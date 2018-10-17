В отношениях чувствую себя одиноко

Алина, на мой взгляд, ответ на твой вопрос очевиден. И ты сама прекрасно понимаешь, что происходит и чего ждать. Поэтому, по большому счету, можно не предпринимать вообще никаких действий и просто подождать. Ты взрослеешь, набираешься опыта, а, значит, через некоторое, уже совсем непродолжительное время, детские понятия о чести, которые ты сейчас называешь привязанностью, сами собой уйдут. И в условиях, когда парень ведет себя непонятно как, когда копится напряжение и неудовольствие, когда каждый день он теряет остатки твоего уважения, поскольку явно начал катиться под откос и баловаться наркотиками, ваши взаимоотношения сами долго не продлятся. В один прекрасный момент тебе всё происходящее окончательно надоест, молодой человек перестанет вызывать хоть какие-то положительные эмоции, и ты его пошлешь. Так что можешь просто подождать.

В то же время, советую быть очень внимательной. Видишь ли, то, о чем ты говоришь «покуривать траву», на языке Уголовного Кодекса называется употребление наркотиков. И если однажды, совершенно случайно, твоего приятеля возьмут компетентные органы, а ты окажешься рядом, то получишь, как минимум, серьезное разбирательство. А если при нем окажется «трава», то вполне можешь пойти как соучастница в хранении и распространении наркотических средств. А все твои вопли по поводу того, что ты ни при чем, не знала, не участвовала, никому не будут интересны. Так что мой тебе совет – постарайся поменьше пересекаться с данным кадром, и будь предельно осторожной. Ведь подсунуть тебе в карман пакетик – не проблема. Или сунет в руки что-нибудь, типа подержи, а тут сзади наряд полиции с вежливым вопросом «А как пройти в библитотеку?». И все. Никому не докажешь, что тебя подставили. Тебе оно нужно?