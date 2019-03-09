Женские сумки 2019 года - новинки

Рассматривая фото в модных таблоидах с показов знаменитых кутюрье, можно заострить внимание на ключевых модных тенденциях и прийти к выводу, какие именно женские сумки будут актуальны в 2019 году. После этого выбор стильного аксессуара на предстоящий год покажется намного легче.

Актуальные новинки сумок 2019 года

Вероятно, воплощая в жизнь новые фасоны сумок, дизайнеры ранее делали акцент на функциональности и практичности данного аксессуара. Вот только со временем модницы стали использовать его как неотъемлемую часть образа, которая может эффектно и гармонично его завершить.

Среди наиболее интересных трендов нынешнего сезона можно выделить следующие:

Нестандартная форма сумок: бананы, банки, самовары и другие разнообразные полеты фантазии дизайнеров, поражающие внешним видом. Остается только принять решение: можно ли подобные шедевры применять для повседневности.

Прозрачный тренд. Не стоит удивляться, что он коснулся и сумок, – ведь прозрачные обувь и куртки на вершине славы в 2019 году.

Фактурная кожа рептилий. Данная тенденция, подобно миру обуви, ворвалась и в мир аксессуаров. Сумки под змеиную или крокодилью кожу различных цветовых решений весьма популярны.

Вставки и принты: бахрома, мех, перья. Такой дизайн подойдет дерзким и экстравагантным девушкам, которые постоянно стремятся привлекать внимание окружающих.

Пайетки, блестки, бисер и стразы.

«Логомания» – с этого сезона на сумках будет присутствовать не просто лейбл изготовителя, а и лого – причем, чем больше и красочнее оно, тем более стильным считается аксессуар.

Хендмейд. В нынешней сезон плавно перешли из прошлого аксессуары, сделанные своими руками. К примеру, связанные спицами или крючком.

«Два в одном» – ансамбль двух различных сумок (объемной и маленькой) в едином наборе.

Помимо всего прочего, не менее важной особенностью модных тенденций женских сумок 2019 года, считается одинаковый тон с одеждой: платьем, пальто, костюмом.

Модные тенденции на весну-лето 2019 года, фасоны и модели

С приближением тепла каждая девушка хочет привнести разнообразие в свой гардероб посредством дополнительных аксессуаров. Сезон весна-лето характеризуется солнцем и свежестью, поэтому наиболее уместными для него станут следующие оттенки женских сумок 2019 года в соответствии с модными тенденциями:

Бежевый, кремовый. Эти расцветки можно отнести к хитам наступившего сезона. Кофейный, молочный – возможные вариации пастельной цветовой гаммы. Прозрачный. Модницы, предпочитающие неклассические варианты, смогут по достоинству оценить оригинальность данных аксессуаров. Неизменная, всеми любимая классика – черный, коричневый цвет – по-прежнему будет оставаться на подиумах.

Относительно принтов, на пике популярности все так же пребывают растительные и цветочные расцветки, которые характерны и для теплого, и для холодного времени года. Безусловным фаворитом можно назвать анималистический рисунок.

В целом, цветовую гамму необходимо выбирать в соответствии с сопутствующими элементами гардероба, с которыми, в конечном счете, будет гармонировать аксессуар. В том случае, если они выполняются в классической, спокойной гамме, то при выборе аксессуаров можно отдать предпочтение ярким, запоминающимся принтам. Пеструю же одежду лучше не перегружать аксессуарами в аналогичном стиле, чтобы не перегружать образ.

Коллекции стильных сумок 2019 года на весну судя по модным тенденциям и фото с показов, удивляют своим разнообразием:

Сумка-тоут. Данная модель станет незаменимой для летних теплых прогулок. Безусловно, ее практичность обусловлена удобством, покроем и вместительностью. Аксессуар можно быть однотонным или же преисполненным всевозможными принтами, такими, как полосы или крупный горох.

Прозрачные модели. Дизайнеры, очарованные своей же фантазией, решили производить сумки из прозрачного материала. Выбирая подобный аксессуар, стоит ожидать, что все содержимое будет представлено на всеобщее обозрение. Однако есть такие фасоны, где дополнительная подкладка скрывает вещи от ненужных взглядов.

Плетеная модель. Подобный фасон станет необычайно востребованным предстоящей весной в преддверии лета. Плетение можно быть выполнено посредством нитей или соломы. В первом случае, как правило, применяется крупная вязка, воплощающая в жизнь ажурные узоры, а во втором – предусматривается структура плотнее. Данные изделия – идеальное решение для похода на пляж и составления ежедневных, обыденных образов. Сумка великолепно гармонирует с легкими летящими платьями и укороченными шортами.

Поясная сумка. Это изделие – символ удобства и комфорта. Благодаря своей миниатюрности, она может вместить в себя лишь самые необходимые вещи и ничего лишнего: ключи, телефон, косметичку. С ней можно отправиться на прогулку, в кафе, кино и даже на пробежку. Более того, ее можно сочетать и с вечерними луками.

Сумка с бахромой. Данная модель подойдет модницам, предпочитающим стиль бохо. Бахрома выступит в качестве оригинального декоративного элемента и может быть расположена в самых разных метах: снизу, сверху или по центру. Она может быть любой длины и любого оттенка.

Сумки нестандартной формы. Такой вариант – для уверенных в себе девушек, которые стремятся выделиться из толпы. Дизайнеры воплощают в жизнь различные интересные идеи, которые впоследствии становятся модными тенденциями: к примеру, сумку в виде гармошки или в форме замка для двери.

