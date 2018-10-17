В отношениях чувствую себя одиноко
Встречаюсь с парнем 2 года, старше меня на 9 лет. Поначалу все было классно: цветы, подарки, ухаживания. Спустя какое-то время, я поняла, что это не мой человек, я не вижу с ним будущего, но и расстаться я с ним тоже не могу, так как привязанность, мы с ним общаемся уже как друзья. Часто ругаемся, у меня к нему вечно претензии и у него ко мне. Очень много раз расставались, но в итоге снова были вместе.
Дело в том, что он стал покуривать траву, и когда он это делает, он становится веселым, у него все круто, начинает меня сразу любить, задаривать подарками. Но это только тогда, когда он покурит, когда нет – мы практически не общаемся, так как у него нет настроения. Не знаю уже что делать. Чувствую себя одиноко в этих отношениях.
Мнения наших экспертов
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Алена
Алина, отношений нет. Отсюда и чувство одиночества в них. Кроем того, есть такая полезная штука как женская интуиция. Если тебе с каким-то мужчиной грустно и плохо, по большей части, значит, пора начинать слушать тот свой внутренний голос, который изо всех сих сигнализирует тебе: «Это не твой человек, беги!» Причем, не важно даже, каков парень на самом деле. Даже если бы речь шла об отличнике и принце в одном флаконе. Если ты в отношениях не получаешь радости, если они тебя не вдохновляют, если мужчина, которого ты считаешь своим партнером, играет с тобой в качели – то любит, то игнорирует, значит, пора уносить ноги.
У твоего парня все еще хуже – он подвержен зависимостям. Такие люди не могут не «торчать» на чем-то. Если не трава, то алкоголь, а то и тяжелые вещества. Люди, которым нужна трава, чтобы чувствовать себя счастливее – лузеры, не способные сами позаботиться о себе. Им нужен допинг, чтобы испытать эмоции, творить, горы ворочать. Как правило, это плохо заканчивается. Даже у суперталантливых людей. У посредственных все еще хуже – они просто становятся ничем. Наркотики, алкоголь, только на начальных этапах приема дают ощущение эйфории. А по мере привыкания достичь этого состояния становится все сложнее, и на смену ему приходят совершенно иные эмоции, психика разрушается, понятие нормы и этичности – тоже. Жизнь подчиняется цели получить кайф. Любой ценой. Так что, не связывайся. Ты ему ничем не обязана. Просто прекращай общение и все.
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Сергей
Алина, на мой взгляд, ответ на твой вопрос очевиден. И ты сама прекрасно понимаешь, что происходит и чего ждать. Поэтому, по большому счету, можно не предпринимать вообще никаких действий и просто подождать. Ты взрослеешь, набираешься опыта, а, значит, через некоторое, уже совсем непродолжительное время, детские понятия о чести, которые ты сейчас называешь привязанностью, сами собой уйдут. И в условиях, когда парень ведет себя непонятно как, когда копится напряжение и неудовольствие, когда каждый день он теряет остатки твоего уважения, поскольку явно начал катиться под откос и баловаться наркотиками, ваши взаимоотношения сами долго не продлятся. В один прекрасный момент тебе всё происходящее окончательно надоест, молодой человек перестанет вызывать хоть какие-то положительные эмоции, и ты его пошлешь. Так что можешь просто подождать.
В то же время, советую быть очень внимательной. Видишь ли, то, о чем ты говоришь «покуривать траву», на языке Уголовного Кодекса называется употребление наркотиков. И если однажды, совершенно случайно, твоего приятеля возьмут компетентные органы, а ты окажешься рядом, то получишь, как минимум, серьезное разбирательство. А если при нем окажется «трава», то вполне можешь пойти как соучастница в хранении и распространении наркотических средств. А все твои вопли по поводу того, что ты ни при чем, не знала, не участвовала, никому не будут интересны. Так что мой тебе совет – постарайся поменьше пересекаться с данным кадром, и будь предельно осторожной. Ведь подсунуть тебе в карман пакетик – не проблема. Или сунет в руки что-нибудь, типа подержи, а тут сзади наряд полиции с вежливым вопросом «А как пройти в библитотеку?». И все. Никому не докажешь, что тебя подставили. Тебе оно нужно?
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Ваше мнение 5
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советчик / 17.10.18 07:16В этом вопросе разногласия между советчицами вряд ли появятся. Все скажут одно: беги.
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Koshka / 17.10.18 07:11А где отношения? Не вижу. Зачем такая ерунда девушке в 20 лет? Лучше освободить время, которое Вы тратите на общение с укурком, и заняться чем-то для себя.
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Doremi / 17.10.18 05:16У вас возраст, определяющий последующее развитие жизни. Не связывайтесь с тем, с кем не надо.
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Солярская / 17.10.18 03:14Алин. Пока ты в этих отношениях, ты не даёшь себе возможности встретить другого, нормального парня. Этот, извини меня, бракованный. Потому что в тридцать лет уже пора что-то из себя представлять, а не таскаться по малолеткам, покуривая травку. Знаешь, почему он не встречается с ровесницами или хотя бы лет на пять помоложе? Не потому что они старые, нет. Потому что они уже умные, и повидали всяких. А такой как он им нафиг не сдался. // И тебе твое сердце подсказывает: нечего в этих "отношениях" делать, тем более что они и так на нет сошли. Слушай свое сердце.
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Zavoronok / 17.10.18 00:52Если общаетесь уже как друзья, а не любовники, какие к другу претензии могут быть? Ну а если одиноко в отношениях, то одиноко может быть и с собой наедине без лишних нервов со стороны.