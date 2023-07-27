Летний маникюр 2023 года: модные и яркие тренды

Жаркое время года – повод сделать нейл-арт особенно красивым и эффектным. Стилисты руководствуются креативными идеями, создавая летний маникюр 2023 года. Оригинальные дизайны воплощаются на ногтях овальной, миндалевидной, квадратной, заостренной формы. Особую пикантность придают яркие и насыщенные оттенки лаков, неординарные декоративные элементы.

Яркие и сочные цвета

При желании сделать маникюр акцентной деталью образа обращаются к насыщенным расцветкам, используемым для его оформления. Летний маникюр 2023 года предлагается сделать в следующих цветах:

Ярко-красный оттенок неизменно выделяется и привлекает внимание. Это классический и элегантный, но при этом соблазнительный цвет. Придать дополнительный эффект поможет декорирование стразами, золотистыми либо серебристыми блестками.

Солнечно-желтый цвет ассоциируется с радостью и энергией. Это отличный выбор для создания яркого образа. Лак подобного оттенка хорошо подойдет для создания пляжного лука. Бархатистая пудра желтого оттенка поможет создать на ногтях имитацию песка, на котором изображается вдавленный след от ступни.

Синий цвет может быть очень насыщенным и привлекательным. Вы можете выбрать оттенок аквамарин, который идеально подойдет, чтобы воплотить морской дизайн. Альтернативный вариант – покрыть пластины насыщенным бирюзовым оттенком.

Розовый – женственный и нежный цвет, который подойдет для создания романтичных образов. Он доступен во множестве оттенков, от пастельно-розового до насыщенного малинового.

Фиолетовый цвет может быть очень выразительным и загадочным. Вы можете выбрать оттенок, который гармонично сочетается с вашим нарядом или отражает настроение. Обратите внимание на сиреневый, лавандовый, цвет фуксия.

Оранжевый цвет – яркий выбор, ассоциирующийся с солнечным настроением и фруктовой тематикой. Он отлично выглядит в летние месяцы и добавляет теплоты в образ, выступая его акцентом.

Зеленый цвет является свежим и ярким, отлично подходит для создания необычного и стильного маникюра, выполненного в растительной тематике.

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Узоры и геометрические формы

Стилисты обращаются к актуальным модным трендам при создании эффектного маникюра. Девушкам предлагается руководствоваться следующими тенденциями при выборе нейл-арта:

Цветы неизменно являются популярным выбором для маникюра, привнося в него женственные нотки. Вы можете нарисовать нежные флористические узоры или яркие цветы на каждом ногте. Чтобы лепестки выглядели максимально реалистично, можно прибегнуть к технике акварель.

Геометрические фигуры, такие как треугольники, полосы, ромбы, круги или полоски, могут добавить стильности и неординарности маникюру. При создании дизайна обратитесь к технике «колор-блок», выражающейся в разделении пластины на отдельные участки. Каждый из них заполняется ярким лаком либо покрывается блестками.

Абстрактные узоры предлагают много возможностей для творчества. Вы можете создать оригинальные орнаменты, включающие разные линии, мазки, цветовые комбинации. Пользуется популярностью создание хаотичных разводов путем нанесения на ногти разноцветной потали.

Мраморный дизайн на ногтях придает им элегантность и роскошь. Вы можете использовать разные оттенки одного цвета или комбинировать несколько оттенков, чтобы создать эффект мрамора и имитировать рисунок камня на ногтях.

Узоры с животными принтами, такие как леопардовая расцветка или змеиная кожа, помогут придать вашему маникюру оригинальности и дерзкого характера. При оформлении рисунка прибегают к подбору лаков нестандартных неоновых оттенков.

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Фруктовый и растительный дизайн

Отличный способ добавить яркости и игривости образу – сделать маникюр, содержащий фруктовые либо растительные орнаменты. К числу модных трендов относятся следующие идеи оформления:

Не утрачивает актуальности изображение фруктов в разрезе. Это могут быть рисунки в виде арбуза, апельсина, киви, лимона. Изображение сочной фруктовой мякоти зачастую совмещают с объемной прозрачной каплей, словно стекающей по поверхности ногтя. Деталь служит дополнительным акцентом и придает нейл-арту свежие нотки.

Оригинально смотрится дизайн, выполняемый в технике лепки. Это могут быть объемные ягоды: вишня, малина, выложенные на ногтевой пластине с помощью цветных бусин или камней.

Используйте наклейки с изображением фруктов для украшения ногтей. Это быстрый и простой способ добавить оригинальности маникюру.

Примените технику стемпинга, чтобы создать фруктовый принт на ногтях. Это позволит быстро сделать детализированные и яркие изображения фруктов, таких как арбуз, ананас, мандарин и другие.

Интересно выглядит дизайн с изображением банана. Можно чередовать его с рисунком в виде мороженого.

Растительные орнаменты можно сделать нежными, если прибегнуть к нанесению контурных изображений. Другой вариант – закрасить узор ярким зеленым цветом.

Минимализм

Лаконичный минималистичный маникюр является стильным и элегантным выбором. Стилисты руководствуются следующими модными трендами при его создании:

Одноцветный дизайн. Используйте один нейтральный или пастельный оттенок лака, чтобы покрыть им все ногти.

Классический французский маникюр с белой основой и нежным розовым или бежевым оттенком на кончиках ногтей является прекрасным выбором минималистичного стиля.

Нарисуйте тонкие диагональные линии на ногтях, используя два контрастных оттенка одного цвета или разные тона для создания простого, но эффектного дизайна. Преимуществом такого орнамента является то, что он способствует зрительному удлинению ногтей.

Используйте геометрические фигуры, такие как прямоугольники, треугольники или круги, чтобы создать простые и симметричные узоры на ногтях.

Разместите небольшие точки или точечные узоры на ногтях с использованием одного или нескольких цветов. Популярным решением является дизайн, известный под названием «перепелиное яйцо».

Используйте технику «негативного пространства», оставляя часть ногтя незакрашенной или прозрачной. Это создаст интересный минималистический эффект.

Романтичные нотки нейл-арту придаст изображение миниатюрного или контурно прорисованного сердечка на одном из пальцев.

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Подведем итог

Летний маникюр 2023 года представлен оригинальными и эффектными дизайнами. Стилисты предлагают вниманию модниц нейл-арт, оформленный в стиле минимализма и дополненный фруктовыми, растительными, флористическими, геометрическими орнаментами, выполненный в ярких насыщенных расцветках.

Фото Клео.ру