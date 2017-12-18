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Как найти себе девушку в маленьком городе?


Город у нас небольшой. Хорошие девушки, которые нравятся, все заняты, и у них есть парни, а которые свободные и без парней, мне не нравятся, внешне не цепляют. Пробовал строить отношения с той, к которой не сильные чувства, ничего не вышло, меня не тянуло к ней, зря друг другу проморочили голову. Работа у меня тут и уехать в другой, большой город смысла нету, в городе 90 тысяч человек. Хочется семью и девушку, к которой тянет, а не просто так, от того, что время подошло, и нужно выбирать, лишь бы какая. Я так не могу. Тупик.
Коля,
Россия, 27 лет
18.12.17
Как найти себе девушку в маленьком городе?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Был у меня знакомый – ему клинически нравились женщины, который были уже «заняты». Он по ним страдал практически, сох, жаловался на жизнь, сетовал, что не может встретить свою «половинку», которая бы не была замужем. Заморочил в итоге одной такой замужней даме голову, та бросила мужа ради него. И, как оказалось, - зря. Знакомый мой слегка очумел от такого «счастья», как честный человек, принял даму к себе жить, однако до свадьбы дело не дошло. Прожил он с этой «половинкой» токсичные полгода и на том отношения закончились (позорным возвращением дамы к мужу, кстати). В общем, чтобы долго не рассказывать, - суть в том, что несмотря на декларируемые «хочу жену и семью», в реальности ни к тому, ни к другому мужчина был не готов, а потому все время выбирал себе для поклонения дам, которые не угрожали его свободе. А когда одна восприняла все слишком всерьез, выяснилось, что любить он предпочитает без обременения. Не знаю, женился ли он в итоге, ибо наши пути разошлись совсем, когда ему было 40 лет, и он все еще не был женат, но крутил романы с замужними дамами. Что касается проблемы с 90-тысячным населением – могу смело заявить, что если варишься в собственном соку, общаешься с узким кругом людей и не пытаешься узнавать что-то новое, что-то пробовать, чему-то учиться, то тебе и в Москве будет сложно кого-то найти. Опять же, знаю таких ребят здесь, в столице. Им уже хорошо за 30, а семьи нет и не известно, когда будет. Так что, численность населения – дело десятое.

  • Сергей

    Коля, согласно банальной статистике, в городе с населением 90000 человек, распределение женщин и мужчин приблизительно 48 на 52. То есть женщин больше половины. Согласен, среди них есть и совсем старые, и только что родившиеся. Однако подходящих тебе в качестве партнерши, так или иначе, около 5% от общего количества. То есть рядом ходит порядка 2000 потенциальных партнерш. И это если задавать жесткие рамки. Согласен, отбросить совсем страшных, замужних, и прочих неподходящих тоже нужно. Спишем 60%. Хотя это и очень завышено. Остается как минимум 800 человек. Ты уверен, что знаешь их всех? Или просто зациклился на привычном окружении в родном подъезде? Скорее всего именно так. Поэтому очень советую просто расширить сферу поиска. Перестань воспринимать привычную компанию как единственно возможную сферу общения. Становись более активным. Расширь область интересов. А еще будет очень неплохо, если начнешь повышать собственный уровень. Иди учиться. Тогда и сфера общения расширится. В любом случае, хватит сидеть на попе ровно и ждать неизвестно чего. Вставай и действуй. Ищи новые интересы, компании, новый круг общения. Ну, или прекращай жаловаться, и привыкай к существующему положению.

