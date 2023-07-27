Модные женские плащи 2023 года — главные тенденции

Пальто — универсальная вещь, а плащ — практичная, он незаменим в сырую погоду. Модные женские плащи в 2023 году умудряются быть еще и экстравагантными, роскошными и очень стильными.

Актуальные цвета модных женских плащей 2023 года

Самыми модными цветами по версии Pantone в 2023 году будут:

Густые оранжевые и красные. Лучше выбирать яркие, насыщенные, огненные оттенки или темные — до цвета выжженной земли. Например, динамичный, но достаточно спокойный Molten Lava, загадочный Lava Falls или безумный Dragon Fire.

Фиалковые и конфетно-розовые. Промежуточные розово-фиолетовые тона тоже актуальны. Плащ в оттенке Meadow Violet выглядит романтичным, весенним и в то же время смелым. Еще более нежным будет оттенок Strawberry Cream или цветочный Nosegay.

Зеленые. Самые модные зеленые — это насыщенный зеленый, травянистый освежающий оттенок лайма, темная олива. Для осени идеальны прохладный Amazon, теплый Abundant Green или совершенно уникальный Cardamom Seed, спокойный, неуловимый и безумно уютный. По загадочности к нему близок Martini Olive, очень стильный, нежный и прекрасно сочетающийся с чем угодно.

Голубые и синие. Дизайнеров привлекает веселая голубизна неба — этот цвет ясный, веселый и вместе с тем естественный. Синий может быть глубоким, как морская даль, тихим, как ночное небо в оттенке Midnight, а может быть спокойным, мягким, как благородный Lichen Blue. Плащ в оттенке Waterspout отлично впишется в желто-коричневую гамму осени.

Коричневые. Ценятся цвета земли, глины — натуральные и горячие. Также в моде любые вкусные тона, вроде кофе или карамели. Оттенки Chicory Coffee или Caramel Cafe способны полностью задать настроение образа, отлично сочетаются с любой базой, и совершенно неясно, как им удается быть такими спокойными и в то же время таким стильными.

Желтый. Это может быть яркий солнечный желтый Samoan Sun или горчичный Spicy Mustard. Горчица изумительно сочетается с более спокойными желтыми или густо-зелеными.

Нейтральные. Базовые цвета — белый, бежевый, серый и черный — по-прежнему сверхактуальны. Arctic Wolf — белый с очень легкой ноткой серого, Autumn Blonde — белый крем с веселыми оранжево-розовыми нотками, Tapioca — белый крем, Chiseled Stone — лаконичный средний серый, Loden Frost — зеленая пастель, Polar Night — очень насыщенный ночной синий и др.

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Шажанова Валерия, стилист, имиджмейкер: «Плащ превосходно справляется с ролью вещи, собирающей образ. Выстраивайте мохнохромный комплект, если цените спокойную элегантность, ахроматический или ахроматический с акцентом, если нужно привлекать внимание и интриговать. Контраст теплого и холодного (синие брюки, оранжевый или горчичный плащ) — самый дерзкий и колористически сложный, ошибка с выбором оттенка может стоить дорого».

Классические модные женские плащи

Классический плащ может смотреться слишком скучно на фоне смелых оверсайз-моделей, поэтому имеет смысл выбрать нетривиальный цвет, интересный принт или подчеркнуть индивидуальность деталями кроя. Примеры с подиумов:

Sacai немного поработал с силуэтом плаща — он не сидит как влитой, а оставляет достаточно свободы для маневра. А двубортные полочки, классические цвета (черный, серо-бежевый, красный) и подчеркнутая ремнем талия — это все понравится тем, кто ностальгирует по временам зарождения плащей-пальто — тренчкотов.

Mr Saturday Men’s Spring выполнил свои плащи в двух контрастных цветах. Силуэт при этом самый спокойный — прямой, с подчеркнутой линией плеч. Контрастные вставки привлекли и Burberry.

Max Mara Atelier предложил на весну-осень 2023 очень женственную модель с мягкими рукавами, пошивом реглан и завязывающимся поясом. Изюминка такого модного женского плаща — очень высокий воротник-раструб, избавляющий от необходимости носить шарф. Высокий воротник показал и Christian Wijnants.

Dolce & Gabbana всегда были хулиганами, поэтому их красный плащ с недели моды в Милане с натяжкой можно назвать классическим. Это плащ стандартной длины мидакси (не слишком длинный для макси, но уже и не миди) с классической застежкой, но выразительные рукава и фактурная кожа отчаянно красного цвета вызывают хищные ассоциации.

Diesel и Versace — одни из немногих, кто решил отойти в сторону от объемной темы и предложили модели а-ля «Звездные войны» — облегающие кожаные плащи тщательно посажены по фигуре при помощи многочисленных деталей кроя и подчеркнутых швов.

Очень практичным себя показал модный дом Chloé Resort — модели из нейлона и денима и выглядят стильными, и надежно защищают от непогоды благодаря выверенному крою, застежке под горло, капюшону и «взрослой» длине до середины икры.

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Оверсайз плащ для женщин 2023

Оверсайз настолько удобен, что явно не скоро выйдет из моды. Модные женские плащи, будто снятые с плеча великана, комфортны и дают огромные возможности для комбинирования. Модель от Louis Vuitton — это простой серый пиджак, но легкий блеск ткани и гротескно увеличенная линия плеч подчеркивают и хрупкость фигуры, и силу характера. Dolce & Gabbana пошли еще дальше — их плащ похож на гигантскую рубашку.

А словацкий бренд Nehera подошел к вопросу технично — их экстравагантные плащи-трансформеры скомбинированы из отдельных частей и в две секунды могут менять длину полочек или рукавов, превращаясь в куртки. Эти модели слегка перекликаются с летним кроп-плащом мятного цвета от Blumarine Resort.

Модный женский плащ большого размера носят с не менее крупными сумками. Оттенок, как правило, спокойный, но сегодня нельзя перестараться, выбрав яркий тотал-лук. Дизайнеры Dhruv Kapoor украсили свои плащи, и без того заметные, фантастическим принтом в космических оттенках. Оверсайз-плащ получился нежным и подчеркивающим хрупкую линию плеч. А AMI Alexandre Mattiussi сделал упор на яркий красный цвет и дополнил лаконичный плащ по фигуре очень высокими ботфортами в том же оттенке.

Удлиненный тренч для женщины 2023

Длинный тренчкот прямого силуэта с подчеркнутой линией плеч был показан Auralee Spring, а модный дом Marine Serre раскрыл ту же тему в потертой джинсе и с мотивами ручной работы — плащ будто собран из кусочков старых джинсов. Supriya Lele представили плащ из кожи и снабдили его экстравагантным высоким воротником.

Длинные модные женские плащи практичны и самодостаточны. Они не требуют даже тщательного подбора обуви, а наряд может быть нарочито небрежным. Разнообразить такой плащ, будто позаимствованный из гардероба мужчины, можно при помощи шарфов, шейных платков. Расцветки предпочтительны самые спокойные, смелости уже достаточно в покрое и форме.

Двубортный женский тренч 2023

Двубортные предметы гардероба так основательны и респектабельны, что именно на них стоит остановить свой выбор деловой женщине. Alberta Ferretti предлагает украсить простой двубортный плащ пелериной, еще одна изюминка модели — модный горчичный цвет.

Max Mara показали очень уютные и мягкие модели, которые пленяют «вкусными» сливочными оттенками или стильными антрацитовыми, а тщательная проработка деталей делает такие модные женские плащи квинтэссенцией хорошего вкуса.

Совершенно иной образ у Simone Rocha, хотя удивительно, что в этих готических плащах с многочисленными складками и объемными рукавами двубортная застежка не менее уместно и дорого смотрится.

Saint Laurent предложил на осень ностальгические зауженные пиджаки с расширенной линией плеча — стильные, в авторском черном цвете. Носить такой верх уместнее всего с узкими длинными юбками или платьями. А Miu Miu ту же тему и силуэт раскрывает более молодежно — дизайнеры бренда сочетают свои бордовые и синие кожаные плащи длиной до щиколотки с ультракороткими шортами.

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Женский клетчатый плащ 2023

Здесь невозможно не вспомнить бренд Burberry с его классической спокойной бежевой клеткой. В 2023 году бренд не отказался от фирменного принта, однако предложил новый модный вариант комбинирования — теперь можно надеть женский плащ под куртку. Такой способ носки и на фото смотрится заманчиво, а в жизни еще и поможет собрать больше комплектов с минимумом вещей.

Модные кожаные женские плащи также явно попали под влияние тенденции на ручную работу. Дизайнеры Marine Serre представили не совсем строгую клетку, но яркие кусочки уложены так, что издали напоминают крупные квадраты.

Таковы главные тенденции весной осенью 2023 года. Конечно, выбирая между романтичными мотивами у Alberta Ferretti, роскошью David Koma или женственностью Valentino, стоит опираться на собственный вкус — тот же Valentino не зря говорил, что женщины хотят одеваться как другие, но не любят, когда это действительно выходит, как у других.

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