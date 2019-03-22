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Жульен с грибами и курицей - классический рецепт в духовке с

  • Категория:
    горячее
  • Время приготовления:
    1,5-2 часа

Ингредиенты

  • куриное филе
  • шампиньоны
  • лук
  • сыр
  • сливки
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Жульен готовится по различным рецептам, все они имеют разный вкус и состав. Но стандартный набор продуктов – это курица, грибы и сыр. В остальном компоненты могут отличаться. К этому блюду готовят различные соусы, со сливками или сметаной. Также подают жульен с грибами и курицей по-разному: в тарталетках, кокотницах или слоеных корзинках. Мы предлагаем классический рецепт жульена в духовке, который подается со сливками, а также другие интересные идеи.

Жульен классический со сливками в духовке

Жульен с грибами и курицей отличный вариант праздничного блюда. Предлагаем простой классический рецепт с фото, который готовится в духовке и подается со сливками. По объемам это довольно маленькое блюдо, но очень сытное.

А в рецептуре задействованы доступные продукты, поэтому каждый сможет приготовить и удивить своих гостей вкусным ресторанным блюдом. Кстати с этого набора продуктов выходит 3 порции.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 200 г;
  • свежие шампиньоны – 250 г;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • сливки (20%) – 150 мл;
  • твердый сыр – 50 г.

Приготовление:

  • Филе моем и отвариваем в слегка подсоленной воде. Когда мясо остынет, нарезаем его маленькими кубиками.

  • Шампиньоны при необходимости очищаем от грязи и пленок, моем, нарезаем тонкими слайсами.

  • Репчатый лук очищаем от кожуры и нарезаем четверть-кольцами. Обжариваем его на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

  • Когда лук немного зарумянится, высыпаем нарезанные грибочки. Обжариваем до полного испарения жидкости.

  • К готовым грибам и луку высыпаем мясо. Добавляем специи и соль по вкусу, перемешиваем.
  • Когда мясо курицы станет белым, выливаем сливки и тушим еще около 10 минут под закрытой крышкой.

  • Готовое блюдо выкладываем в подготовленные формочки и засыпаем мелко натертым твердым сыром.

  • Заранее включаем духовку на 190 градусов и отправляем туда формочки с жульеном. Запекаем примерно 10-15 минут. За это время мясо должно окончательно дойти, а сыр расплавиться. Жульен со сливками готов. Приятного аппетита!

Блюдо подается горячим, поэтому запекать его в духовке нужно непосредственно перед застольем.

Жульен с курицей и грибами

Жульен получил свое название благодаря использованию французского метода нарезки продуктов. В классическом варианте курица и грибы для жульена нарезаются соломкой. Рецепт с фото предлагается не совсем простой, но очень вкусный!

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г;
  • свежие шампиньоны – 500 г;
  • репчатый лук – 2 шт.;
  • твердый сыр – 200 г;
  • сливки – 350 мл;
  • мука – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу;
  • молотый мускатный орех – по вкусу.

Приготовление:

  • Куриное филе моем и нарезаем соломкой. Обжариваем его на сковороде с небольшим количеством растительного масла до появления легкого румянца. Затем мясо выкладываем в миску и укрываем фольгой, чтобы оставалось тепло.

  • Тем временем очищаем от кожуры репчатый лук и нарезаем его полукольцами. Обжариваем на сковороде с маслом (можно на той, где жарилось мясо).

  • Очищаем грибы и нарезаем их тонкими слайсами. Добавляем к луку. Жарим все до полного испарения влаги. На этом этапе добавляем специи и соль по вкусу.

  • Когда жидкость со сковородки испариться отправляем туда нарезанную куриную грудку. Перемешиваем, томим все это 5 минут и отключаем плиту.

  • На отдельной сковороде растапливаем сливочное масло, высыпаем туда муку и тщательно размешиваем все это. Прожариваем 2-3 минуты и начинаем вводить небольшими порциями сливки, не забывая постоянно помешивать венчиком или вилкой. Доводим соус до кипения и убираем сковороду с плиты.

  • Полученный сливочный соус соединяем с основными обжаренными продуктами.

  • Выкладываем наш жульен в жаропрочные небольшие формочки.
  • Сыр трем на терке с мелким сечением и не жалея посыпаем им каждую порцию блюда.

  • Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем туда формочки на 20 минут. Запекаем до появления сверху румяной сырной корочки.
  • Жульен по классическому рецепту готов. Приятного аппетита!

Обычно жульен запекается и подается в небольших формочках или тарталетках, но для домашнего варианта можно приготовить блюдо в одной большой жаропрочной емкости.

  • А вы любите жульен?

Сытный жульен в булочке

Жульен всем давно известное блюдо, его всегда в ресторанах и кафе подают в кокотницах или слоеных тарталетках. Но мы хотим вам предложить интересную идею жульен с грибами и курицей по классическому рецепту, но в булочке. Обязательно будем запекать его в духовке, и подавать со сливками.

Ингредиенты:

  • свежие шампиньоны – 400 г;
  • куриное филе – 400 г;
  • бекон или свиная грудинка – 300 г;
  • сливочное масло – 40 г;
  • сливки – 500 г;
  • мука – 4 ст. л.;
  • твердый сыр – 150 г;
  • небольшие булочки – 8 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление:

  • Филе нарезаем небольшими кусочки и обжариваем на растительном масле со всех сторон.

  • Грибы моем, очищаем и нарезаем тонкими слайсами или небольшими квадратиками.

  • Бекон или грудинку также нарезаем кубиками.

  • Обжаренное мясо разделяем на 2 равные части, вторую отсыпаем в отдельную сковороду. В одну добавляем грибы, а в другую – бекон. Накрываем сковородки крышкой и тушим на слабом огне 10-15 минут.

  • В каждую из сковородок насыпаем по 2 ст. л. муки и тщательно все размешиваем, чтобы убрать комочки. В емкость с грибами дополнительно добавляем сливочное масло.
  • После того как мука полностью растворится в жульене, частями вливаем сливки. Размешиваем и оставляем тушиться до тех пор, пока содержимое загустеет.

  • Пока две сковороды стоят на плите, займемся булочками. Срезаем верхушки и аккуратно вынимаем мякиш, формируя с булочек «горшочки».

  • В разогретую до 180 градусов духовку отправляем подсушиться наши съедобные емкости для жульена. Примерно на 5-7 минут.
  • Теперь натираем сыр на терке с мелким сечением.
  • Булочки достаем из духовки и даем им немного остыть. Остывшие емкости наполняем жульеном. Сверху каждую из них щедро посыпаем тертым сыром.

  • Заполненные булки отправляем обратно в духовку на 15-20 минут до появления румяной сырной корочки.
  • Сытный жульен с грибами и курицей готов. Приятного аппетита!

Блюдо получается очень сытным за счет булочки и добавления бекона, который помимо сытности придает особую изюминку. Таким жульеном можно накормить даже самого голодного мужчину.

Жульен в тарталетках

Подача жульена с грибами и курицей в классическом варианте происходит в кокотницах, но иногда даже в ресторанах подают это блюдо в съедобных формочках – в тарталетках, как это предлагаем мы в нашем рецепте с фото. Нежный сметанный соус подчеркнет аромат, сочность и вкус основных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г;
  • шампиньоны свежие – 200 г;
  • твердый сыр – 100 г;
  • растительное масло – 2-3 ст. л. (для обжарки);
  • тарталетки – 20 шт.;
  • соль, черный молотый перец – по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 250 мл;
  • мука – 1 ст. л.;
  • молоко – 250 мл;
  • сливочное масло – 50 г.

Приготовление:

  • Грибы моем, очищаем и нарезаем тонкими слайсами. Обжариваем на растительном масле на среднем огне, периодически помешивая до полного испарения жидкости.
  • Куриное филе предварительно отвариваем в посоленной воде, вынимаем на бумажное полотенце и даем остыть. Затем мясо нарезаем тонкой соломкой. Добавляем его к грибам. Обжариваем все вместе 5-7 минут.

  • Сливочное масло растапливаем на водяной бане. Когда масло растопится всыпаем небольшими порциями муку, интенсивно перемешивая вилкой или венчиком, чтобы не оставалось комочков.

  • В масляно-мучную смесь вливаем тонкой струйкой теплое молоко, не прекращая размешивать. Соус готов. Снимаем его с огня и даем немного остыть.

  • Когда соус остынет, вливаем сметану, перемешиваем все это, доводя до однородности.
  • Теперь заполняем тарталетки мясом с грибами. В каждую щедро наливаем соус.

