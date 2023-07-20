Вкусные салаты на Новый год-2023 — рецепты с фото

Новые салаты на Новый 2023 год — простые и вкусные рецепты с пошаговыми фото. Салат с рыбой и мандаринами, оригинальный салат с черносливом и корейской морковью, с курицей и ананасами
Салаты — одно из главных блюд на новогоднем столе. И каждая хозяйка на Новый 2023 год желает приготовить вкуснейшие и самые красивые блюда, чтобы удивить всех своих гостей. Есть много рецептов из самых простых продуктов, благодаря которым можно подать на стол шикарные, оригинальные и вкусные салаты.
Красивый салат на Новый год
Какие новые и вкусные салаты приготовить на Новый 2023 год, интересует многих хозяек. Ответом послужит предложенный рецепт слоеного салата с красной рыбой в сырной оболочке. Он прекрасно держит форму, получается очень красивым и, конечно, безумно вкусным.
Ингредиенты:
- 200 г красной рыбы;
- 5 яиц;
- 250 г сыра;
- 60 г грецких орехов;
- пучок укропа;
- 15 г желатина;
- 75 мл воды;
- 8 ст. л. греческого йогурта.
Приготовление:
- Желатин размешиваем в воде, а затем вливаем его к тертому сыру, добавив 4 ст. л. греческого йогурта.
- Для сборки салата можно взять прямоугольную форму для кекса, которую внутри застелить пищевой пленкой.
- Внутри формы распределяем сырную массу, формируем дно, бока, при этом хорошо прижимаем ложкой, чтобы слой получился ровным.
- Для начинки небольшими кубиками нарезаем красную рыбу, по отдельности на мелкой терке измельчаем белки и желтки.
- Мелко рубим свежий укроп и орешки. Для заправки в йогурт добавляем по вкусу соль и сушеный чеснок.
- Первый слой ореховый, затем желтки и зелень, каждый слой покрываем заправкой.
- Следующий слой из рыбы, плюс заправка. Завершаем сборку тертыми белками, также смазываем соусом.
- Накрываем салат пленкой и даем ему настояться 2 часа в прохладном месте. Затем аккуратно его из формы извлекаем и произвольно украшаем.
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Новогодний салат «Королевская мимоза»
Слоеные салаты на любом столе всегда смотрятся красиво и празднично, ведь они такие легкие и воздушные. Предложенный рецепт «мимозы» — это не классический вариант, поэтому его можно внести в список новых салатов на Новый 2023 год, который обязательно удивит всех гостей невероятным вкусом и красивым внешним видом.
Ингредиенты:
- 4 картофеля;
- 2 моркови;
- 6 яиц;
- 2 плавленых сырка;
- 200 г красной рыбы;
- 1 яблоко;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 250 мл майонеза;
- 150 г креветок;
- свежий укроп по вкусу.
Приготовление:
- Отварной картофель и вареную морковь измельчаем с помощью крупной терки.
- Малыми кубиками режем красную рыбку, плавленые сырки пропускаем через терку. Чтобы мягкий сыр не прилипал к ячейкам, его нужно слегка подморозить.
- Яблоко с кисло-сладким вкусом натираем на терке. Чтобы оно не потемнело, сбрызгиваем лимонным соком.
- Для измельчения яичных белков используем среднюю терку, а желтки просто разминаем вилкой.
- На блюдо для сборки салата ставим разъемное кольцо и первым слоем отправляем картофель. Солим, немного перчим и смазываем майонезом.
- Поверх картофеля раскладываем кусочки красной рыбы, а затем яблоко и соус. Если кто-то не любит фрукты в салатах, яблоко можно заменить маринованным луком.
- Следующим слоем идут плавленые сырки, затем желтки плюс майонез.
- Морковный слой промазываем соусом, сверху посыпаем тертыми белками.
- После пропитки убираем кольцо, украшаем салат вареными креветками и веточками укропа.
Порционный салат на Новый 2023 год с черносливом
Предложенный рецепт салата очень вкусный. В нем прекрасно сочетается сладкий чернослив с острой корейской морковью. Такое блюдо на Новый 2023 год понравится даже самым капризным гурманам.
