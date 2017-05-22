Близка к уходу от мужа
Россия, 34 года
22.05.17
Мнения наших экспертов
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АленаМила, большинство мужчин «очень хотят ребенка» в абстракции. И редко кто из них при этом хочет новорожденного ребенка, с которым ни поиграть, ни поговорить, ни на рыбалку съездить. Мужчину к уходу за ребенком надо приобщать, упорно и настойчиво. Не нужно ждать, что он сам подойдет и спросит «чем тебе помочь, дорогая, я вижу, ты устала». Большинство мужчин вообще не понимает, как можно устать, когда сидишь дома с ребенком и не работаешь. Те, кто ни разу не менялся с женой местами, не пробовал несколько дней подряд остаться с малышом на целый день, понятия не имеют, какой это адский труд, и как нужна помощь и поддержка второй половины. Так что, прежде, чем разрушать семью, попробуй начать делегировать мужу часть своих забот о ребенке. Найди повод оставить их вместе на несколько часов, потом на полдня, на день. Отправляй мужа гулять с ребенком. Проси его что-то делать. Говори с мужем, объясняй, что тебе нужна его помощь. И только если муж в принципе не хочет ни помогать, ни обсуждать возникшие в вашей паре проблемы, имеет смысл разводиться.
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СергейМила, декларировать желание иметь ребенка и реально этого хотеть, понимая всю ответственность - это разные вещи. И поэтому увы, но довольно часто рождение малыша действительно становится причиной скандалов и даже разрыва взаимоотношений в семье. Все дело в том, что люди взрослеют по-разному. Девушки раньше, молодые люди чуть позже. Да и воспитание с образованием, как и жизненный опыт, у всех разные. И когда молодая женщина уже давно готова к продолжению рода, осознает все последствия такого шага, её муж вполне может быть все еще совершенным ребенком. В результате вместо счастливой семейной жизни, молодая мама получает кучу проблем как с только что родившимся детенышем, так и с более старшим, являющимся его отцом. Кстати, и чувства вполне могут перегореть за годы предыдущей совместной жизни. Что с этим делать? Сложно сказать. Кто-то стискивает зубы и тащит на себе обоих, в надежде, что хоть один когда-нибудь повзрослеет. Кто-то рвет отношения и пытается строить жизнь заново. За кем правда сказать сложно. Полагаю, тут все зависит от сложившихся отношений в семье, наличия хоть какого-то понимания между партнерами и взаимного уважения. Если двое любят друг друга, если на самом деле хотят быть вместе, то так или иначе разберутся в ситуации, научатся говорить о желаниях и потребностях, решат вопрос с распределением обязанностей, примут неизбежность ограничений и будут жить одной семьей. Если же и до беременности между партнерами не было взаимопонимания, если люди жили рядом, но не вместе, то рождение ребенка лишь усугубит ситуацию и ускорит неизбежный разрыв. Поэтому я бы предложил тебе в первую очередь серьезно поговорить с мужем. И все, что ты написала тут, высказать ему. Может быть, твой благоверный просто не понимает, что нужно делать, и чего ты от него ждешь? К сожалению, так бывает сплошь и рядом. Вот и попробуй выяснить, что происходит и почему. И еще не жди, что парень додумается до необходимых действий. Просто говори, что требуется сделать, после чего благодари и хвали. Но если он пойдет в отказ, если выяснится, что вообще не желает напрягаться, то не тяни резину и уходи. Неприятно, конечно, но лучше сразу решить проблему и не терять зря время.
Обсуждение 60
Лучшие комментарии
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Хочешь узнать мужчину - уйди с ним в декрет ))
22.05.17 09:28 Контекст комментария
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ZavoronokС чего вы взяли, что ему 25? В письме об этом не сказано, а уровень ответственности у каждого свой. Бывает, и 40-летние ведут себя, как пацаньё.
