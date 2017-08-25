 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 

Самое
обсуждаемое

   
  Приcлать свой вопрос

Как нянька в чужом доме присматриваю за его детьми


Я разлюбила супруга... Женаты 13 лет, трое детей, живём с его родителями в большом коттедже... Своего жилья у меня нет, так как год назад отдала все свои накопления мужу на развитие его бизнеса... Сейчас сижу в декрете, малышу 8 месяцев. Работа у меня хорошая, ждут, что выйду быстро. Оклад тоже меня устраивает... 160 тысяч. В Екатеринбурге у меня нет родных... Я вроде взрослая тетка, а сейчас в полной растерянности... Чувства к мужу прошли, осталось чувство разочарования... Не надо только мне задавать риторический вопрос: зачем детей рожала... Как решиться на кардинальные перемены? Или уже поздно... Но так больше не могу, как нянька в чужом доме присматриваю за его детьми... От жуткой депрессии спасают только дети... Пока...
Елена,
Екатеринбург, 36 лет
25.08.17
Как нянька в чужом доме присматриваю за его детьми

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Елена, я считаю, что в твоей ситуации лучший способ решить текущую проблему – это выходить на работу. Ничего страшного, что малышу 8 месяцев. Психического здоровье мамы важнее теоретической необходимости весь день посвящать малышу, ибо ты уже даже в письме начинаешь называть детей не своими, а «его» - фраза «как нянька в чужом доме присматриваю за его детьми» - это очень показательно. Пора на работу. Тем паче, что у тебя все козыри на руках. Тебя ждут, у тебя зарплата такая, что хватит и на себя, и на няню с проживанием (а уж на приходящую – тем паче). Выбирайся из «чужого дома», пока крыша совсем не прохудилась или не уехала. Дети – твои. Муж – твой. Ты просто начала разочаровываться в ценности статуса «я же ж мать», устала от того, что приходится подавлять свои желания, свою личность, что нужно выполнять прихоти и удовлетворять потребности детей, появилось ощущение, что жизнь проходит мимо. И за все это надо кого-то обвинить, назначить виновным. Детей нельзя, они – святое. Вот ты и назначила крайним мужа. Но на самом деле тебе просто надо выбираться из своего болота. Дети – это прекрасно. Но так за детьми можно, действительно, не заметить, как не стало собственной жизни. У меня так одна хорошая знакомая едва мужа не лишилась – почти увели, пока она там в трех детях растворялась. Сейчас у нее няня, водитель (для старших детей – в школу возить и на занятия), а сама с мужем каждые выходные выбирается то в кино, то в театр, то просто уединиться. И расцвела, и интересы в жизни новые появились. В общем, меняй свою жизнь в рамках семьи. Семью «поменять» успеешь. Главное, не пожалеть потом, что все испортила.

  • Сергей

    Елена, я бы не советовал делать скоропалительные выводы и «рубить с плеча». Если вы столько лет прожили вместе, и тебя все устраивало, а тут вдруг после рождения третьего ребенка возникло какое-то новое отношение к супругу, то логично предположить не потерю чувств, а, скорее, некий сбой. И обусловлен он может быть гормональными изменениями в организме. Если так, то лучше обратиться к врачу, объяснить ситуацию, и пройти обследование. Вполне возможно, что есть какие-то незаметные внешне проблемы чисто эндокринологического характера, которые можно решить с помощью медицины. Если же проблема в непонимании друг друга, отсутствии собственного дома и нежелании дальше жить с родителями мужа, то, опять же, прежде чем делать резкие движения, лучше поговорить с супругом и объяснить, что тебя тяготит. Полагаю, за столь длительный срок совместной жизни, ты примерно представляешь, что и как сказать, чтобы твой партнер воспринял это серьезно. Ну, а если совсем невтерпеж расстаться, то все равно не спеши. Сама пишешь, что идти некуда. Да и малыш на руках. А раз так, то придется потерпеть еще какое-то время. Выходи на работу, начинай искать варианты отдельного жилья, копи, что можешь. Ну, а дальше посмотришь. Увы, но в данном вопросе придется учитывать не только свои «хотелки», но еще и мнение детей, и их бабушек с дедушками. Подозреваю, что тут может быть конфликт интересов. Что, если дети не захотят уезжать с тобой, а свекор со свекровью их поддержат? Так что, поскольку ты уже «взрослая тетка», сначала десять раз подумай, прежде чем что-то делать. Постарайся проанализировать и понять, что произошло и почему. Вполне возможно, ситуацию можно изменить, пройдя курс лечения, или просто сменив условия проживания. Снимите с мужем отдельное жилье, заберите детей, и обустраивайте свой собственный быт. Хотя, конечно, можешь просто бросить все и уйти. В конце концов, каждый волен портить жизнь по-своему.