Ингредиенты:
- 200 г куриного филе;
- 100 г корейской моркови;
- 120 г чернослива (без косточек);
- 100 г болгарского перца;
- 50 г грецких орехов;
- 2 зубчика чеснока;
- 80 г сыра;
- 1,5 ст. л. сметаны (15%);
- 2,5 ст. л. майонеза;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Корейскую морковь нарезаем более мелко и перекладываем в глубокую миску.
- Чернослив также режем малыми кусочками. Если сухофрукты оказались слишком жесткие, предварительно замачиваем их в теплой воде, а затем просушиваем.
- Филе курицы измельчаем, а чтобы мясо в салате было сочным, после варки оставляем остывать прямо в бульоне.
- Очищенный перец также режем мелкими кубиками, мелко рубим орешки. С помощью крупной терки делаем нарезку из сыра, а чеснок пропускаем через пресс.
- Все ингредиенты соединяем, заправляем салат сметаной с майонезом, по вкусу солим и перчим. Раскладываем по порционным тарелочкам и украшаем зеленью.
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Праздничный салат с копченой курицей на Новый 2023 год
Для новогоднего стола можно приготовить просто бесподобный салат с копченой курицей. При этом блюдо получается и красивым — достаточно немного пофантазировать над его подачей.
Ингредиенты:
- 400 г копченой курицы;
- 5 яиц;
- 6 клубней картофеля;
- 2 свеклы;
- 3 моркови;
- 5-6 маринованных огурцов;
- зеленый лук, укроп;
- 200 мл майонеза;
- 200 мл греческого йогурта;
- редиска для розочек.
Приготовление:
- С помощью крупной терки измельчаем отварной картофель, морковь, 2 целых яйца и 3 желтка.
- Небольшими кубиками режем маринованные огурцы и копченую куриную грудку. Шинкуем пучок зеленого лука.
- Для заправки смешиваем майонез с греческим йогуртом.
- В разъемную форму отправляем третью часть тертого картофеля, сверху покрываем заправкой.
- Поверх картофельного слоя распределяем маринованные огурчики, но берем пока только половину, плюс соус.
- Следующим слоем идет копченое мясо, также берем пока только половину, сверху — заправка.
- Поверх мясного слоя распределяем вторую часть картофеля, немного его присаливаем, перчим, а затем делаем морковный слой, каждый смазываем заправкой.
- Слой из моркови посыпаем зеленым луком, затем делаем слои из оставшегося картофеля, огурцов и мяса, не забываем каждый пропитывать соусом.
- Следующий слой — вареные яйца, их также смазываем соусом.
- Убираем салат на 1 час в прохладное место.
- Очищенную редиску нарезаем тонкими кружочками и опускаем в соленую воду на 10 минут.
- Кружочки кладем на доску в ряд, немного внахлест, затем скручиваем, скалываем зубочистками, немного отворачиваем лепестки и получаем розочку.
- Достаем салат, освобождаем от формы, бока смазываем заправкой и сверху укладываем полоски из пергамента в виде лент от упаковочного бантика.
- Салат покрываем свеклой, которую измельчаем на мелкой терке и отжимаем от лишнего сока.
- Убираем пергамент и оставшиеся полоски закрываем яичным белком, пропущенным через мелкую терку.
- Украшаем салат розочками из редиса и веточками укропа.
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Праздничный салат с рыбой и мандаринами
На Новый 2023 год можно приготовить и фруктовый салат, но это больше относится к десертам. Однако есть рецепты, в которых прекрасно сочетаются сочные фрукты с другими ингредиентами — рыбой и разными видами мяса. Такие салаты действительно получаются необычными, вкусными и идеально подходят для праздничного стола.
Ингредиенты:
- 3-4 картофелины;
- 150 г красной рыбы;
- 2-3 мандарина;
- 150 г твердого сыра;
- 6 яиц;
- 350 мл майонеза.
Для печенья:
- 125 г сливочного масла;
- 1 плавленый сырок;
- 100 г муки.
Для украшения:
- 1 ст. л. красной икры;
- зелень по вкусу.
Приготовление:
- Красную рыбку режем малыми кубиками и небольшими кусочками нарезаем очищенные мандариновые дольки.
- На мелкой терке измельчаем вареный картофель, по отдельности желтки и белки, твердый сыр.
- В разъемное кольцо для сборки салата первым слоем отправляем картофель, его немного присаливаем и покрываем майонезом.
- Следующий слой — красная рыбка, поверх которой раскладываем кусочки мандаринов, покрываем майонезом.
- Слой из сыра покрываем желтками, смазываем соусом и присыпаем тертыми белками.
- Перед украшением даем салату пропитаться несколько часов. Украшаем блюдо несладким печеньем, красной икрой и зеленью.
Новогодний салат «Пингвин»
Сегодня есть разные рецепты салатов и закусок, но многим хозяйкам хочется подать на праздничный стол блюдо не только вкусное, но и красивое. Предложенный рецепт с фото идеально подходит на Новый 2023 год — салат будет в виде пингвина, который обязательно поднимет настроение всем присутствующим за праздничным столом.
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Ингредиенты:
- 400 г черных оливок;
- 2 картофеля;
- 2 моркови;
- 2 соленых огурца;
- 300 г шампиньонов;
- 3 яйца;
- 150 мл майонеза;
- 80 г сыра;
- 1 луковица;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Отварной картофель измельчаем на мелкой терке. От одной моркови отрезаем кружочек для украшения, остальное также пропускаем через мелкую терку.
- Соленые огурчики режем кубиками. По отдельности натираем белки, желтки, а затем сыр.
- Шампиньоны шинкуем слайсами, выкладываем на сухую сковороду для обжарки.
- Как только испарится весь грибной сок, вливаем масло, добавляем мелко покрошенный лук и жарим, пока он не станет золотистым. В конце грибочки с луком приправляем солью и перцем по вкусу.
- На овальное блюдо первым слоем выкладываем картофель, немного его присаливаем, сверху покрываем майонезом.
- Поверх картофеля раскладываем жареные с луком грибы, затем соленые огурцы плюс майонез.
- Следующий слой морковный, потом желтки и сыр, каждый слой пропитываем соусом.
- На середину салата выкладываем тертые белки и переходим к украшению. Для начала половинками черных оливок выделяем внешний контур салата.
- Четвертинками оливок обозначаем контур мордочки и брюшко пингвина, ими же заполняем пространство между контурами.
- Из оливок делаем глазки, а из моркови вырезаем пингвину лапки и клюв.
«Дамский салат» на Новый 2023 год
Предложенный рецепт салата нельзя назвать новинкой, но он очень вкусный, ведь в нем прекрасно сочетается нежное куриное мясо с кисло-сладким ананасом. Поэтому такое блюдо заслуживает достойного места на праздничном столе.
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе;
- 250 г ананасов;
- 4 яйца;
- 200 г колбасного сыра;
- 100 г грецких орехов;
- майонез;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Мясо птицы отвариваем, остужаем в бульоне, чтобы оно было сочным, а затем режем малыми кусочками.
- Консервированные ананасы нарезаем мелкими кубиками, а вареные яйца и колбасный сыр натираем на терке. Для рецепта можно взять любой другой сыр твердых сортов.
- На тарелку с салатными листьями ставим кольцо. Сборку салата начинаем с куриного филе, слой смазываем майонезом.
- Поверх мясного слоя распределяем ананасы, соус, затем яйца и снова майонез.
- Следующий слой — копченый сыр, поверх которого наносим сеточку из майонеза, а сверху присыпаем измельченными орешками.
Есть еще много рецептов праздничных салатов на Новый 2023 год. Такие блюда готовятся просто и легко, но все же не стоит пренебрегать некоторыми советами. Опытные повара советуют не использовать для заправки калорийные соусы, они только отягощают салат. Не стоит добавлять и овощи вне сезона — они не только не приносят пользы, но и вкус их не дотягивает до идеала.