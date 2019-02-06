Синий маникюр 2019 - красивые сочетания

В 2019 году одной из модных тенденций в нейл-арте становится синий маникюр, фото и новинки дизайна которого представлены далее в статье. Это вполне закономерно, так как синий – благородный, сложный и многогранный цвет. Трендом всех направлений моды становится спокойствие, величии, истинные ценности, благородство. Синий цвет как нельзя лучше отвечает всем этим эпитетам.

Трендовые комбинации и расцветки в 2019 с синим лаком

Синий весьма разнообразен в своих оттенках. Тон лака этого цвета можно выбрать для любого случая и настроения. Это может быть:

глубокий темный дорогой оттенок синего;

баклажан, синий с примесью фиолетового оттенка;

легкий, нежный светлый синий;

ультра синий, неоновый яркий;

приглушенный с серым оттенком;

очень темный, почти черный.

Это все грани одного цвета, который может быть совершенно разным. И сочетание синего с другим цветами разнообразно. Модной тенденцией не только в 2019 году, а уже несколько сезонов подряд является синий маникюр в сочетании с серебристым декором. Комбинация синего и серебра достойное, благородное сочетание тонов. В таком варианте маникюр выглядит торжественно, ярко и стильно.

Синий и белый – это классика жанра. Самые лучшие варианты для летнего отдыха или для повседневного маникюра именно с этими сочетаниями оттенков. Такой дизайн будет нежным, не кричащим, легким и благородным.

В этом сочетании тонов можно развить тематику моря. Хороши ноготки и с зимними рисунками белым на синей основе или наоборот.

Для весеннего синего маникюра в 2019 году можно использовать сочетание монохромного покрытия с цветочным рисунком на стикерах или росписью. Цветы, которые хорошо сочетаются с синим это:

хризантемы, герберы в пастельной гамме сиренево-розовых оттенков;

любые белые цветы: розы, тюльпаны;

красные розы или тюльпаны;

желтые хризантемы, ромашки.

Цветы можно наносить на бесцветную или белую основу и комбинировать их с синим покрытием на других ногтях.

Для яркого образа можно сочетать синий маникюр со вставками из желтого, белого, красного, оранжевого оттенков, фото модных тенденций 2019 в области броского вечернего дизайна представлены далее.

Синий цвет гель-лака идеален для френча, лунного маникюра или любой геометрии. Это глубокий, насыщенный тон, который имеет множество оттенков. Френч с синим лаком более мягкий, чем с черным, но оригинальный и не такой банальный, как с привыкшим классическим белым.

Лунный маникюр, как вариант френча будет благородно и сдержанно выглядеть именно с этим цветом покрытия. Если выбрать яркие оттенки синего, то образ сразу станет сочным и заметным.

Хорош синий и в геометрических рисунках. Он комбинируется практически с любыми цветами. Выделять фрагменты на синем можно золотом, но лучше серебром. Ведь синий цвет и серебро словно созданы друг для друга. Именно синий, как никакой другой цвет, оттеняет и подчеркивает красоту серебра.

Новинки маникюра с синим лаком

В 2019 году нет прорыва в нейл-арте и ярких новинок, но можно выделить основные свежие тренды в этом направлении. Так, к примеру, мраморный маникюр на синей основе или градиент.

Переход оттенков может быть выполнен на одном ногте от темного к светлому или от одного к другому цвету, а также постепенно от пальца к пальцу. Такой градиент предполагает окрашивание каждой ногтевой пластины в монохромный тон, но на каждом пальце в свой оттенок.

Одной из новинок, модных тенденций 2019 года можно считать маникюр в технике «капли» с разноцветными каплями.

На синей основе хорошо, стильно и современно будут выглядеть капли таких оттенков, как:

бирюза;

голубой;

любых размытых сложных приглушенных тонов.

На фото можно увидеть все многообразие различных вариантов дизайна с синим цветом.

В 2019 году более востребованным станет синий матовый маникюр. Это может быть однотонное покрытие с матовым топом или дизайн с декором.

Маникюр на короткие ногти становится все более популярным. Дизайнеры не ограничиваются однотонным покрытием, а используют градиент или другой дизайн даже на этой длине.