« Предыдущий вопрос

  Все вопросы Все вопросы

Обсуждение 18  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии

  • Прелесть
    Я разлюбила супруга теперь в полной растерянности. **^^^ Это говорит о том, что всю жизнь вы посвящали мужу внутренне. Теперь настал момент прочувствовать что мужчина Не Бог и не пуп земли. Так залюбите себя! Бога в себе и дарите свою любовь. Вы ею не наполнены. Все отдали на мужа. учитесь жить иначе. Бежать пока нет нужды. Учитесь жить иначе при наличии мужа то есть не оглядываясь на него. Не стараясь получать ЕГО одобрения. Слишком сильно отвернулись от себя за 13 лет. Возвращайтесь в себя!
    		25.08.17 10:43
         
    9
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Zavoronok
    Если чувствуешь себя нянькой в чужом доме, может, пора сменить дом. Отдельно от его родителей. Дом будет уже свой, а няньку, действительно, можно нанять.
    		 25.08.17 02:26
         
    8
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • лаки
    детям нанять няньку, себе - психотерапевта, и на работу, если через полгода не пройдет, бросите мужа) но сначала попробуйте полечиться и на работу выйти все-таки)
    		 25.08.17 08:58
         
    8
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • жужа@
    Вероятно у Вас послеродовая депрессия, обратитесь к специалисту . Сейчас есть масса хороших препаратов.
    		 25.08.17 00:36
         
    7
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • корЗинка
    Лена. Идите для начала к гинекологу и неврологу. Наверняка магний назначат. Возможно рассогласование связей центральной нервной системы, всд. И начните делать контрастные обливания. И физическая.нагрузка посильная, но с тенденцией к наращиванию, вам виднее же, что там с весом, сосудами у вас. Обливания, ходьба и бег очень хорошо помогают, через неделю уже легче. Лично испробовано.
    		 25.08.17 06:25
         
    7
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Лора
    Очень похоже на послеродовую депрессию или что-то вроде этого. Скорее всего Вам нужен хороший отдых где-нибудь у теплого моря и помощь психолога. Для развода нужны более веские доводы. Вы любили мужа, рожали деток и тут вдруг все прошло? Просто быт заел, у нас, у женщин это бывает, а поскольку мы существа эмоциональные, то нам начинает казаться, что все чувства к мужу прошли. И еще скорее всего, т.к. у вашего мужа бизнес, а на вас заботы о детках, видитесь вы с ним немного (каждый занят своим делом). Для женщины же просто необходимы внимание, ухаживания,т.е. контакт с мужчиной. Выход можно найти, если очень захотеть (и с детьми и с мужем). Поговорите со своим мужем о своей проблеме, объясните что устали психологически и вам нужно сменить обстановку. В семьях, где есть любовь, уважение и понимание любая проблема решаема. Не думаю, что в вашем случае уход от мужа необходим. Удачи Вам!
    		25.08.17 11:55
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    Я разлюбила супруга теперь в полной растерянности. **^^^ Это говорит о том, что всю жизнь вы посвящали мужу внутренне. Теперь настал момент прочувствовать что мужчина Не Бог и не пуп земли. Так залюбите себя! Бога в себе и дарите свою любовь. Вы ею не наполнены. Все отдали на мужа. учитесь жить иначе. Бежать пока нет нужды. Учитесь жить иначе при наличии мужа то есть не оглядываясь на него. Не стараясь получать ЕГО одобрения. Слишком сильно отвернулись от себя за 13 лет. Возвращайтесь в себя!
    		25.08.17 10:43
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лаки
    согласна сегодня с комментом Алены, вообще клео сегодня на редкость единодушно, а это, Елена, верный знак, что мы правильно тут всем хором советуем вам) удачи! объективно у вас все просто шикарно по жизни, а на душе хреново, так бывает, но это лечится) и в прямом смысле и в переносном, приступайте!
    		25.08.17 10:17
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лила Туранга
    Елена. Вы совсем не взрослая тетка. Мне тоже 36, и чувствую себя подростком. Ваш муж вас разочаровал. Так бывает. Со мной тоже самое было после рождения дочери. Искать психотерапевтов это как лотерея. Найти подходящего может повезти, но не факт. Мне много лет назад повезло с психологом. Хватило 2 сеанса, а потом, как отпустило. Исходя из моего опыта, дайте себе немного времени. Я помню, что для меня самый тяжёлый период был, когда дочке было 8 месяцев. Она от меня не отлипала, плюс накопленная усталость, плюс отсутствие помощи, плюс сама ещё не восстановилась, и чувствовала себя страшилой. Потом становилось легче по чуть чуть. К двум годам нормализовалось. Вы, конечно, героиня. Родить троих! Гы. Сори за подколку. Не удержалась. Мне одной предостаточно) скорее дети у вас легкие. Моя все,нафиг, желание отобьёт второго рожать)))))
    		 25.08.17 09:09
         
