Муж случайно родил ребенка на стороне

Алена

Евгения, могу тебе посоветовать познакомиться с этой девушкой и поговорить с нею, как с родственницей. Ей 17 лет, у нее ребенок от твоего мужа. Пусть, случайный, но, простите, ей еще 18 лет нет, и если на ком-то и лежит ответственность за произошедшее, так это на твоем взрослом муже. Отбросив тот факт, что он тебе изменил с этой девочкой, подумай, пожалуйста, каково это – оказаться с маленьким ребенком на руках, когда у тебя ни профессии, ни работы, ни возможности для трудоустройства. И твой муж должен нести за это ответственность, нравится тебе это или нет. Да, девушка – дура, и сейчас жизнь ее наказывает за отсутствие нравственных принципов (нельзя спать с многодетными отцами и тем паче пытаться всеми правдами и неправдами увести их из семьи). Но ребенок ведь не виноват? И коль скоро быстро и безболезненно эта проблема не решится, самое лучшее средство, на мой взгляд, - это держать врага возле себя. То есть, вместе с мужем идти к этой малолетке, знакомиться и выяснять, чем ей можно помочь. И смириться с тем, что эта женщина, точнее, ее ребенок – это уже навсегда, поэтому надо понять, как выстроить наименее травмирующие отношения между вами и нею. А если так не можешь, тогда лучше разводись. Трое детей – это твой муж попадает на 50% алиментов. Надеюсь, у него белая зарплата. Но если уж ты не выгнала его сразу, то, возможно, нет смысла делать это теперь. Лучше уж наводить мосты с девицей. И надеяться, что она сможет найти себе кого-то получше женатого отца трех детей. Ну или предложи ей забрать малышку и удочерить (раз твой муж – ее отец, это не проблема). Вдруг, ей этот ребенок – как зайцу – «стоп-сигнал», и нужен был только для шантажа и попытки вынудить его жениться?