  • Твердый сыр трем на терке с мелким сечением. Посыпаем им каждую тарталетку с жульеном.
  • В разогретую до 180 градусов духовку помещаем наше блюдо запекаться на 15-20 минут. Запекаем до тех пор, пока не появится золотистая сырная корочка.

  • К столу подаем горячим. Приятного аппетита!

Тарталетки можно брать из песочного или слоеного теста, все на ваше усмотрение.

Жульен в хлебе

Хотите удивить своих гостей и вкусно их накормить? Тогда эта идея непременно вам понравится, готовится все просто и легко. Для рецепта будем использовать самые обычные продукты, но сделаем из них невероятно аппетитное и сытное блюдо.

Ингредиенты:

  • хлеб круглый – 1 булка;
  • свежие шампиньоны – 600 г;
  • куриное филе – 1 шт.;
  • репчатый лук – 300 г;
  • твердый сыр – 150 г;
  • вино сухое белое – 80 мл;
  • сметана – 4 ст. л.;
  • оливковое масло – 3 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление:

  1. Очищаем от кожуры репчатый лук, моем, крупно его нарезаем.
  2. Грибы моем и также нарезаем крупными кубиками.
  3. Куриное филе режем на небольшие кусочки, солим его, перчим, натираем оливковым маслом и обжариваем на сковороде 5-7 минут. Выкладываем его из сковороды в отдельную емкость.
  4. На сковороду, где жарилось мясо, добавляем пару столовых ложек масла и обжариваем лук до мягкости. Вливаем туда вино и тушим до выпаривания алкоголя, постоянно помешивая.
  5. Дальше выкладываем к луку грибы и жарим до полного выпаривания жидкости.
  6. Следующим шагом в сковороду отправляем сметану и тушим все вместе 2-3 минуты. Отключаем плиту.
  7. С хлеба срезаем аккуратно верхушку и выбираем мякиш. Лишние кусочки хлеба выбрасывать не нужно, их можно просушить в духовке и сделать панировочные сухари.
  8. На противень ставим чашу из хлеба и заполняем ее половиной части грибов с луком. Сверху ровным слоем выкладываем мясо. А затем опять слой оставшихся грибов.
  9. Твердый сыр трем на терке с мелким сечением и щедро засыпаем им выложенные в хлеб продукты.
  10. В разогретую до 180 градусов духовку отправляем запекаться хлебную чашу с жульеном на 10 минут.
  11. Подаем к столу горячим. Приятного аппетита!
  12. Несмотря на то, что на первый взгляд это блюдо кажется домашним, не напоминающим классический рецепт жульена в духовке, оно прекрасно будет смотреться за праздничным столом. Гости будут не только удивлены внешним видом такого жульена, но и очарованы его ароматом и неповторимым вкусом.

Классический рецепт жульена с грибами и курицей часто подают в ресторанах со сливками, запеченный в духовке в специальных формочках – кокотницах. Но дома приготовить вкусное ресторанное блюдо вполне возможно, и даже привнести некоторую оригинальность. В съедобных формочках жульен станет более сытным и интересным. Оставайтесь с нами и радуйте своих близких вкусными рецептами. Приятного аппетита!

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22.03.2019
Теги: жульен грибы курица рецепты

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А как вы готовите жульен? 3  

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  • Элина / 22.03.19 15:04
    -
    0
    +
    Это что-то новенькое – жульен в хлебе. Почитала рецепт, ничего сложного нет, вот и думаю попробовать его сделать для мужа. Я уверена он будет в восторге. Спасибо сайту за интересные идеи.
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  • Жанна / 22.03.19 15:03
    -
    0
    +
    Я очень люблю жульен, часто его заказываю, если иду с подругами в ресторан. Но как-то мне принесли что-то похожее на это блюдо, но все продукты были просто выложены и размазаны по большой тарелке. А на вкус это был самый ужасный жульен, который я когда-либо пробовала. С тех пор я начала готовить его дома. Скажу все очень просто и быстро. А на этом сайте я нашла еще несколько интересных вариантов приготовления моего любимого кушанья.
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  • Юлия / 22.03.19 15:03
    -
    0
    +
    Спасибо этому сайту, я всегда слежу за новыми выпусками интересных рецептов. Очень люблю готовить и удивлять свою семью различными вкусностями.
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