    7
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лаки
    детям нанять няньку, себе - психотерапевта, и на работу, если через полгода не пройдет, бросите мужа) но сначала попробуйте полечиться и на работу выйти все-таки)
    		 25.08.17 08:58
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Редж
    Думаю, что это все же послеродовая депрессия. Вам нужна встряска и смена обстановки. Вы в отпуске давно были? Я не декретный имею ввиду, а в плане поездки куда-нибудь. А вообще лучше всего конечно к психологу. Семейному. Моей подруге психолог помог сохранить семью. Тогда у них был один ребенок и они были на грани развода. Но потом жизнь обрела другой смысл, они иначе стали принимать друг друга и уже год как их семья увеличилась на еще одного человека. Так что в вашей ситуации еще не все потеряно. Идите к специалисту. Это часто очень эффективно.
    		25.08.17 08:52
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Оксана
    Я по теме письма изначально подумала, что речь идёт конкретно о его детях от предыдущего брака. И прочитав, мне стало жутковато. Правильно советуют как можно скорее выходить на работу, поскольку если общие и наверняка желанные дети стали только "его" детьми, то это уже печальный знак подавленности и отстранённости. Нанимайте няню, привлекайте родственников и продолжайте жить полноценной жизнью. Вы не наседка и я приветствую такое отношение к материнству, но это ненормально, когда вы перестаёте даже в голове называть родных детей своими.
    		25.08.17 08:30
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Проходя мимо
    Обычная история, когда самодостаточная в недавнем прошлом женщина, ценный и уважаемый специалист сидит дома с детьми и занимается фигней. Забота о детях - это прекрасно, но не каждый может превратить этот процесс в творчество. Алена права, выходите на работу.
    		 25.08.17 08:08
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • rerfhfxf
    а почему его детям? это не ваши дети?
    		 25.08.17 07:40
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka
    Прямо так вот все плохо, что надо срочно все бросить? Для начала исключительно заболевания. Если здоровы, тогда начните с малого. Сначала на работу (или хобби найдите, отдушину). Единственное, я бы не советовала вмешивать связи с посторонними людьми (заводить романы). Это обычно ещё более запутывает ситуацию. Сначала в себе надо разобраться, а отношения с близкими после этого не могут не стать определёнными.
    		25.08.17 06:33
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • корЗинка
    Лена. Идите для начала к гинекологу и неврологу. Наверняка магний назначат. Возможно рассогласование связей центральной нервной системы, всд. И начните делать контрастные обливания. И физическая.нагрузка посильная, но с тенденцией к наращиванию, вам виднее же, что там с весом, сосудами у вас. Обливания, ходьба и бег очень хорошо помогают, через неделю уже легче. Лично испробовано.
    		 25.08.17 06:25
         
    7
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • яшка
      соглашусь, казалось бы элементарные советы, но реально помогают. Но она делать не будет, отмахнется, скажет, что 3 детей+дом, устает, что за день так набегается. что не до ходьбы. И насчет советов девочек обследоваться, тоже соглашусь, даже небольшой сбой например по щитовидке, и все кажется ужасным.
      		 25.08.17 08:52
           
      4
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ethernity
    Послеродовая депрессия. Серьёзное заболевание, обратитесь к врачам.
    		 25.08.17 04:38
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok
    Если чувствуешь себя нянькой в чужом доме, может, пора сменить дом. Отдельно от его родителей. Дом будет уже свой, а няньку, действительно, можно нанять.
    		 25.08.17 02:26
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@
    Вероятно у Вас послеродовая депрессия, обратитесь к специалисту . Сейчас есть масса хороших препаратов.
    		 25.08.17 00:36
         
    7
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору