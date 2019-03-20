Модный дизайн на короткие ногти в 2019 году

Модный дизайн ногтей в 2019 году весьма удивителен и разнообразен. Нейл мастера могут предложить множество новинок на короткие ногти, фото которых можно увидеть на страницах глянца и бьюти-блогах.

Трендовый маникюр настолько разнообразен в цветовом и дизайнерском решении, что каждая представительница прекрасного пола найдет для себя вариант по душе. А мы предоставим примеры маникюра, которые идеально будет смотреться на коротких ногтях в этом сезоне.

Сезонный маникюр

Каждый сезон в 2019 году имеет свои новинки в дизайне ногтей на короткие ногти. Гель-лак это или обычный домашний маникюр - топовые идеи ждут свою обладательницу.

Модные ногти на весну

Дизайн ногтей 2019 года, фото которых появятся во всех открытых источниках этой весной, можно исполнить в нежном омбре, украшенном веточками и стразами.

Многие нейл дизайнеры рисуют на коротких ноготках милые цветочки, которые освежат образ и делают его по-настоящему весенним. Новинки сезона представлены и в стиле минимализм, который мегамодно смотрится именно на такой длине маникюра.

Нейл-дизайн на лето

Яркость короткого маникюра этим летом будет зашкаливать. Использовать можно кричащие красные, розовые и кислотные оттенки, которые сочно будут смотреться на руках. Лаконичность такому маникюру придает нейл-техника с градиентом в новом исполнении, например, в виде летних фруктов.

Оригинально и свежо смотрятся матовые поверхности в неоновых цветах, глиттерные ноготки или минимализм.

Модный маникюр на осень 2019 года

Глубокие тона и теплые оттенки осенью будут согревать обладательниц коротких ногтей. Мега стильный маникюр стоит исполнить в цветах хаки, золоте, желтых тонах и тематическими осенними принтами.

В дизайне можно использовать фольгу, нюд, глиттер, «негативное пространство» или матовый эффект для бархатных ногтей, популярных в 2019 году.

Ультра трендовые ноги на зиму

Зима в 2019 году буквально создана для холодных красок на коротких ногтях. Новинки дизайна диктуют свои правила, среди которых синие тона сочетаются с белым, голубым, черным, бирюзовым и красным. Украсит ноготки на Новый год блеск глиттера или россыпи стразов.

Дизайн ногтей в 2019 году, как можно судить по фото новинок на короткие ногти, также может содержать элементы из фольги в виде «битого текла», снежинок или елочек.

Топовые техники и стили на короткие ногти в 2019 году

Вот уже не первый сезон короткие ногти не покидают лидирующих позиций среди остальных видов маникюра. Встретить можно квадратные и миндальные формы, дизайн которых порой поражает своей оригинальностью и роскошностью.

Вот основные техники и стили, которые в 2019 году опытные нейл мастера применяют чаще всего в своих работах.

Фольга

Этот дизайнерский элемент всегда и во всех конфигурациях делает ноготки неординарными. Использовать фольгу можно как в повседневном маникюре, так и торжественном. Она прекрасно смотрится на коротких ногтях любого оттенка, может украшать все пальчики или только один, а также полностью покрывать ногтевую пластину.

Минимализм

Новомодный дизайн ногтей в 2019 году в стиле минимализма прекрасно смотрится на коротких ногтях. Он как никогда популярен, поскольку многие девушки уже устали от пестроты и разнообразия, и выбирают простые решения для повседневного маникюра.

Украшать однотонные ноготки могут несложные геометрические узоры, цветы или рисунки, выполненные в черном цвете линейной техники.

«Негативное пространство»

Упрощает дизайн и придает маникюру легкость – прозрачность, которая представлена в стиле «негативное пространство».

Короткие ногти, на которых не хватает места для изображения сложных узоров и рисунков, идеально подходят для такого дизайна. Абстракция, геометрия, простые цветочные мотивы и трендовый градиент – вот что может дополнить повседневный маникюр с прозрачным, матовым фоном.

