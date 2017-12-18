Как найти себе девушку в маленьком городе?
Россия, 27 лет
18.12.17
Мнения наших экспертов
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АленаБыл у меня знакомый – ему клинически нравились женщины, который были уже «заняты». Он по ним страдал практически, сох, жаловался на жизнь, сетовал, что не может встретить свою «половинку», которая бы не была замужем. Заморочил в итоге одной такой замужней даме голову, та бросила мужа ради него. И, как оказалось, - зря. Знакомый мой слегка очумел от такого «счастья», как честный человек, принял даму к себе жить, однако до свадьбы дело не дошло. Прожил он с этой «половинкой» токсичные полгода и на том отношения закончились (позорным возвращением дамы к мужу, кстати). В общем, чтобы долго не рассказывать, - суть в том, что несмотря на декларируемые «хочу жену и семью», в реальности ни к тому, ни к другому мужчина был не готов, а потому все время выбирал себе для поклонения дам, которые не угрожали его свободе. А когда одна восприняла все слишком всерьез, выяснилось, что любить он предпочитает без обременения. Не знаю, женился ли он в итоге, ибо наши пути разошлись совсем, когда ему было 40 лет, и он все еще не был женат, но крутил романы с замужними дамами. Что касается проблемы с 90-тысячным населением – могу смело заявить, что если варишься в собственном соку, общаешься с узким кругом людей и не пытаешься узнавать что-то новое, что-то пробовать, чему-то учиться, то тебе и в Москве будет сложно кого-то найти. Опять же, знаю таких ребят здесь, в столице. Им уже хорошо за 30, а семьи нет и не известно, когда будет. Так что, численность населения – дело десятое.
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СергейКоля, согласно банальной статистике, в городе с населением 90000 человек, распределение женщин и мужчин приблизительно 48 на 52. То есть женщин больше половины. Согласен, среди них есть и совсем старые, и только что родившиеся. Однако подходящих тебе в качестве партнерши, так или иначе, около 5% от общего количества. То есть рядом ходит порядка 2000 потенциальных партнерш. И это если задавать жесткие рамки. Согласен, отбросить совсем страшных, замужних, и прочих неподходящих тоже нужно. Спишем 60%. Хотя это и очень завышено. Остается как минимум 800 человек. Ты уверен, что знаешь их всех? Или просто зациклился на привычном окружении в родном подъезде? Скорее всего именно так. Поэтому очень советую просто расширить сферу поиска. Перестань воспринимать привычную компанию как единственно возможную сферу общения. Становись более активным. Расширь область интересов. А еще будет очень неплохо, если начнешь повышать собственный уровень. Иди учиться. Тогда и сфера общения расширится. В любом случае, хватит сидеть на попе ровно и ждать неизвестно чего. Вставай и действуй. Ищи новые интересы, компании, новый круг общения. Ну, или прекращай жаловаться, и привыкай к существующему положению.
Обсуждение 72
Лучшие комментарии
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Знаете, чтобы вами заинтересовалась симпатичная востребованная девушка вы должны из себя что-то представлять. Во-первых Николай, а не Коля. Вам 10? Во-вторых как там с работой у вас? А с внешностью? Спортом не пренебрегаете? И образование, начитанность - все важно. Хобби какое интересное тоже вещь хорошая. Если уж претендуете не на страшилок - соответствуйте.
18.12.17 08:26 Контекст комментария
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ПрелестьМашину и квартиру всем женщинам надо от внешности независимо. Мужик должен трудиться ради женщины.
18.12.17 08:27 Контекст комментария
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Клуша , у меня "простые парни" и "простые парни унылое г ... " в разных категориях))) Ко вторым не побегут . Я сейчас не о Николае. Если о нём , то мне личностной инфы не хватает , чтобы предположить , какие проблемы именно ему мешают встретить девушку мечты, при том , что девушек таких полно.
18.12.17 15:45 Контекст комментария
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Ellis_@Чтобы заполучить супер-пупер хорошего мужа, надо самой что-то из себя представлять. А кто живёт с алкашами и отморозками? Вот тебе и ответ вопрос.
18.12.17 16:45 Контекст комментария
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Ellis_@Быть такого не может, чтобы в городе с населением в 90 тыс. не было свободных интересных девушек. Жизнь останивилась? То, в отношениях ли девушка, или нет, совершенно не зависит ни от внешности, ни от возраста, ни от чего. Поэтому, логика: все красивые и хорошие заняты, а все некрасивые и не хорошие свободны - фальшивые мысли. Думаю, ты положил глаз на женщину, которая уже занята или просто предпочла другого мч. И на тебя напали философские мысли. Прям какая-то сексмиссия у тебя получилась. 200 женщин в подводной лодке и все распределены))) Ни в очередь встать, ни мечом отвоевать)) Бубновый интерес к замужним/влюблённым в другого, самкам - безперспективная страсть.
18.12.17 12:36 Контекст комментария
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Ellis_@М51, логика у вас очень далеко и смело идущая. Я написала о результатах исследования профессора Зимбардо. И я написала Лаки, что она меня не удивила. Потомучто вокруг сплошь и рядом вижу - да, многим семья и связанные с ней обязательства, не нужны. Ничего плохого в ЗОЖ и велосипедах нет. Мы сами сторонники ЗОЖ и сами обожаем велосипеды))) И мы тоже наслаждаемся жизнью, ничуть никому не завидуем. Что же касается ваших воображений на тему моего мужа - это ваше личное дело. Для меня он последний, кого телёнком можно назвать. Выпускник Военной Технической Академии, прекрасный муж и прекрасный отец, заботливый сын. Он умеет и делает очень много для меня и наших детей. Я его очень люблю и уважаю, другого рядом с собой не представляю. Мы можем заклинать реальность сколько угодно, но мир меняется. Брак действительно больше нужен женщине, чем мужчине. Это правда. Но, при всём уважении, в 40 лет прыгать по клубам и менять дев как перчатки - мне такой мужчина кажется мало интересным как именно мужчина. Потомучто ничего не создал. Просто весёлый потребитель, мальчик. Такие всегда были, но их становится всё больше. Это не значит, что не будет врачей, военных, деятелей в разных сферах. Тенденция замечена. И на этом я дискуссию заканчиваю.
19.12.17 13:24
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Да, шли ты их всех лесом. Пока "нормальные" порхают с ветки на ветку плодя неизвестно какое потомство (а в 80 лет тем более неизвестно какое), "ненормальные" "размножаются" и плодят себе подобных. Так что, какие бы не были тенденции победа останется за семьей.
19.12.17 14:15
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Ellis_@В человеке заложено развитие и стремление к лучшему. Это такое божественное в нас. И давать любовь - тоже. Развитие прекрасных качеств лучше всего видно в заботе о тех, кого мы любим. Поэтому в семье они проявляются в большей степени. Рапорт профессора Зимбардо озвучил то, о чём давно уже говорят.Звучит немножко как демагогия, наверное)) Но такая мысля вот у меня.
19.12.17 16:39
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NardelПохоже у Николая завышенные требования к девушке. Если чужие девушки вам кажутся красивыми, веселыми, достойными, то так и есть.)такими их делают их спутники своей любовью. То же и касательно мужчин кстати. Есть такой потребительский подход - надкусить чужой каравай вместо того чтобы научиться печь :) только если вы не умеете любить, то девушка все равно уйдёт. Хотите коасоты? Так для этого нужен хороший заработок, деньги на ухаживания, статус, машина, собственное жильё. Харизма, чувство юмора, удобоваримый характер, если по деньгам не дотягиваете.
19.12.17 10:17
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лакиой, я знаю этот тип мужчин..лично знаю троих: один внешне вообще красавчик считай, двое других тоже внешне не обделены... всем в районе 40 +\- один с родителями живет, при том что работал за границей и заработал на жилье, почему не купил до сих пор - загадка..второй расстался в девушкой "была красавица, но денег ей все мало", ходит медитирует..третий с женщиной на 15 лет страрше живет в "свободном браке"..все три могли бы быть авторами такого письма..нет в них жизни проще говоря, какие полудохлые..им так хорошо, не нужны им ни девушки не семьи, тем паче - дети..хз, такой вот "пустоцвет" прям как по Толстому) хотя он и о девушке писал)
18.12.17 14:12
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Ellis_@Профессор Зимбардо пару лет назад опубликовал результаты интересного исследования. Он изучал степень зрелости современных мужчин с разных сторон, в разном возрасте. И как оказалось, к 30 годам большинство достигает таки зрелости. То есть, способный себя содержать, самостоятельно принимать решения, брать на себя обязательства, иметь семью. Тенденция - молодёжь м. пола становится всё более зависимой от комп. игр и порнографии. 40 часов в неделю в среднем уходит на посидеть в тырнете за глупостями. Растёт поколение недомужиков. Они знают как подобрать цвет носок под орнамент на рубашке, они гении комп/ игр. Но в реале они часто не способны быть мужчинами в том значении, какое ожидает от него партнёрша ( жена ) и потомство. Пустоцветы, да.
