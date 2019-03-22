Жульен с грибами и курицей - классический рецепт в духовке с

Жульен готовится по различным рецептам, все они имеют разный вкус и состав. Но стандартный набор продуктов – это курица, грибы и сыр. В остальном компоненты могут отличаться. К этому блюду готовят различные соусы, со сливками или сметаной. Также подают жульен с грибами и курицей по-разному: в тарталетках, кокотницах или слоеных корзинках. Мы предлагаем классический рецепт жульена в духовке, который подается со сливками, а также другие интересные идеи.

Жульен классический со сливками в духовке

Жульен с грибами и курицей отличный вариант праздничного блюда. Предлагаем простой классический рецепт с фото, который готовится в духовке и подается со сливками. По объемам это довольно маленькое блюдо, но очень сытное.

А в рецептуре задействованы доступные продукты, поэтому каждый сможет приготовить и удивить своих гостей вкусным ресторанным блюдом. Кстати с этого набора продуктов выходит 3 порции.

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г;

свежие шампиньоны – 250 г;

репчатый лук – 1 шт.;

сливки (20%) – 150 мл;

твердый сыр – 50 г.

Приготовление:

Филе моем и отвариваем в слегка подсоленной воде. Когда мясо остынет, нарезаем его маленькими кубиками.

Шампиньоны при необходимости очищаем от грязи и пленок, моем, нарезаем тонкими слайсами.

Репчатый лук очищаем от кожуры и нарезаем четверть-кольцами. Обжариваем его на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Когда лук немного зарумянится, высыпаем нарезанные грибочки. Обжариваем до полного испарения жидкости.

К готовым грибам и луку высыпаем мясо. Добавляем специи и соль по вкусу, перемешиваем.

Когда мясо курицы станет белым, выливаем сливки и тушим еще около 10 минут под закрытой крышкой.

Готовое блюдо выкладываем в подготовленные формочки и засыпаем мелко натертым твердым сыром.

Заранее включаем духовку на 190 градусов и отправляем туда формочки с жульеном. Запекаем примерно 10-15 минут. За это время мясо должно окончательно дойти, а сыр расплавиться. Жульен со сливками готов. Приятного аппетита!

Блюдо подается горячим, поэтому запекать его в духовке нужно непосредственно перед застольем.

Жульен с курицей и грибами

Жульен получил свое название благодаря использованию французского метода нарезки продуктов. В классическом варианте курица и грибы для жульена нарезаются соломкой. Рецепт с фото предлагается не совсем простой, но очень вкусный!

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г;

свежие шампиньоны – 500 г;

репчатый лук – 2 шт.;

твердый сыр – 200 г;

сливки – 350 мл;

мука – 2 ст. л.;

сливочное масло – 50 г;

растительное масло – 3 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

молотый мускатный орех – по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе моем и нарезаем соломкой. Обжариваем его на сковороде с небольшим количеством растительного масла до появления легкого румянца. Затем мясо выкладываем в миску и укрываем фольгой, чтобы оставалось тепло.

Тем временем очищаем от кожуры репчатый лук и нарезаем его полукольцами. Обжариваем на сковороде с маслом (можно на той, где жарилось мясо).

Очищаем грибы и нарезаем их тонкими слайсами. Добавляем к луку. Жарим все до полного испарения влаги. На этом этапе добавляем специи и соль по вкусу.

Когда жидкость со сковородки испариться отправляем туда нарезанную куриную грудку. Перемешиваем, томим все это 5 минут и отключаем плиту.

На отдельной сковороде растапливаем сливочное масло, высыпаем туда муку и тщательно размешиваем все это. Прожариваем 2-3 минуты и начинаем вводить небольшими порциями сливки, не забывая постоянно помешивать венчиком или вилкой. Доводим соус до кипения и убираем сковороду с плиты.

Полученный сливочный соус соединяем с основными обжаренными продуктами.

Выкладываем наш жульен в жаропрочные небольшие формочки.

Сыр трем на терке с мелким сечением и не жалея посыпаем им каждую порцию блюда.

Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем туда формочки на 20 минут. Запекаем до появления сверху румяной сырной корочки.

Жульен по классическому рецепту готов. Приятного аппетита!

Обычно жульен запекается и подается в небольших формочках или тарталетках, но для домашнего варианта можно приготовить блюдо в одной большой жаропрочной емкости.

Сытный жульен в булочке

Жульен всем давно известное блюдо, его всегда в ресторанах и кафе подают в кокотницах или слоеных тарталетках. Но мы хотим вам предложить интересную идею жульен с грибами и курицей по классическому рецепту, но в булочке. Обязательно будем запекать его в духовке, и подавать со сливками.

Ингредиенты:

свежие шампиньоны – 400 г;

куриное филе – 400 г;

бекон или свиная грудинка – 300 г;

сливочное масло – 40 г;

сливки – 500 г;

мука – 4 ст. л.;

твердый сыр – 150 г;

небольшие булочки – 8 шт.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление:

Филе нарезаем небольшими кусочки и обжариваем на растительном масле со всех сторон.

Грибы моем, очищаем и нарезаем тонкими слайсами или небольшими квадратиками.

Бекон или грудинку также нарезаем кубиками.

Обжаренное мясо разделяем на 2 равные части, вторую отсыпаем в отдельную сковороду. В одну добавляем грибы, а в другую – бекон. Накрываем сковородки крышкой и тушим на слабом огне 10-15 минут.

В каждую из сковородок насыпаем по 2 ст. л. муки и тщательно все размешиваем, чтобы убрать комочки. В емкость с грибами дополнительно добавляем сливочное масло.

