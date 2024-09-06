Бургунди — новый черный: как носить и с чем сочетать самый "дорогой" оттенок осени 2024

Забудьте о классическом черном, теперь бургунди – его достойный преемник! Этот насыщенный винный оттенок захватил модные подиумы и ленты инфлюенсеров, потому что, как и черный, он универсален, но добавляет образу роскоши и глубины. Бургунди буквально кричит "дорого", но при этом не перегружает образ. Он сочетается почти со всем и выглядит стильно в любой ситуации – будь то деловая встреча, вечер с подругами или прогулка по осеннему парку. Осенью 2024 года этот цвет – идеальная альтернатива нейтральным тонам, позволяющая оставаться трендовой и собранной одновременно.

Что за цвет и почему его выбирают инфлюенсеры?





Бургунди – это сложный оттенок бордового с нотками винного. Это цвет, который говорит: "Я знаю, что такое стиль". Недаром инфлюенсеры обожают этот оттенок – он идеально вписывается в осенние образы и всегда смотрится дорого. Бургунди подходит почти всем типам внешности и, что самое приятное, его легко сочетать как с классическими оттенками вроде серого или черного, так и с яркими акцентами.

Как носить бургунди?

Несмотря на свою насыщенность, бургунди удивительно универсален. Его можно интегрировать в любой стиль, от минимализма до чего-то более экстравагантного. Главное – найти баланс.

В качестве основного цвета в образе





Хотите сделать бургунди главным героем своего аутфита? Отличный выбор! Пальто, костюм или трикотажный комплект этого оттенка создадут невероятно стильный и "дорогой" образ. Чтобы не выглядеть слишком мрачно, разбавьте образ деталями в теплых оттенках: бежевом, карамельном или мягко-сером. Например, наденьте объемное бургунди-пальто и добавьте к нему кашемировый шарф и светлые ботильоны – идеальный вариант для стильной прогулки по осеннему городу.

Детали





Если не готовы уйти в бургунди с головой, попробуйте ввести его через аксессуары. Сумка или ботильоны винного оттенка мгновенно добавят вашему образу шика. Плюс, такие детали легко комбинировать с базовыми вещами из вашего гардероба. Например, строгий черный плащ и бургунди-сумка – минимализм с изюминкой, который не останется незамеченным.



Total look





Для самых смелых – тотал лук в бургунди. От платья до туфель – полное погружение в этот глубокий оттенок создаст по-настоящему роскошный и эффектный образ. Главное – не перегружать его лишними деталями. Простые линии и минимализм в аксессуарах помогут избежать ощущения "перебора". А если вы боитесь утонуть в однообразии, добавьте чуть-чуть контраста – например, сережки или пояс в золотистом оттенке.

С джинсами





Если бургунди в тотал-луке – это слишком, но хочется попробовать тренд, начните с сочетания бургунди и джинсов. Глубокий оттенок прекрасно гармонирует с денимом любой фактуры: от темно-синего до классического голубого. Наденьте бургунди-свитер с прямыми джинсами и добавьте массивные кроссовки или ботильоны. Этот аутфит и удобный, и стильный, и позволяет внести тренд в повседневную жизнь без усилий.

С постельными тонами





Бургунди в сочетании с пастельными оттенками – это мягкий и женственный микс, который точно не оставит вас незамеченной. Наденьте пуловер в паре с кремовым тренчем и базовым низом. Такой дуэт уравновешивает насыщенность винного оттенка, делая образ насыщенным и элегантным. Пастельные тона сглаживают "тяжесть" бургунди и создают ощущение мягкой роскоши, будто вы только что вышли из уютного осеннего утра. Кстати, этот вариант – отличный способ внедрить бургунди в офисный стиль.

Со сложными принтами





Если вам хочется поиграть с модой, попробуйте сочетание бургунди с яркими, сложными принтами. Например, наденьте юбку винного оттенка и дополните её блузой с принтом – геометрическим, анималистическим или цветочным. Этот контраст цветов и фактур придаст образу дерзости и креативности, идеально подходящей для вечерних выходов или неформальных встреч. Бургунди в этом случае выступает как "якорь", который уравновешивает яркость и делает образ цельным.

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