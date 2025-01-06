4 самые трендовые модели джинс 2025 года: как носить

Джинсы – это вещь, которую мы носим чаще всего. Они составляют основу гардероба и легко адаптируются под любой стиль. В 2025 году на первый план выходят модели, которые сочетают в себе комфорт, оригинальность и актуальность. Разберемся, какие фасоны и оттенки станут мастхэвом года и как их носить, чтобы выглядеть стильно.

Широкие серые джинсы



Ахроматические оттенки – настоящая база на все времена, и 2025 год не исключение. Серые джинсы, от светло-серого до глубоких графитовых тонов, станут ключевым элементом гардероба. Особенно актуальны варианты с металлическим отливом, если хочется добавить немного блеска. Лучше всего выбирать модели со средней посадкой – это баланс между комфортом и универсальностью. Носите их с белыми рубашками, объемными свитерами или кожаными куртками для современного городского образа.



"Карамельные" джинсы



Цвет года – Mocha Mousse – подтолкнул моду к новым оттенкам коричневого. Карамельные джинсы выглядят свежо и добавляют образу мягкости. Их можно сочетать с нейтральными цветами, такими как бежевый или молочный, или создавать монохромные образы в одной палитре. Прекрасно подойдут для офисных луков или прогулок по городу.



Широкие джинсы с леопардовым принтом



Да, леопард снова в моде, но с нюансом: принт стал искусственным. Забудьте о классической расцветке – теперь актуальны необычные цветовые сочетания, будто рисунок нанесен кистью. Такой яркий акцент лучше уравновесить простой базой: белый топ, однотонный трикотаж или спокойные аксессуары.



Джинсы с эффектом омбре



Градиентный эффект возвращается и смотрится эффектно как в светлой, так и в темной гамме. Эти джинсы станут хорошей парой для трикотажных вещей, таких как джемперы или кардиганы. Еще один стильный вариант – сочетание с пиджаком оверсайз. Для завершения образа добавьте обувь на каблуке или массивные кроссовки.

