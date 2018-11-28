Кто я для любовника? Сбоку бантик?
Дайте совет. Живу в браке вот уже 11 лет все хорошо, 2 прекрасных детей жизнь прекрасна. Но! Случайно познакомилась с мужчиной – высоким, широкоплечим, – и тут все закрутилось, уже год. Он женат! И я понимаю, что из-за него я со своим мужем не расстанусь никогда. Нам с ним хорошо, говорим друг другу про «люблю», но мне все это кажется ерундой. Пробовала с ним расстаться – не могу, привязалась. Говорит красивые слова, говорит, что скучает, когда, бывает, не видимся по 4 дня. По первому зову своей жены бежит к ней, а сам мне говорит, как она ему противна. Я его не понимаю Нужна я ему, или так, сбоку бантик?
Мнения наших экспертов
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Алена
Яна, большая ошибка тратить свое время и свою жизнь на людей, которые в ней никогда ничего не будут значить. Ты крадешь время у себя, у своих детей, у своей семьи, чтобы встречаться с любовником. Ты крадешь его время у его жены, которая навряд ли в чем-то перед тобой виновата. Крадешь то время, которое они могли бы провести вместе и работать над своими отношениями.
Любовник на стороне для того, чтобы было от кого услышать красивые слова? Что мешает завести такую привычку дома? Что мешает раскачать мужа на обмен милыми добрыми фразами? По крайней мере, муж – родной человек, и у вас есть семья, дети, то есть, есть, ради чего стараться. А в отношениях с любовником все эти уси-пуси – просто игра, чтобы ты была на крючке. Стандартный набор фраз, за которыми не стоит ровным счетом ничего, кроме цели привязать тебя покрепче к себе.
Твой любовник банален и стандартен до зубовного скрежета. Он четко знает, что про жену любовнице нельзя говорить хорошо, будут вопросы. Поэтому возникает такой собирательный образ «плохой жены», от которой «любой нормальный мужик» давно бы ушел на сторону. Он знает, что женщина любит ушами, поэтому говорит тебе ровно то, что ты хочешь услышать. Но, как ты сама все правильно заметила, он бежит к жене по первому зову и не позволит тебе или кому-то еще разрушить свой брак. Гулять – это одно. Но он не путает туризм с эмиграцией. Вот и все.
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Сергей
Яна, на мой взгляд, тебе стоит задуматься о том, что ты будешь делать, когда муж всё узнает. Видишь ли, судя по тому, что ты пишешь, данная сторонняя связь стала практически постоянной. Увы, но в таких условиях, чуть раньше или чуть позже, но информация обязательно всплывет. Вот и подумай, как станешь поступать в дальнейшем. Не думаю, что твой законный супруг будет в восторге, а потому, полагаю, очень вероятен вариант развода. Тебе есть куда уйти? Есть на что содержать себя и детей?
Что же касается любовника, то ты тут даже не бантик. Так, бесплатная возможность развлечься на стороне, не более того. Просто поверь на слово, мужчина, который действительно любит женщину и хочет быть с ней, не будет бежать по первому требованию к другой. То есть, нужна ты, только пока вписываешься в рамки легкого, ни к чему не обязывающего развлечения. Так что как только жена начнет о чем-то догадываться, или ты станешь требовать повышенного внимания или захочешь серьезных отношений, мужик просто сделает вид, что никогда тебя не знал. Вот и делай из этого выводы. Но к разводу лучше начинай готовиться. Судя по твоему поведению, он не за горами.
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Прелесть / 28.11.18 02:58Фу. Фу и ещё раз фу. Муж и двое детей. Стыдоба.
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Нткольски / 28.11.18 02:07Ах уж эти высокие и широкоплечии. И женатые. Сказочный принц, е мае. И кружит, как Золушку при муже и двух детях. И как расстаться? Привязалась же. Причина более чем уважительная.) И вопрос про бантик. Золушка с детьми, как живётся вашей семье? Как муж, дети? Вас не волнует кто вы для них? Ведь год вальсируете бантиком с чужим мужем.
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Элфи Крекс / 28.11.18 02:04" из-за него я со своим мужем не расстанусь никогда". Ну вот и ладушки. Вы с мужем никогда не расстанетесь, любовник со своей женой тоже никогда не расстается. А письмо- то зачем писали?
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Zavoronok / 28.11.18 01:35Замужем с 16 лет? Беременная выходила, что ли? А по ситуации скажи мужику, что уходишь от мужа к нему и намерена рассказать всё его жене. Посмотри на реакцию, может, розовые очки упадут.