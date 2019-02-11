Красный маникюр 2019 - красивые идеи сочетания

В нейл-индустрии 2019 года красный маникюр располагается в своей обособленной нише, и абсолютно никакие модные тенденции не могут сместить его с места. Красный – один из самых востребованных и вместе с тем классических оттенков, которые из года в год всегда будут актуальны. Девушки и женщины, вне зависимости от возраста, отдают ему приоритет, пытаясь продемонстрировать свой изысканный вкус, чувство стиля и дерзость характера.

В этом нейл-арте ключевым фактором выступает даже не сам дизайн, а именно цветовая палитра покрытия от насыщенно яркого цвета до неоновых и темных: женские руки выглядят невероятно соблазнительными с багровыми, алыми, коралловыми, вишневыми ногтями. Безусловный плюс красного цвета – это то, что он великолепно гармонирует с другими колорами, превосходен на ногтях разной длины и формы и при этом уместен с любыми нарядами.

Красный маникюр в сезоне 2019 пребывает вне всякой конкуренции, однотонный цвет или в композиции с другими цветовыми гаммами, дизайнерскими решениями.

Красный френч, актуальный в 2019 году

Современный французский маникюр может быть абсолютно нетрадиционным и быть популярным среди модниц. Алый цвет сам по себе подразумевает некую агрессию, а при слиянии с традиционным френчем, утрачивает смелость буквально полностью, сохраняя при этом нотку непокорности. Идеально сделанная красная лунка на конце ногтя сможет добавить безмятежности и хладнокровия.

Французский маникюр черной палитры предоставит возможность скомбинировать красный маникюр 2019 и деловой костюм.

Сочетание с серебряным цветом, на основании модных тенденций, придаст непомерное обаяние. Ключевой в подобной ситуации может стать непревзойденная черно-белая гамма. Данный ансамбль станет выигрышным при любой ситуации.

Для того, чтобы создать романтический маникюр, стоит отдать предпочтение красному кончику и чувственно-розовой основе. Самый популярный вариант французского маникюра в минималистическом стиле – прозрачная основа или покрытие в тон коже.

Лунный маникюр

Одним из самых востребованных воплощений красного маникюра 2019 с покрытием гель-лаком стал лунный маникюр. Этот отличный ансамбль выступает утонченным и изысканным вариантом модниц – композиция белоснежного и алого является идеальным вариантом как для повседневности, так и для делового стиля.

Более роскошно будет выглядеть красный лунный маникюр в сочетании со стразами. Как правило, в подобном случае лунка ногтя выполняется нейтральным (нюдовым, бежевым) или белым оттенком, а основа ногтя покрывается красным цветом.

Лунный маникюр может быть выполнен следующим образом:

без излишеств и дополнительных деталей, с лунным дизайном на всех или паре ноготков;

с красивым украшением (втиркой, фольгой, стразами) на нескольких ногтях;

ярко выраженные декоративные элементы необходимо использовать для вечерних раутов, но не для повседневности.

Алый маникюр с блестками, фольгой и стразами в 2019 году

Воплощению в жизнь неповторимого дизайна маникюра красной цветовой палитры поспособствуют стильные украшения и интересный декор. Ногти, украшенные блестками, смогут восхитительно преобразить вечерний туалет для светского мероприятия.

Блестящий красный маникюр всегда выглядит роскошно и дорого. Более оригинальными покажутся переливающиеся узоры или дополнительные рисунки.

Маникюр под роскошное красное платье

Вечернее элегантное платье надевают тогда, когда случается повод: романтическая встреча, светская вечеринка, посещение ресторана или театра, празднование Нового года. Для завершенности образа, потребуется дополнить его деталями: прической, туфлями, сумкой, и, безусловно, превосходных маникюром.

Выбор оттенка и техники, в которой будет выполнен маникюр, напрямую будет зависеть от того, с какой целью и в какое именно место планируется надеть красное платье. Маникюр может быть легким, с едва заметным намеком на отменный вкус и чувство моды.

