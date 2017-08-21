Муж случайно родил ребенка на стороне
Анадырь, 27 лет
21.08.17
Мнения наших экспертов
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АленаЕвгения, могу тебе посоветовать познакомиться с этой девушкой и поговорить с нею, как с родственницей. Ей 17 лет, у нее ребенок от твоего мужа. Пусть, случайный, но, простите, ей еще 18 лет нет, и если на ком-то и лежит ответственность за произошедшее, так это на твоем взрослом муже. Отбросив тот факт, что он тебе изменил с этой девочкой, подумай, пожалуйста, каково это – оказаться с маленьким ребенком на руках, когда у тебя ни профессии, ни работы, ни возможности для трудоустройства. И твой муж должен нести за это ответственность, нравится тебе это или нет. Да, девушка – дура, и сейчас жизнь ее наказывает за отсутствие нравственных принципов (нельзя спать с многодетными отцами и тем паче пытаться всеми правдами и неправдами увести их из семьи). Но ребенок ведь не виноват? И коль скоро быстро и безболезненно эта проблема не решится, самое лучшее средство, на мой взгляд, - это держать врага возле себя. То есть, вместе с мужем идти к этой малолетке, знакомиться и выяснять, чем ей можно помочь. И смириться с тем, что эта женщина, точнее, ее ребенок – это уже навсегда, поэтому надо понять, как выстроить наименее травмирующие отношения между вами и нею. А если так не можешь, тогда лучше разводись. Трое детей – это твой муж попадает на 50% алиментов. Надеюсь, у него белая зарплата. Но если уж ты не выгнала его сразу, то, возможно, нет смысла делать это теперь. Лучше уж наводить мосты с девицей. И надеяться, что она сможет найти себе кого-то получше женатого отца трех детей. Ну или предложи ей забрать малышку и удочерить (раз твой муж – ее отец, это не проблема). Вдруг, ей этот ребенок – как зайцу – «стоп-сигнал», и нужен был только для шантажа и попытки вынудить его жениться?
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СергейЕвгения, к сожалению, твой муж создал проблему, не имеющую простого решения, которое было бы одинаково выгодно для всех. Увы, но в данный момент потери неизбежны. Причем, как моральные, так и материальные. Вопрос лишь в том, кто что в чем потеряет и в каких объемах. Ведь ребенок от другой женщины уже есть и, если все пойдет более или менее нормально, будет еще долго. Ты со своими детьми тоже присутствуешь. И обе стороны хотят одного и того же. Чтобы дяденька, который устроил весь этот бардак, жил только с ними и даже не вспоминал о другой части своей жизни. А это невозможно. Поэтому на мой взгляд, тут придется либо выгонять мужика из дома и забывать про него, либо каким-то образом мириться с существующим положением и его любвеобильностью. Особенно учитывая тот факт, что подружка твоего мужа еще из школьного возраста не вышла, а стало быть будет нуждаться в помощи, по крайней мере материальной. И даже если она, чуть повзрослев, потеряет всякий интерес к твоему мужу, её дочь все равно останется и его дочерью, и сестрой твоих детей. Стоит ли в таких условиях жестко требовать полностью забыть об этой случайной подружке твоего благоневерного и её ребенке, я не знаю, поскольку не уверен, что это возможно. Так что если уж ты можешь закрыть глаза на то, что муж не просто изменяет тебе, но еще и делает это с шестнадцатилетними девочками не пользуясь презервативами, то и к роли главной жены в вашем гареме тоже как-нибудь приспособишься. А еще очень советую провести разъяснительную беседу с дяденькой и объяснить, что лечение от венерических заболеваний - это очень неприятно, может иметь весьма плачевные последствия, и довольно дорого.
Обсуждение 37
Лучшие комментарии
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ZavoronokИзменил, потому что кобель, а не потому, что не знает. Девица теперь имеет полное право подать на алименты, наверное и подаст. При его любвеобильности он может ещё детей на стороне настругать (о предохранении ведь не думает). Что делать тебе - либо разводись и подавай на алименты сама, либо мирись с тем, что он ходит налево и потрахивает несовершеннолетних без резинки.
21.08.17 02:53 Контекст комментария
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Круто. Остается только удочерить и девочку и ее девочку.
21.08.17 09:18 Контекст комментария
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KoshkaЯ иногда поражаюсь, женщины готовы терпеть рядом с собой такие чмо, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А по-хорошему, такому мужику сразу надо было пинка под сраку дать, теперь-то уж чего метаться?
21.08.17 10:12 Контекст комментария
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Ну лезла и что? Подросток - это взрывчатая смесь гормонов, максимализма и дурости. Вина целиком на взрослом, девочка тут вообще ни причём. А дяденька должен выучить волшебное слово "нет".
21.08.17 05:57 Контекст комментария
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Ну если у мужика под тридцать детство в штанах играет, мне как-то даже жаль вас. Безмозглый двадцатилетний пацан - норма, после завершения полового созревания членом думать - отставание в развитии. (А вообще, что-за девочки-подростки на древних мужиков кидаются? Вот реально, в нежном возрасте все что старше двадцати казались фу старик. Кругом куча молодых, красивых и свежих, с которыми девушка на одной волне.)