22.05.17 01:00 Контекст комментария
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ZavoronokВ выходной скажи мужу, что тебе нужно по делам, оставь ему ребёнка и уйди на несколько часов. Пусть посидит с ним, чтобы хоть чуть-чуть понять, что это. Будет скандалить, не ведись, уходи ненадолго всё равно, особенно если он считает, что сидеть дома с ребёнком - это отдых, а не труд. Разводиться сейчас не нужно, пока ребёнка не отправить в детсад, нужна материальная поддержка, а потом, если муж не изменится, можно будет подумать и о разводе.
22.05.17 00:56 Контекст комментария
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KoshkaСначала посчитайте денежки, а потом думайте о разводе. Насчёт же помощи, ждать её не стоит. Муж Ваш - инфантил и эгоист. Это не редкость, сейчас многие отравлены соцсетями и глянцем, думают, что розовый малыш сидит весь день чистенький и улыбается, а мать ногти пилит и в ванне отмокает. Берегите Ваши и малыша нервы. Будьте похитрее, не озвучивайте траты на уборщицу или няню. Если денег вообще нет, попробуйте обмен с какой-нибудь мамочкой. Два часа Вы сидите с её ребенком, два - она с Вашим. На работу выйдете, будет видно.
22.05.17 07:07 Контекст комментария
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Koshka"Разрешите". Там взрослый мужик, а не лялечка. Он может себе разрешить сам, причём, многое.
22.05.17 07:08 Контекст комментария
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Редакция бесит своей ленью!
23.05.17 00:49
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НикБабы дуры!
22.05.17 23:01
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Как сохранить? Меняться. Только не для него, а для себя любимой. Ему с вами скучно. Обидно, но факт. По-хорошему, из чувства долга он мог бы и поднапрячься и проводить с вами время, но вам самой бы не было обидно? Что вот так вот, из-под палки? Эдакая ненастоящая елочная игрушка - вроде блестит, а радости нет.
22.05.17 17:27
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ДашаНе понимаю чего Оксану и Тыковку заминусовали. Вроде по делу высказались. С мужем на конфликт идти не нужно. Он не просто так в компе сидит! Ему уже видно ни домой идти не хочется, ни с женой разговаривать. Так в самом деле можно до развода дойти. А ничего хорошего в жизни матери одиночки нет! Не нужно к этому сознательно стремиться. Если муж не помогает, ну постарайтесь сами себе помогать. Наймите няню, если есть финансы, Если нет то не старайтесь успевать все. Снизьте свою нагрузку!
22.05.17 17:19
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Мася МскНе понимаю, зачем советовать поговорить с мужем или вместе ходить на прогулку? Со стороны мужа это будет выглядеть так: "Дорогой Васенька, счас я тебе объясню почему ты должен оторваться от танчиков и выполнять нудные обязанности" Если человек не хочет общаться, заставлять самое последнее дело. Надо отстать и деньги откладывать. На личном опыте, если что. Мой муж иногда помогал с детем, но общаться не хотел категорически. Я доломилась в закрытую дверь до нервоза, до сих пор пью транквилизаторы. Сейчас живем параллельно, не развелись еще по финансовым соображениям, но уже скоро на работу выхожу. Так что не надо человека собой насиловать. Надо занчку собирать
22.05.17 16:57
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ПрелестьВсе же конкретно - муж увеличивает дистанцию. А раньше дистанции не было. Поймите - это происходит всегда только тогда когда с женой не комфортно. ЧТО ВЫ делаете не так как раньше? Пример: у меня есть подруга итальянка. Мне с ней очень нравится быть вне дома. Просто супер. А дома - я отдаляюсь в другую комнату. Потому что она помешана на приготовлении блюд. Ну не интересно мне так много времени посвящать этому. Она обижается. Я не сдаюсь. Ухожу в свои интересы Думаю у вас что то в этом роде. Прислушайтесь к нему. А не к себе. Посмотрите на себя ЕГО душой и телом.
