образ.

В новом весеннем сезоне большой популярностью будут пользоваться не только контрастные цвета гель-лаков, сочетаемые друг с другом, но и разнообразные текстуры. Стильно будет выглядеть как глянцевое покрытие, так и матовое.

Модные тенденции на короткие ногти

Оригинальный дизайн ногтей присущ самым разнообразным стилям маникюра весной 2019 года. Хитом этого сезона для коротких ноготков являются нежные, естественные, пастельные оттенки не только в однотонных вариантах, но и во френче. Броскость, яркость, резкие контрасты этой весной неуместны.

Ниже можно посмотреть фото-коллекцию новинок.

Роскошный бархат

Изящный, матовый бархатный маникюр был на волне популярности еще в несколько лет назад. В течение всего времени его востребованность, то стремительно увеличивалась, то снижалась. И вот, в этом сезоне он снова в моде, прежде всего, благодаря своей необычной фактуре. В этом сезоне нэйл-мастера предлагают несколько новых вариантов матового маникюра на ногти короткой длины.

Весной 2019 года в дополнении к матовому покрытию приветствуется добавление голубого, белого цветов, а также – наличие страз, узоров, блесток, глянца.

Интересно выглядит рисунок в виде улыбки, сделанный контрастирующим цветом (например, красный со стразами) или с помощью глянца. Выбрать свой вариант нейл-арта поможет фото-коллекция новинок, предоставленная ниже, дизайны ногтей уникальные и разнообразны.

Весенний лаконичный точечный узор

Ногти можно сравнить с мольбертом. Весна 2019 года предлагает множество вариантов пестрых узоров, рисунков, сделанных с помощью горошка и точек. Благодаря использованию дотса-стержня маникюр выглядит свежо, аккуратно, эстетично.

Узоры зависят от профессионализма нэйл-мастера. Это могут быть просто точки, расположенные в хаотичном порядке, а могут быть самые настоящие произведения искусства.

Ниже можно посмотреть новые дизайны и новинки в фото-коллекции.

Стемпинг

Есть еще один вариант создания оригинальных, красивых рисунков и узоров на ногтях короткой длины. Особенность в том, что нанесение рисунка происходит с использованием трафаретов и штампов, без применения кисточки. Эта техника позволяет создавать одинаковые рисунки с точными и ровными линиями.

Этой весной особенно популярны оттенки нюд: светло-розовые, бледно-коралловые оттенки. Актуальными в этом сезоне также будут: винные, бордо, терракотовые цвета гель-лаков. А самым популярным станет – неоновый оттенок.

Для основы подойдут матовые или бархатные покрытия. Перламутра в данном случае рекомендуется избегать.

Дизайн ногтей – актуальные новинки нейл-арта

Модный весенний маникюр 2019 года предполагает преобладание пастельных тонов, не очень ярких и насыщенных, зато они нежны, изящны. Маникюр, выполненный в таких оттенках, смотрится элегантно.

В моде такие тона как: голубой, лиловый, розовый, мятные и производные от них оттенки. Что касается изображений, приоритет находится у цветов, милых медвежат, бабочек, объемных узоров на нескольких ногтях (не более 2-х).

Модный дизайн ногтей можно увидеть на фото ниже, где представлены супер новинки и оригинальное оформление.

Маникюр с негативным пространством

Есть еще один способ, как сделать маникюр современным и привлекательным. Его помогут создать нейл-арты с негативным пространством.

Маникюр, выполненный в духе negative space, отличается дизайнами с наличием не закрашенных частей на ногтях. Техника прекрасно сочетается с цветоблоками, дымчатым нанесение, матовым черным лаком, узорами, рисунками, в основном, цветами. Именно такой маникюр украшал ногти многих моделей на показах в Нью-Йорке и Милане.

Модный пастельный маникюр

Пастельный маникюр всегда придает образу своей обладательницы нежность, элегантность, свежесть. Он легок и красив, сочетается с любым образом. Очень мило смотрится такой маникюр с монохромом, с омбре, геометрическими узорами, минимализмом.

