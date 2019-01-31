Маникюр на короткие ногти для весны 2019 - интересные идеи

Весна – время перемен и преображений в природе, в образе, во внешнем виде. Мода диктует свои изменения во всем. В одежде, прическах, в дизайне и цветовой палитре ногтей. Маникюр весной 2019 года может быть разнообразным даже на коротких ногтях, тому подтверждение фото дизайна в нескольких стилях, которые даны далее.

Стильные решения на короткой длине

Минимализм – тренд, который пронизывает все аспекты моды, нейл-арт не является исключением. Длина ногтевой пластины или дизайн покрытия, все подчинено этому направлению. Это означает, что короткие ногти сами по себе сегодня являются актуальными и модными. Классикой, которая всегда в тренде, является яркое или темное однотонное покрытие на коротких ногтях. Красный, бордовый или черный цвет гель-лака стильно смотрится на короткой длине.

Зимой 2019 года именно такой маникюр был востребован среди клиенток салонов. С приходом весны белый цвет и пастельные тона взяли верх. Отдельного внимания заслуживает белый оттенок.

Он хорош для:

самостоятельного покрытия;

основы под роспись;

основы под слайды или любой другой декор.

По-весеннему свежо и актуально смотрятся цветы на белом фоне. Новинкой весны считается фрагментарная роспись. Нужно выбрать один рисунок, тюльпан, к примеру, и нанести основную часть цветка на один ноготь, а фрагменты, продолжение, стебель или листок на 1 или 2 других пальца.

Уже полюбившийся мраморный маникюр зимой и весной 2019 года становится современнее. Его заменить дизайн с фольгой. Для создания необычного рисунка можно использовать металлическую фольгу. Этот вариант дизайна хорош еще и тем, что его исполнить даже самой себе.

Отпечаток фольги можно наносить на цветной слой, еще не просушенный в лампе. Для этого достаточно приложить изнаночной стороной фольги к ногтю и немного прижать. Такой рисунок можно нанести на всю площадь ногтевой пластины или на уголок. После просушки нужно нанести топовый слой или добавить дизайн дополнительными элементами.

В этом дизайне можно сочетать разные оттенки фольги в одном или выделять несколько ноготков, остальные покрыв цветом.

Дополнение стразами или любыми слайдами также допускается этой весной.

Незыблемый френч и новые вариации

Весной 2019 года маникюр на коротких ногтях с дизайном в стиле френч на пике моды. Но френч должен быть не классическим, а с вариациями, фото представлены далее.

Французский или лунный маникюр может быть с использованием цветного лака для выделения фрагментов или с дополнительным декором в виде:

страз;

фольги;

камифубиков;

слайдеров;

фольгированных полосок;

геометрического или цветочного дизайна.

Комбинирование простых классических форм и необычного яркого дизайна становится все более популярным.

Этюд в пастельных тонах

Базовые тона в весенней палитре дизайна маникюра на коротких ногтях в 2019 году, согласно последним фото, взяты из природных и пастельных цветов. Нежные голубые, серые, дымчатые розовые и фиолетовые оттенки завершат современный образ. Кроме этого, все нюдовые и пудровые тона могут стать основой или базой для дизайна на короткие ногти.

Стильно и актуально будет смотреться комбинация на коротких ногтях яркого тона и пастельного лака. Выделять можно по 2 пальца на ладони или делать смету тонов от светлого к темному, насыщенному от ногтя на мизинце до большого пальца.

Буйство весенних красок

Необычно, по-новому смотрится сочетание ярких оттенков, например, красного с пастельным, нюдовым лаком и легким цветочным орнаментом. Выразительным нежным и одновременно ярким вариантом станет покрытие трех ноготков красным лаком с выделением средних двух ногтей телесным цветом с нанесением тонких тюльпанов или других цветов.

Подобные фото можно посмотреть далее.

Этой весной станет модным сочетание не сочетаемого в маникюре. Короткая длина ногтевой пластины и сложного рисунка в этой стилистике.

Геометрия в тренде

Стильная весенняя геометрия на ногтях станет ключевым моментом в создании яркого и современного образа. Для геометрических рисунков следует выбирать сочетание черного и телесного, зеленого, сиреневого и любого другого пастельного оттенка с белым или более ярким цветом.

В геометрический дизайн маникюра на коротких ногтях весной 2019 года можно включать металлические полоски, камифубики, стразы, фото вариантов даны далее.

Геометрический узор, обычно, наносится черным цветом на любое светлое однотонное покрытие. Но для весеннего маникюра имеет смысл выделять фрагменты и детали рисунка яркими оттенками или использовать градиент из ярких тонов для основы.

Можно включить в рисунок любую краску металлических оттенков. Для весны лучше выбрать теплые оттенки золота, например, розовое золото.

