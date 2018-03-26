Мы не можем разъехаться. Я в тупике
Нидерланды, 27 лет
26.03.18
Мнения наших экспертов
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АленаК сожалению, из твоего письма не совсем понятно, кто обычно является зачинщиком ссор и вообще по каким причинам вы ссоритесь. Хотя, судя по цитате в начале письма возникает мысль, что фразу эту муж произносит в ответ на твои претензии. Вот только какие? Жаль, об этом ничего не сказано. Трудно что-то советовать на основе такой скудной информации, прости. Могу только сказать, что, скорее всего, ты, как и твой муж, пытаешься обвинить в проблемах семьи вторую сторону. То есть, ты пишешь, что «муж в стадии отрицания», а ты сама в какой? Послушать тебя, во всем виноват он, но он не хочет брать вину на себя и вообще не хочет видеть проблему. А если проблема в твоей голове? Если за 7 лет брака, и особенно за последние 3+ года, за которые произошли очень серьезные изменения в вашей жизни – беременность, рождение ребенка, - вы оба устали от бытовых проблем? Что, если ты – в той же мере виновница конфликта с мужем, что и он? Ведь если муж спрашивает, чего тебе еще не хватает, значит, ему в вашей паре также некомфортно, как и тебе. Значит, он чувствует, а, может, и слышит прямым текстом, что ты им недовольна. Так, может, начать менять отношения с себя? Например, самой начать смотреть на какие-то вещи проще, спокойнее? Подумать, как оптимизировать бытовые вопросы, чтобы они не наносили вреда вашей семье. Есть помощники по дому, например, которых можно нанять за адекватные деньги, решив часть бытовых проблем таким образом. Еще, как мне кажется, часть ваших проблем с мужем имеет финансовую базу. У вас ипотека, долг впечатляющий. Выплата каждый месяц. То есть, каждый месяц вы расстаетесь с существенной суммой ваших доходов. Это может напрягать твоего мужа больше, чем он готов показать даже тебе. Финансовая кабала кому хочешь испортит характер. Не все люди, кто ввязывался в нее, могли заранее спрогнозировать, насколько это их будет подавлять (вечно переживать на счет работы – уволят/не уволят, если уволят, как платить банку взносы в переходный период, и т.д.). Возможно, по этой причине муж и недоволен твоей зарплатой, потому что суммарно у вас остается не так много, как хотелось бы. Да еще и ребенок родился – а это не кукла, и по мере роста нужно будет думать не только о платьях и игрушках, но и о том, где взять денег на хорошее обучение. Так что, на мой взгляд, можно хотя бы попытаться сесть с мужем и как двое взрослых обсудить ваши финансовые вопросы, а заодно выяснить, какие у него ожидания по твоей зарплате (может, ты и впрямь могла бы получать больше, если бы постаралась найти другую работу?) Все лучше, чем ссориться и пинаться, - сесть и обсудить, кого и что не устраивает, а точнее – что волнует. И не стоит позволять бытовым проблемам управлять тобой. Бытовые проблемы решаемы. Просто обычно мы вкладываем в их решение неоправданное количество эмоций. И портим настроение и себе и близким. А это замкнутый круг.