С декоративным тиснением. Сумки из кожи с фигурным тиснением пребывают на пике моды достаточно давно. Однако помимо классических вариантов с фактурными цветочными узорами, дизайнеры изобрели аксессуары с анималистичным тиснением, которое имитирует кожу рептилий. Цветовая гамма изделий может быть абсолютно разной.

В стиле ретро. «Бабушкины» ридикюли с застежкой фермуар снова оказались в моде. При этом, чем винтажнее выглядит изделие, тем оно более стильное.

Модные тренды осенне-зимнего сезона 2019, фасоны и модели

Для сезона осень-зима 2019 лучше всего подойдет строгий фасон сумки, но красочного, яркого и сочного оттенка: желтый, зеленый, красный, оранжевый. В качестве украшений будут уместны бахрома и перья. Однако не стоит забывать, что подобные аксессуары должна сопровождать одежда спокойной цветовой гаммы.

На показах своих коллекцией 2019 года знаменитые кутюрье продемонстрировали огромное разнообразие модных сумок. Вот самые запоминающиеся из них:

Клатчи по-прежнему остаются в числе одних из самых популярных моделей сезона в качестве отличного дополнения для вечернего туалета. Дизайнеры предложили в прохладный сезон использовать лонгсайз клатч – длинную сумку с отсутствующей ручкой. Сумка может быть однотонной или разноцветной, включать в себя имитацию под кожу рептилий или дополняться цепочкой.

Модные женские сумки на поясе также пребывают на вершине славы не первый год. Благодаря им можно воплотить в жизнь стильный лук как для повседневности, так и для похода в офис. Весьма интересно этот аксессуар гармонирует с пальто.

Оверсайз. Массивные, огромные сумки, которым модные эксперты пророчат колоссальный успех. Подобная сумка станет восхитительной альтернативой рюкзакам, в которых можно разместить колоссальное количество вещей. В основном, данному аксессуару способствует широкий ремень через плечо. Эта сумка будет отлично сочетаться с предметами гардероба, которые сидят по фигуре.

Чемоданы, сундучки, ларцы, «коробки» – эти квадратные сумки с твердым каркасом, выполненные из плотного материала весьма специфичны, их нужно научиться правильно и уместно вписывать в лук. Стоит отметить, что этот вариант больше подходит для вечернего аутфита, в особенности, в случае дополнительных принтов в виде заклепок и металлических вставок. Такая модная женская сумка 2019 года отлично впишется в образ женщин за 40, которые уже состоялись в жизни и хотят выглядеть представительными и элегантными.

Миниатюрные модели сумок. Как правило, их носят через плечо, присоединяют к поясу или руке.

Цилиндры. Эти уникальные изделия отлично впишутся в образ творческих и экстравагантных натур.

Эти уникальные изделия отлично впишутся в образ творческих и экстравагантных натур. Кисет, мешок. Женская сумка на завязках округлых размеров, которая стала невероятно стильной, согласно модным тенденциям в 2019 году. Ранее подобный фасон, как правило, дополнял вечерний лук и был выполнен из благородных материалов (бархат, шелк, атлас), сейчас же их стали производить в основном из кожи и вписали в обыденный лук.

Рюкзаки. Эти модели приобрели популярность сравнительно недавно и с легкостью вписались в гардероб уверенных в себе и энергичных девушек. Помимо всего прочего, этот аксессуар может сопутствовать и спортивным, и повседневным образам.

Сумка-пакет. Такие изделия выполняются из мягкого материала, с ним можно отправиться как в магазин за покупками, так и на вечернюю прогулку.

Принты, дизайн, фактуры, расцветки

Судя по нынешним модным тенденциям и фото в журналах, цветовая палитра колеров сумок 2019 года поражает своим разнообразием:

классические оттенки: черный, коричневый, терракотовый, бежевый и белоснежный разбавляются блестящими металлами, золотом и серебром;

черный, коричневый, терракотовый, бежевый и белоснежный разбавляются блестящими металлами, золотом и серебром; на пике популярности темно-сапфировый, шоколадный, ледяной голубой, бордовый, винный, фиолетовый;

неоновый. Сумки, которые произведены в насыщенно-кислотных тонах – модный хит наступившего сезона. Они могут быть тканевые, кожаные, замшевые и даже плетеные. Однако самыми востребованными моделями станут полупрозрачные модели из разноцветного силикона или пластика.

Сумки, которые произведены в насыщенно-кислотных тонах – модный хит наступившего сезона. Они могут быть тканевые, кожаные, замшевые и даже плетеные. Однако самыми востребованными моделями станут полупрозрачные модели из разноцветного силикона или пластика. среди ярких впечатляющих расцветок можно выделить: желтые, зеленые, красные, оранжевые цвета.

Подбирая новый аксессуар на грядущий сезон, обратите внимание на коралловый цвет, ведь именно он признан оттенком года 2019 по версии Института Pantone.

Среди самых актуальных принтов модных женских сумок 2019 года можно выделить следующие, исходя из фото с показов:

цветочные и растительные узоры, которые стабильно перебираются из сезона в сезон;

анималистические и этнические мотивы, леопардовый принт и фактурные изделия под змеиную и крокодилью кожу;

насыщенный колор-блокинг.

Раздумывая над тем, как носить стильную женскую сумку в 2019 году, чтобы соответствовать модным тенденциям, стоит выбрать одну из следующих альтернатив:

в руке – небольшие сумки и вечерние клатчи;

прижимая кисть к телу;

сумки-рюкзаки – за спиной.

Сумка – ключевой аксессуар, который завершает женский лук. Вот почему, он должен отвечать последним тенденциям моды по всем параметрам.