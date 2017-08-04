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Почему он не знакомит меня с родными?


На данный момент я встречаюсь с парнем. Ему 24-е года, но он почему-то до сих пор не знакомит меня со своими родственниками. Не могли бы вы ответить, почему он не хочет с ними знакомить? Мы встречаемся уже год, и я ему об этом не напоминаю, потому что думаю, что вот скоро он сам это сделает. А он все не знакомит с ними. Почему? В чем же проблема?
Вика,
Башкортостан, г. Белебей, 22 года
04.08.17
Почему он не знакомит меня с родными?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Вика, самый простой и эффективный способ получить ответ на этот вопрос – задать его своему парню. Какой смысл терзаться догадками, молчать и ждать, что он сам догадается поступить так, как тебе нужно? Хочешь узнать, почему парень до сих пор не представил тебя своей родне, хотя бы маме, - спроси его об этом. В чем сложность? Ты боишься, что он после этого сбежит? Или вы поссоритесь? Ну, в таком случае я вообще не вижу смысла в таких отношениях. Наберись храбрости м прямо ему скажи: «Знаешь, мне кажется странным, что мы с тобой уже год вместе, а я до сих пор не знакома с твоими родителями. Ты во мне не уверен? Поэтому не хочешь с ними знакомить?» И послушай его ответ. Что ты теряешь? Может, он вообще не принимает тебя всерьез, потому и не планирует представлять тебя близким людям. Тогда сэкономишь время – с таким парнем лучше сразу расстаться, какой смысл продолжать тупиковые отношения, когда тебе всего 22 и у тебя может быть нормальный парень с серьезными намерениями к тебе. Может быть и так, что семья у парня такая, что ему стыдно тебе ее показывать (ох, тут недавно в новостях британских проходил сюжет – парень убил маму и двух братьев, чтобы они не рассказали его девушке правду о нем самом, представляешь? Надеюсь, это не твой случай (шучу)). В общем, причин полно может быть. Не гадай – вы год вместе, уже можно задавать «неудобные» вопросы.

  • Сергей

    Вика, а зачем тебе это знакомство? Ты хочешь этим получить какой-то полуофициальный статус хотя бы невесты, поскольку в мыслях уже вышла за парня замуж и детей нарожала? А ты уверена, что после встречи тебя примут в семью? Я бы не был так самоуверен. Мама твоего приятеля вполне может иметь свои планы и собственное видение его будущего, в которых ты даже гипотетически не присутствуешь. Стало быть, заявив свои права на молодого человека, ты рискуешь сходу вляпаться в скандал и, как минимум, холодное презрение. Да еще и гадостей про себя начнешь много узнавать. Оно тебе надо? Вот парень и не ведет тебя в дом, ибо прекрасно понимает, что может произойти. Кроме того, возможно, дом твоего приятеля - не самое мирное и благополучное место на Земле, и он просто не хочет позориться. Но более вероятно, что ты просто торопишься с выводами. Ну кто тебе сказал, что парень готов к созданию семьи? Нет, понятно, что тебе хочется так считать. Ведь тебе уже 22 года, и знакомы вы целых 12 месяцев. Пора в ЗАГС. Однако приятель твой, скорее всего, так не считает. А кроме того совершенно не готов к серьезным отношениям, и жениться в ближайшем будущем не собирается, по крайней мере уж точно не на тебе. Потому и знакомить с родней не видит никакого смысла. В общем, вариантов может быть много. И единственный способ выяснить какой из них реальный - это серьезно поговорить с партнером. Спроси его самого, что происходит, и как он видит ваше совместное будущее. Ну, а дальше уже будешь принимать решения.

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Обсуждение 6  

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  • Клуша Новокузнецк
    Откуда такая жажда знакомства с родственниками своего парня и придание такой великой важности этому моменту? Помню мой сын дружил, Лену (будущую сноху) не представлял мне - видела несколько раз в пороге - не успели до моего прихода сбежать) И когда задумал жениться - не знакомил, а потребовал, чтобы я сходила к ее родителям) А со снохой - по-настоящему - мы познакомились уже после свадьбы. Хотя, естественно, мы с ним разговаривали - что за девочка, какие у них отношения - заочно ее знала. Родители - это данность, приложение к "проекту", но не сам проект. Вы можете понравиться друг другу или не понравиться - но это не выбор данных сторон - это "безоговорочные условия" на которых данный проект осуществляется, как земля, на которой стоит недвижимость, нужная Вам, но которую вы не сможете облагородить по своему вкусу. Так и какой смысл в этом знакомстве? Придет время и вы друг друга узнаете и...будете дальше жить в своем "доме"
    		 04.08.17 07:19
         
    0
         
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  • Проходя мимо
    Все зависит от человека. Есть парни, которые знакомят родителей СО ВСЕМИ своими подружками. Моя знакомая в шоке - у сына что ни день, то новая. Вам, Вика, было бы легче в таком случае? Впрочем, год - это срок достаточный, чтобы определиться с будущим. Тянет ваш парень, тянет.
    		 04.08.17 06:54
         
    1
         
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  • krazy
    Сейчас в хрустальную сферу глянем и все-все расскажем. А вообще, знакомство с родителями (по моей шкале) идет где-то сразу перед предложением руки и сердца. Так шта свадьбы пока не будет.
    		 04.08.17 03:06
         
    1
         
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  • Julia
    А может и вовсе стестняется? Может намерения по вашему адресу не серьёзные? 1000 причин.
    		04.08.17 02:15
         
    0
         
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  • Zavoronok
    Вариантов может быть много, например, боится, что родня ему в уши петь будет, когда свадьба, а он пока не хочет и не готов. Как тут правильно советуют, спроси у него сама.
    		 04.08.17 01:45
         
    2
         
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  • Kap
    А почему он должен тебя знакомить с родителями? Ты ему кто ? Не думаю, что парень в 24 года хочет жениться.
    		04.08.17 01:10
         
    2
         
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