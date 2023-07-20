Вкусные салаты на Новый год-2023 — рецепты с фото

Салаты — одно из главных блюд на новогоднем столе. И каждая хозяйка на Новый 2023 год желает приготовить вкуснейшие и самые красивые блюда, чтобы удивить всех своих гостей. Есть много рецептов из самых простых продуктов, благодаря которым можно подать на стол шикарные, оригинальные и вкусные салаты.

Красивый салат на Новый год

Какие новые и вкусные салаты приготовить на Новый 2023 год, интересует многих хозяек. Ответом послужит предложенный рецепт слоеного салата с красной рыбой в сырной оболочке. Он прекрасно держит форму, получается очень красивым и, конечно, безумно вкусным.

Ингредиенты:

200 г красной рыбы;

5 яиц;

250 г сыра;

60 г грецких орехов;

пучок укропа;

15 г желатина;

75 мл воды;

8 ст. л. греческого йогурта.

Приготовление:

Желатин размешиваем в воде, а затем вливаем его к тертому сыру, добавив 4 ст. л. греческого йогурта.

Для сборки салата можно взять прямоугольную форму для кекса, которую внутри застелить пищевой пленкой.

Внутри формы распределяем сырную массу, формируем дно, бока, при этом хорошо прижимаем ложкой, чтобы слой получился ровным.

Для начинки небольшими кубиками нарезаем красную рыбу, по отдельности на мелкой терке измельчаем белки и желтки.

Мелко рубим свежий укроп и орешки. Для заправки в йогурт добавляем по вкусу соль и сушеный чеснок.

Первый слой ореховый, затем желтки и зелень, каждый слой покрываем заправкой.

Следующий слой из рыбы, плюс заправка. Завершаем сборку тертыми белками, также смазываем соусом.

Накрываем салат пленкой и даем ему настояться 2 часа в прохладном месте. Затем аккуратно его из формы извлекаем и произвольно украшаем.

В любом салате мясо, рыба или птица являются доминирующими ингредиентами, вокруг которых строится выбор остальных. Но если кто-то следит за фигурой, от основного ингредиента придется отказаться.

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Новогодний салат «Королевская мимоза»

Слоеные салаты на любом столе всегда смотрятся красиво и празднично, ведь они такие легкие и воздушные. Предложенный рецепт «мимозы» — это не классический вариант, поэтому его можно внести в список новых салатов на Новый 2023 год, который обязательно удивит всех гостей невероятным вкусом и красивым внешним видом.

Ингредиенты:

4 картофеля;

2 моркови;

6 яиц;

2 плавленых сырка;

200 г красной рыбы;

1 яблоко;

1 ст. л. лимонного сока;

250 мл майонеза;

150 г креветок;

свежий укроп по вкусу.

Приготовление:

Отварной картофель и вареную морковь измельчаем с помощью крупной терки.

Малыми кубиками режем красную рыбку, плавленые сырки пропускаем через терку. Чтобы мягкий сыр не прилипал к ячейкам, его нужно слегка подморозить.

Яблоко с кисло-сладким вкусом натираем на терке. Чтобы оно не потемнело, сбрызгиваем лимонным соком.

Для измельчения яичных белков используем среднюю терку, а желтки просто разминаем вилкой.

На блюдо для сборки салата ставим разъемное кольцо и первым слоем отправляем картофель. Солим, немного перчим и смазываем майонезом.

Поверх картофеля раскладываем кусочки красной рыбы, а затем яблоко и соус. Если кто-то не любит фрукты в салатах, яблоко можно заменить маринованным луком.

Следующим слоем идут плавленые сырки, затем желтки плюс майонез.

Морковный слой промазываем соусом, сверху посыпаем тертыми белками.

После пропитки убираем кольцо, украшаем салат вареными креветками и веточками укропа.

В рецепте салатов должно присутствовать что-то питательное и соленое. Обычно это сыр, а выбор сорта будет зависеть от личных вкусовых предпочтений.

Порционный салат на Новый 2023 год с черносливом

Предложенный рецепт салата очень вкусный. В нем прекрасно сочетается сладкий чернослив с острой корейской морковью. Такое блюдо на Новый 2023 год понравится даже самым капризным гурманам.

