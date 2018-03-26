Мы не можем разъехаться. Я в тупике

Алена

К сожалению, из твоего письма не совсем понятно, кто обычно является зачинщиком ссор и вообще по каким причинам вы ссоритесь. Хотя, судя по цитате в начале письма возникает мысль, что фразу эту муж произносит в ответ на твои претензии. Вот только какие? Жаль, об этом ничего не сказано. Трудно что-то советовать на основе такой скудной информации, прости. Могу только сказать, что, скорее всего, ты, как и твой муж, пытаешься обвинить в проблемах семьи вторую сторону. То есть, ты пишешь, что «муж в стадии отрицания», а ты сама в какой? Послушать тебя, во всем виноват он, но он не хочет брать вину на себя и вообще не хочет видеть проблему. А если проблема в твоей голове? Если за 7 лет брака, и особенно за последние 3+ года, за которые произошли очень серьезные изменения в вашей жизни – беременность, рождение ребенка, - вы оба устали от бытовых проблем? Что, если ты – в той же мере виновница конфликта с мужем, что и он? Ведь если муж спрашивает, чего тебе еще не хватает, значит, ему в вашей паре также некомфортно, как и тебе. Значит, он чувствует, а, может, и слышит прямым текстом, что ты им недовольна. Так, может, начать менять отношения с себя? Например, самой начать смотреть на какие-то вещи проще, спокойнее? Подумать, как оптимизировать бытовые вопросы, чтобы они не наносили вреда вашей семье. Есть помощники по дому, например, которых можно нанять за адекватные деньги, решив часть бытовых проблем таким образом. Еще, как мне кажется, часть ваших проблем с мужем имеет финансовую базу. У вас ипотека, долг впечатляющий. Выплата каждый месяц. То есть, каждый месяц вы расстаетесь с существенной суммой ваших доходов. Это может напрягать твоего мужа больше, чем он готов показать даже тебе. Финансовая кабала кому хочешь испортит характер. Не все люди, кто ввязывался в нее, могли заранее спрогнозировать, насколько это их будет подавлять (вечно переживать на счет работы – уволят/не уволят, если уволят, как платить банку взносы в переходный период, и т.д.). Возможно, по этой причине муж и недоволен твоей зарплатой, потому что суммарно у вас остается не так много, как хотелось бы. Да еще и ребенок родился – а это не кукла, и по мере роста нужно будет думать не только о платьях и игрушках, но и о том, где взять денег на хорошее обучение. Так что, на мой взгляд, можно хотя бы попытаться сесть с мужем и как двое взрослых обсудить ваши финансовые вопросы, а заодно выяснить, какие у него ожидания по твоей зарплате (может, ты и впрямь могла бы получать больше, если бы постаралась найти другую работу?) Все лучше, чем ссориться и пинаться, - сесть и обсудить, кого и что не устраивает, а точнее – что волнует. И не стоит позволять бытовым проблемам управлять тобой. Бытовые проблемы решаемы. Просто обычно мы вкладываем в их решение неоправданное количество эмоций. И портим настроение и себе и близким. А это замкнутый круг.