Белый маникюр 2019 - красивые идеи сочетания

Оригинальный дизайн ногтей перестал быть уделом моделей и женщин связанных с индустрией красоты. Сегодня, потрясающим воображение нейл-артом могут похвастаться многие представительницы прекрасного пола. В создании маникюра есть свои модные тенденции, определяющие выбор цвета, формы и декора. В 2019 году на самую вершину популярности взлетел белый маникюр, а кислотные оттенки и кричащие цвета, фото которых не так давно украшали модные журналы, остались далеко в прошлом.

Идеи сочетания белого маникюра с другими цветами

Универсальный цвет, который сочетается практически с любыми оттенками, дает большой простор для творческой фантазии мастера. Грамотно подбирая цветовую палитру можно сделать образ деловым или романтичным, добавить торжественности или озорства.



В большинстве случаев используется два цвета, гармонично дополняющие друг друга. Ногти, покрытые белоснежным лаком могут быть дополнены любыми комбинациями:

черный - невероятно эффектный черно-белый тандем привлекает внимание в любой ситуации. Подбирая соответствующую технику можно создать легкий романтичный маникюр, стильную классику или броский контраст;

- невероятно эффектный черно-белый тандем привлекает внимание в любой ситуации. Подбирая соответствующую технику можно создать легкий романтичный маникюр, стильную классику или броский контраст; розовый - отличный вариант для повседневного маникюра. Нежная роспись, графические элементы или традиционный френч будут смотреться ярко и модно;

- отличный вариант для повседневного маникюра. Нежная роспись, графические элементы или традиционный френч будут смотреться ярко и модно; красный - данное беспроигрышное сочетание может украсить ноготки любой женщины. На пике популярности в 2019 году остается лунная техника и рисунки. Особенно эффектно различные элементы, выполненные красным цветом, смотрятся на белом матовом покрытии;

- данное беспроигрышное сочетание может украсить ноготки любой женщины. На пике популярности в 2019 году остается лунная техника и рисунки. Особенно эффектно различные элементы, выполненные красным цветом, смотрятся на белом матовом покрытии; синий - подходит для нанесения на короткие ногти в технике градиент, создавая манящие волны воды с сияющими вставками. Тонкие узоры темным оттенком на белом фоне также выглядят выразительно, и часто используются мастерами;

- подходит для нанесения на короткие ногти в технике градиент, создавая манящие волны воды с сияющими вставками. Тонкие узоры темным оттенком на белом фоне также выглядят выразительно, и часто используются мастерами; бежевый - для тех, кто предпочитает ухоженные неброские ноготки. Идеальный классический тандем отлично смотрится в любой технике и может быть использован как в повседневной жизни, так и в особых случаях;

- для тех, кто предпочитает ухоженные неброские ноготки. Идеальный классический тандем отлично смотрится в любой технике и может быть использован как в повседневной жизни, так и в особых случаях; серебристый - позволяет создавать искрящиеся узоры и акцентировать внимание на деталях. Грамотно комбинируя два цвета, профессиональный мастер может изобразить снежные узоры, сложную геометрию снежинки или прелесть морозного утра.

В некоторых случаях к белому оттенку добавляется голубой. Это сочетание можно использовать для создания яркой композиции или стильного повседневного образа. В праздничный белый маникюр сезона 2019 можно добавить немного золотого цвета, такая роскошная комбинация украсит даже короткие ногти. Для офисных будней лучше всего выбрать сочетание белого лака и прозрачной базы с небольшим напылением.

Модный свадебный белый маникюр 2019

В центре свадебной суеты всегда оказывается прекрасная невеста, внешний вид которой заранее продумывается до мелочей. Соответствовать случаю должны не только наряд, макияж и прическа, но и маникюр.

Модные критики в один голос дают совет не перегружать ноготки обилием декоративных элементов и отдавать предпочтение белому цвету.

В сезоне 2019 изысканный белый маникюр будет лучшим дополнением к свадебному платью. Однако торжественное оформление должно быть соответствующим, поэтому дизайнеры предлагают самые лучшие варианты праздничного декора:

жемчужная втирка - новое слово в нейл-арте придает ногтям роскошное сияние и переливы, которые отлично подходят для свадебного торжества. По сравнению с привычными стразами и блестками, такой маникюр смотрится стильно и дорого;

- новое слово в нейл-арте придает ногтям роскошное сияние и переливы, которые отлично подходят для свадебного торжества. По сравнению с привычными стразами и блестками, такой маникюр смотрится стильно и дорого; объемные рисунки - выполняются светлыми оттенками или прозрачным гелем и делают ногти яркими и выразительными. Дизайнеры рекомендуют отказаться от привычных сердечек и цветов, сделав выбор в пользу абстракции;

- выполняются светлыми оттенками или прозрачным гелем и делают ногти яркими и выразительными. Дизайнеры рекомендуют отказаться от привычных сердечек и цветов, сделав выбор в пользу абстракции; кружево - один из самых ярких трендов года, стремительно набирающий популярность. Нежные кружевные узоры на белом цвете смотрятся изысканно и утонченно, оформить можно все пальчики или сделать акцент только на одном;

- один из самых ярких трендов года, стремительно набирающий популярность. Нежные кружевные узоры на белом цвете смотрятся изысканно и утонченно, оформить можно все пальчики или сделать акцент только на одном; жидкие кристаллы - особый вид декора, который отлично сочетается с универсальным белым цветом. Гелевая основа позволяет легко наносить кристаллы, они придают необходимое сияние ноготкам невесты и легко снимаются.