22.05.17 16:38
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катяДа бабу он завел, на своих не стоит....
22.05.17 14:22
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Мила, мы слишком мало знаем вас обоих, чтобы знать наверняка как поступать. Одно тут ясно и очевидно - разводиться не торопитесь. Если вы сейчас при таких отношениях разьедетесь, то точно расстанетесь. Возможно он погряз в зависимости ит игрушек, а вы с сыном его раздражаете, потомучто он настолько в полной жопе, что вы ему мешаете этой хернёй заниматься. Возможно, вы изменились. И, приходя домой, он застаёт не то, что манит домой. Но опять же, это не повод зависать в игрушках. Если реально хотите сохранить семью, сделайте всё от вас возможное, чтобы вытащить его из зависимости этой. И дома постарайтесь пошуршать пока сама в его рабочее время. Пусть по дому всё будет уже сделано, а вечером берите ребёнка и идите на улицу на прогулку. Если он ещё вменяемый и он не собирается еще делать ноги пока, можно обратиться за помощью и потрудиться. Вам есть за что бороться.
22.05.17 13:22
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Конечно, ужасно обидно и горько видеть спину, и тем более раздражение, когда целый день его ждали и когда он нужен. Казалось бы, вот он, давно известный и позабытый способ быть хорошим и счастливым мужем. Его работа - молоться, трудиться, любить жену, воспитывать детей. А откуда это всё, если голова забита х...й, пардон, а жопа вечно греет кресло у компа. Мое мнение - ваш муж в полной чёрной жопе.
22.05.17 13:29
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ОльгаМуж по-ходу ещё не осознал, что ребёнок уже реальный, а не виртуальный как в компе). В России вообще считается, что дети-забота матери, а отец-гордый глава семьи. Я бы вызвала мужа на переговоры, например в выходной день, поговорить без истерик, обьяснить свои проблемы и потребности в нем. Если не поможет, придётся рассчитывать только на себя, но и режим дня тоже будет только ваш. Пусть муж сам себе готовитстираетубирает, если он включил на вас игнор, вы тоже имеете на это право.
22.05.17 11:57
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Меня бы больше волновал вопрос , не почему он мне не помогает , а почему он не хочет с нами общаться и , приходя домой, отворачивается к компу. Это в случае , если до рождения ребёнка всё было иначе.
22.05.17 10:23
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Эргобеби рюкзачок купите, шезлонг, мультиварку и машинку стиральную - автомат, если нету. Даже если вы на одноразовых подгузниках и экономите, стираете все равно не руками. Какие хлопоты в квартире?) убиться прямо, или вы в частном доме живете: печка, куры, огороды? Вряд-ли. Вечером берите коляску, мужа и гулять в сквере. О приятном болтать. Лето!)) Заодно поговорите, как именно вы будете продукты закупать: раз в неделю полдня в Ашане, или он каждый вечер по пути домой по списку покупать будет.
22.05.17 10:22
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Ему полезно после работы мозги проветрить и подвигаться. С удовольствием.
22.05.17 10:25
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...Представила себе, как муж радостно оторвал опу от танчиков и резвым коником поскакал на прогулку с младенцем и женой "занудой"
22.05.17 12:12
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Ни разу не видели гуляющих родителей с коляской? Ну надо же.
22.05.17 12:35
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...Видела, конечно, но что мне подсказывает, что папаш там не нужно под дулом пистолета заставлять помогать и заниматься ребёнком. Поэтому "с удовольствием" - это будет явно не ее случай
22.05.17 16:05
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7676Господи, один ребенок и тот яблоко раздора. И два взрослых полудурка за 30, которые поделить обязанности не могут. Мила, взрослейте и учитесь думать головой, это ваша семья и рушить ее из-за того, что муж посуду не помыл или веником после работы махать обязан - ей-богу, и смешно, и грустно. И ребенка жаль, вот реально жаль с такими родителями.