21.08.17 08:33 Контекст комментария
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ПрелестьПосле похорон Веры Глаголевой я хочу посоветовать всем обманутым женщинам. Не цепляйтесь за мужчин внутренне. Это очень тяжело. Но это должно быть привито женщинам поколениями. Глаголева умерла. А все предатели живут и в ус не дуют. Нельзя мужчинам отдавать душу. Только тогда они туда плюнут. Дети на стороне это большое предательство игнор своей женщины это же не ветром кому то надуло. И это следствие привязанности женщины. Предательство рождается только растворением женщины в мужчине. Не надо думать о мужчине. А начните думать о себе: почему Вы так на него подсели???? Избавляйтесь срочно от этой зависимости. Как??? Библию откройте для начала.
21.08.17 12:40
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звездочка )Анна Самохина тоже не смогла простить бывшего мужа и тоже проявилось как онкология. Она уже перед смертью поняла, что нельзя обиды в себе годами держать.
21.08.17 12:52
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НадяПрелесть,как не реагировать на измены?
21.08.17 14:03
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ЛидияНу и почему такая уверенность, что рак именно по этому? Тысячи женщин не прощают своих мужчин и живут без рака.. Одни не умирают, другие умирают..Что вообще Вы знаете о смерти Веры Глаголевой и о самой Глаголевой что бы вот так смело заявлять ? Срок жизни на Земле для каждого определен Высшей Силой и такой простой вещью как простила или не простила- никак. Мракобесие какое то.
21.08.17 14:30
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звездочка )Лидия, цитата: Ученые из калифорнийского университета Беркли, изучая истории болезни пациентов, страдающих онкозаболеваниями, выявили интересную закономерность: в жизни каждого пациента, страдающего от той или иной формы рака, было событие, вызвавшее в них жестокое чувство обиды, гнева или разочарования. Это привело ученых к мысли, что одним из провоцирующих факторов, вызывающих рак, является психическая травма, а сам рак можно отнести к заболеваниям, имеющим психосоматическую природу.
21.08.17 14:36
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ЛидияОчень много людей на земле пережили глубокие психологические травмы и не получили раковых заболеваний. И наоборот..Мы не в праве делать такие умозаключения. .
21.08.17 14:42
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ЛидияВы же не духовник и не личный врач Глаголевой что бы так вещать о причинах смерти и ее душевных метаниях.Откройте сами Библию для начала. Те кто ее открыли такую чушь не несут).
21.08.17 14:38
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яшка27 лет и трое, трое, трое детей, в голове не укладывается. Зачем? Че там за олигарх, от которого надо срочно толпу рожать? Не удивлюсь, если все это хозяйство еще и живет в однушке.
21.08.17 11:29
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KoshkaЯ иногда поражаюсь, женщины готовы терпеть рядом с собой такие чмо, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А по-хорошему, такому мужику сразу надо было пинка под сраку дать, теперь-то уж чего метаться?
21.08.17 10:12
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Евгения, а как живут женщины, выходящие замуж за мужчин с детьми от предыдущих браков? Я понимаю, что не совсем та ситуация, но по факту - у него есть ребенок/дети не от тебя, с которыми он видится, любит и т.д. И нормально живут, в основном, если не раздувают проблему. Второй вопрос - его измена. Или вы ее прощаете, или нет, потому, что вечно жить под таким нервным напряжением чревато для здоровья. А вот почему он не смог ответить, почему изменил - это плохо. Спонтанный товарищ, не думающий о последствиях да еще не умеющий предохраняться - это пороховая бочка.
21.08.17 10:08
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Круто. Остается только удочерить и девочку и ее девочку.
21.08.17 09:18
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звездочка )Евгения, ну как можно "его не выпустить туда"? Иллюзия контроля, захочет - сходит, только тебе об этом не скажет. Если ты узнала об этой ситуации в прошлом году и до сих пор с ней не справилась, тебе нужна помощь специалиста. Жить дальше с этим мужем или нет это вопрос второго порядка, в первую очередь надо отработать и вылечить травму. Причем здесь не поможет беседа с психологом, потому что бывает, что головой все понимаешь, а боль не проходит. Мысли и чувства это разные ведомства ) Опять же, боль это некий заряд в нашей энергетике, блок. Кому-то помогает просто в храм походить, даже между службами, просто побыть в более чистой и умиротворенной энергетике. Я очень люблю массажи тибетскими поющими чашами, они звуковой волной высокой частотности все выравнивают и гармонизируют. По этому же принципу лечит живая классическая музыка, радостная. В крайнем случае - дома слушать через очень хорошую акустическую систему, если есть в наличии такая. Звуковые медитации Ленни Россоловски, выбрать от стресса и общую настройку. Ну как-то так ) Без боли ты переоценишь всю ситуацию и решишь как жить дальше. Сейчас главное - привести себя в гармоничное состояние, про мужа после подумаешь. Мало ли что ещё жизнь подкинет, не разваливаться же каждый раз на части? )
21.08.17 09:01
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50/50трое детей в 27 лет, муж СЛУЧАЙНО изменил))) ну четвёртого пора рожать, наверное, что еще посоветовать)))
21.08.17 08:27
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звездочка )я вот тоже думаю - так мало мужчин, которые балдеют от отцовства и малышни, их единицы. Остальным дети не на первом месте в жизни, а тут уже трое и в таком молодом возрасте. Я его не оправдываю, но могу понять. Хотя мог найти другой способ отвлечься, но это же думать надо )) жить осознанно
21.08.17 09:08
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50/50муж и жена - одна сатана) живут, спариваются, этот член ходячий, даже побежав на сторону, забыл надеть презерватив. это просто такие люди жопоголовые
21.08.17 09:25
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так пособие на детей, мат капитал. Не охота ему работать в зоне вечной мерзлоты на рыб.заводе
21.08.17 10:09
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звездочка )мне соседка рассказывала ) её муж детей в итоге очень любил, НО! накануне рождения первенца очень грустил и так прямо и сказал - сейчас вся твоя любовь мне одному, а вот родится он/она и тебя для меня станет меньше, а я не хочу.
