Алена

Елена, я считаю, что в твоей ситуации лучший способ решить текущую проблему – это выходить на работу. Ничего страшного, что малышу 8 месяцев. Психического здоровье мамы важнее теоретической необходимости весь день посвящать малышу, ибо ты уже даже в письме начинаешь называть детей не своими, а «его» - фраза «как нянька в чужом доме присматриваю за его детьми» - это очень показательно. Пора на работу. Тем паче, что у тебя все козыри на руках. Тебя ждут, у тебя зарплата такая, что хватит и на себя, и на няню с проживанием (а уж на приходящую – тем паче). Выбирайся из «чужого дома», пока крыша совсем не прохудилась или не уехала. Дети – твои. Муж – твой. Ты просто начала разочаровываться в ценности статуса «я же ж мать», устала от того, что приходится подавлять свои желания, свою личность, что нужно выполнять прихоти и удовлетворять потребности детей, появилось ощущение, что жизнь проходит мимо. И за все это надо кого-то обвинить, назначить виновным. Детей нельзя, они – святое. Вот ты и назначила крайним мужа. Но на самом деле тебе просто надо выбираться из своего болота. Дети – это прекрасно. Но так за детьми можно, действительно, не заметить, как не стало собственной жизни. У меня так одна хорошая знакомая едва мужа не лишилась – почти увели, пока она там в трех детях растворялась. Сейчас у нее няня, водитель (для старших детей – в школу возить и на занятия), а сама с мужем каждые выходные выбирается то в кино, то в театр, то просто уединиться. И расцвела, и интересы в жизни новые появились. В общем, меняй свою жизнь в рамках семьи. Семью «поменять» успеешь. Главное, не пожалеть потом, что все испортила.