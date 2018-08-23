Норковые шубы: модные тенденции 2018

Лето подходит к концу, а значит, нужно утеплять гардероб. Норковые шубы никогда не выйдут из моды благодаря нашему снежному климату, потому как сочетают в себе не только стильный вид, но и бескрайний комфорт, не позволяющий замерзнуть в холоде.

Любая элегантная девушка знает, что этот меховой элемент гардероба является важнейшим на зимнее время года. Модные тенденции нынешнего 2018 года и топовые фото в интернете диктуют условие обзавестись одной или даже двумя норковыми шубами.

Почему женщины влюблены в шубы

В Европе эти меховые изделия не пользуются такой популярностью, как в наших краях, во многом за счет более теплого зимнего климата. Но дело не только в погоде. Любовь к шубам в славянских женщинах берет свои истоки в глубоких корнях.

Шубы на Руси носили привилегированные слои общества. Кстати, тяга к меху была не только у женщин, но и у мужчин. По сей день в северных краях можно увидеть представителей сильной половины, разгуливающих в норковых шапках.

В нашем менталитете всегда преобладала тяга к роскоши. Образ, искусно обрамленный дорогими вещами, золотом и драгоценнейшими камнями, способен превратить девушку саму в чистый бриллиант, переливающийся в глазах окружающих шикарными цветами.



Ценный мех и поныне находится на пике популярности. Это значит, что у каждой женщины должена быть шуба и при любом удобном случае иметь возможность облачиться в нее, и отправиться покорять прохожих совершенным женственным образом.

Грамотный и разборчивый подход к выбору

В шубах необходимо разбираться. Мех норки не должен быть длинным и жестковатым на ощупь, это свидетельствует о плохом качестве. Многие норковые шубы производят в Китае. Обработка меха в китайских цехах зачастую производится недолжным образом, что сильно сказывается на качестве и износостойкости.

Если в арсенале знакомых имеются женщины, много лет покупающие шубы и прекрасно ориентирующиеся в них, попросите их помочь с выбором.

Рассмотривая фото с модными тенденциями 2018 года не забудьте, что при выборе норковой шубы нужно ориентироваться на отечественного или европейского производителя. При покупке подавца нужно предупредить, что вы ищете исключительно мех российского или скандинавского производства.

Изучая модные тенденции по фото, можно легко выяснить самые актуальные норковые шубы нынешнего 2018 года.

Вечная классика

Чаще всего классические модели изготавливаются исключительно из самого дорогого и качественного меха. Классика в сочетании с роскошью превращается в ошеломляющий эксклюзив. Силуэт шубы обычно встречается прямой или слегка приталенный. Есть также модель клеш, которая представлена в огромном разнообразии.

Игривости придаст воротник стойка или нежный небольшой воротник в английском стиле. Классическая шуба может дополняться ремнем или капюшоном. Часто в таких моделях есть карманы.

Классика притягивает своей уникальностью. Такие шубы универсальны —в них можно выйти в свет или же просто отправиться на новогодний шопинг в ближайший торговый центр. В каждом случае девушка выглядит одинаково эффектно и безупречно. Благородный мех создаст в меру строгий и деловитый образ.

Важно отметить, что классические шубы априори считаются принадлежащими к классу «люкс». Эталонная классика станет модным сокровищем, ждущим своего звездного часа в вашем гардеробе.

Прямые шубы поперечного покроя

Город зачастую приучает своих жителей к минимализму. Пресыщенные яркостью и броскостью городские жительницы часто ищут в вещах сочетание универсальности и легкости. Самые модные урбанистические тенденции 2018 года в области норковых шуб советуют обратить внимание на шубы-поперечки (см. фото), оптимальные для вечно занятых любительниц минимализма в образе.

Такие модели с поперечным покроем не так давно завоевали мировое признание.

Преимущество поперечного покроя прежде всего в том, что он демонстрирует роскошь меха во всей красе. Норка может быть стриженой или классической цельной. Самая популярная модель — шуба с прямым силуэтом до колена. С такой моделью принято сочетать высокие грубоватые сапоги. Строго выделяющаяся линия плеча позволяет носить изделие нараспашку, демонстрируя вызывающую небрежность в образе.

Дизайнеры не стали обременять фасон тяжелыми воротниками и выделяющимися карманами - красота модели в ее простоте и строгости. Такая шуба нараспашку будет элегантно смотреться с вечерним платьем. Но не менее эффектно она выглядит вкупе с обычной блузкой и повседневными джинсами.

Летучая мышь

Это оригинальная модель, способная придать образу воздушность и нежность. Покрой необычен: линия плеча обрисована нечетко, рукава летящие, свободные и напоминают крылья. Чаще всего такие шубы имеют размер «оверсайз». Примечательны шубы отсутствием декора и исключительно стриженным мехом.

Рукава укорочены, поэтому перчатки стоит подбирать высокие и только кожаные. Чаще всего присутствует капюшон, так как он идеально вписывается в общий «летящий» образ.

Модель «Летучая мышь» универсальна для любого типа фигуры. Слишком худым барышням такая шуба позволит почувствовать себя уверенней и скроет чересчур хрупкие размеры. Обладательницам полной фигуры «летучая мышь», наоборот, легко поможет визуально убрать лишние килограммы.

Шуба от Шанель

Название дано модели в честь великой Коко Шанель. Это довольно забавно, учитывая, что одноименный Дом Моды никогда не производил меховых изделий. Дело в том, что Коко Шанель воспевала в верхней одежды наличие укороченного рукава в 3 четверти. Поэтому приталенная модель, которая соблазнительно оголяет руки, получила название «от Шанель».

Притягательная элегантность шубы и специфичный силуэт не позволяет носить этот меховой шедевр каждый день. Изделие бережется для особого случая - романтичного свидания или зимней вечеринки.

Модель изготавливается исключительно из классического меха и не терпит «стрижки». Небольшая поперечная сборка смотрится одновременно изысканно и выдержано. Следуя за Коко Шанель в ее любви к простоте и изяществу, создатели не зацикливаются на деталях и не обременяют свои модели декором или тяжелыми воротниками.

Уход за новой шубой

При изучении модных тенденций 2018 года норковых шуб часто кажется, что каждое меховое изделие, изображенное на фото, будет в реальной жизни всегда выглядеть также безупречно. Однако шуба из норки — довольно капризный элемент гардероба и требует тщательного внимания и ухода.

Позаботьтесь о долговечности шубы заранее:

Купите чехол для обновки. Вешалка должна быть очень прочной с широкими «плечиками». Храните шубу отдельно от других вещей. Лучше, чтобы для нее был освобожден целый платяной отдел. Место хранения должно быть темным. Позаботьтесь, чтобы туда не проникал солнечный свет. Проветривайте шкаф, в котором храните мех. Отдавайте изделие в химчистку не чаще 1 раза в 3 года. Частое химическое воздействие негативно влияет на качество меха. Будучи водителем машины, в долгих поездках снимайте шубу и кладите рядом с собой.

Есть пара советов касательно зимней носки. В холодное время часто идет снег, и, придя домой, можно обнаружить мех мокрым. В таком случае высушите шубу в комнате, но старайтесь держаться подальше от батарей и иных источников тепла. После естественного высыхания изделия хорошо встряхните его, и тут же вернется прежний вид.

Ну а если на шубе появилась грязь, ее стоит встряхнуть и воспользоваться пылесосом на маленькой мощности.

Стоит не забывать про правило нескольких НЕ: