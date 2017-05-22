Близка к уходу от мужа

Мила, большинство мужчин «очень хотят ребенка» в абстракции. И редко кто из них при этом хочет новорожденного ребенка, с которым ни поиграть, ни поговорить, ни на рыбалку съездить. Мужчину к уходу за ребенком надо приобщать, упорно и настойчиво. Не нужно ждать, что он сам подойдет и спросит «чем тебе помочь, дорогая, я вижу, ты устала». Большинство мужчин вообще не понимает, как можно устать, когда сидишь дома с ребенком и не работаешь. Те, кто ни разу не менялся с женой местами, не пробовал несколько дней подряд остаться с малышом на целый день, понятия не имеют, какой это адский труд, и как нужна помощь и поддержка второй половины. Так что, прежде, чем разрушать семью, попробуй начать делегировать мужу часть своих забот о ребенке. Найди повод оставить их вместе на несколько часов, потом на полдня, на день. Отправляй мужа гулять с ребенком. Проси его что-то делать. Говори с мужем, объясняй, что тебе нужна его помощь. И только если муж в принципе не хочет ни помогать, ни обсуждать возникшие в вашей паре проблемы, имеет смысл разводиться.

Сергей

Мила, декларировать желание иметь ребенка и реально этого хотеть, понимая всю ответственность - это разные вещи. И поэтому увы, но довольно часто рождение малыша действительно становится причиной скандалов и даже разрыва взаимоотношений в семье. Все дело в том, что люди взрослеют по-разному. Девушки раньше, молодые люди чуть позже. Да и воспитание с образованием, как и жизненный опыт, у всех разные. И когда молодая женщина уже давно готова к продолжению рода, осознает все последствия такого шага, её муж вполне может быть все еще совершенным ребенком. В результате вместо счастливой семейной жизни, молодая мама получает кучу проблем как с только что родившимся детенышем, так и с более старшим, являющимся его отцом. Кстати, и чувства вполне могут перегореть за годы предыдущей совместной жизни. Что с этим делать? Сложно сказать. Кто-то стискивает зубы и тащит на себе обоих, в надежде, что хоть один когда-нибудь повзрослеет. Кто-то рвет отношения и пытается строить жизнь заново. За кем правда сказать сложно. Полагаю, тут все зависит от сложившихся отношений в семье, наличия хоть какого-то понимания между партнерами и взаимного уважения. Если двое любят друг друга, если на самом деле хотят быть вместе, то так или иначе разберутся в ситуации, научатся говорить о желаниях и потребностях, решат вопрос с распределением обязанностей, примут неизбежность ограничений и будут жить одной семьей. Если же и до беременности между партнерами не было взаимопонимания, если люди жили рядом, но не вместе, то рождение ребенка лишь усугубит ситуацию и ускорит неизбежный разрыв. Поэтому я бы предложил тебе в первую очередь серьезно поговорить с мужем. И все, что ты написала тут, высказать ему. Может быть, твой благоверный просто не понимает, что нужно делать, и чего ты от него ждешь? К сожалению, так бывает сплошь и рядом. Вот и попробуй выяснить, что происходит и почему. И еще не жди, что парень додумается до необходимых действий. Просто говори, что требуется сделать, после чего благодари и хвали. Но если он пойдет в отказ, если выяснится, что вообще не желает напрягаться, то не тяни резину и уходи. Неприятно, конечно, но лучше сразу решить проблему и не терять зря время.