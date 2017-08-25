Как нянька в чужом доме присматриваю за его детьми
Екатеринбург, 36 лет
25.08.17
Мнения наших экспертов
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АленаЕлена, я считаю, что в твоей ситуации лучший способ решить текущую проблему – это выходить на работу. Ничего страшного, что малышу 8 месяцев. Психического здоровье мамы важнее теоретической необходимости весь день посвящать малышу, ибо ты уже даже в письме начинаешь называть детей не своими, а «его» - фраза «как нянька в чужом доме присматриваю за его детьми» - это очень показательно. Пора на работу. Тем паче, что у тебя все козыри на руках. Тебя ждут, у тебя зарплата такая, что хватит и на себя, и на няню с проживанием (а уж на приходящую – тем паче). Выбирайся из «чужого дома», пока крыша совсем не прохудилась или не уехала. Дети – твои. Муж – твой. Ты просто начала разочаровываться в ценности статуса «я же ж мать», устала от того, что приходится подавлять свои желания, свою личность, что нужно выполнять прихоти и удовлетворять потребности детей, появилось ощущение, что жизнь проходит мимо. И за все это надо кого-то обвинить, назначить виновным. Детей нельзя, они – святое. Вот ты и назначила крайним мужа. Но на самом деле тебе просто надо выбираться из своего болота. Дети – это прекрасно. Но так за детьми можно, действительно, не заметить, как не стало собственной жизни. У меня так одна хорошая знакомая едва мужа не лишилась – почти увели, пока она там в трех детях растворялась. Сейчас у нее няня, водитель (для старших детей – в школу возить и на занятия), а сама с мужем каждые выходные выбирается то в кино, то в театр, то просто уединиться. И расцвела, и интересы в жизни новые появились. В общем, меняй свою жизнь в рамках семьи. Семью «поменять» успеешь. Главное, не пожалеть потом, что все испортила.
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СергейЕлена, я бы не советовал делать скоропалительные выводы и «рубить с плеча». Если вы столько лет прожили вместе, и тебя все устраивало, а тут вдруг после рождения третьего ребенка возникло какое-то новое отношение к супругу, то логично предположить не потерю чувств, а, скорее, некий сбой. И обусловлен он может быть гормональными изменениями в организме. Если так, то лучше обратиться к врачу, объяснить ситуацию, и пройти обследование. Вполне возможно, что есть какие-то незаметные внешне проблемы чисто эндокринологического характера, которые можно решить с помощью медицины. Если же проблема в непонимании друг друга, отсутствии собственного дома и нежелании дальше жить с родителями мужа, то, опять же, прежде чем делать резкие движения, лучше поговорить с супругом и объяснить, что тебя тяготит. Полагаю, за столь длительный срок совместной жизни, ты примерно представляешь, что и как сказать, чтобы твой партнер воспринял это серьезно. Ну, а если совсем невтерпеж расстаться, то все равно не спеши. Сама пишешь, что идти некуда. Да и малыш на руках. А раз так, то придется потерпеть еще какое-то время. Выходи на работу, начинай искать варианты отдельного жилья, копи, что можешь. Ну, а дальше посмотришь. Увы, но в данном вопросе придется учитывать не только свои «хотелки», но еще и мнение детей, и их бабушек с дедушками. Подозреваю, что тут может быть конфликт интересов. Что, если дети не захотят уезжать с тобой, а свекор со свекровью их поддержат? Так что, поскольку ты уже «взрослая тетка», сначала десять раз подумай, прежде чем что-то делать. Постарайся проанализировать и понять, что произошло и почему. Вполне возможно, ситуацию можно изменить, пройдя курс лечения, или просто сменив условия проживания. Снимите с мужем отдельное жилье, заберите детей, и обустраивайте свой собственный быт. Хотя, конечно, можешь просто бросить все и уйти. В конце концов, каждый волен портить жизнь по-своему.
Обсуждение 18
Лучшие комментарии
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ПрелестьЯ разлюбила супруга теперь в полной растерянности. **^^^ Это говорит о том, что всю жизнь вы посвящали мужу внутренне. Теперь настал момент прочувствовать что мужчина Не Бог и не пуп земли. Так залюбите себя! Бога в себе и дарите свою любовь. Вы ею не наполнены. Все отдали на мужа. учитесь жить иначе. Бежать пока нет нужды. Учитесь жить иначе при наличии мужа то есть не оглядываясь на него. Не стараясь получать ЕГО одобрения. Слишком сильно отвернулись от себя за 13 лет. Возвращайтесь в себя!
25.08.17 10:43 Контекст комментария
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ZavoronokЕсли чувствуешь себя нянькой в чужом доме, может, пора сменить дом. Отдельно от его родителей. Дом будет уже свой, а няньку, действительно, можно нанять.
25.08.17 02:26 Контекст комментария
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лакидетям нанять няньку, себе - психотерапевта, и на работу, если через полгода не пройдет, бросите мужа) но сначала попробуйте полечиться и на работу выйти все-таки)
25.08.17 08:58 Контекст комментария
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Вероятно у Вас послеродовая депрессия, обратитесь к специалисту . Сейчас есть масса хороших препаратов.
25.08.17 00:36 Контекст комментария
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Лена. Идите для начала к гинекологу и неврологу. Наверняка магний назначат. Возможно рассогласование связей центральной нервной системы, всд. И начните делать контрастные обливания. И физическая.нагрузка посильная, но с тенденцией к наращиванию, вам виднее же, что там с весом, сосудами у вас. Обливания, ходьба и бег очень хорошо помогают, через неделю уже легче. Лично испробовано.
25.08.17 06:25 Контекст комментария
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ЛораОчень похоже на послеродовую депрессию или что-то вроде этого. Скорее всего Вам нужен хороший отдых где-нибудь у теплого моря и помощь психолога. Для развода нужны более веские доводы. Вы любили мужа, рожали деток и тут вдруг все прошло? Просто быт заел, у нас, у женщин это бывает, а поскольку мы существа эмоциональные, то нам начинает казаться, что все чувства к мужу прошли. И еще скорее всего, т.к. у вашего мужа бизнес, а на вас заботы о детках, видитесь вы с ним немного (каждый занят своим делом). Для женщины же просто необходимы внимание, ухаживания,т.е. контакт с мужчиной. Выход можно найти, если очень захотеть (и с детьми и с мужем). Поговорите со своим мужем о своей проблеме, объясните что устали психологически и вам нужно сменить обстановку. В семьях, где есть любовь, уважение и понимание любая проблема решаема. Не думаю, что в вашем случае уход от мужа необходим. Удачи Вам!
25.08.17 11:55
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ПрелестьЯ разлюбила супруга теперь в полной растерянности. **^^^ Это говорит о том, что всю жизнь вы посвящали мужу внутренне. Теперь настал момент прочувствовать что мужчина Не Бог и не пуп земли. Так залюбите себя! Бога в себе и дарите свою любовь. Вы ею не наполнены. Все отдали на мужа. учитесь жить иначе. Бежать пока нет нужды. Учитесь жить иначе при наличии мужа то есть не оглядываясь на него. Не стараясь получать ЕГО одобрения. Слишком сильно отвернулись от себя за 13 лет. Возвращайтесь в себя!
25.08.17 10:43
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лакисогласна сегодня с комментом Алены, вообще клео сегодня на редкость единодушно, а это, Елена, верный знак, что мы правильно тут всем хором советуем вам) удачи! объективно у вас все просто шикарно по жизни, а на душе хреново, так бывает, но это лечится) и в прямом смысле и в переносном, приступайте!