18.12.17 14:21
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лакия тебя удивлю, но не в компьютерных играх дело, двое из этих трех не зависают в комп играх, хз вообще что это...главное, им так нормально, они не хотят заморачиваться отношениями...не пьют, двое ваще двинутые на ЖОЗ, все трое не дебилы, читающие местами даже, с образованием и работой...нипанятна)
18.12.17 17:50
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Ellis_@17.50. Ты меня не удивила)) Совершенно распространённое явление. У моего мужа из 4 ребят в отделе - двое женатых, а двое точно такие, как эти твои знакомые. Мальчики-колокольчики. ЗОЖ, развлечения, путешествия, велосипеды, фитнессы и т.д. Секс у них есть, с всегда новыми девушками. И как правило, это молоденькие девушки около 25 лет. Мой муж вечером бежит домой, а эти "мальчики" по своим интересам. При чём, одному 32, второму 40. Им не нужны дети и жена.
18.12.17 18:06
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M51Что плохого для молодых мужчин "зож, развлечения, путешествия, велосипеды, фитнесы"? Не всем же после работы к пеленкам бежать. Каждому своё, тем более совсем молодые, успеют ещё памперсы менять. Вы прям знаете нужна им жена или нет, и что они в понятие брака вкладывают) Странные рассуждения. Мой муж молодец, а эти дурачки со своими зож и велосипедами. Муж Ваш как-то сразу таким телёнком представился.
18.12.17 23:50
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Сорок лет - молодой? Угу, младенчик просто.
19.12.17 04:40
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Никто не говорит , что "зож, развлечения, путешествия, велосипеды, фитнесы" это пстранно для мальчиков (на минуточку 40-летних))) Странно то , что к этому возрасту мальчики не созрели для отношений, для семьи , для детей. "успеют ещё памперсы менять" - ага , успеют , лет в 80 ,... как Джигарханян будут молодую жену ловить с деньгами )))
19.12.17 10:06
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М51Джигарханян был женат два раза, "созрел" рано. Это никак не застраховало его от ловли деньгами молодой жены в дальнейшем. А молодые мужчины из примера выше - даже если и до 80 не созреют, в чем катастрофа? Если люди живут наслаждаются жизнью, открыты. Им так комфортнее видимо чем в некомфортный отношениях, потому что так надо (кому надо? зачем надо?)
19.12.17 11:00
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БингоТам и есть теля недоделанное :)
19.12.17 10:22
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ХахахаВы Умку не знаете?
19.12.17 10:24
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ГераньНормальные мужчины в браке не нуждаются. Это ж не бабы!
19.12.17 10:21
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))))Зрелость мужчины,по Вашему,- это желание жениться? )))))
19.12.17 10:29
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УмкеЧто вы мелете? В мире происходит столько позитивного и прогрессивного. И все это делают мужчины.
19.12.17 10:40
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ДжейМеня вот другое удивляет, как не расхватывают таких? Всякие отморозки, алкаши, тираны - все в парах. А нормальные завпливпиваются))
18.12.17 15:26
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50/50Лаки, у нас на раЁне был термин "монопенисуальный", это касалась вовсе не отсутствия девушки, но как подходит-то, в целом!))
18.12.17 16:45
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ПП"Пустоцвет" можно сказать только о женщине. Мужчины производят другие плоды. Чехов точный знаток психологии человека.
19.12.17 10:45
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лакине Чехов, а Толстой, в Войне и мире о Соне, ну так, для справки) мужчины конечно самовыражаются и реализоываются иначе, но таки в основе лежит тот же мотив - оставить после себя что-то, достичь много ради кого-то, семьи, детей их уважения, в том числе.