Актуальным в 2019 году остается белый маникюр, выполненный гель-лаком в технике классический френч. Он всегда выглядит торжественно и придает рукам ухоженный вид. На волне популярности белого цвета, дизайн также претерпел изменения и стал еще более эффектным.

Белый маникюр с красным цветом

Волнующие оттенки красного цвета оживляют универсальный белый тон и позволяют создать настоящие шедевры нейл-арта. Экспрессивный алый, сдержанный бордовый или традиционный красный добавят яркости и привлекут внимание.

Модные тенденции 2019 года призывают использовать объемные цветы, китайскую роспись и 3D рисунки в белом маникюре. Фото демонстрируют, что профессиональные мастера, работая с этим тандемом, обычно используют трафареты. Великолепно смотрится красно-белая техника градиент, цветочный принт и декор стразами.

Белый маникюр с черным цветом

Эти два простых цвета дают возможность мастеру использовать целый набор рисунков и орнаментов, который невозможно повторить в любой другой цветовой палитре. Черно-белое оформление ноготков довольно смелый и рискованный шаг.

Неправильно подобранный дизайн может слишком упростить композицию, или напротив, сделает ее вульгарной или черезчур мрачной.

Для того чтобы точно попасть в эпицентр модных тенденций и сохранить цветовую гармонию, можно использовать одну из следующих готовых техник:

черный горох на белой основе;

черные полосы и штрихи;

белый лак и черное кружево;

черные зигзаги и завитки;

этническая роспись;

шахматная доска;

мраморные узоры.

Черно-белый вариант оформления ноготков требует точности и аккуратности. Любые ошибки мастера будут очень заметны, поэтому четкость линий и симметрия узоров должны строго соблюдаться.

Белый маникюр для коротких ногтей

В настоящее время не все модницы могут позволить себе сделать рисунок на длинные ногти. Ежедневные дела по дому, дресс-код на работе, отсутствие времени для ухода, все эти причины побуждают современных женщин убирать ненужную длину.

Однако маникюр от этого совершенно не страдает, так как существует множество дизайнерских решений сезона 2019, позволяющих сделать белый маникюр на короткие ногти.

Оформить ноготки в модном белом цвете можно и при отсутствии необходимой длины. Все цветовые сочетания остануться актуальными, а известные техники позволят воплотить в жизнь все желания по дизайну. Для коротких ногтей отлично подойдет классический френч, модный градиент, черно-белые этнические узоры, тонкое кружево и объемные рисунки.

Рисунки и узоры

Белоснежный оттенок оказался на пике моды во многом благодаря его универсальности. Количество различных рисунков и узоров на этом фоне поражает воображение, кроме этого вы всегда можете создать свой неповторимый дизайн.

Для деловых поездок и рабочих будней отлично подойдут геометрические узоры. При этом индивидуальная абстракция приветствуется, а выбор цветовой гаммы будет зависеть только от вашего настроения. Морозной зимой белые ноготки украсят вязаные узоры, подобная техника сейчас на пике популярности.

Добавить немного шарма могут объемные переплетения, которые нежно и изысканно смотрятся в белом маникюре.

Рисунки на белоснежный фон наносятся акриловыми красками или гель-лаком. Фото готового декора смотрятся очень красочно и реалистично. Для прорисовывания деталей мастера используют тонкие кисточки, которые позволяют создать настоящий творческий шедевр.

Среди популярных мотивов декорирования можно выделить следующие:

растения;

животные;

знаки;

надписи;

орнаменты;

символы;

этнические узоры.

Остаются актуальными также цветочная тематика и абстракция. При этом допускается использовать различные цветовые комбинации, подбирая палитру в соответствии с временем года, мероприятием или нарядом.

Декор

Техника омбре остается одним из самых популярных вариантов оформления ногтей в этом сезоне. Белый цвет, смешанный с пастельными оттенками, плавными переходами распределяется по ногтевой пластине, создавая невероятный декор. Дополняется композиция глянцевым блеском, блестками и камнями. Эффектно смотрится как горизонтальное, так и вертикальное распределение цвета.

Градиентный маникюр может использоваться как самостоятельная техника, или эффектно дополнять классический френч.

Модным остается также лунный маникюр, при выполнении которого выделяется область лунки. Она может быть прозрачной, вогнутой, выпуклой, украшенной футуристическими изображениями или контрастными цветами. Для дополнения маникюра в этом стиле используются 3D аппликации, объемные рисунки и нестандартная роспись.

Модные тенденции 2019 предполагают создание белого маникюра с помощью водной техники нанесения, позволяющей создавать фантастические узоры. Активно применяется также стемпинг и декор стразами. Для украшения ноготков можно использовать разноцветный бисер, тонкое кружево или эффектную лепнину. Проявите фантазию, ведь самый интересный дизайн, это уникальное творческое решение, придуманное именно вами.