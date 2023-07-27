Мода для беременных 2023 года — тенденции, фото

Беременность каждая женщина переносит по-своему. В этот период происходят сложные преобразования в организме, что отражается на самочувствии. Поднять настроение поможет возможность красиво одеваться. Мода для беременных на 2023 год представляет комфортную, красивую одежду, уникальные образы.

Выбор тканей для беременных в 2023 году

Будущие мамы тоже имеют возможность одеваться красиво. Мода для беременных предлагает огромный выбор одежды на все сезоны. Одним из критериев качества вещей для беременных считается качественный материал ткани. Желательно отказаться от одежды из синтетических материалов — они не позволяют телу дышать, вызывают раздражение, аллергические реакции. Одежду для беременных, которые предлагает мода 2023 года, можно шить из хлопка, льна, вискозы.

Обычно вещи для беременных женщин шьют из хлопка. У этой ткани много преимуществ:

быстро проветривается;

не нарушает воздухообмен;

не вызывает раздражений и аллергии.

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Хлопок быстро изнашивается, но это единственный недостаток. Современные производители выпускают хлопковые ткани красивых расцветок, высокого качества.

Льняные ткани имеют растительное происхождение, но они прочные и способны понижать температуру тела в жаркую погоду. Беременные женщины будут комфортно чувствовать себя в жаркую погоду в льняной одежде. Натуральный материал отлично впитывает влагу, не мешает коже дышать. Льняная ткань быстро мнется. Чтобы сгладить этот изъян, при изготовлении в лен добавляют вискозу. Материал способен в холодную погоду удерживать тепло, а в жару дарить прохладу. Вискоза отличается мягкостью, не раздражает кожу, комфортна при ношении.

Востребованной будет однотонная расцветка. С ней образы получатся нежными и завораживающими, что заметно на фото. Но для сезона 2022-2023 модельеры предлагают полоску — узкую и широкую, двухцветную и разноцветную. Это внесет заметное разнообразие в будничные и торжественные образы. Популярной будет клетка и горошек в разных вариантах, абстрактный, геометрический принт. Останется актуальной с прошлых сезонов флористика.

Образы весна-лето для беременных 2023

Современные тенденции предлагают образ женственный, элегантный, что хорошо сочетается с беременностью. Мода для беременных на весну предлагает теплые свитера, кофты и кардиганы. Женщинам нельзя переохлаждаться, поэтому модели будут удлиненного силуэта, надежно прикрывающие растущий животик.

Большинство кардиганов производятся из тонкой шерсти, есть модели с поясом, пуговицами, карманами. Завышенная талия, каскадная драпировка элегантно прикрывают живот, позволяют дамам выглядеть стильно. Асимметричный срез придаст фигуре стройность. В тренде свитера с кожаными вставками, аппликацией, разнообразными узорами, отделкой из ткани, бахромы или меха.

Мода для беременных на лето обязательно должна учитывать жаркую погоду. Дамам будет удобно в легких блузках и свободных платьях из натуральных тканей. Они подойдут для работы и повседневного образа.

Стилисты предлагают модели, которые будут в тренде весной и летом 2023 года:

легкие трикотажные лонгсливы со шнуровкой;

свободные рубашки с контрастными вставками, разрезами по бокам;

блузки, расклешенные от линии груди;

блузки — с драпировкой, которая скрывает эластичную вставку внутри для живота.

Мода 2023 года предлагает будущей маме, выбирая одежду для беременных, обратить внимание на удлиненные модели. Стильной вещью станет пиджак светлых тонов, с рукавами ¾, на пуговицах, длиной до середины бедра. Он будет отлично смотреться с длинной юбкой, платьем или брюками. Такой образ подойдет для деловой среды и вечерней прогулки.

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Мода для беременных осень-зима 2023

На период осень-зима 2022-2023 года модельеры приготовили очаровательные новинки для беременных дам. Во время вынашивания комфортно носить платья свободного кроя с завышенной талией.

В наступающем сезоне намечаются основные тенденции моды для беременных на период осень-зима:

Платья из трикотажа, облегающие фигуру. Внимание сосредоточено на появившемся животике. Рекомендуется на ранних сроках молодым девушкам со стройной фигурой.

Талия завышена, юбка со струящейся драпировкой. Такие модели отлично смотрятся на праздничных и повседневных моделях. Фигура в них не теряет своей привлекательности и грациозности. Рекомендуется носить на всех сроках беременности.

