Модные головные уборы зима 2019

Выглядеть красиво, модно, элегантно можно даже в холодное время года. А эффектный головной убор сделает образ стильным, неповторимым. На показах 2019 года дизайнеры представили множество зимних моделей. Остается лишь подобрать подходящий вариант модного головного убора.

Вязаные шапки

Многие девушки ошибаются думая, что им совершенно не идут шапки. Коллекции модных дизайнеров опровергают подобные мнения. Ведь сейчас существует невообразимое количество всевозможных фасонов, выполненных в разных стилистических вариациях. Так что даже искушенные модницы смогут найти для себя уникальные, неповторимые изделия.

Особым спросом пользуются шерстяные, мохеровые, кашемировые шапки. Многим полюбились простые плотно облегающие связанные из пряжи модели. Их украшают лишь вязаные косы. Некоторые экземпляры декорированы крупными кисточками, помпонами.

В новом модном сезоне шапки – это не просто согревающий головной убор, а нечто большее. Это один из главных элементов, создающих неповторимый стиль. Перед дамами есть выбор сделать головной убор дополнением или же ярким акцентом образа.

Независимо от того, что девушка выберет, обращать внимание нужно на изделия из натурального материала. На демисезонный период и зиму отлично подойдут шерсть, альпака, кашемир.

Сегодня в моде головные уборы как гармоничное дополнение образа, так и отдельный акцент индивидуального стиля.

В первой линии – в качестве дополнительного аксессуара проявил свое расположение бренд "Anna Sui". Это небольшого размера модели с незатейливым фасоном. Очень комфортны в носке, так как плотно облегают голову. Современные дизайнеры назвали эти модели «бини». Они служат прекрасным дополнением ярких, экстравагантных образов, когда красок уже достаточно. В новом сезоне предложены бини всевозможных цветовых оттенков.

Следует выбирать внимательно, чтобы было гармоничное сочетание головного убора с остальными элементами верхней одежды, и, конечно, обувью.

Вторая линия представлена исключительно моделями модных головных уборов ручной вязки. Даже тонкий эстет Ralph Lauren на своих показах разнообразил эксклюзивные коллекции зимы в 2019 году шапками, связанными вручную, похожими на только что вышедшие из-под спиц или крючка домохозяйки.

Здесь множество вариантов вязки: и английская резинка, и обычная чулочная, с отворотами и без, а также милые ушки и задорные помпончики.

Шапки с помпонами

Всевозможные помпончики делают образы игривыми, юными. Эти шарики могут быть крупными, мелкими, разноцветными, однотонными, шерстяными, меховыми.

Ими украшают:

круглые шапочки, сшитые из различных мехов;

шапки-ушанки;

вязаные шапки, оформленные отворотами;

спортивные вариации декорируют маленькими помпонами;

вязаные шапочки, которые украшают два помпона.

Как всегда изящные и элегантные модели представлены домом моды Calvin Klein. Аксессуары простой формы, плотно прилегающие к голове. Вязаный узор – обычные косички. Здесь в качестве декора также использованы элементы «из детства»: кисточки, помпоны на самой макушке, сплетенные длинные «косички» по бокам, идущие от ушек.

Обратите внимание на уникальное дизайнерское решение вязаных модных головных уборов сезона 2019 года на представленных фото. Все шапочки из дизайнерских зимних коллекций.

Что особенно радует в этом сезоне, так это многовариантность представленных моделей головных уборов. Одни из лучших – модели миниатюрные вязаные береты, шлемы, шляпки, «трубы».

yandex_ad_1

Головные уборы – тюрбаны, шлемы, береты

Очарование и изысканность востока придется по душе многим дамам. Очень стильно подобные шапочки смотрятся с шубами или пальто приталенных силуэтов.

Вязаные тюрбаны могут носить как зрелые женщины, так и юные красотки.

Актуальные цвета:

темные расцветки черных;

коричневых;

синих;

серых оттенков.

Украшают эти аксессуары брошами с камнями, металлическими пряжками.

