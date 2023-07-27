Тепло и стильно: какие женские джемперы будут в моде в 2023 году

Джемпер — это не только теплая вещь в гардеробе, но и проявление стиля и женственности его носительницы. У любой уважающей себя женщины/девушки должен быть этот предмет гардероба, который позволит создать очень уютный и красивый образ в холодные дни.

Универсально и комфортно

Это сказано именно о женском джемпере. А еще стильно, мило, женственно, тепло… Об этом предмете гардероба можно говорить много и долго. Прежде всего, стоит сказать, что женщины могут надевать джемпер как в офис, так и просто отправляясь на прогулку в парк, на отдых за город или на посиделки с друзьями в кафе. В джемпере можно также встречать гостей дома и праздновать семейные торжества. У вас получится очень уютный домашний образ. Луки с джемпером максимально удобны при любой погоде.

Говоря о женском джемпере, мы подразумеваем кофты, свитеры, пуловеры, жилеты, которые не имеют никаких застежек и одеваются через голову. При этом у них могут быть самые разные вороты и вырезы.

Давайте разберемся, что будет модно в 2023 году. Обязательно обзаведитесь одним-двумя джемперами. Обновите гардероб, пополнив его стильными, модными и красивыми изделиями.

Главные тенденции в модных женских джемперах 2023 года

Итак, какие тенденции в модных женских свитерах прослеживаются в дизайнерских творениях 2023 года?

Прежде всего, хочется отметить яркость женских джемперов. Даже модели на осень и зиму, а не только на весну будут яркими и даже кричащими — желтые, оранжевые, красные, зеленые, розовые и салатовые. В таких вы точно не останетесь незамеченной!

Кроме того, джемперы могут быть выполнены в самых разных вариантах вязки. Благодаря этому, вы сможете создавать разные образы — стильные и яркие. Выберете ли вы крупную вязку или соты, или выразительные узоры-косички, или другие типы вязки — вы любом случае будете выглядеть эффектно и модно.

В тренде нового сезона будут:

джемперы оверсайз;

модели с открытой спиной;

свитера со шнуровкой;

варианты с очень крупной вязкой;

ассимметричные и объемные джемперы.

Также есть очень много вариантов декора, разные фасоны и модели, в выборе которых стоит полагаться как на свой вкус, так и на особенности фигуры. Выбирайте модель, в которой вам будет максимально комфортно и красиво.

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Классический приталенный джемпер

Такой красивый джемпер уже долгое время в моде и не собирается уступать свои передовые позиции. Он особенно популярен среди представительниц прекрасного пола, причем самого разного возраста и статуса.

У этих джемперов стильная и оригинальная вязка. Их лучше всего сочетать с джинсами, брюками, юбками-карандаш.

Лаконичные офисные луки можно красиво дополнить модными приталенными джемперами. Модный приталенный свитер превосходно и гармонично впишется в деловой офисный лук и позволит вам чувствовать себя уверенно и стильно.

Самыми модными в будущем сезоне будут джемперы классического силуэта бежевого, кофейного, шоколадного, голубого или розового оттенков, а также черные и белые, которые можно легко сочетать с большинством других предметов гардероба.

Очень красиво смотрятся модные приталенные женские джемперы 2023 года с таким декором, как вышивка, аппликации, меховые вставки, стразы и другие интересные элементы, которые придают образу роскоши и шика.

Объемные джемперы оверсайз

Еще один ультрамодный выбор 2023 года многих женщин и девушек, которые предпочитают комфорт и тепло, красоту и стильность. И, конечно же, главный плюс женских джемперов оверсайз заключается в том, что свободно свисающие и создающие объемный эффект, они позволяют визуально и выгодно откорректировать некоторые недостатки фигуры. Такая одежда придаст своей обладательнице не только теплоты и красоты, но и уверенности.

В моделях оверсайз могут быть такие интересные изюминки, как ассимметричный силуэт, открытые плечи (оба или одно), широкий ворот или его отсутствие, рукава-колокольчики. Все эти модели будут смотреться очень привлекательно и стильно.

Объемные джемперы могут быть представлены как в сером, бежевом или белом, так и более ярких цветах — синем, изумрудном, малиновом, красном. Не бойтесь выбрать яркость и тем самым создать особенно запоминающийся лук.

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Принты и рисунки

Благодаря принтам и рисункам, женские джемперы будут смотреться еще более необычно и интересно. Такие модели выбирают неординарные личности и девушки, которые хотят разнообразить свой образ и внести в него необычную нотку личной оригинальности.

При этом принты могут быть как забавные, так и спокойные и нейтральные.

Можете выбрать модный джемпер с рисунком или принтом. Это может быть, например, розовая кофта с единорогом или зеленая с изображением динозавра. К слову, такие вещи выбирают даже мировые знаменитости, такие как Селена Гомес, например.

Сейчас очень актуальны узоры снежинок, оленей, дедов морозов, а также абстрактный и геометрический принт. Такие яркие акценты помогут разбавить серость холодных дней.

Интересные завязки и оригинальные рукава

Очень модными в 2023 году будут женские джемперы с завязками. Это может быть, например, красивая крупная шнуровка на спине или спереди, на рукавах или, наконец, внизу.

Кроме завязок и шнуровки, в модном женском джемпере могут быть и другие необычные акценты, в том числе разрезы на рукавах, вырезы на спине. Также задняя часть изделия может быть удлиненной. Благодаря этому ваш образ точно не будет скучным и однообразным.

Благодаря стильной шнуровке, завязкам и оголенному плечу, вы сможете создать очень романтичный и женственный образ, и смело отправляться в таком луке на свидание.

Кроме того, стоит сказать о том, что такой модный джемпер прекрасно сочетается как с джинсами, так и с юбками. А идеально завершить лук помогут лодочки или шпилька.

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Итоги

В гардеробе каждой женщины должен быть джемпер. В 2023 году акцент в этом изделии дизайнеры делают на практичности и в то же время женственности. Кроме того, модные женские джемперы в 2023 году будут совсем не скучными — предпочтение следует отдать необычным моделям и ярким цветам.