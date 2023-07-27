Модные норковые шубы 2023-2024: тренды сезона

Стильная и красивая верхняя одежда сделает образ неповторимым. Одним из самых удачных решений для зимы станет модная норковая шуба 2023-2024 года. Модели имеют роскошный вид, что обусловлено изысканной структурой натурального меха. Любая женщина сможет подобрать для себя подходящий вариант в зависимости от типажа фигуры, особенности образа жизни и личных предпочтений.

Стили норковых шуб

Дизайнеры постарались по максимуму удовлетворить запросы модниц, создавая фасоны верхней одежды. В коллекциях представлены разнообразные модели норковых шуб. Составить представление об актуальных тенденциях помогут фото стильных образов. Среди популярных разновидностей дизайна можно отметить следующие:

Неизменно актуальной остаётся классическая норковая шуба, характеризующаяся длиной, доходящей до середины икры. Рукава делают не широкими, но и не слишком узкими. Зачастую изделие дополняется прорезными карманами, но встречаются и накладные варианты. Преимущество вещи заключается в её универсальности, она подойдёт для женщины любого возраста, для повседневной носки или похода в офис.

Укороченный фасон станет находкой для автоледи. Длина шубы заканчивается на уровне талии или достигает середины бедра. Благодаря удобному покрою девушке будет максимально комфортно находиться за рулём.

Скорректировать недостатки фигуры поможет выбор трапециевидной модели. Шуба характеризуется расширением книзу, идущим от груди. Вещь предпочтительно носить в тёплую зиму, поскольку при сильных морозах ветер может задувать под расклешенный подол.

Ультрамодный образ поможет создать фасон, известный под названием «колокольчик». Изделие скроено по фигуре на верхней части до уровня талии. От данной области начинается расширение книзу. Подол оснащается утягивающим шнурком, не допускающим проникновение ветра. Благодаря оригинальному дизайну модель получила название «колокольчик».

Для любительниц активного образа жизни станет находкой фасон, выполненный в спортивном стиле, известный под названием «баллон». Шуба оснащена утягивающей кулиской и капюшоном.

Оригинальным дизайном характеризуется модель «бабочка». Для неё свойственны расклешённый книзу крой и аналогичное оформление рукавов. Стоит отметить, что такая модель будет гармонично смотреться на обладательницах стройной фигуры.

Выбор норковой шубы

Чтобы идеально подобрать верхнюю одежду, придётся уделить внимание её выбору. При этом рекомендуется учитывать следующие моменты:

При визуальном осмотре ворс должен быть струящимся и блестящим. Если мех выглядит тускло, это указывает на неправильное хранение материала. Также стоит осмотреть густоту меха, которая должна быть равномерной по плотности. При осмотре изделия рекомендуется провести рукой против ворса. Он должен сразу же вернуться в начальное положение. Если потрясти вещь или подёргать её за мех, не должны выпадать отдельные ворсинки. В противном случае изделие быстро потеряет свой лоск. Рекомендуется развести ворс руками и убедиться в наличии густого пушка, расположенного у поверхности кожи. Если он отсутствует, от такой вещи стоит отказаться.

Идеальным выбором станет верхняя одежда с минимальным количеством швов. Также рекомендуется избегать клееных шуб, поскольку они отличаются менее длительным сроком эксплуатации.

При выборе цветовой гаммы девушки могут отдавать предпочтение естественным или ярким необычным оттенкам. В последнем случае нужно проверить качество окрашивания вещи. Для этого рекомендуется взять смоченный в воде белый платок и провести им по меху. Изменение его цвета свидетельствует о некачественной окраске шубы.

Важным моментом является выбор размеры верхней одежды. Норковая шуба не должна быть в обтяжку, сковывать движения. Рекомендуется походить в вещи хотя бы 5 минут, чтобы убедиться в том, что она не давит в плечах или в области воротника, не является слишком тяжёлой.

Фасон верхней одежды подбирается в зависимости от назначения и образа жизни модницы. Девушки смогут подобрать укороченную модель, подходящую для поездок за рулём, или удлинённую вещь, максимально защищающую от холода. Прекрасным решением станет неустаревающая классика, которую можно носить несколько лет подряд.

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Уход за норковой шубой: правила хранения, чистки и ухода за изделием

Правильный уход за верхней одеждой поможет продлить срок её эксплуатации и сохранить красивый внешний вид. Основные правила заключаются в следующем:

Если шуба попала под снег или дождь, недопустимо сушить её феном. К табу относится и расчёсывание гребнями либо щётками. Также изделие нельзя сушить на обогревателе или под солнечными лучами. Распрямить ворс вещи можно путём встряхивания. В тёплое время года рекомендуют хранить изделие в прохладном помещении, температура в котором составляет не более 10°С, а влажность не превышает 40%.

При уходе за норковым мехом недопустимо пользоваться спреями от насекомых. Это испортит ворс изделия.

Чистка норковой шубы производится с помощью опилок. Идеальным решением будет обратиться в специализированную фирму, оказывающую услуги химчистки.

Хранить вещь рекомендуется на плечиках в подвешенном состоянии. Недопустимо использовать полиэтиленовые пакеты, поскольку они испортят ворс.

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Подбор аксессуаров и обуви для создания стильного образа с норковой шубой

Создать неповторимый стиль удастся с помощью сочетания верхней одежды с другими предметами гардероба, обувью и аксессуарами. При составлении образа руководствуются следующими модными трендами 2023-2024 года:

Шуба с укороченным рукавом «три четверти» требует дополнения высокими перчатками, выполненными из кожи или замши. С их помощью образ выйдет максимально стильным и завершённым.

Верхнюю одежду расклешённого кроя рекомендуется сочетать с прилегающим по фигуре низом. Идеальным решением станут джинсы-скинни или зауженные брюки-дудочки.

Верхнюю одежду элегантного прямого или приталенного силуэта рекомендуется сочетать с обувью на каблуке. Хорошим решением станут изящные ботильоны или сапоги. В зависимости от длины шубы сочетаются с классическими брюками, дополненными стрелками, всевозможные платьями или юбками.

Норковая шуба гармонично сочетается с лаконичными сумками средних размеров. Классические тоуты или кросс-боди станут лучшим решением для дополнения подобной верхней одежды.

Шубу покроя оверсайз допускается сочетать с облегающими джинсами и ботинками на низком ходу, дополненными утолщённой подошвой.

Верхняя одежда длины миди или макси гармонично смотрится с платьями или юбками и обувью на каблуке.

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Подведем итог

Модная норковая шуба 2023-2024 года станет идеальным дополнением женского зимнего гардероба. В зависимости от особенностей фигуры, образа жизни, индивидуальных предпочтений девушки смогут подобрать укороченные или удлинённые, классические прямые или расклешённые фасоны.

Фото Клео.ру