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СергейНадежда, на мой взгляд, учитывая место обитания и финансовые особенности, ничего резкого и ортодоксального сейчас делать не стоит. Поэтому бери себя в руки, успокаивайся и начинай подготовку. Судя по тому, что ты пишешь, отношения с мужем вряд ли уже исправятся, а потому стоит просто признать, что совместная жизнь не сложилась, и в недалеком будущем возможен развод. Неприятно, конечно, но в жизни такое случается. И тут важно быть готовой к любым поворотам, чтобы не нарваться на еще большие неприятности. У тебя есть адвокат. Прекрасно. Обязательно поговори с ним, посоветуйся, что и как дальше делать. Что касается мужа, то пока придется терпеть и стараться не доводить ситуацию до крайностей. Все-таки у вас есть ребенок, которому не стоит видеть скандалы. Попробуй смириться с тем, что всё кончилось, и сосредоточься на задаче разойтись без ругани и особых потерь. Реши куда и как вы сможете уехать, что ты будешь делать, на что жить. Ну и готовься к этому. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Возможно, муж, когда заметит твое изменившееся отношение и поймет серьезность положения, тоже начнет меняться. Но, может, и наоборот. И еще обязательно займись собой. Спорт, диета, активный образ жизни. Ты обязательно должна нравиться сама себе и быть уверена в личном успехе, какие бы ситуации не подкидывала жизнь. Человек ты пока еще молодой, но уже имеющий весьма серьезный жизненный опыт и умение выживать в разных мирах. А раз так, то и сейчас выкрутишься. Главное не паниковать и не делать глупости. У тебя всё еще впереди.
Обсуждение 55
Лучшие комментарии
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KoshkaДолг банку погашается деньгами от продажи дома. В Нидерландах это как-то иначе? И дом, и деньги отбирают? Не верю. Если Вы зарабатываете нормально, с Ваших слов, вообще не вижу никаких проблем, возьмите кредит на маленькую квартиру. Муж будет выплачивать Вам алименты. Вы не хотите терять уровень жизни, вот и цепляетесь за объяснения.
26.03.18 10:14 Контекст комментария
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KoshkaА как определять степень вины? За какое слово можно размазать по стенке? За дурака можно или ещё нельзя? Не надо путать бытовую распущенность и самооборону. Мужчина вполне мог бы просто пойти на пробежку вместо швыряний жены о стену.
26.03.18 13:47 Контекст комментария
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ЛенаКуча народа оправдывает сейчас мужика, который отрубил жене руки. Точно так же "Довела хорошего мужика, зараза"
26.03.18 13:31 Контекст комментария
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ZavoronokСогласна. Сумма неустойки за нарушение кредитного договора намного меньше, несколько тысяч евро, но не 150 000.
26.03.18 12:23 Контекст комментария
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и прпвлаКак такие вопросы могу спрашивать у замужней женщины?
26.03.18 17:57 Контекст комментария
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М51Мне кажется Вы тоже в стадии отрицания. Разузнайте лучше и разложите по полочкам свои реалии и права (у Вас европейский паспорт? Если нет то на какой срок вид на жительство? Что с работой, постоянный контракт, нравится Вам работа? Какая ситуация с кредитом, сколько уже выплатили, если сдать дом то будет ли аренда оплачивать кредит? Если продать дом, то что останется после погашения остатка кредита? В какой стране Вы лично с ребёнком хотите жить? и тд и тп). Встряхнитесь, а то стагнация в бытовых ежедневных конфликтах, бесполезная трата энергии. Просыпайтесь, Ваши насущные вопросы сейчас поважнее чем кто кого толкнул. Рискуете остаться не только без розовых очков, но и без штанов.