25.08.17 10:17
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Лила ТурангаЕлена. Вы совсем не взрослая тетка. Мне тоже 36, и чувствую себя подростком. Ваш муж вас разочаровал. Так бывает. Со мной тоже самое было после рождения дочери. Искать психотерапевтов это как лотерея. Найти подходящего может повезти, но не факт. Мне много лет назад повезло с психологом. Хватило 2 сеанса, а потом, как отпустило. Исходя из моего опыта, дайте себе немного времени. Я помню, что для меня самый тяжёлый период был, когда дочке было 8 месяцев. Она от меня не отлипала, плюс накопленная усталость, плюс отсутствие помощи, плюс сама ещё не восстановилась, и чувствовала себя страшилой. Потом становилось легче по чуть чуть. К двум годам нормализовалось. Вы, конечно, героиня. Родить троих! Гы. Сори за подколку. Не удержалась. Мне одной предостаточно) скорее дети у вас легкие. Моя все,нафиг, желание отобьёт второго рожать)))))
25.08.17 09:09
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лакидетям нанять няньку, себе - психотерапевта, и на работу, если через полгода не пройдет, бросите мужа) но сначала попробуйте полечиться и на работу выйти все-таки)
25.08.17 08:58
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РеджДумаю, что это все же послеродовая депрессия. Вам нужна встряска и смена обстановки. Вы в отпуске давно были? Я не декретный имею ввиду, а в плане поездки куда-нибудь. А вообще лучше всего конечно к психологу. Семейному. Моей подруге психолог помог сохранить семью. Тогда у них был один ребенок и они были на грани развода. Но потом жизнь обрела другой смысл, они иначе стали принимать друг друга и уже год как их семья увеличилась на еще одного человека. Так что в вашей ситуации еще не все потеряно. Идите к специалисту. Это часто очень эффективно.
25.08.17 08:52
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ОксанаЯ по теме письма изначально подумала, что речь идёт конкретно о его детях от предыдущего брака. И прочитав, мне стало жутковато. Правильно советуют как можно скорее выходить на работу, поскольку если общие и наверняка желанные дети стали только "его" детьми, то это уже печальный знак подавленности и отстранённости. Нанимайте няню, привлекайте родственников и продолжайте жить полноценной жизнью. Вы не наседка и я приветствую такое отношение к материнству, но это ненормально, когда вы перестаёте даже в голове называть родных детей своими.
25.08.17 08:30
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Проходя мимоОбычная история, когда самодостаточная в недавнем прошлом женщина, ценный и уважаемый специалист сидит дома с детьми и занимается фигней. Забота о детях - это прекрасно, но не каждый может превратить этот процесс в творчество. Алена права, выходите на работу.
25.08.17 08:08
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rerfhfxfа почему его детям? это не ваши дети?
25.08.17 07:40
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KoshkaПрямо так вот все плохо, что надо срочно все бросить? Для начала исключительно заболевания. Если здоровы, тогда начните с малого. Сначала на работу (или хобби найдите, отдушину). Единственное, я бы не советовала вмешивать связи с посторонними людьми (заводить романы). Это обычно ещё более запутывает ситуацию. Сначала в себе надо разобраться, а отношения с близкими после этого не могут не стать определёнными.
25.08.17 06:33
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Лена. Идите для начала к гинекологу и неврологу. Наверняка магний назначат. Возможно рассогласование связей центральной нервной системы, всд. И начните делать контрастные обливания. И физическая.нагрузка посильная, но с тенденцией к наращиванию, вам виднее же, что там с весом, сосудами у вас. Обливания, ходьба и бег очень хорошо помогают, через неделю уже легче. Лично испробовано.
25.08.17 06:25
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яшкасоглашусь, казалось бы элементарные советы, но реально помогают. Но она делать не будет, отмахнется, скажет, что 3 детей+дом, устает, что за день так набегается. что не до ходьбы. И насчет советов девочек обследоваться, тоже соглашусь, даже небольшой сбой например по щитовидке, и все кажется ужасным.
25.08.17 08:52
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Послеродовая депрессия. Серьёзное заболевание, обратитесь к врачам.
25.08.17 04:38
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ZavoronokЕсли чувствуешь себя нянькой в чужом доме, может, пора сменить дом. Отдельно от его родителей. Дом будет уже свой, а няньку, действительно, можно нанять.
25.08.17 02:26
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Вероятно у Вас послеродовая депрессия, обратитесь к специалисту . Сейчас есть масса хороших препаратов.
25.08.17 00:36