21.08.17 09:15
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Ага, "случайно" - в кусты пописать зашел и на что-то "наткнулся"(
21.08.17 09:28
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вераА то что он хочет видеть ее, естественно, против природы не попрешь, она его дочь, и не запретить, втихую, но будет бегать.
21.08.17 05:47
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вераО Евгения, прям таки по живому ваш вопрос. Я прошла через такую проблему и вот что страшно не притупляется боль и, навряд ли притупится когда-нибудь. Ведь ребенок живое существо и растет, и от него не убежать. И она сестра вашим детям единокровная, рано ли, поздно ли они будут дружить. Алена мудро написала, но как сложно свыкнуться и жить с этим. Мужики в этой ситуации просто сволочи, не понимают как больно делают своим женам, причем любимым женам, просто пойдя на поводу своей минутной слабости. Верный совет дал и Сергей. Как бы вы не могли бы без него обходиться все таки лучше развестись, может ваше счастье ждет вас где-то там. Если же останетесь с ним настройтесъ к тому что этот ребенок, как доказательство вашего униженного положения всегда вам будет напоминать об этом. И сколько бы вас муж не любил, не боготворил вы будете чувствовать это унижение. А если вы когда-то его разлюбите, эта нелюбовь превратится в отвращение тогда вы захотите бежать, но вот будет ли куда?
21.08.17 05:03
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ZavoronokИзменил, потому что кобель, а не потому, что не знает. Девица теперь имеет полное право подать на алименты, наверное и подаст. При его любвеобильности он может ещё детей на стороне настругать (о предохранении ведь не думает). Что делать тебе - либо разводись и подавай на алименты сама, либо мирись с тем, что он ходит налево и потрахивает несовершеннолетних без резинки.
21.08.17 02:53
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Алена под кайфом писала? Мало того, что девочку 16-17 лет взрослый дядя поимел и даже не озаботился контрацепцией. Теперь нужно у неё ребёнка забрать. Точно, почему нет.
21.08.17 01:32
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111111Его не защищаю, но... может, она сама лезла? Сейчас ведь такие ушлые пошли и чересчур раскованные, "продвинутые"... А у того "страсть" вспыхнула и забыл мозги свои совсем, предохранение тоже.
21.08.17 04:31
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Ну лезла и что? Подросток - это взрывчатая смесь гормонов, максимализма и дурости. Вина целиком на взрослом, девочка тут вообще ни причём. А дяденька должен выучить волшебное слово "нет".
21.08.17 05:57
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дяденькаТетеньки не в курсах как умеют эти девочки лезть. Вам тетенькам советского воспитания и не снилось такое и на самолюбие и на физику так залезут еще вопрос кто из нас подросток. Их тетенькам мамам заниматься воспитанием надо бы а не защищать и не взращивать их взрывчатую смесь. Им нужно знать слово нет, а мужик есть мужик
21.08.17 08:02
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Ну если у мужика под тридцать детство в штанах играет, мне как-то даже жаль вас. Безмозглый двадцатилетний пацан - норма, после завершения полового созревания членом думать - отставание в развитии. (А вообще, что-за девочки-подростки на древних мужиков кидаются? Вот реально, в нежном возрасте все что старше двадцати казались фу старик. Кругом куча молодых, красивых и свежих, с которыми девушка на одной волне.)
21.08.17 08:33
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Согласна в одном, что по отношению к мужчинам в "возрасте" в 16 лет либо влюбляются в преподавателей или других "героев", либо вообще уже не влюбляются, а пересекаются на иных началах. Но для оценки данного "мужа" это ровным счетом не имеет никакого значения - и то и другое хреново - с головой он точно не дружит.
21.08.17 09:20
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ЯАбсолютно точно подмечено, есть девочки , которые так настойчиво лезут, что дяденьки не против такого "общения"
21.08.17 14:28
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