26.03.18 23:55
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МахаОооо чего то дама явно недоговаривает!!!! Жила я долго в Голландии. Многие дамы реально по приезду туда понимают насколько наши мужчины проигрывают голландским мужчинам. Думаю дамочка заскучала, захотелось эмоций и свободы, приключений. Вот и ищет эмоций на ровном месте, докапываясь до мужа. Почти 100% пар русских распадается по приезду в Голландию. Тут похоже тот же сценарий ))))
26.03.18 23:47
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Я уже как-то высказывалась на тему - женщина может довести. Может. И будет виновата. Но это не означает, что мужчина не виноват. Разная "вина", но у обоих. Она виновата в том, что довела, он виноват, что не сдержался. Одно не нивелирует другое. Но давайте будем объективными. И отъявленным негодяям назначают адвокатов. Это касательно " муж меня пару раз сильно толкнул о стену." Ибо письмо одна сплошная претензия и если честно я так и не поняла, а что действительно нужно героини? Домой приходит, деньги зарабатывает, не пьет, а по-поводу чего ссоры - не ясно, ибо героиня не изложила на какие претензии такие ответы. О чем печалимся-то? И как звучат его "волнения" - "деньги-то я зарабатываю, ведь ты мало получаешь" или "ты мало зарабатываешь, поэтому нам и не хватает" Первое - это "объяснение", второе - это уже "предъявление". В общем совет героине - проведете для начала беспристрастный анализ своего поведения при очередной ссоре.. Лучше на бумаге. Отложите его на неделю. Потом перечитайте, как положено вычитывать текст, если ничего не смутит, то скорей всего придется все-таки зарабатывать больше и платить по ипотечным кредитам уже из собственного дохода, поскольку на мой взгляд винить жену в недостаточности заработка, это признать себя несостоятельным как мужчина - а разве такие мужчины достойны, чтобы мы с ними жили?)
26.03.18 16:44
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Интересно, а как адвокат так спокойненько на домашнее насилие смотрит? Или вы приувеличиваете так слегка нам. В Канаде факт насилия в семье повод получить развод сразу, а не ждать обязательный год как в случае "мы не подходим друг другуг". И почему банку нельзя платить в разводе?
26.03.18 16:16
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Мне кажется все проще - просто она одна не потянет платить даже за собственную долю.
26.03.18 16:47
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Если ипотека на двоих, двое ж платят. Ну по-идее. И свою долю она должна тянуть, тк (из письма) нормально зарабатывает.
26.03.18 16:55
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По идее. У меня тоже ипотека - но платит муж. Я одна (эту квартиру) не потяну. Либо раздел и, естественно, намного худшие условия (тогда доход позволит). Но чтобы банк запретил ( обменять одну ипотеку на две других - обывательским языком) - я такого не знаю. И я так предполагаю, что героиня хочет остаться и при доме (этом) и не может одна выплачивать (за"это").
26.03.18 17:07
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Поддерживаю. Муж не должен считать деньги жены (он здоров, он не в тюрьме, он в равных с ней условиях) - он может их рассматривать только как бонус) Но....учитывая как ситуация изложена в письме, могу полагать, что женщине все-таки следует обратить внимание и на свое поведение - прежде всего понять, что она испытывает к мужу, почему ее так стало все раздражать - его отношение или собственное охлаждение. "Если Вы его любите" - если.
26.03.18 16:59
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Юликоня могу судить о нидерландах только по словам своих коллег и мы много обсуждали ипотеку и собственность. Они были в шоке, что я купила и продала несколько квартир, потому что у них чаще одно жилье и до пенсии. с их слов, выгоднее жить в ипотечном жилье до пенсии, потому что не платишь налог на собственность. а после пенсии какие-то льготы. Косяк в истории героини номер раз. Заявление мамы о насилии со стороны отца,особенно из русских семьях, сразу привлекает внимание опеки. был случай, когда в украинской семье выпили горилки и просто громко разговаривали между собой, приехала полиция и сразу же тетя из опеки. Косяк два -героиня не боится опеки ? история с банком, не думаю, что сильно отличается от итальянских. банки хотят возврата денег и свои проценты, больше чем зависшую недвижимость. Они идут навстречу всем попавшим в тяжелое положение, но еще имеющим возможность платить. Реструктуризация, перезаключение договора, только платите. Героиня и ее муж работают, почему они могут потерять дом, не понимаю. косяк три. какая то мутная история на истерике.