«Eye see you»

Маникюр, основная тема которого является лицо прекрасной девушки, с подрисованными глазами и ресничками, воздушными локонами и обворожительно улыбкой – вот что такое маникюр «eye see you».

Короткие ноготки, исполненные в этой технике, встречаются в последнее время довольно часто, потому что ни необыкновенны. Если хотите не отставать от модных тенденций, выбирайте именно этот стиль, который весь сезон будет занимать топовые позиции.

Втирка

Эта техника дизайна ногтей в 2019 году на короткие ногти способна придать ноготкам нежность, жемчужный блеск и зеркальную поверхность. Короткий маникюр с втиркой на одном или двух пальчиках очаруют абсолютно всех.

Дополнить дизайн ноготков помогут глиттер, фольга или милые принты, а фантазия мастера позволит превратить повседневный скучный маникюр в праздничный и необыкновенный.

Надписи

Девизы, признания в любви или имена – стали настоящим трендом в современном маникюре. Особенно это касается коротких ногтей, для которых недоступны некоторые стили и нейл-техники. Чтобы блеснуть модной новинкой сезона на своих ухоженных ручках, достаточно сделать предпочитаемую надпись на одном пальчике, тогда как другие могут быть покрыты однотонным лаком контрастного цвета.

«Битое стекло»

Фольгу в дизайне ногтей 2019, фото новинок которого можно увидеть в нашей подборке, в этом сезоне используют не только в виде отпечатков.

На коротких ногтях миндальной формы можно воплотить мечту о шикарных переливах и необычных геометрических решениях, выполнив маникюр в нейл-технике «битое стекло». Разнообразить ноготки можно с помощью блестящего глиттера, стразов, полосок или матовых поверхностей.

Веточки

Для тех модниц, кто уже порядком устал от график, нейл-мастера предлагают ультрамодный дизайн ногтей 2019 с изящными веточками. Такой красивый френч на короткие ногти с акцентом на два пальчика смотрится мега стильно и шикарно в пастельных тонах. Украсить веточки можно стразами, которые будут выглядеть, как капельки утренней росы на листьях.

Матовость

Матовый дизайн также является ультрамодным в этом сезоне. Какой бы цвет не выбрал мастер – неоновый, темный, нежный или яркий, все они будут приглушены бархатистостью фактуры. Такой прием используют, когда хочется показать глубину оттенка и сделать ручки особо притягательными для посторонних глаз.

Маникюр можно выполнить в одном цвете или использовать другие нейл-техники, например, цветочные мотивы или графику.

Омбре

Градиент используют довольно давно в маникюре, но профессионалы в нейл-дизайне в 2019 году предлагают все новые решения для обладательниц коротких ногтей миндальной и классической формы, растягивая цвета в красивое омбре.

Фото новинок показывает, как изысканно и свежо смотрятся цветовые переходы, в сочетании с геометрическими узорами, простыми и сложными рисунками или стразами. Прекрасен маникюр в стиле омбре и сам по себе, без дополнительных дизайнерских решений.

Новинки сезона и идеи для стильного маникюра

Изумительный маникюр на короткие ногти прекрасен в любом сезоне, особенно если специалист использует вышеперечисленные техники и комбинирует их между собой. Темные светлые оттенки, пестрые и приглушенные, в стиле минимализм или с камнями и втиркой – вот то, что выбирают любительницы ультрамодного маникюра.

Мы подобрали несколько вариантов ноготков, которые наверняка найдет свою поклонницу, и порадуют ни одну девушку в этом сезоне. Все что остается – насладиться просмотром и остановиться на одном варианте, который и послужит вдохновением к новому маникюру.

На очень короткие ногти

Любительницы очень коротких ногтей могут позволить себе в 2019 году модный дизайн, который можно повторить самостоятельно и при любых условиях.