После того как мука полностью растворится в жульене, частями вливаем сливки. Размешиваем и оставляем тушиться до тех пор, пока содержимое загустеет.

Пока две сковороды стоят на плите, займемся булочками. Срезаем верхушки и аккуратно вынимаем мякиш, формируя с булочек «горшочки».

В разогретую до 180 градусов духовку отправляем подсушиться наши съедобные емкости для жульена. Примерно на 5-7 минут.

Теперь натираем сыр на терке с мелким сечением.

Булочки достаем из духовки и даем им немного остыть. Остывшие емкости наполняем жульеном. Сверху каждую из них щедро посыпаем тертым сыром.

Заполненные булки отправляем обратно в духовку на 15-20 минут до появления румяной сырной корочки.

Сытный жульен с грибами и курицей готов. Приятного аппетита!

Блюдо получается очень сытным за счет булочки и добавления бекона, который помимо сытности придает особую изюминку. Таким жульеном можно накормить даже самого голодного мужчину.

Жульен в тарталетках

Подача жульена с грибами и курицей в классическом варианте происходит в кокотницах, но иногда даже в ресторанах подают это блюдо в съедобных формочках – в тарталетках, как это предлагаем мы в нашем рецепте с фото. Нежный сметанный соус подчеркнет аромат, сочность и вкус основных ингредиентов.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г;

шампиньоны свежие – 200 г;

твердый сыр – 100 г;

растительное масло – 2-3 ст. л. (для обжарки);

тарталетки – 20 шт.;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

сметана – 250 мл;

мука – 1 ст. л.;

молоко – 250 мл;

сливочное масло – 50 г.

Приготовление:

Грибы моем, очищаем и нарезаем тонкими слайсами. Обжариваем на растительном масле на среднем огне, периодически помешивая до полного испарения жидкости.

Куриное филе предварительно отвариваем в посоленной воде, вынимаем на бумажное полотенце и даем остыть. Затем мясо нарезаем тонкой соломкой. Добавляем его к грибам. Обжариваем все вместе 5-7 минут.

Сливочное масло растапливаем на водяной бане. Когда масло растопится всыпаем небольшими порциями муку, интенсивно перемешивая вилкой или венчиком, чтобы не оставалось комочков.

В масляно-мучную смесь вливаем тонкой струйкой теплое молоко, не прекращая размешивать. Соус готов. Снимаем его с огня и даем немного остыть.

Когда соус остынет, вливаем сметану, перемешиваем все это, доводя до однородности.

Теперь заполняем тарталетки мясом с грибами. В каждую щедро наливаем соус.

Твердый сыр трем на терке с мелким сечением. Посыпаем им каждую тарталетку с жульеном.

В разогретую до 180 градусов духовку помещаем наше блюдо запекаться на 15-20 минут. Запекаем до тех пор, пока не появится золотистая сырная корочка.

К столу подаем горячим. Приятного аппетита!

Тарталетки можно брать из песочного или слоеного теста, все на ваше усмотрение.

Жульен в хлебе

Хотите удивить своих гостей и вкусно их накормить? Тогда эта идея непременно вам понравится, готовится все просто и легко. Для рецепта будем использовать самые обычные продукты, но сделаем из них невероятно аппетитное и сытное блюдо.

Ингредиенты:

хлеб круглый – 1 булка;

свежие шампиньоны – 600 г;

куриное филе – 1 шт.;

репчатый лук – 300 г;

твердый сыр – 150 г;

вино сухое белое – 80 мл;

сметана – 4 ст. л.;

оливковое масло – 3 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление:

Очищаем от кожуры репчатый лук, моем, крупно его нарезаем. Грибы моем и также нарезаем крупными кубиками. Куриное филе режем на небольшие кусочки, солим его, перчим, натираем оливковым маслом и обжариваем на сковороде 5-7 минут. Выкладываем его из сковороды в отдельную емкость. На сковороду, где жарилось мясо, добавляем пару столовых ложек масла и обжариваем лук до мягкости. Вливаем туда вино и тушим до выпаривания алкоголя, постоянно помешивая. Дальше выкладываем к луку грибы и жарим до полного выпаривания жидкости. Следующим шагом в сковороду отправляем сметану и тушим все вместе 2-3 минуты. Отключаем плиту. С хлеба срезаем аккуратно верхушку и выбираем мякиш. Лишние кусочки хлеба выбрасывать не нужно, их можно просушить в духовке и сделать панировочные сухари. На противень ставим чашу из хлеба и заполняем ее половиной части грибов с луком. Сверху ровным слоем выкладываем мясо. А затем опять слой оставшихся грибов. Твердый сыр трем на терке с мелким сечением и щедро засыпаем им выложенные в хлеб продукты. В разогретую до 180 градусов духовку отправляем запекаться хлебную чашу с жульеном на 10 минут. Подаем к столу горячим. Приятного аппетита! Несмотря на то, что на первый взгляд это блюдо кажется домашним, не напоминающим классический рецепт жульена в духовке, оно прекрасно будет смотреться за праздничным столом. Гости будут не только удивлены внешним видом такого жульена, но и очарованы его ароматом и неповторимым вкусом.

Классический рецепт жульена с грибами и курицей часто подают в ресторанах со сливками, запеченный в духовке в специальных формочках – кокотницах. Но дома приготовить вкусное ресторанное блюдо вполне возможно, и даже привнести некоторую оригинальность. В съедобных формочках жульен станет более сытным и интересным. Оставайтесь с нами и радуйте своих близких вкусными рецептами. Приятного аппетита!