26.03.18 15:36
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Ellis_@Они не платят налог на собственность, а после пенсии льготы..аааа,,,вот интересно. Это если 1 недвижимость или первая недвижимость в кредит? Мы сейчас живём в недвиж-ти номер 3, и мы всегда платим налог, и никого не интересует, какое по счёту. Берётся во внимание цена земли + куббатура дома и даже гаража)) Недавно пришёл счёт из какоей-то организации по мелиорации, и даже за канавы надо платить, даже если ты не имеешь влияния на то, сколько город настроил. Они высылают счета и будьте добры))
26.03.18 15:51
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ЮликонУм, я повторюсь, что не знаю всех условий. может они тоже там за что то платят.но сам факт, в ипотечном им жить дешевле.
26.03.18 16:20
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Элфи КрексВообще- то то, что вы описали - это про съёмное жильё: и налог не платить, и льготы, если пенсия небольшая. А ипотечное даже в Германии, где ипотека 1-2%, дороже, чем сразу купить( на те же 1-2%). Просто почти никто не может хоп! - и выложить деньги налом на новый дом, если наследство не получил. Но к теме сие не относится. А реструктуризация долга - да всегда пожалуйста!
26.03.18 16:27
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Ellis_@Да, нюансов может быть много.
26.03.18 16:27
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зюзяНу и бредятина сивой кобылы,Юликон.
26.03.18 16:59
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Юликонслушай, сейчас весна, тебе просто надо пережить обострение. Мы с тобой уже много чего вместе пережили, и эту весну тоже переживем. Только твое лицо станет еще уродливей от негатива в котором ты живешь, а я просто сделаю 50 бурпи и выпью витаминку, потому что у меня все хорошо :))
26.03.18 17:20
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Элфи КрексПо поводу горилкопьющих и тети из опеки.Когда приезжают по вызову полицейские из- за того, что на пятом этаже соседи в два ночи " просто громко разговаривают", а люди на втором не могут спать, они понятия не имеют, кто живёт в этой квартире. Раз сразу подтянулась опека, значит семья уже была на заметке, не всё так безобидно. Даже если ребёнок кричал истошным голосом:" Папочка, не бей!", опека подтянулась бы после долгих бумагообменов.
26.03.18 18:08
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ПрелестьДа прям в тупике. ВЕсь мир живет с ипотеками. И никому это не мешает разводиться. Муж у Вас тупой валенок, если считает ваши деньги. Стоит разводиться с таким. Но если Вы его любите то можно его и повоспмтывать. Для этого надо меняться самой.
26.03.18 14:39
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звездочка )это, кстати, автора хорошо показывает ) она не ищет консультации по ипотечным вопросам, она не может внятно попросить конкретную помощь, зато она очень переживательная ) она не физик, она лирик )
26.03.18 14:57
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Ellis_@Не может быть такого, чтобы дом забрали, потомучто вы разьехались. Банку по барабану ваши личные отношение. Банку надо платить регулярно взносы за ипотеку. Поэтому, или один из вас остаётся жить в доме и выплачивает его, после заключения опр. формальностей, конечно. Или, после развода дом никому не нужен, продать и смириться с несколькими % потери. За всё нужно платить. А свобода и счастья дорогого стоят. Не сидеть же так 30 лет, пока ипотека выплатится. Там и пенсия уже нагрянет..
26.03.18 13:25
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звездочка )Надежда, я думаю, что выбор психолога оказался не удачным. Вы не в Европе выросли, у вас обоих другой культурный код, менталитет и вообще все, вам нужен хороший специалист с родины )
26.03.18 13:24
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KoshkaУверяю Вас, бытовая распущенность человека не зависит от культурного кода. Точно такие же письма я регулярно читаю на одном из европейских языков.
26.03.18 13:49
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звездочка )отношение к семье, ожидания от партнера... я думаю, что у нас и в Европе они очень разные. Или у нас и в Азии.
26.03.18 13:57
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KoshkaЗдесь не об этом (хотя и европейцы далеко не однородная масса, и о сходстве/различии менталитов следует рассуждать, имея в виду ступень социальной лестницы) а о домашнем насилии, которое везде выглядит одинаково. Это бытовая распущенность - применять силу против жены (заведомо слабого). Например, против начальницы вряд ли какой мужчина станет применять силу. Психолог мужу героини не нужен, достаточно контролировать себя. Если не может, это не к психологу, а к психиатру, таблетки успокоительные пропить.