Многие нейл мастера советуют использовать насыщенные, темные оттенки, блестящие стразы и геометрический дизайн. Правда, выбирая узоры важно не переусердствовать и не перегружать маникюр сложными принтами – все должно быть в меру.

Лучше отдать предпочтение изящным, хрупким веточкам, точкам или фигурам, исполненным в тонких линиях. При этом важно не делать акцент на длине ногтя, чтобы визуально не «обрубить» маникюр.

Стильный красный

Алые оттенки всегда вызывают к себе повышенный интерес, внимание и восхищение. Независимо от исполнения красный дизайн ногтей в 2019 году на коротких ногтях создаст праздничный образ, сделаем ручки особенно роскошными.

Фото новинки показывают, как изысканно и стильно смотрится лунный маникюр в красном цвете, с белыми акцентами или стразами. Чтобы поразить окружающих оригинальностью, можно выполнить свежий и трендовый красный френч, который останется в моде еще несколько сезонов.

Лаконичный белый

Светлые, чистые цвета на коротких и длинных ноготках всегда остаются в тренде, даже в сочетании с неординарным, ярким дизайном. Особенно гармонично смотрится белый маникюр, украшенный геометрическими формами – полосками, линиями, зигзагами или точками.

Деловые девушки часто прибегают к таким сочетаниям на своих ногтях, так как это подчеркивает их стиль и прямоту. Нежно и привлекательно смотрится белый маникюр с легким рисунком на безымянных пальчиках. Воздушные перышки, показанные на фото, с капельками росы, выполненными из стразов, дополнят романтичный образ для свидания.

Глубокий темный

Короткий маникюр в темных тонах смотрится невероятно эффектно, ведь способен придать образу глубину и элегантность. Черный матовый или винный глянцевый с кокетливой лункой ли золотой окантовкой – отличный выбор для стильных и деловых женщин, которые не могут себя представить в нежных цветах.

Украсить ноготки можно камнями, геометрией, фольгой или втиркой, сделать поверхность матовой или оставить глянцевый блеск – выбор по-настоящему огромный. И самое главное – все это можно смело применять в 2019 году, чтобы оставаться модной и интересной.

С камнями

Основным элементом коротких ноготков могут стать изысканные камни и стразы. Этот декоративный прием и в 2019 году будет одним из самых популярных востребованных у любительниц профессионального маникюра. Крупные и средние стразы способны превратить самые обычные ручки в произведение нейл-искусства.

Маникюр с камнями идеально подойдет для торжественного случая, а также завершения вечернего образа молодой привлекательной девушки. Интересно на ногтях смотрятся камни разных расцветок и величин, из которых можно собрать интересный узор.

Мраморный

Чтобы получить неброский, но утонченный и изысканный маникюр, можно обратиться к технике «marble stone» и покрыть свои ноготки мрамором. Имитация рисунков природных камней и минералов позволяет создать неповторимые и уникальные узоры на ноготках.

Разнообразить технику помогут отдельные пластины, оформленные стразами или фольгой. Идеально в качестве декора также будут смотреться золотые нити и глиттер. Мраморный маникюр подойдет для создания как романтического повседневного, так и праздничного образа.

Модный дизайн коротких ногтей в 2019 году – фото

Несмотря на то, что каждый выбирает для себя нейл-дизайн, исходя из собственных чувств и предпочтений, модные тенденции диктуют свои правила, следовать которым стараются многие мастера. Искусство маникюра не стоит на месте, каждый год и сезон появляются новые, неизведанные и пробованные ранее приемы, позволяющие значительно разнообразить портфолио нейл-стилиста и порадовать клиентов новыми решениями.

Самые невероятные примеры с рисунками, кружевными или абстрактными, минималистическими узорами, блестящими матовыми поверхностями, а также еще множество вариантов ноготков мы собрали для вас в своей подборке.