Оригинально смотрится модель «шлем». Он одновременно практичен, комфортный в носке. Защищает от холода голову и шею. Новые модели выглядят очень женственными. Есть шапочки для любительниц более жесткого, брутального образа. Они добавляют пикантную нотку в образ: сделанные из мохеровой пряжи пастельных тонов, что и придает головному убору элемент игры.

Береты – эти головные уборы всегда популярны. Сегодня их шьют из замшевых, кожаных, текстильных материалов. Носят береты в повседневных, деловых образах. Актуальные расцветки начинаются от бирюзово-синих оттенков, заканчиваются красно-оранжевыми.

Стоит обратить внимание на одну особенность: не следует, подбирать берет в тон шарфу, пальто, сумке, перчаткам. Он должен стать ярким акцентом облика.

Шапочки из ангоры, мохера – также нельзя обойти стороной. Пушистые и мягкие из пряжи пастельных тонов: апельсин, лам, лимон, они сделаны вопреки пасмурной погоде. В этом головном уборе девушка станет настоящей излучательницей хорошего настроения и уж точно не останется без внимания.

Для стильных дам предложены модели в форме папахи или изысканной шляпы-таблетки. Они созданы с помощью ручного вязания и валяния. Это отличные женские аксессуары, гармонично сочетающиеся с классическими ансамблями. На брендовых моделях сделана имитация не только вязки спицами, еще и крючком. Благодаря использованию последнего возможно получить четкие, строгие формы.

Для наглядности трендовых модных головных уборов зимы стоит обратить внимание на фотографии моделей стильных вязаных шапок 2019 года:

Эти вязаные головные уборы стоят на одном уровне с меховыми, и даже составляют им конкуренцию. Чтобы соответствовать правилам современной моды, нужно надевать их исключительно с дорогими шубами. Для такого ансамбля стоит выбрать «бини» или ретро-модели. Обратите внимание, что чем более презентабельна модель, тем дороже материал, из которого она сделана.

Эффектно выглядят модели из тонкого, гладкого трикотажа. Они созданы в оттенках морской и тропической тематики. Дизайнеры дополнили этот простой и аристократичный фасон изящными вуалетками в тон головного убора.

В шкафу каждой модницы просто обязана быть шапка-горнолыжница. Она связана обычной резинкой в английском стиле, с отворотами и декорирована огромными помпонами. Sonya Rykiel – «королева трикотажа» видит модели именно так. Она предлагает радужные оттенки для головных уборов на зиму – это в ее стиле.

Причем, название шапки «горнолыжница» совсем не означает, что нужно немедленно отправляться на склон горы. Можно и не любить горные лыжи, а шапочка в гардеробе должна быть. Это основной акцент самых модных образов повседневного стиля.

Головные уборы "из скандинавии"

В моде скандинавские вязаные шапки, оформленные длинными ушками. Их украшают этнические орнаменты, помпоны, завязки. Традиционные цвета белые, светлые оттенки, разбавленные серыми, черными рисунками.

Шляпы

Фаворитами сезона стали модели, оформленные невысокими округлыми тульями, а также изделия с широкими полями. Надевают их к элегантным пальто или шубам. Изготавливают классические шляпы из шерстяных фетровых тканей. Благородные оттенки:

серые;

темно-синие;

коричневые;

красные тона.

Модный головной убор не только согреет в холодные дни, но превратит любую женщину в королеву.

Головные уборы – платки

Новое – хорошо забытое старое. Снова в моде подобные изделия. Ими можно красиво обернуть плечи либо эффектно накинуть на голову. Есть несколько способов, как носить такие платки. Можно повязать их тюрбанами, восьмерками, а также крестьянским, цыганским, голливудским методом. Носят платочки с куртками, шубками, меховыми жилетами, пальто.

Меховые шапки

Изделия считаются классикой жанра. Образы с ними получаются благородными, мягкими, изысканными. Надевают их к шубкам, пальто.

Зная, какие тенденции в моде на головные уборы в 2019 году, можно оригинально дополнить женский образ стильным аксессуаром.