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Обсуждение 72  

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Лучшие комментарии

  • Krazy
    Знаете, чтобы вами заинтересовалась симпатичная востребованная девушка вы должны из себя что-то представлять. Во-первых Николай, а не Коля. Вам 10? Во-вторых как там с работой у вас? А с внешностью? Спортом не пренебрегаете? И образование, начитанность - все важно. Хобби какое интересное тоже вещь хорошая. Если уж претендуете не на страшилок - соответствуйте.
    		 18.12.17 08:26
         
    12
         
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  • Прелесть
    Машину и квартиру всем женщинам надо от внешности независимо. Мужик должен трудиться ради женщины.
    		18.12.17 08:27
         
    10
         
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  • Персикова
    Клуша , у меня "простые парни" и "простые парни унылое г ... " в разных категориях))) Ко вторым не побегут . Я сейчас не о Николае. Если о нём , то мне личностной инфы не хватает , чтобы предположить , какие проблемы именно ему мешают встретить девушку мечты, при том , что девушек таких полно.
    		 18.12.17 15:45
         
    9
         
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  • Ellis_@
    Чтобы заполучить супер-пупер хорошего мужа, надо самой что-то из себя представлять. А кто живёт с алкашами и отморозками? Вот тебе и ответ вопрос.
    		18.12.17 16:45
         
    9
         
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  • Ellis_@
    Быть такого не может, чтобы в городе с населением в 90 тыс. не было свободных интересных девушек. Жизнь останивилась? То, в отношениях ли девушка, или нет, совершенно не зависит ни от внешности, ни от возраста, ни от чего. Поэтому, логика: все красивые и хорошие заняты, а все некрасивые и не хорошие свободны - фальшивые мысли. Думаю, ты положил глаз на женщину, которая уже занята или просто предпочла другого мч. И на тебя напали философские мысли. Прям какая-то сексмиссия у тебя получилась. 200 женщин в подводной лодке и все распределены))) Ни в очередь встать, ни мечом отвоевать)) Бубновый интерес к замужним/влюблённым в другого, самкам - безперспективная страсть.
    		18.12.17 12:36
         
    8
         
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  • Ellis_@
    М51, логика у вас очень далеко и смело идущая. Я написала о результатах исследования профессора Зимбардо. И я написала Лаки, что она меня не удивила. Потомучто вокруг сплошь и рядом вижу - да, многим семья и связанные с ней обязательства, не нужны. Ничего плохого в ЗОЖ и велосипедах нет. Мы сами сторонники ЗОЖ и сами обожаем велосипеды))) И мы тоже наслаждаемся жизнью, ничуть никому не завидуем. Что же касается ваших воображений на тему моего мужа - это ваше личное дело. Для меня он последний, кого телёнком можно назвать. Выпускник Военной Технической Академии, прекрасный муж и прекрасный отец, заботливый сын. Он умеет и делает очень много для меня и наших детей. Я его очень люблю и уважаю, другого рядом с собой не представляю. Мы можем заклинать реальность сколько угодно, но мир меняется. Брак действительно больше нужен женщине, чем мужчине. Это правда. Но, при всём уважении, в 40 лет прыгать по клубам и менять дев как перчатки - мне такой мужчина кажется мало интересным как именно мужчина. Потомучто ничего не создал. Просто весёлый потребитель, мальчик. Такие всегда были, но их становится всё больше. Это не значит, что не будет врачей, военных, деятелей в разных сферах. Тенденция замечена. И на этом я дискуссию заканчиваю.
    		19.12.17 13:24
         
    1
         
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    • Клуша Новокузнецк
      Да, шли ты их всех лесом. Пока "нормальные" порхают с ветки на ветку плодя неизвестно какое потомство (а в 80 лет тем более неизвестно какое), "ненормальные" "размножаются" и плодят себе подобных. Так что, какие бы не были тенденции победа останется за семьей.
      		19.12.17 14:15
           
      0
           
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      • Ellis_@
        В человеке заложено развитие и стремление к лучшему. Это такое божественное в нас. И давать любовь - тоже. Развитие прекрасных качеств лучше всего видно в заботе о тех, кого мы любим. Поэтому в семье они проявляются в большей степени. Рапорт профессора Зимбардо озвучил то, о чём давно уже говорят.Звучит немножко как демагогия, наверное)) Но такая мысля вот у меня.
        		 19.12.17 16:39
             
