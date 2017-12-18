Как найти себе девушку в маленьком городе?

Алена

Был у меня знакомый – ему клинически нравились женщины, который были уже «заняты». Он по ним страдал практически, сох, жаловался на жизнь, сетовал, что не может встретить свою «половинку», которая бы не была замужем. Заморочил в итоге одной такой замужней даме голову, та бросила мужа ради него. И, как оказалось, - зря. Знакомый мой слегка очумел от такого «счастья», как честный человек, принял даму к себе жить, однако до свадьбы дело не дошло. Прожил он с этой «половинкой» токсичные полгода и на том отношения закончились (позорным возвращением дамы к мужу, кстати). В общем, чтобы долго не рассказывать, - суть в том, что несмотря на декларируемые «хочу жену и семью», в реальности ни к тому, ни к другому мужчина был не готов, а потому все время выбирал себе для поклонения дам, которые не угрожали его свободе. А когда одна восприняла все слишком всерьез, выяснилось, что любить он предпочитает без обременения. Не знаю, женился ли он в итоге, ибо наши пути разошлись совсем, когда ему было 40 лет, и он все еще не был женат, но крутил романы с замужними дамами. Что касается проблемы с 90-тысячным населением – могу смело заявить, что если варишься в собственном соку, общаешься с узким кругом людей и не пытаешься узнавать что-то новое, что-то пробовать, чему-то учиться, то тебе и в Москве будет сложно кого-то найти. Опять же, знаю таких ребят здесь, в столице. Им уже хорошо за 30, а семьи нет и не известно, когда будет. Так что, численность населения – дело десятое.