22.05.17 09:43
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***Не поняла Сергея? какое взросление? тетке 35 предположительно мужу ейному около того. Ревнует дядька тетку к сыну, перестал быть главным. Такие дядьки бывают.
22.05.17 09:31
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Хочешь узнать мужчину - уйди с ним в декрет ))
22.05.17 09:28
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звездочка )Я не очень понимаю какая помощь может быть оказана мужчиной вечером после работы. Разве что ребенка на руки взять на какое-то время, ещё в купании принять участие. Или по пути с работы купить продукты на завтра. Что от мужа конкретное ожидается? К вечеру уже все основные дела сделаны, вся помощь нужна днем, когда муж на работе, об этом и нужно думать - кто может помогать в дневное время. Хороший совет кооперироваться с другими мамочками, если свои бабушки ещё молодые и работающие, а на няню средств не хватает. Конечно, бывают детки очень беспокойные или болезненные, но в целом уход за беспомощным малышом так быстро пролетает во времени, что расставаться с мужем из-за этого периода просто глупо. И иметь завышенные ожидания насчет участия мужа в это время тоже глупо. К тому же от ребенка столько позитива, каждый день изменения, новые навыки ) Загоняются и жалуются те, кто опыта похуже не знал, сравнить не с чем ) Меня бы в ситуации автора больше беспокоило отсутствие человеческого контакта, когда близкий человек вместо нормального общения уходит на весь вечер в игры. Вы о чем разговариваете с мужем? Если он в сильном стрессе, то это точно не из-за ребенка. Или на работе проблемы, или обычного внимания или секса ему не хватает, чувствует себя лишним, вот и срывается.
22.05.17 09:09
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ZavoronokЗвёздочка, у вас дети есть? Молодая мамочка имеет возможность хозяйством заняться, только когда ребёнок спит. В остальное время требует внимания, если на ручки не возьмёшь, начинает плакть, и попробуй хозяйством займись, если руки ребёнком заняты. Конечно, дети разные бывают, но мы не знаем, какой там ребёнок.
22.05.17 12:21
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звездочка )перечитайте мой отзыв, Вы что-то явно пропустили ))
22.05.17 12:32
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Ну ладно вам , прям хозяйство.
22.05.17 14:20
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ZavoronokПопробуйте почистить овощи или котлеты пожарить, если на руках грудничок лежит.
22.05.17 19:06
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ЮликонСвет, у моей младшей племянника ребенок ходить начал недавно, это какой-то адище. Реально не может помыться м сходить в туалет. У старшей четверо детей, но такого кошмара не было.
22.05.17 19:52
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А детей у Звездочки нет, но советы даёт с апломбом
22.05.17 14:08
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KoshkaСрали под кустом, подтиралися осиновым листом.
22.05.17 09:52
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Проходя мимоИ детская смертность была ого-го!
22.05.17 11:01
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Я так понимаю , что Алёна не призывает жить и рожать , как наши предки. Она о том, что сейчас жизнь матери с маленькими детьми сильно облегчилась .
22.05.17 11:31
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на 09.15, в этническом музее всё не расскажут. Моя прабабка родила 11 детей, из них выжило меньше половины. Жила она со свекровью и младшими сёстрами мужа, хозяйством занимались все, как и детей всегда было кому нянчить. В такой общине мать редко была с одним ребёнок сама круглые сутки. Дети часо не доживали 5 года, умирая от простуд и инфекций. А дети в возрасте 8-10 лет пахали почти на наравне со взрослыми. Жизнь матерей намного облегчилась, но потребность в муже с этим не уменьшилась.
22.05.17 13:37
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KoshkaОблегчилось жизнь или требования к жизни стали другими? Деревенская баба родила и пошла, из десяти пять выжили, никто ни читать, ни писать не умел, да им и не надо было. Баба в парикмахерскую не ходила, спортом не занималась, книжек не читала.
