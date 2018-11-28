Кто я для любовника? Сбоку бантик?

Яна, большая ошибка тратить свое время и свою жизнь на людей, которые в ней никогда ничего не будут значить. Ты крадешь время у себя, у своих детей, у своей семьи, чтобы встречаться с любовником. Ты крадешь его время у его жены, которая навряд ли в чем-то перед тобой виновата. Крадешь то время, которое они могли бы провести вместе и работать над своими отношениями.

Любовник на стороне для того, чтобы было от кого услышать красивые слова? Что мешает завести такую привычку дома? Что мешает раскачать мужа на обмен милыми добрыми фразами? По крайней мере, муж – родной человек, и у вас есть семья, дети, то есть, есть, ради чего стараться. А в отношениях с любовником все эти уси-пуси – просто игра, чтобы ты была на крючке. Стандартный набор фраз, за которыми не стоит ровным счетом ничего, кроме цели привязать тебя покрепче к себе.

Твой любовник банален и стандартен до зубовного скрежета. Он четко знает, что про жену любовнице нельзя говорить хорошо, будут вопросы. Поэтому возникает такой собирательный образ «плохой жены», от которой «любой нормальный мужик» давно бы ушел на сторону. Он знает, что женщина любит ушами, поэтому говорит тебе ровно то, что ты хочешь услышать. Но, как ты сама все правильно заметила, он бежит к жене по первому зову и не позволит тебе или кому-то еще разрушить свой брак. Гулять – это одно. Но он не путает туризм с эмиграцией. Вот и все.