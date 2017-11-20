7 правил базового ювелирного гардероба

Синие джинсы, белая рубашка, юбка-карандаш, туфли-лодочки — всем известны правила базового гардероба. Но как же быть с аксессуарами и украшениями? Есть ли такие же удобные и понятные правила по поводу ювелирных must-have?

Эксперты российского ювелирного бренда АДАМАС рассказали о нескольких простых рекомендациях, следуя которым, вы всегда будете выглядеть стильно и уместно.

Правило №1. Если проколоты уши, серьги обязательны

Первое правило диктует наше собственное тело: если у вас проколоты уши, то серьги нужно носить. Проколотые уши без серег оставляют ощущение неопрятности, незаконченности. Для постоянной носки лучше всего подходят серьги из драгоценных металлов, они не вызывают аллергию. А с формой украшений можно экспериментировать: многое зависит от цвета волос, формы лица, длины шеи, прически и т.д.

Но если на эксперименты нет времени и сил, то самые подходящие серьги на все времена — это пуссеты с бриллиантами или другими прозрачными камнями, например, фианитами. Сияние даже небольшого камня освежит образ и добавит блеска глазам.

Обратите особое внимание на форму и размер серег, если вы носите очки. Очки очень капризны в подборе «партнеров» по имиджу. Чаще всего в этом случае именно маленький бриллиант или другой камень — это лучшее решение.

Правило №2. Mix and match! Как сочетать кольца?

Очень хорошо, когда в вашем гардеробе есть несколько разных колец, это позволяет их по-разному комбинировать. Но как именно?

Традиционно принято считать, что минимум три украшения на одной руке можно себе позволить. Но современная мода так эклектична и так провокационна! Некоторые модницы и по семь колец умеют грамотно и со вкусом носить. Как быть? Проще всего держать в фокусе несколько простых моментов:

Одна рука — одна история. Следите, чтобы все кольца были связаны одной понятной идеей: формой, цветом или мотивом. Если что-то выбивается из общей истории — лучше снимать лишнее.

Одна рука— один фокус внимания. Будьте аккуратны с крупными, яркими, статусными кольцами. Они не терпят конкуренции, им нужна свита. Тонкие изящные дорожки камней или золота в той же стилистике что и главное украшение, всегда удачно оттенят его и поддержат.

Будьте аккуратны с цветами вставок. Чем больше цветных камней на одной руке— тем сложнее для восприятия ваш образ. Цыганский шик, карнавал, этника — очень популярные имиджи, но если весь ваш наряд решен в совсем другой стилистике, то с цветом надо быть осторожной. Все же кольца — это только аксессуар, поддерживающий ваш образ, а не формирующий его.

Зато с металлом и его оттенками играть можно! Помните, наши мамы следили, чтобы часы и обручальное кольцо были одного оттенка золота? Так вот теперь стилисты видят особый шик в том, что кольца из белого золота сочетаются с кольцами и браслетами из розового и желтого. В этом чувствуется определенная легкость, свобода. Носите и смешивайте разные цвета металла, серебро и золото, желтое и розовое кольца рядом — и вы никогда не будете выглядеть как скучный банковский служащий.

Правило №3. Что носить на шее?

Классическая нитка жемчуга в стиле Жаклин Кеннеди — это, конечно, очень хорошо. Но положа руку на сердце, много ли современных образов дотягивают до официальности жемчуга?

Или, например, крест или любой другой религиозный символ? Крайне сложная тема в современном мультикультурном и постоянно передвигающимся мире. Например, во многих европейских странах носить напоказ религиозные символы вообще запрещено законодательно.

Что же делать с зоной декольте? Следить за формой выреза и… сочетать, сочетать, сочетать.

Так же, как и с кольцами, в моде многослойность. Несколько кулонов на одной цепочке, несколько изящных цепочек разной длины с перекликающимися между собой камнями и символами… Современная мода игрива и инфантильна. Она требует теперь от нас не только серьезности жемчужной нитки, а еще воображения и смелости. Современный образ раскрывает лучше всего имидж активной, открытой миру, свободной молодой женщины, уверенной в себе. Тем не менее жемчуг — это элегантность в одной детали.

Правило №4. Наручные часы — это украшение

Наручные часы — главный аксессуар прошлого. Статусный подарок, дорогой сувенир, одни и на всю жизнь? Забудьте! Они давно стали другими.

Модные часы теперь гораздо доступнее, разнообразнее и… капризнее. Нельзя пойти в одних и тех же часах на теннисных корт и светский прием, с ребенком в зоопарк и на собеседование. Хорошо бы иметь несколько различных и носить под настроение и ситуацию. И да, часы — это всего лишь часы — что-то красивое, яркое, поддерживающее цвет и стилистику колец и браслетов. Относитесь к ним как к увлекательной игре, а не как к инвестиции на всю жизнь.

Правило №5. Флора и фауна должны дружить

Да, многослойность в тренде. Но надеемся, вы не думаете, что кулон-гороскоп Лев будет хорошо смотреться рядом с подвеской-зайчиком или, того хуже, с крестом?

Будьте бдительны, следите, дружат ли ваши подвески друг с другом! Если вы без ума от грациозной пантеры, «поддержите» ее изящной веткой или драгоценным камнем.

У вас есть милая божья коровка? Ей лучше подойдет кулон с ромашкой, а не орхидеей. Луна дружит со звездами, бабочки с цветами, символы с другими символами.

Ювелирные компании сейчас предлагают целые линейки сочетаемых между собою небольших и модных подвесок. Выберите одну серию, которая наиболее отвечает вашим представлениям о прекрасном, и следуйте ей.

Правило №6. Правило чередования вместо правила трех

«Правило трех» — вещей, цветов, ювелирных украшений — себя не оправдало. Гораздо понятнее и проще следовать правилу чередования: светлого с темным, яркого с неброским, авангардного с классическим. В ювелирном гардеробе действует тот же принцип: если надели крупные статусные серьги, то ожерелье надевать не нужно, если на шее колье, то брошь будет лишней, если на одной руке браслеты и часы, то кольца лучше надеть на другую руку.

Что нам еще дает это правило? К сожалению, смерть ювелирных гарнитуров, или сетов, столь популярных всего лишь 10 лет назад. Женщина, надевающая полный комплект из серег-колье-кольца и браслета, выполненных в одном камне и дизайне, сразу стилистически выпадает из модного контекста.

Как мебель в комнате должна сочетаться, относиться к одному стилю и цветовому решению, так и украшения теперь должны именно сочетаться, но ни в коем случае не быть одинаковыми.

Правило №7. Бриллианты — всегда «Да!», и возраст не имеет значения

Хорошо, что прошли те времена, когда первые бриллианты девушка получала в подарок после замужества, а до этого украшалась «невинными» кораллами, бирюзой и сердоликом. Сейчас юная фея блистает бриллиантами на модной вечеринке, а красивая ухоженная дама в возрасте с удовольствием носит яркие и выразительные полудрагоценные камни. И они обе абсолютно правы. Быть девушкой или дамой, леди или разбойницей, бизнес-вумен или рок-звездой — личной выбор каждой и не зависит больше от возраста.