Почему он не знакомит меня с родными?

Вика, самый простой и эффективный способ получить ответ на этот вопрос – задать его своему парню. Какой смысл терзаться догадками, молчать и ждать, что он сам догадается поступить так, как тебе нужно? Хочешь узнать, почему парень до сих пор не представил тебя своей родне, хотя бы маме, - спроси его об этом. В чем сложность? Ты боишься, что он после этого сбежит? Или вы поссоритесь? Ну, в таком случае я вообще не вижу смысла в таких отношениях. Наберись храбрости м прямо ему скажи: «Знаешь, мне кажется странным, что мы с тобой уже год вместе, а я до сих пор не знакома с твоими родителями. Ты во мне не уверен? Поэтому не хочешь с ними знакомить?» И послушай его ответ. Что ты теряешь? Может, он вообще не принимает тебя всерьез, потому и не планирует представлять тебя близким людям. Тогда сэкономишь время – с таким парнем лучше сразу расстаться, какой смысл продолжать тупиковые отношения, когда тебе всего 22 и у тебя может быть нормальный парень с серьезными намерениями к тебе. Может быть и так, что семья у парня такая, что ему стыдно тебе ее показывать (ох, тут недавно в новостях британских проходил сюжет – парень убил маму и двух братьев, чтобы они не рассказали его девушке правду о нем самом, представляешь? Надеюсь, это не твой случай (шучу)). В общем, причин полно может быть. Не гадай – вы год вместе, уже можно задавать «неудобные» вопросы.

Сергей

Вика, а зачем тебе это знакомство? Ты хочешь этим получить какой-то полуофициальный статус хотя бы невесты, поскольку в мыслях уже вышла за парня замуж и детей нарожала? А ты уверена, что после встречи тебя примут в семью? Я бы не был так самоуверен. Мама твоего приятеля вполне может иметь свои планы и собственное видение его будущего, в которых ты даже гипотетически не присутствуешь. Стало быть, заявив свои права на молодого человека, ты рискуешь сходу вляпаться в скандал и, как минимум, холодное презрение. Да еще и гадостей про себя начнешь много узнавать. Оно тебе надо? Вот парень и не ведет тебя в дом, ибо прекрасно понимает, что может произойти. Кроме того, возможно, дом твоего приятеля - не самое мирное и благополучное место на Земле, и он просто не хочет позориться. Но более вероятно, что ты просто торопишься с выводами. Ну кто тебе сказал, что парень готов к созданию семьи? Нет, понятно, что тебе хочется так считать. Ведь тебе уже 22 года, и знакомы вы целых 12 месяцев. Пора в ЗАГС. Однако приятель твой, скорее всего, так не считает. А кроме того совершенно не готов к серьезным отношениям, и жениться в ближайшем будущем не собирается, по крайней мере уж точно не на тебе. Потому и знакомить с родней не видит никакого смысла. В общем, вариантов может быть много. И единственный способ выяснить какой из них реальный - это серьезно поговорить с партнером. Спроси его самого, что происходит, и как он видит ваше совместное будущее. Ну, а дальше уже будешь принимать решения.