19.12.17 14:29
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Если у девушки 27 лет нет парня, то она слишком молода и ей успеется, а если у парня нет девушки - так он уже и не парень, и вообще тестостероном обделен) Требую отменить такие двойные стандарты!)))) И почему сразу примитивные? "Материи" надо слышать, видеть, трогать, нюхать, пробовать на вкус - без этого ей никак) А "дух" может сказать свое веское слово, а может и промолчать.И что первичнее материя или дух - доподлинно не выяснено) Но в одном я согласна - Коля это уже как-то перебор. В общем так - от мамы, если живете с родителями - съехать, на работу ходить - как на праздник, торговые же центры имеются в вашем городе? Идите. Заплатите за девушку в отделе косметики, вот я бы обратила внимание на такой поступок, мелочь, но приятно. Вообще не бойтесь совершать поступки. Хорошие и добрые - без отдачи. Добро всегда возвращается - может, в другом виде, но возвращается. И веселее. Что за занудство писать на женский сайт) Вы мужчина или где? Встряхнитесь. Подумаешь все заняты. Это вообще не проблема для хороших парней)
18.12.17 13:00
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50/50"Если у девушки 27 лет нет парня"...............ну она тоже слегка не от мира сего) можно еще списать на национальность, религию и запугивание в семье. но вот у парня в 27 нет - эт да, странно по всем параметрам
18.12.17 21:10
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Если парень говорит, что у него нет девушки, то это не означает, что он ни с кем не встречается. Хотя иногда его девушки думают совсем иначе) Вообще, мне кажется, что к 27 период острого спермотоксикоза проходит, когда любишь всех без ума и памяти и наступает вот такой период - влюбиться по-прежнему уже не можешь, не цепляет и хочется то ли сладкого, то ли зеленого))))
19.12.17 13:23
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Клуш, у женщин и мужчин пик активности в разном возрасте. У мужчин в 20, женщин в 30. Так что если парень в 20+ вот такая холодная рыба, он стопудов нездоров.
18.12.17 23:45
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КарЗаплатить в отделе косметики для девушки??? Раз оплатишь покупку, от неё потом не отделаешься, она будет ждать. Нет уж, сами, как-нить,сами.
19.12.17 02:16
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А расскажи-ка нам Коля (пора б уже и Николаем стать ) про себя поподробнее. Тебе просто классную девушку хочется или тебе есть что предложить такой девушке ?)))
18.12.17 12:43
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Ellis_@Ну вот так сразу есть что предложить...))) Эх, Света..
18.12.17 13:18
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))) Да, было бы понятней, если бы Колино письмо начиналось: " я красивый, высокий, успешный молодой человек, не обделен женским внимание, но не могу встретить девушку....". Ну по крайней мере дамы на Клео пишут примерно такие письма )))
18.12.17 13:58
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Да простит меня автор , но после прочтения письма , мне увиделся такой тощий прыщавый Коля , работающий вахтером по ночам и поэтому не встречающий девушек на своём пути )))) Шутка. Но , реально , чтобы понять какая проблема у МЧ в отношениях с девушками , надо что-то знать об этом МЧ. А тут - инфы ноль.
18.12.17 14:05
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Тогда бы еще и заподозрили во вранье) Ибо успешные девушки не могут найти себе пару, потому что не встретили достойного, соответственно если мужчина не может найти себе девушку, значит не такой он достойный, как себя описывает и где-то там собака все-таки порылась))) Недостатки есть у всех, но и любят всяких и сильно уходить в работу над собой тоже не стоит. Иногда при этом изюминка теряется) Мне Николай понравился - может простодушный слегка. Его время начнется после 30, когда девушки побегут из отношений с идеально в себя влюбленными мужчинами. Побегут вот к таким простым парням.
18.12.17 14:22
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..желающим создать семью,иметь детей.
18.12.17 14:25
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Клуша , у меня "простые парни" и "простые парни унылое г ... " в разных категориях))) Ко вторым не побегут . Я сейчас не о Николае. Если о нём , то мне личностной инфы не хватает , чтобы предположить , какие проблемы именно ему мешают встретить девушку мечты, при том , что девушек таких полно.
18.12.17 15:45
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Ellis_@Быть такого не может, чтобы в городе с населением в 90 тыс. не было свободных интересных девушек. Жизнь останивилась? То, в отношениях ли девушка, или нет, совершенно не зависит ни от внешности, ни от возраста, ни от чего. Поэтому, логика: все красивые и хорошие заняты, а все некрасивые и не хорошие свободны - фальшивые мысли. Думаю, ты положил глаз на женщину, которая уже занята или просто предпочла другого мч. И на тебя напали философские мысли. Прям какая-то сексмиссия у тебя получилась. 200 женщин в подводной лодке и все распределены))) Ни в очередь встать, ни мечом отвоевать)) Бубновый интерес к замужним/влюблённым в другого, самкам - безперспективная страсть.
18.12.17 12:36
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звездочка )Все-таки, какие бывают примитивные самцы )
18.12.17 09:10