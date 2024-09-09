Как носить вещи из прошлого сезона, чтобы оставаться в тренде этой осенью

Кажется, еще вчера вы любовались своей новой кожаной курткой или тем самым тренчем цвета хаки, который был must-have прошлой осенью, а теперь? Витрины кричат о новых тенденциях, и хочется обновить гардероб, но разум нашептывает: "Зачем тратить состояние?". Не переживайте, вы можете остаться на пике моды, даже не выйдя за пределы своего шкафа.

Любимые вещи прошлого сезона – в новой игре





Мода, как всем известно, циклична. Что было популярно пару лет назад, снова возвращается на подиумы – ну, или как минимум трансформируется в нечто похожее. Вспомните о своих любимых "старичках", которые, казалось бы, потеряли актуальность. Кожаные куртки, джинсовки, пальто oversize – это как раз те вещи, которые сейчас могут звучать совершенно по-новому, если правильно подобрать к ним аксессуары. Например, добавьте широкие ремни к платьям или брюкам. Пояс – это один из главных героев сезона, который делает любой образ более собранным и трендовым.

Базовый гардероб vs быстрые тренды

Гардероб – это как хорошая инвестиция. Не стоит ставить всё на одну трендовую карту, особенно если она скоро выйдет из моды. Базовые вещи – это наше всё. Стильные брюки, белая рубашка, классическое пальто – их можно носить годами, меняя только акценты. Именно с помощью этих основ мы можем адаптировать любые сезонные всплески моды. Купили прошлой зимой бежевое пальто? В этом сезоне сочетайте его с массивными ботинками и кожаными аксессуарами.

Быстрые тренды – это как десерт: попробовали, насладились, но на постоянку не берём. Идеальный пример – кислотные неоновые оттенки или анималистичные принты, которые через пару сезонов выглядят уже не так свежо. Не нужно делать их основой образа, добавляйте аккуратно, как специи в блюдо.

Как адаптировать "старое" под новое





Вот несколько лайфхаков, как сделать свои вещи из предыдущих коллекций актуальными:

Смена обуви. Удивитесь, как массивные кроссовки или ботинки на платформе могут освежить даже самый базовый образ. Накладывание текстур. Миксуйте материалы: джинса с шелком, кожа с трикотажем – чем больше контрастов, тем интереснее выглядит образ. Аксессуары как спасательный круг. Шляпы, большие серьги или цветные платки могут мгновенно превратить скучное пальто из прошлой осени в топ-лук.

Тот самый момент с джинсами

И да, джинсы – это вечная любовь. Если в прошлом сезоне вы носили их с кроссовками и футболкой, этой осенью попробуйте добавить к ним грубый свитер oversize, сапоги до колена или лоферы. Джинсы – это как холст, на котором можно рисовать что угодно. Добавьте к ним яркий жакет или длинный шарф, и образ готов.

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