22.05.17 15:26
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Ну а разве не облегчилась ? Появились стиральные машины , памперсы, детское питание , долго перечислять всё , что помогает сейчас женщине . Ну и речь сегодня не о 10 , а об одном ребёнке. Я не ратую за то , что мужик не должен детьми заниматься , но справедливости ради надо учитывать и условия семьи. Мы не знаем , как и сколько он работает , насколько тяжело ей с ребенком (если здоровый, то с одним можно вполне по дому шуршать без помощи мужа - это я из своего собственного опыта)) ) и других подробностей. Как и того , какой именно помощи она ждет и как именно он вел себя до рождения ребёнка.
22.05.17 15:49
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Я думаю, дело тут не в домашних работах, сколько в участии папаши в воспитании сына и вообще в участии в жизни семьи. Если жена целый день по дому хозяйничала и ребёнком занималась, ау, очнись, эти люди с тобой живут, не игнорь их. Сядь поужанай, поговори, спроси как день прошёл. Ребёнком надо заниматься. Даже если машинка автомат, а посуду помыла посудомоечная машина. А дети тоже разные бывают. У кого сидит в манеже час и играет спокойно ( я такая была) , а у кого дитё с шилом в заднице. У меня брат такой был. Минута невнимания и он уже или спрятался, или лезет куда не надо, и убегал, или ещё что-то придумывал. Моя бедная мама была как обезьяна из мультика с ним. Я могла бы книжку смешную собрать с историями, что он вытворял.
22.05.17 16:17
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Умка, я про это как раз и написала. Вопрос именно в том, почему он их не замечает. Ну помогал бы он , представим , что пришел веником помахал , посуду помыл , ребёнку погладил белье и отвернулся в комп. Это помогал - теоретически да , а жена и ребёнок сами по себе всё равно в стороне. Я из письма не поняла, что её волнует . Именно физическая помощь или всё-таки отсутствие внимания ? Меня в этой ситуации больше бы напрягло то, что он не хочет нас видеть , чем то , что он чего-то не делает по дому.
22.05.17 16:55
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KoshkaЕсли требования к жизни у современной женщины на уровне бабы из примера Звёздочки, то безусловно, легче.
22.05.17 17:37
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KoshkaЕсли бы было внимание к ней, он бы видел, нужна ей помощь или нет.
22.05.17 17:39
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KoshkaСначала посчитайте денежки, а потом думайте о разводе. Насчёт же помощи, ждать её не стоит. Муж Ваш - инфантил и эгоист. Это не редкость, сейчас многие отравлены соцсетями и глянцем, думают, что розовый малыш сидит весь день чистенький и улыбается, а мать ногти пилит и в ванне отмокает. Берегите Ваши и малыша нервы. Будьте похитрее, не озвучивайте траты на уборщицу или няню. Если денег вообще нет, попробуйте обмен с какой-нибудь мамочкой. Два часа Вы сидите с её ребенком, два - она с Вашим. На работу выйдете, будет видно.
22.05.17 07:07
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ОксанаМила, Вы не написали может ли вам помочь кто-то кроме мужа, родители к примеру или может вы можете себе позволить няню или домработницу хотя бы пару раз в неделю? На самом деле проблемы в первый год рождения ребенка есть фактически у каждой семьи, особенно если ребенок первый. Многие мужчины боятся даже подойти к ребёнку, не говоря о том, чтобы что-то ещё с ним делать. Во-вторых, если муж полностью обеспечивает ваши потребности, то вполне возможно ему пришлось взять на себя чуть больше работы. В любом случае не забывайте о муже, если ребенок не совсем уж грудной и есть возможность оставить его хотя бы на пару-тройку часов - уделите время мужу. И осторожно приобщайте его к заботам о малыше.
22.05.17 04:57
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-1Да, бросьте ребёнка, и уделите время сюсику. Как в том анекдоте, ей богу "огород вскопала, свиней накормила, корову подоила.. ой, а мужик-то нетр*ханный лежит!!"
22.05.17 08:20
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