Вкусные салаты на Новый год-2023 — рецепты с фото

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Новые салаты на Новый 2023 год — простые и вкусные рецепты с пошаговыми фото. Салат с рыбой и мандаринами, оригинальный салат с черносливом и корейской морковью, с курицей и ананасами

Салаты — одно из главных блюд на новогоднем столе. И каждая хозяйка на Новый 2023 год желает приготовить вкуснейшие и самые красивые блюда, чтобы удивить всех своих гостей. Есть много рецептов из самых простых продуктов, благодаря которым можно подать на стол шикарные, оригинальные и вкусные салаты.

Красивый салат на Новый год

Какие новые и вкусные салаты приготовить на Новый 2023 год, интересует многих хозяек. Ответом послужит предложенный рецепт слоеного салата с красной рыбой в сырной оболочке. Он прекрасно держит форму, получается очень красивым и, конечно, безумно вкусным.

Ингредиенты:

  • 200 г красной рыбы;
  • 5 яиц;
  • 250 г сыра;
  • 60 г грецких орехов;
  • пучок укропа;
  • 15 г желатина;
  • 75 мл воды;
  • 8 ст. л. греческого йогурта.

Приготовление:

  • Желатин размешиваем в воде, а затем вливаем его к тертому сыру, добавив 4 ст. л. греческого йогурта.
  • Для сборки салата можно взять прямоугольную форму для кекса, которую внутри застелить пищевой пленкой.
  • Внутри формы распределяем сырную массу, формируем дно, бока, при этом хорошо прижимаем ложкой, чтобы слой получился ровным.

  • Для начинки небольшими кубиками нарезаем красную рыбу, по отдельности на мелкой терке измельчаем белки и желтки.
  • Мелко рубим свежий укроп и орешки. Для заправки в йогурт добавляем по вкусу соль и сушеный чеснок.

  • Первый слой ореховый, затем желтки и зелень, каждый слой покрываем заправкой.
  • Следующий слой из рыбы, плюс заправка. Завершаем сборку тертыми белками, также смазываем соусом.

  • Накрываем салат пленкой и даем ему настояться 2 часа в прохладном месте. Затем аккуратно его из формы извлекаем и произвольно украшаем.

В любом салате мясо, рыба или птица являются доминирующими ингредиентами, вокруг которых строится выбор остальных. Но если кто-то следит за фигурой, от основного ингредиента придется отказаться.

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Новогодний салат «Королевская мимоза»

Слоеные салаты на любом столе всегда смотрятся красиво и празднично, ведь они такие легкие и воздушные. Предложенный рецепт «мимозы» — это не классический вариант, поэтому его можно внести в список новых салатов на Новый 2023 год, который обязательно удивит всех гостей невероятным вкусом и красивым внешним видом.

Ингредиенты:

  • 4 картофеля;
  • 2 моркови;
  • 6 яиц;
  • 2 плавленых сырка;
  • 200 г красной рыбы;
  • 1 яблоко;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 250 мл майонеза;
  • 150 г креветок;
  • свежий укроп по вкусу.

Приготовление:

  • Отварной картофель и вареную морковь измельчаем с помощью крупной терки.
  • Малыми кубиками режем красную рыбку, плавленые сырки пропускаем через терку. Чтобы мягкий сыр не прилипал к ячейкам, его нужно слегка подморозить.
  • Яблоко с кисло-сладким вкусом натираем на терке. Чтобы оно не потемнело, сбрызгиваем лимонным соком.
  • Для измельчения яичных белков используем среднюю терку, а желтки просто разминаем вилкой.
  • На блюдо для сборки салата ставим разъемное кольцо и первым слоем отправляем картофель. Солим, немного перчим и смазываем майонезом.

  • Поверх картофеля раскладываем кусочки красной рыбы, а затем яблоко и соус. Если кто-то не любит фрукты в салатах, яблоко можно заменить маринованным луком.

  • Следующим слоем идут плавленые сырки, затем желтки плюс майонез.

  • Морковный слой промазываем соусом, сверху посыпаем тертыми белками.

  • После пропитки убираем кольцо, украшаем салат вареными креветками и веточками укропа.

В рецепте салатов должно присутствовать что-то питательное и соленое. Обычно это сыр, а выбор сорта будет зависеть от личных вкусовых предпочтений.

Порционный салат на Новый 2023 год с черносливом

Предложенный рецепт салата очень вкусный. В нем прекрасно сочетается сладкий чернослив с острой корейской морковью. Такое блюдо на Новый 2023 год понравится даже самым капризным гурманам.

Ингредиенты:

  • 200 г куриного филе;
  • 100 г корейской моркови;
  • 120 г чернослива (без косточек);
  • 100 г болгарского перца;
  • 50 г грецких орехов;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 80 г сыра;
  • 1,5 ст. л. сметаны (15%);
  • 2,5 ст. л. майонеза;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Корейскую морковь нарезаем более мелко и перекладываем в глубокую миску.
  2. Чернослив также режем малыми кусочками. Если сухофрукты оказались слишком жесткие, предварительно замачиваем их в теплой воде, а затем просушиваем.
  3. Филе курицы измельчаем, а чтобы мясо в салате было сочным, после варки оставляем остывать прямо в бульоне.
  4. Очищенный перец также режем мелкими кубиками, мелко рубим орешки. С помощью крупной терки делаем нарезку из сыра, а чеснок пропускаем через пресс.
  5. Все ингредиенты соединяем, заправляем салат сметаной с майонезом, по вкусу солим и перчим. Раскладываем по порционным тарелочкам и украшаем зеленью.

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В любом салате должна быть изюминка в виде грецких орешков, сухариков, зерен граната или сушеных ягод. Главное — помнить, что орехи и сухари достаточно калорийны.

Праздничный салат с копченой курицей на Новый 2023 год

Для новогоднего стола можно приготовить просто бесподобный салат с копченой курицей. При этом блюдо получается и красивым — достаточно немного пофантазировать над его подачей.

Ингредиенты:

  • 400 г копченой курицы;
  • 5 яиц;
  • 6 клубней картофеля;
  • 2 свеклы;
  • 3 моркови;
  • 5-6 маринованных огурцов;
  • зеленый лук, укроп;
  • 200 мл майонеза;
  • 200 мл греческого йогурта;
  • редиска для розочек.

Приготовление:

  • С помощью крупной терки измельчаем отварной картофель, морковь, 2 целых яйца и 3 желтка.
  • Небольшими кубиками режем маринованные огурцы и копченую куриную грудку. Шинкуем пучок зеленого лука.
  • Для заправки смешиваем майонез с греческим йогуртом.
  • В разъемную форму отправляем третью часть тертого картофеля, сверху покрываем заправкой.

  • Поверх картофельного слоя распределяем маринованные огурчики, но берем пока только половину, плюс соус.
  • Следующим слоем идет копченое мясо, также берем пока только половину, сверху — заправка.

  • Поверх мясного слоя распределяем вторую часть картофеля, немного его присаливаем, перчим, а затем делаем морковный слой, каждый смазываем заправкой.

  • Слой из моркови посыпаем зеленым луком, затем делаем слои из оставшегося картофеля, огурцов и мяса, не забываем каждый пропитывать соусом.

  • Следующий слой — вареные яйца, их также смазываем соусом.
  • Убираем салат на 1 час в прохладное место.

  • Очищенную редиску нарезаем тонкими кружочками и опускаем в соленую воду на 10 минут.
  • Кружочки кладем на доску в ряд, немного внахлест, затем скручиваем, скалываем зубочистками, немного отворачиваем лепестки и получаем розочку.

  • Достаем салат, освобождаем от формы, бока смазываем заправкой и сверху укладываем полоски из пергамента в виде лент от упаковочного бантика.
  • Салат покрываем свеклой, которую измельчаем на мелкой терке и отжимаем от лишнего сока.

  • Убираем пергамент и оставшиеся полоски закрываем яичным белком, пропущенным через мелкую терку.
  • Украшаем салат розочками из редиса и веточками укропа.

Если редиски нет, такие розочки можно сделать и из моркови — нарезать тонкими кружочками, выдержать в соленой воде и сформировать цветок.

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Праздничный салат с рыбой и мандаринами

На Новый 2023 год можно приготовить и фруктовый салат, но это больше относится к десертам. Однако есть рецепты, в которых прекрасно сочетаются сочные фрукты с другими ингредиентами — рыбой и разными видами мяса. Такие салаты действительно получаются необычными, вкусными и идеально подходят для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • 3-4 картофелины;
  • 150 г красной рыбы;
  • 2-3 мандарина;
  • 150 г твердого сыра;
  • 6 яиц;
  • 350 мл майонеза.

Для печенья:

  • 125 г сливочного масла;
  • 1 плавленый сырок;
  • 100 г муки.

Для украшения:

  • 1 ст. л. красной икры;
  • зелень по вкусу.

Приготовление:

  • Красную рыбку режем малыми кубиками и небольшими кусочками нарезаем очищенные мандариновые дольки.
  • На мелкой терке измельчаем вареный картофель, по отдельности желтки и белки, твердый сыр.
  • В разъемное кольцо для сборки салата первым слоем отправляем картофель, его немного присаливаем и покрываем майонезом.
  • Следующий слой — красная рыбка, поверх которой раскладываем кусочки мандаринов, покрываем майонезом.

  • Слой из сыра покрываем желтками, смазываем соусом и присыпаем тертыми белками.

  • Перед украшением даем салату пропитаться несколько часов. Украшаем блюдо несладким печеньем, красной икрой и зеленью.

Для печенья в миску с мукой натираем слегка подмерзшее масло и плавленый сырок. Замешиваем тесто, раскатываем до толщины 5 мм, вырезаем печенье нужной формы и выпекаем 15 минут при 180 °С.

Новогодний салат «Пингвин»

Сегодня есть разные рецепты салатов и закусок, но многим хозяйкам хочется подать на праздничный стол блюдо не только вкусное, но и красивое. Предложенный рецепт с фото идеально подходит на Новый 2023 год — салат будет в виде пингвина, который обязательно поднимет настроение всем присутствующим за праздничным столом.

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Ингредиенты:

  • 400 г черных оливок;
  • 2 картофеля;
  • 2 моркови;
  • 2 соленых огурца;
  • 300 г шампиньонов;
  • 3 яйца;
  • 150 мл майонеза;
  • 80 г сыра;
  • 1 луковица;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварной картофель измельчаем на мелкой терке. От одной моркови отрезаем кружочек для украшения, остальное также пропускаем через мелкую терку.
  2. Соленые огурчики режем кубиками. По отдельности натираем белки, желтки, а затем сыр.
  3. Шампиньоны шинкуем слайсами, выкладываем на сухую сковороду для обжарки.
  4. Как только испарится весь грибной сок, вливаем масло, добавляем мелко покрошенный лук и жарим, пока он не станет золотистым. В конце грибочки с луком приправляем солью и перцем по вкусу.
  5. На овальное блюдо первым слоем выкладываем картофель, немного его присаливаем, сверху покрываем майонезом.
  6. Поверх картофеля раскладываем жареные с луком грибы, затем соленые огурцы плюс майонез.
  7. Следующий слой морковный, потом желтки и сыр, каждый слой пропитываем соусом.
  8. На середину салата выкладываем тертые белки и переходим к украшению. Для начала половинками черных оливок выделяем внешний контур салата.
  9. Четвертинками оливок обозначаем контур мордочки и брюшко пингвина, ими же заполняем пространство между контурами.
  10. Из оливок делаем глазки, а из моркови вырезаем пингвину лапки и клюв.

Не стоит добавлять в салат слишком много ингредиентов — от этого его вкус не улучшится, а наоборот, блюдо получится тяжелым и слишком калорийным.

«Дамский салат» на Новый 2023 год

Предложенный рецепт салата нельзя назвать новинкой, но он очень вкусный, ведь в нем прекрасно сочетается нежное куриное мясо с кисло-сладким ананасом. Поэтому такое блюдо заслуживает достойного места на праздничном столе.

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе;
  • 250 г ананасов;
  • 4 яйца;
  • 200 г колбасного сыра;
  • 100 г грецких орехов;
  • майонез;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо птицы отвариваем, остужаем в бульоне, чтобы оно было сочным, а затем режем малыми кусочками.
  2. Консервированные ананасы нарезаем мелкими кубиками, а вареные яйца и колбасный сыр натираем на терке. Для рецепта можно взять любой другой сыр твердых сортов.
  3. На тарелку с салатными листьями ставим кольцо. Сборку салата начинаем с куриного филе, слой смазываем майонезом.
  4. Поверх мясного слоя распределяем ананасы, соус, затем яйца и снова майонез.
  5. Следующий слой — копченый сыр, поверх которого наносим сеточку из майонеза, а сверху присыпаем измельченными орешками.

В приготовлении холодных закусок важно соблюдать баланс. Например, если в рецепте используется рыба, значит, исключаем калорийные продукты, а добавляем больше овощей и зелени.

Есть еще много рецептов праздничных салатов на Новый 2023 год. Такие блюда готовятся просто и легко, но все же не стоит пренебрегать некоторыми советами. Опытные повара советуют не использовать для заправки калорийные соусы, они только отягощают салат. Не стоит добавлять и овощи вне сезона — они не только не приносят пользы, но и вкус их не дотягивает до идеала.

Настя Ромашова

 

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