Самое главное: не стоит утяжелять маникюр множеством деталей, которые зачастую только портят его. Достаточно нескольких узоров или рисунков.

Весенний маникюр с фольгой

В этом сезоне особенно популярен такой декор, как фольга и прочие блестящие элементы. Выполнить такой дизайн можно самостоятельно, в домашних условиях, используя простую фольгу. Потребуется нарезать ее на небольшие кусочки, которые будут создавать имитацию осколков стекла.

Для тех, кто не хочет возиться с фольгой, предложены камифубуки. Они за пару секунд помогут создать неотразимый маникюр с разноцветными переливами.

Самые модные цветовые оттенки и узоры

Основным оттенком ногтей ранней весны 2019 года становится насыщенный синий и фиолетовый. А на палитре новинок Pantone все цветовые оттенки синего пронизаны неповторимой глубиной.

Особое внимание в весенних нейт-артах заслуживают цветовые оттенки с эффектом омбре. Изыскано выделяется «кошачий глаз», однако здесь не уместны темные цвета гель-лаков. В этом случае, актуальные оттенки: васильковый, небесный или цвет морской волны. Имея немного креативности, можно поиграть с контрастностью.

Идеально дополнят весенний маникюр тона гель-лаков лиловых и фиолетовых оттенков. Неповторимо и эффектно смотрятся в основе синего оранжевые или белые узоры.

Не обойтись в дизайне весеннего маникюра 2019 года и без розовых цветовых оттенков. Наиболее востребованный – розовое золото, он актуален среди романтичных натур. Ноготки женщины в данной палитре будут не только яркими, но и женственными. Фото супер-новинок можно увидеть ниже.

Бежевый, персиковый и другие пастельные оттенки не менее актуальны в наступающем весеннем сезоне. Обычный однотонный вариант аккуратно украсят мелкие стразы, декоративные полоски или ленты, перья или цветочный принт. Для романтических личностей идеально подойдут сердечки со стразами.

Помимо нюдовых расцветок весна порадует представительниц прекрасного пола маникюром в красных тонах.

Стильный цветочный маникюр

Флористика способна сделать самый весенний маникюр. Цветы станут уместным дополнением любого яркого нейл-арта. В этом случае главное определиться с изображением цветка, потому как один и тот же элемент может быть разнообразно выполнен.

По-весеннему выглядит маникюр, если его украшением будет:

один объемный цветок на всю ногтевую пластину. Варианты изображения неограниченны. Это может быть роза, пион или орхидея;

для необычного стиля минимализм идеально подойдет нежная веточка с небольшим количеством листьев;

для пастельного узора с цветами можно использовать слайдеры или вручную наносить узоры кистью.

Нанесенный цветочный принт на все ногти подчеркнет безвкусие.

Для быстрого и правильного выбора модных цветов и рисунков в дизайне ногтей останавливаем внимание читательниц на наиболее выгодных идеях весеннего маникюра 2019 года. Варианты можно увидеть в предоставленных фото.

Стильный точечный маникюр

В весеннем сезоне 2019 года не остался без особенного внимания маникюр с точками. Правда, такое окрашивание нельзя назвать настоящей новинкой, потому как этот дизайн уже выполнялся на ногтях модниц в предыдущих сезонах.

Маникюр весны-лета призывает к легкости и простым незамысловатым изображениям, а учитывая модные цвета гель-лаков, можно создать невероятно красивый нейл-арт.

Ногти можно покрыть множеством небольших точечек, из которых получаются удивительные и неповторимые орнаменты мехенди. Выполняя такой маникюр, в основу можно взять готовые примеры росписи рук и тела. Лаконичным и неповторимым будет узор, созданный на светлом фоне. Только рисунок лучше выполнять насыщенными темными цветами.

Определиться с выбором модного дизайна весеннего маникюра 2019 года не составит особого труда. Палитра гель-лаков насыщена многообразием оттенков и для женщины несложно выделить собственный цвет ногтей. Даже для самых избирательных модниц найдется свой универсальный вариант.