26.03.18 14:25
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звездочка )я думаю, что никакой начальник так под ребра не залезет, как это умеют сделать некоторые жены ) Кошка, Вы уверены, что успокоительные таблетки там надо пить ему, а не ей?
26.03.18 14:34
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Элфи КрексИ имея в виду страну.Уж как среднестатистический итальянец от среднестатистического немца отличается..
26.03.18 15:03
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ЮликонЭлфи +100500 !!! а как северный итал отличается от южного это вообще треш. Меня частно спрашивают почему за итала замуж не хочу, да патаму что я немец по техническим параметрам мозга :))
26.03.18 15:24
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вот те на ?А ты разве не замужем ? У тебя ж был муж качок и все такое
26.03.18 15:48
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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и прпвлаКак такие вопросы могу спрашивать у замужней женщины?
26.03.18 17:57
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Юликонпридумай, что нибудь. ты же у меня такая умная.
26.03.18 18:34
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Элфи КрексОни в Европе живут, и пошли к психологу, который живёт в тех же реалиях, что они. Правильно сделали.
26.03.18 14:24
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KoshkaПошли они, скорее всего, по направлению социальных служб, которым сообщил юрист. Ну или не дожидаясь, пока сообщит. Ребенок в семье все же. Есть такая практика, всех посылать в терапию после случая домашнего насилия.
26.03.18 14:28
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звездочка )был бы у них смешанный брак, я бы согласилась с Вами ) а так остаюсь при своем мнении - нас могут понять и почувствовать только наши
26.03.18 14:31
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Элфи КрексОн - " наш", она - "наша", а что - то ни понять, ни почувствовать друг друга не могут, уже морды бьют. Что они тогда с " не нашими" делают, уже и представить страшно.
26.03.18 14:57
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звездочка )мне недавно попадалось на глаза - муж европеец, квартплата пополам. Так он высчитал, что жена занимает бОльшую часть гардеробной и пересчитал её долю в квартплате. Это какие-то другие люди, эти европейцы )) у них прагматизма намного больше чем чувств в браке, что местный психолог может нам дельного посоветовать? если мы совершенно из другого теста слеплены
26.03.18 15:04
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ЛенаЯ бы на такой вопрос ответила " Я тебя больше не люблю" На этом все бы непонятки и агрессия закончилась..Точка отсчета новой жизни обозначена...А там бы уже разобрались как и что делать.А так вы оба толчетесь в тумане и вечном вопросе "Что делать?",
26.03.18 13:11
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Элфи КрексНет смысла выяснять, кто виноват, надо решать, что делать. Два варианта: развестись/ разъехаться, потерять дом/ может быть, и Нидерланды, но обрести покой или цепляться за дом/ Нидерланды любой ценой. Потерять дом сейчас - неприятно, но не трагедия. Потерять его при разводе через двадцать лет, будучи с в конец истрепанными нервами - хуже. Про настоящие трагедии( она после " толкания в стенку" в гробу, муж в тюрьме, ребёнок в детском доме, дом у банка) даже думать не хочу.
26.03.18 12:30
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KoshkaДолг банку погашается деньгами от продажи дома. В Нидерландах это как-то иначе? И дом, и деньги отбирают? Не верю. Если Вы зарабатываете нормально, с Ваших слов, вообще не вижу никаких проблем, возьмите кредит на маленькую квартиру. Муж будет выплачивать Вам алименты. Вы не хотите терять уровень жизни, вот и цепляетесь за объяснения.
26.03.18 10:14
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ZavoronokСогласна. Сумма неустойки за нарушение кредитного договора намного меньше, несколько тысяч евро, но не 150 000.
26.03.18 12:23
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