Свободный крой платья-рубашки. Модели выполняются из натуральных тканей, не сковывают движений, можно носить на разных сроках беременности. Длина рубашек может быть разной, модели пригодны для повседневного образа.

Всегда популярны у беременных платья А-силуэта — они удобны и позволяют хорошо выглядеть на любом сроке. Придерживаясь рекомендаций модельеров, можно стильно и комфортно одеваться во время беременности.

Мода для беременных дам на зиму и осень предлагает джинсы и брюки из ткани стрейч. Она теплая, хорошо тянется, не сдавливает. Лосины и леггинсы — практичная вещь в гардеробе женщины на холодное время года. Они помогают создать много стильных образов. Модели на флисе будут самыми комфортными в любой период беременности. Особая вставка будет поддерживать живот, носить брюки любого кроя можно будет на поздних сроках благодаря хорошему растяжению материала. Штаны будут создавать отличные комплекты со свитерами, удлиненными моделями, туниками в стиле оверсайз. Лосины со стильными принтами могут носить женщины спортивного телосложения.

Проблемно бывает подобрать обувь, ведь у беременных часто отекают ноги, они вынуждены носить просторные модели. На осень и зиму лучше выбирать сапоги и ботинки на толстой подошве без каблука.

Повседневные образы для беременных

Для создания комфортного образа в стиле кэжуал стилисты предлагают выбирать натуральные ткани, нежные расцветки. Это подчеркнет женственность, обаяние.

Несколько вариантов повседневных образов на все сезоны:

Для прохладной погоды подойдет топ оверсайз с теплым кардиганом грубой вязки с джинсами-скинни. Летом пригодится летящая туника с интересным тропическим принтом или модель из белого хлопка с отделкой из разноцветного кружева. Удлиненная блузка с драпировкой с легкими лосинами или с джинсами с заниженной талией выручит прохладным вечером. В офис можно прийти в трикотажной юбке с легкой шифоновой блузкой навыпуск, а сверху надеть однотонный жакет. В тон к нему подобрать балетки и небольшую сумочку. Для повседневной одежды в жаркую погоду подойдет яркий льняной сарафан с однотонными босоножками. Летним вечером можно надеть облегающее платье миди с небольшим рукавом, короткий джинсовый жилет. Из аксессуаров — соломенную шляпку с лентой, которая совпадает по цвету с платьем, и маленькая сумочка через плечо. В джинсовом комбинезоне удобно будет выбраться на прогулку. Дополнить образ можно хлопковой футболкой оверсайз, светлыми слипонами и стильной кепкой или косынкой с козырьком. На прогулку или в магазин можно надеть джинсы с футболкой. Из обуви выбрать кроссовки или мокасины. Сверху накинуть куртку или дутую жилетку. Сумки и обувь следует подбирать насыщенных цветов. Подойдет объемная бижутерия.

Стилисты советуют: если требуется выглядеть эффектнее и стройнее в период беременности, следует подобрать черный верх и контрастный белый низ. Такая комбинация цветов будет визуально скрадывать объем.

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Верхняя одежда для беременных 2023

Летом верхней одеждой могут служить жакеты из тонкой шерсти, укороченные джинсовые куртки, легкие пиджаки. Со спины они могут быть приталены.

Верхнюю одежду на холодное время года можно выбрать в стиле оверсайз. Хорошо будут смотреться пуховики или популярные «одеяла». Они не станут давить на живот, защитят от неожиданных толчков. Из обуви можно выбрать угги, сапожки с низким каблуком. Шапки надо выбирать из мягкой шерсти, плотно прикрывающие уши. Обязательно носить шарф или платок, чтобы избежать простудных заболеваний.

Светлана Ладонина, стилист: «Современная модная индустрия предлагает для беременных женщин стильные образы почти на каждую неделю срока. Важно, чтобы дамам было комфортно носить одежду. Один из востребованных материалов — трикотаж, сейчас он довольно качественный и очень практичный в использовании. Из него делают отличные модели на все времена года — с утепленным трикотажем на осень и тонким полотном на лето. Беременным дамам рекомендую вещи из этого материала».

Довольная беременная женщина, которой нравится свое отражение в зеркале, получит много положительных эмоций. Это лучшим образом скажется на ее самочувствии и здоровье ребенка. По этой причине надо носить красивые вещи, эффектно выглядеть, вызывать восхищение даже в непростой период беременности. Мода для беременных представлена на фото, она интересна и разнообразна. Модельеры стараются сделать беременную женщину элегантной и стильной.

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