        0
             
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  • Nardel
    Похоже у Николая завышенные требования к девушке. Если чужие девушки вам кажутся красивыми, веселыми, достойными, то так и есть.)такими их делают их спутники своей любовью. То же и касательно мужчин кстати. Есть такой потребительский подход - надкусить чужой каравай вместо того чтобы научиться печь :) только если вы не умеете любить, то девушка все равно уйдёт. Хотите коасоты? Так для этого нужен хороший заработок, деньги на ухаживания, статус, машина, собственное жильё. Харизма, чувство юмора, удобоваримый характер, если по деньгам не дотягиваете.
    		 19.12.17 10:17
         
    2
         
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  • лаки
    ой, я знаю этот тип мужчин..лично знаю троих: один внешне вообще красавчик считай, двое других тоже внешне не обделены... всем в районе 40 +\- один с родителями живет, при том что работал за границей и заработал на жилье, почему не купил до сих пор - загадка..второй расстался в девушкой "была красавица, но денег ей все мало", ходит медитирует..третий с женщиной на 15 лет страрше живет в "свободном браке"..все три могли бы быть авторами такого письма..нет в них жизни проще говоря, какие полудохлые..им так хорошо, не нужны им ни девушки не семьи, тем паче - дети..хз, такой вот "пустоцвет" прям как по Толстому) хотя он и о девушке писал)
    		 18.12.17 14:12
         
    7
         
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  • Клуша Новокузнецк
    Если у девушки 27 лет нет парня, то она слишком молода и ей успеется, а если у парня нет девушки - так он уже и не парень, и вообще тестостероном обделен) Требую отменить такие двойные стандарты!)))) И почему сразу примитивные? "Материи" надо слышать, видеть, трогать, нюхать, пробовать на вкус - без этого ей никак) А "дух" может сказать свое веское слово, а может и промолчать.И что первичнее материя или дух - доподлинно не выяснено) Но в одном я согласна - Коля это уже как-то перебор. В общем так - от мамы, если живете с родителями - съехать, на работу ходить - как на праздник, торговые же центры имеются в вашем городе? Идите. Заплатите за девушку в отделе косметики, вот я бы обратила внимание на такой поступок, мелочь, но приятно. Вообще не бойтесь совершать поступки. Хорошие и добрые - без отдачи. Добро всегда возвращается - может, в другом виде, но возвращается. И веселее. Что за занудство писать на женский сайт) Вы мужчина или где? Встряхнитесь. Подумаешь все заняты. Это вообще не проблема для хороших парней)
    		18.12.17 13:00
         
    1
         
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  • Персикова
    А расскажи-ка нам Коля (пора б уже и Николаем стать ) про себя поподробнее. Тебе просто классную девушку хочется или тебе есть что предложить такой девушке ?)))
    		18.12.17 12:43
         
    6
         
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  • Ellis_@
    Быть такого не может, чтобы в городе с населением в 90 тыс. не было свободных интересных девушек. Жизнь останивилась? То, в отношениях ли девушка, или нет, совершенно не зависит ни от внешности, ни от возраста, ни от чего. Поэтому, логика: все красивые и хорошие заняты, а все некрасивые и не хорошие свободны - фальшивые мысли. Думаю, ты положил глаз на женщину, которая уже занята или просто предпочла другого мч. И на тебя напали философские мысли. Прям какая-то сексмиссия у тебя получилась. 200 женщин в подводной лодке и все распределены))) Ни в очередь встать, ни мечом отвоевать)) Бубновый интерес к замужним/влюблённым в другого, самкам - безперспективная страсть.
    		18.12.17 12:36
         
    8
         
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  • звездочка )
    Все-таки, какие бывают примитивные самцы )
    		18.12.17 09:10
         
    5
         
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