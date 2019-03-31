Какие кроссовки сейчас в моде 2019 года

Сегодня сложно представить повседневный образ без спортивной обуви. На модных подиумах можно увидеть кроссовки на высокой подошве или расшитые пайетками, при этом удачно вписывающиеся в молодежный стиль. Так какие женские кроссовки сейчас в моде в 2019 году?

Модели

В современной моде женские кроссовки приобретают новые черты, поэтому весна-лето 2019 года будет пестрить идеями и эксклюзивными чертами. Обувь на высокой подошве также присутствует на модных показах и отлично сочетается с джинсами и брюками, платьями и юбками, а также с шелковыми комбинезонами. Даже в деловом стиле находится место для кроссовок.

Новинки сезона осень-зима также предлагают свои модели спортивной обуви.

Основные модели спортивной обуви, которые актуальны в 2019 году:

Классические кроссовки – белые, с низкими бортами. Они идеально вписываются в женские и романтические образы. Это модель подходит под джинсы и классический костюм в стиле кэжуал, а также свежо смотрится с легкими летними платьями. Модели на танкетке очень популярны среди девушек уже не первый сезон. Это, своего рода, ботильоны, стилизованные под спортивную обувь, которые отлично вписываются не только в повседневный стиль, но и деловой образ. Лучше всего, согласно модным тенденциям, кроссовки на танкетке подойдут под прямые брюки или юбки строгого кроя. Главное, надеть плотные колготки и подобрать все элементы образа по цвету. Кроссовки на каблуке – неожиданная трактовка стильной спортивной обуви, которую уже успели в прошлом сезоне весна-лето оценить многие модницы. В этом году их можно носить вместо туфель на платформе, правда придется уравновесить образ объемным верхом. Не рекомендуют стилисты применять в повседневном стиле такую обувь низкорослым девушкам с широкими лодыжками, а вот длинноногие, стройные красавицы с легкость могут щеголять в кроссовках на каблуках. Высокие модели спортивной обуви – еще одна разновидность женских кроссовок, какие сейчас в моде 2019 году. Их часто предпочитают девушки до 30 лет, сочетая с легкомысленными юбками или облегающими брюками. Главное, подобрать гардероб строго в тон, чтобы образ не получился слишком вычурным. Обувь с животным принтом актуальна и в 2019 году, особенно в сезоне весна-лето. Такие кроссовки можно смело надевать под классические брюки, чтобы создать типичный образ бизнес-леди. Главное, обращать внимание на сочетание тонов и оттенков. Контрастная расцветка шнуровки, а также кислотные оттенки самих кроссовок – об этом когда-то мечтала каждая девчонка. Сегодня мода на такую спортивную обувь вновь возвращается, причем носить ее могут не только молоденькие школьницы, но и дамы всех возрастов. Отлично кроссовки кричащих цветов сочетаются с легкомысленными платьями в цветочек или летними джинсами. Модели кроссовок на высокой или плоской подошве в приглушенных тонах также прочно укрепились на модном «олимпе» и держат свои позиции вот уже несколько сезонов. Основная особенность такой обуви в том, что ее оттенок не должен доминировать в общем образе и выделяться на фоне остального гардероба.

Важную роль в образе играют выбранные цвета обуви, поэтому отдельно остановимся на этом вопросе.

Цвет и принт

Первостепенное значение при выборе модных женских кроссовок весна-лето 2019 года играет цвет и принт. Цветовое решение остается неизменным и, к примеру, серебристые и золотистые модели сохраняют свои позиции.

Актуальны как никогда кроссовки, которые сочетают в себе несколько ярких оттенков. Модели серого цвета с вкраплениями голубого или розового в виде полосок – вот что должны выбирать молодые девушки в сезоне осень-зима, чтобы скрасить хмурые будни.

Если вы ищите какие женские кроссовки сейчас в моде в 2019 году, то не стоит забывать про разнообразные принты и узоры. Геометрические фигуры, прикольные надписи и оригинальные цветочки могут сочетаться в одной паре обуви. Интересно смотрится животный рисунок «рептилия» в кроссовках.

Несколько сдержанные тона, а также малозаметные принты подходят дамам постарше. Такие модели легко комбинировать с другими предметами гардероба для создания актуального образа. Это могут быть стильные и комфортные кроссовки на платформе в классических тонах, которые легко комбинируют в себе белый, серый, синий ли черный оттенки.

Конечно, в нейтральной обуви в сезоне весна-лето не удастся выделиться из толпы, зато они помогут подчеркнуть модный образ в целом.

Декор

Если раньше в качестве декора в кроссовках использовалась шнуровка и логотип, то согласно модным тенденциям 2019 года эта обувь получила больше креатива. Дизайнерам удалось привнести в спортивный образ стильные детали в виде ремешков и вышивки. Благодаря этому кроссовки смогли потеснить элегантную и классическую обувь с модных пьедесталов.

Новинки брендов

Модные тенденции 2019 года на кроссовки не перестают удивлять новинками. Сегодня изменений коснулись не только материалы принты, но и расцветка и прочий декор. Новые кроссовки становятся любимыми за счет комфорта, безопасности и удобства. Они делают образ ярким, элегантным и могут вытеснить весь остальной модельный ряд обуви.

В чем загадка успеха такой обуви?

Многие считают, что кроссовки популярны благодаря своей универсальности, ведь они сочетаются практически со всем. Дизайнеры модных брендов сегодня активно включают спортивную обувь в классический стиль.

Весна-лето диктует свои правила даже в декорировании обуви, поэтому в этом сезоне можно встретить кроссовки со стразами, металлической фурнитурой и цветными вставками.

Большое внимание в 2019 году также уделяется подошве спортивных моделей. В тренде остаются кроссовки на толстой подошве со скошенным задником и яркой раскраской.

Специально для юношей и девушек стилисты предлагают модели «унисекс», которые сейчас в моде в 2019 году и можно легко сочетать с одеждой молодежного стиля или в образе «милитари».

С чем носить?

Несмотря на то, что современные женские кроссовки сочетаются практически с любым образом, при выборе очередной модели лучше держать в голове окончательный лук. В 2019 году модные тенденции позволяют использовать разные стили одежды в одном варианте. Поскольку спортивный и романтический стили всегда следуют рядом, то главное в подборе предметов гардероба эстетичность и умеренность.

Какие кроссовки сейчас в моде в 2019 году, если не на высокой подошве. Они удачно сочетаются с лосинами и укороченным пальто, узкими джинсами и прямыми брюками, стильными комбинезонам и юбками под куртку. При создании модного образа желательно обыгрывать цвета, сочетать цветные брюки с однотонными кроссовками, и наоборот.

Уличные женские модели кроссовок

Чтобы стать экспертом уличной моды, достаточно прогуляться в людном месте, где собираются молодые девушки и парни. Там стильные, светлые кроссовки с глубоким рифлением, на высокой подошве смешиваются с кислотными или принтованными моделями. Их носят с джинсами, лосинами или шортами. Для утренней пробежки в теплую погоду идеально подойдут яркие, салатовые или другие яркие кроссовки.

Мы рассмотрели какие женские кроссовки сейчас в моде в 2019 году - выбор за вами! Главное выдержать цветовую гамму и не переборщить с деталями.