Флористика и анимализм

Рисунки на ногтях уже давно вошли в обиход и пользуются популярностью в салонах маникюра. Самым популярным мотивом в дизайне даже на коротких ногтях этой весной станут изображения:

цветов;

растений;

насекомых;

животных.

Маникюр с бабочками, пчелками и стрекозами на одном или нескольких ноготках придадут образу свежести и стиля. Фото идей представлены далее.

Основой под анималистический и флористический декор стоит выбирать пастельные тона или белый цвет.

Рисунок в виде насекомого или цветов можно наносить в нескольких техниках:

наклеивание слайдеров;

роспись в пастельной или акварельной технике по мокрому лаку;

лепнина.

Слайдеры наносят на сырой гель-лак, обрезав по периметру под форму и ширину ноготка. Длину слайдера регулируют пилочку.

Еще одним лайфхаком для помощи в нанесении слайдера станет применение кислотного праймера. Нужно сделать так:

Покрыть цветной основой ноготь, не сушить в лампе. Увлажнить слайдер, можно использовать намоченный ватный диск, на который положить слайдер. Снять пленку с рисунком и наложить на пластину ногтя. Силиконовой палочкой прижать аккуратно рисунок по всему периметру ногтя. Кислотным праймером пройтись по краю ноготка, где выступает пленка, промакивая ее. Она станет растворяться.

Наносить лепнину или расписывать ногти в технике пастель или акварель лучше доверить профессионалу. Для самостоятельного нанесения подобных рисунков нужно обладать художественными навыками и способностями. Иногда слайдеры могут заменить роспись кистью.

Лепнина и объемный дизайн на весенних ногтях

Объемные цветы, нанесенные специальной акриловой пастой, также станут хитом весны 2019 в области нейл-арта. Объемный дизайн необязательно применять на длинных ногтях, весна раздвигает привычные рамки и делает невозможное возможным. Объем и блеск на любой длине будет уместен.

Для весны подойдут такие виды объемного рисунка как:

веточки;

лепестки;

цветы.

Можно комбинировать рисунки и цвета пасты для лепки. В пасту можно добавлять блестки. Наносить рисунок возможно на матовое или глянцевое однотонное покрытие или градиент.

Блеск или матовое покрытие

Весной 2019 года не предвидится особенно ярких новинок. Дизайн, который уже знаком, будет продолжать покорять сердца прелестниц. Необычными будут только комбинации идей и техник. Совмещение матового и глянцевого покрытия будет актуально для дизайна на коротких ногтях. Кроме того, даже на одной ногтевой пластине глянец и матовая поверхность будут гармонично сосуществовать вместе.

Матовую поверхность коротки ноготков можно декорировать:

лунками с зеркальной втиркой;

клепками и стразами;

металлизированной лентой;

краской металлических тонов.

Акриловая паста для лепки по ногтям с блестками тоже будет одним из трендов на короткой длине и на матовом топе.

Мастер-класс весеннего маникюра самой себе

Дизайн в технике «по сырому гель-лаку» с клепками – один из весенних стильных вариантов. Он довольно прост в исполнении и его можно сделать самой себе. Для этого нужно:

Подготовить ногти к нанесению гель-лака обычным способом, обезжирив пластины. Нанести базу в 1 или в 2 слоя. Покрыть ногти цветом. Можно выбрать для этого 1 или два тона. Просушивать в лампе гель-лак не нужно. На два ногтя нужно нанести точки контрастным цветом. Следует немного подождать, чтобы точки растеклись в капли Перекрыть базой. На те ноготки, на которые не нанесены капли, прикрепить клепки, немного утопив их в слой базы. Подсушить в лампе. Покрыть базой или топом. Просушить. Покрыть финишным слоем топа. Просушить.

Здесь важно, чтобы контрастные капли растеклись по неподсушенной основе или лаку. Если капли не растекаются, нужно развести лак с небольшим количеством топа и после этого наносить капли.

Капли весеннего дождя на ногтях

Рисование капель дождя на коротких ноготках сделает маникюр свежим и модным. Капли наносят на подсушенное цветное покрытие, перекрытое матовым топом. Глянцевый топ для такого дизайна также подойдет, но капли будут не такими яркими.

Капли формируют густой базой в форме пятен разной величины и неправильной формы.

Этой весной короткие ногти в тренде и для них доступны различные варианты дизайна. Трендом является сочетание различных техник: капли дождя с флористическим дизайном или френч со слайдерами или иные варианты комбинации. Главным в дизайне на коротких ногтях весной 2019 года, как показывают фото, по-прежнему остается аккуратный маникюр, профессиональное нанесение покрытия, гармоничное сочетание тонов и техник.