Дополнить стильный синий маникюр можно специальными кольцами для верхних фаланг пальцев. Эти кольца могут быть частью маникюра. Для синего дизайна лучше использовать серебристую бижутерию.

Праздничный синий маникюр 2019

Для праздника или особого случая можно смело использовать синий оттенок лака для украшения ногтей. Если наряд соответственной цветовой гаммы или настроение просит глубоких синих оттенков или легкого, яркого или нежного тона синевы, не стоит отказывать себе в этом удовольствии. Синий маникюр, согласно модным тенденциям 2019 года может быть ярким, броским и торжественным.

Для праздничного вечера вариантов дизайна ногтей очень много. Не нужно ограничиваться тем, что налагает дресс-код или иные рамки дневного маникюра.

Можно выбрать следующие варианты:

Стразы, бульенки, яркий песок, камифубики. Перья, сухоцветы. Лепнина, объемный дизайн. Фольга или битое стекло. Кошачий глаз. Роспись акрилом или в технике «по мокрому». Техника «капли дождя», которая сочетает матовое покрытие и глянец.

Синий маникюр со стразами в 2019 году все так же популярен, как и ранее для вечерних выходов. Ассортимент предлагаемого декора увеличивается, поэтому можно сотворить настоящие шедевры на ногтях, просто комбинируя грамотно бусины разного диаметра и степени блеска.

Стразами можно выделять один или несколько ноготков, пускать игривую завитушку или линию красоты по краю ногтевой пластины или заполнять блестящим декором весь ноготок.

Блеск камней можно сочетать с матовыми бульенками или ярким песком в тон маникюра. Матовые поверхности подчеркнут и усилят эффект от страз.

Для особых случаев ногти можно украсить перьями. Этот декор хорошо комбинируется со стразами, росписью, лепниной.

Объемного дизайна можно добиться при помощи акриловой пасты. Из нее формируют различные узоры:

цветы, лепестки, завитушки;

геометрические узоры;

имитацию вязания.

Паста может быть любого контрастного оттенка или так же синего цвета, в тон маникюру.

Футуристично, космически смотрится битое стекло на синей основе. Нужно подобрать подходящую по цвету пленку и нанести ее на синий лак. Вариантом такого декора станут конфетти любого оттенка синего или серебристые, белые, золотистые.

Специальный лак «кошачий глаз» можно наносить на синюю основу. Этот цвет довольно густой и эффект от лака будет очевиден. Завершить такой маникюр лучше глянцевым финишем.

На синей основе будет яркой и эффектной любая роспись акриловым гелем или краской.

Для осеннего или весеннего маникюра с использованием синих тонов подойдет техника капель. Для нее на цветную основу, покрытую матовым топом, наносят хаотично капли неправильной формы и разного размера. Капли нужно наносить густой базой. На матовом покрытии они будет имитировать капли воды и выглядеть очень натуралистично.

Варианты дизайна для коротких и длинных ногтей

Короткий маникюр в 2019 году не вытесняет длинные ногти, но занимает все более устойчивые позиции в нейл-арте. Минимализм во все, в дизайне и в длине ногтевой пластины – это еще один тренд нового сезона. Выразительнее всего будут выглядеть монохромный глянцевый или матовый маникюр на небольшой длине. Но модные тенденции на короткие ногти дают развернуться фантазии и мастерству дизайнера.

Градиент, стразы, кошачий глаз и другие варианты декора сейчас позволительно использовать даже на маленьких ногтях. Главное, не переборщить с величиной и количеством декора, чтобы он смотрелся уместным.

В 2019 году синий маникюр на длинные ногти практически не имеет границ. Для длинных ногтевых пластин на синей основе можно использовать:

Белое кружево. Это могут быть стикеры, кусочки тончайшего натурального кружева, трафаретная роспись. Акварельный дизайн в синем маникюре на длинной пластине ногтя будет очень уместен, выразителен и актуален. Стразы крупных размеров и любой объемный декор лучше использовать на максимально возможной длине ногтевой пластины. Лепнина и любой дизайн с объемной акриловой пастой выгоднее смотрится на длинных ноготках.

Благородный синий или легкий, яркий оттенок этого цвета сегодня в моде. Вариантов декора множество, для любого случая можно выбрать подходящий. Главное, во всем знать меру, грамотно сочетать оттенки и формы.