Ингредиенты:

200 г куриного филе;

100 г корейской моркови;

120 г чернослива (без косточек);

100 г болгарского перца;

50 г грецких орехов;

2 зубчика чеснока;

80 г сыра;

1,5 ст. л. сметаны (15%);

2,5 ст. л. майонеза;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Корейскую морковь нарезаем более мелко и перекладываем в глубокую миску. Чернослив также режем малыми кусочками. Если сухофрукты оказались слишком жесткие, предварительно замачиваем их в теплой воде, а затем просушиваем. Филе курицы измельчаем, а чтобы мясо в салате было сочным, после варки оставляем остывать прямо в бульоне. Очищенный перец также режем мелкими кубиками, мелко рубим орешки. С помощью крупной терки делаем нарезку из сыра, а чеснок пропускаем через пресс. Все ингредиенты соединяем, заправляем салат сметаной с майонезом, по вкусу солим и перчим. Раскладываем по порционным тарелочкам и украшаем зеленью.

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В любом салате должна быть изюминка в виде грецких орешков, сухариков, зерен граната или сушеных ягод. Главное — помнить, что орехи и сухари достаточно калорийны.

Праздничный салат с копченой курицей на Новый 2023 год

Для новогоднего стола можно приготовить просто бесподобный салат с копченой курицей. При этом блюдо получается и красивым — достаточно немного пофантазировать над его подачей.

Ингредиенты:

400 г копченой курицы;

5 яиц;

6 клубней картофеля;

2 свеклы;

3 моркови;

5-6 маринованных огурцов;

зеленый лук, укроп;

200 мл майонеза;

200 мл греческого йогурта;

редиска для розочек.

Приготовление:

С помощью крупной терки измельчаем отварной картофель, морковь, 2 целых яйца и 3 желтка.

Небольшими кубиками режем маринованные огурцы и копченую куриную грудку. Шинкуем пучок зеленого лука.

Для заправки смешиваем майонез с греческим йогуртом.

В разъемную форму отправляем третью часть тертого картофеля, сверху покрываем заправкой.

Поверх картофельного слоя распределяем маринованные огурчики, но берем пока только половину, плюс соус.

Следующим слоем идет копченое мясо, также берем пока только половину, сверху — заправка.

Поверх мясного слоя распределяем вторую часть картофеля, немного его присаливаем, перчим, а затем делаем морковный слой, каждый смазываем заправкой.

Слой из моркови посыпаем зеленым луком, затем делаем слои из оставшегося картофеля, огурцов и мяса, не забываем каждый пропитывать соусом.

Следующий слой — вареные яйца, их также смазываем соусом.

Убираем салат на 1 час в прохладное место.

Очищенную редиску нарезаем тонкими кружочками и опускаем в соленую воду на 10 минут.

Кружочки кладем на доску в ряд, немного внахлест, затем скручиваем, скалываем зубочистками, немного отворачиваем лепестки и получаем розочку.

Достаем салат, освобождаем от формы, бока смазываем заправкой и сверху укладываем полоски из пергамента в виде лент от упаковочного бантика.

Салат покрываем свеклой, которую измельчаем на мелкой терке и отжимаем от лишнего сока.

Убираем пергамент и оставшиеся полоски закрываем яичным белком, пропущенным через мелкую терку.

Украшаем салат розочками из редиса и веточками укропа.

Если редиски нет, такие розочки можно сделать и из моркови — нарезать тонкими кружочками, выдержать в соленой воде и сформировать цветок.

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Праздничный салат с рыбой и мандаринами

На Новый 2023 год можно приготовить и фруктовый салат, но это больше относится к десертам. Однако есть рецепты, в которых прекрасно сочетаются сочные фрукты с другими ингредиентами — рыбой и разными видами мяса. Такие салаты действительно получаются необычными, вкусными и идеально подходят для праздничного стола.

Ингредиенты:

3-4 картофелины;

150 г красной рыбы;

2-3 мандарина;

150 г твердого сыра;

6 яиц;

350 мл майонеза.

Для печенья:

125 г сливочного масла;

1 плавленый сырок;

100 г муки.

Для украшения:

1 ст. л. красной икры;

зелень по вкусу.

Приготовление:

Красную рыбку режем малыми кубиками и небольшими кусочками нарезаем очищенные мандариновые дольки.

На мелкой терке измельчаем вареный картофель, по отдельности желтки и белки, твердый сыр.

В разъемное кольцо для сборки салата первым слоем отправляем картофель, его немного присаливаем и покрываем майонезом.

Следующий слой — красная рыбка, поверх которой раскладываем кусочки мандаринов, покрываем майонезом.

Слой из сыра покрываем желтками, смазываем соусом и присыпаем тертыми белками.

Перед украшением даем салату пропитаться несколько часов. Украшаем блюдо несладким печеньем, красной икрой и зеленью.

Для печенья в миску с мукой натираем слегка подмерзшее масло и плавленый сырок. Замешиваем тесто, раскатываем до толщины 5 мм, вырезаем печенье нужной формы и выпекаем 15 минут при 180 °С.

Новогодний салат «Пингвин»

Сегодня есть разные рецепты салатов и закусок, но многим хозяйкам хочется подать на праздничный стол блюдо не только вкусное, но и красивое. Предложенный рецепт с фото идеально подходит на Новый 2023 год — салат будет в виде пингвина, который обязательно поднимет настроение всем присутствующим за праздничным столом.

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Ингредиенты:

400 г черных оливок;

2 картофеля;

2 моркови;

2 соленых огурца;

300 г шампиньонов;

3 яйца;

150 мл майонеза;

80 г сыра;

1 луковица;

соль по вкусу.

Приготовление:

Отварной картофель измельчаем на мелкой терке. От одной моркови отрезаем кружочек для украшения, остальное также пропускаем через мелкую терку. Соленые огурчики режем кубиками. По отдельности натираем белки, желтки, а затем сыр. Шампиньоны шинкуем слайсами, выкладываем на сухую сковороду для обжарки. Как только испарится весь грибной сок, вливаем масло, добавляем мелко покрошенный лук и жарим, пока он не станет золотистым. В конце грибочки с луком приправляем солью и перцем по вкусу. На овальное блюдо первым слоем выкладываем картофель, немного его присаливаем, сверху покрываем майонезом. Поверх картофеля раскладываем жареные с луком грибы, затем соленые огурцы плюс майонез. Следующий слой морковный, потом желтки и сыр, каждый слой пропитываем соусом. На середину салата выкладываем тертые белки и переходим к украшению. Для начала половинками черных оливок выделяем внешний контур салата. Четвертинками оливок обозначаем контур мордочки и брюшко пингвина, ими же заполняем пространство между контурами. Из оливок делаем глазки, а из моркови вырезаем пингвину лапки и клюв.

Не стоит добавлять в салат слишком много ингредиентов — от этого его вкус не улучшится, а наоборот, блюдо получится тяжелым и слишком калорийным.

«Дамский салат» на Новый 2023 год

Предложенный рецепт салата нельзя назвать новинкой, но он очень вкусный, ведь в нем прекрасно сочетается нежное куриное мясо с кисло-сладким ананасом. Поэтому такое блюдо заслуживает достойного места на праздничном столе.

Ингредиенты:

400 г куриного филе;

250 г ананасов;

4 яйца;

200 г колбасного сыра;

100 г грецких орехов;

майонез;

соль по вкусу.

Приготовление:

Мясо птицы отвариваем, остужаем в бульоне, чтобы оно было сочным, а затем режем малыми кусочками. Консервированные ананасы нарезаем мелкими кубиками, а вареные яйца и колбасный сыр натираем на терке. Для рецепта можно взять любой другой сыр твердых сортов. На тарелку с салатными листьями ставим кольцо. Сборку салата начинаем с куриного филе, слой смазываем майонезом. Поверх мясного слоя распределяем ананасы, соус, затем яйца и снова майонез. Следующий слой — копченый сыр, поверх которого наносим сеточку из майонеза, а сверху присыпаем измельченными орешками.

В приготовлении холодных закусок важно соблюдать баланс. Например, если в рецепте используется рыба, значит, исключаем калорийные продукты, а добавляем больше овощей и зелени.

Есть еще много рецептов праздничных салатов на Новый 2023 год. Такие блюда готовятся просто и легко, но все же не стоит пренебрегать некоторыми советами. Опытные повара советуют не использовать для заправки калорийные соусы, они только отягощают салат. Не стоит добавлять и овощи вне сезона — они не только не приносят пользы, но и вкус их не дотягивает до идеала.