Красно-бело-черный маникюр в 2019 году

Красно-бело-черный вариант – это идеальное сочетание, которое всегда будет оставаться на пике популярности. Этот ансамбль способен сделать маникюр действительно запоминающимся и великолепным. Это может быть стильный колор-блок, алый маникюр стиле «отрицательного пространства», этнические и геометрические узоры.

Весьма модно и востребовано выглядит данная композиция в матовом исполнении. Выбирая подобный тандем, можно смело обращаться к всевозможным техникам нейл-арта.

Красный маникюр для коротких ногтей

В том случае, если вы планируете сделать красный маникюр в 2019 на коротких ногтях, то заострите внимание на металлических лаках со всевозможными эффектами:

втиркой;

зеркальным покрытием;

эффектом металлик;

глиттером.

Также можно воспользоваться фольгой или блестящим лаком-хамелеоном. На коротких ногтях очень стильно смотрятся рисунки, преимущественно геометрические. Ключевое достоинство подобного маникюра – он будет уместен для любого образа и стиля.

Красный маникюр на длинных ногтях

Вопреки тому, что красный маникюр в сезоне 2019 отлично смотрится на коротких ногтях, большинство модниц отдают предпочтение исполнению на длинных ногтях заостренной формы.

Черно-красная композиция

В том случае, если вы стремитесь подобрать модный и стильный маникюр для выхода в свет, то ваши ногти непременно должны быть не менее интригующими, чем наряд. В этой ситуации не будет лучшего варианта, чем красно-черный дизайн. Невозможно найти маникюра практичнее для вечернего раута.

Красно-белая композиция

Красно-белый дизайн – ансамбль, полностью соответствующий всем требованиям делового стиля. Стопроцентным хитом красного маникюра 2019 стала в соответствии с модными тенденциями, представленными на фото, эффектная алая комбинация с белоснежным рисунком.

Красно-золотая композиция

Всем известно, что красно-золотой тандем является одним из самых лучших. Недаром ему так часто отдают предпочтение для ряда светских раутов (для повседневности подобный маникюр будет чересчур напыщенным и роскошным). Одной из новых модных тенденций сезона 2019 стало покрытие, которое напоминает с виду природные золотые прожилки.

Для того, чтобы выделить неповторимый дизайн своих ногтей в выгодном свете, многие мастера советует сочетать его именно с напылением из золота. В конечном итоге цвет приобретет неоднородность, с весьма интересными переходами и игрой переливающихся оттенков.

Техника омбре

Одной из самых лучших и эффектных техник в сезоне 2019 считается омбре, а именно привлекающий особенный интерес и внимание – алый омбре. Наиболее выигрышное сочетание красного с плавным переходом в черную цветовую гамму на кончиках ноготков. Такой маникюр, выполненный гель-лаком, на фото смотрится поистине великолепным и стильным.

Рисунки и геометрические узоры

В тренде наступившего сезона пребывает красный маникюр с всевозможными геометрическими узорами, ломаными линиями и неповторимым декором. Красный маникюр может быть дополнен:

золотистыми блестками и пылью;

рисунками звезд;

бабочками и птицами;

этическими мотивами белоснежного оттенка.

Романтизма и нежности образу добавят изящные рисунки-завитки и кружево, как правило, выполненные белым или черным цветом. Так как красный цвет – символ любви, страсти, женской энергии, то подобную утонченность смогут передать не что иное, как тематические рисунки и узоры. Восхитительно смотрится алый маникюр с цветами, в особенности: маками, розами, тюльпанами. Совсем не обязательно выполнять узоры на каждом ногте, можно украсить лишь один.

Идеальным решением станут сердца. Их можно выделять стразами, серебром, золотом, другими цветами – в любом исполнении маникюр с сердечками будет смотреться очень романтично. Подобный выбор будет очень уместен на Дне Святого Валентина.

Выделить изящество женской натуры можно благодаря изображению женских силуэтов на ногтях: это может быть очертание лица, силуэта.