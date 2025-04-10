Гоша Рубчинский объявил о перезапуске своего бренда одежды

Один из самых обсуждаемых российских дизайнеров Гоша Рубчинский возвращает к жизни свой бренд Gosha Rubchinskiy впервые с 2018 года и уже выпустил интро-коллекцию базовой униформы. Продажи стартовали в премиальном разделе Ultima на "Яндекс.Маркете" – модный камбэк с русским акцентом и привычной эстетикой.

Новинка – это дроп из футболок, худи, лонгсливов и свитшотов в четырех базовых оттенках с лаконичным логотипом бренда, нанесенным в виде принта. Также в коллекцию вошли бомбер и рюкзак – минимум декора, максимум настроения нулевых, в котором Рубчинский и стал иконой.

На официальном сайте бренда указано, что доставки по России нет, зато всех желающих приглашают оценить коллекцию у локальных дистрибьютеров.





Команда дизайнера называет это "началом новой главы" – и, судя по всему, нас ждет не просто линейка одежды, а целая серия культурных событий и коллабораций. Что это будет? Пока интрига. Но если судить по прошлым проектам Гоши – скучно точно не будет.

Рубчинский – не просто дизайнер, а культурный код целого поколения. Он первым ввел в моду кириллицу, романтизировал эстетику 90-х и сделал постсоветский стиль узнаваемым по всему миру. На его счету – коллаборации с Burberry, Levi’s, Adidas, работа с Comme des Garçons и даже краткое, но яркое сотрудничество с Yeezy Канье Уэста. Последнее, впрочем, завершилось на фоне одиозных заявлений рэпера, от которых дизайнер дистанцировался.

Несколько лет назад Гоша взял паузу, сосредоточился на проекте "Рассвет" со скейтером Толей Титаевым, а теперь снова возвращается к истокам – к тому самому фирменному стилю, который сделал его имя легендарным.