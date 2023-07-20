Печенье на Новый год 2023 — простые и вкусные рецепты

Печенье на Новый 2023 год — простые рецепты с пошаговыми фото. Вкусное печенье «Снежинки», праздничные «Оленята». Рецепт имбирного печенья. Нежное сливочное печенье. Миндальное «Амаретти»
Печенье на Новый 2023 год — вкусная выпечка к праздничному столу, красивое украшение для новогодней елки и оригинальный подарок. Есть много рецептов с фото, которые обязательно понравятся даже начинающим хозяйкам. Несмотря на простоту приготовления, стоит придерживаться некоторых советов, чтобы печенья получились действительно вкусными, ароматными и красивыми.
Новогодние печенье «Снежинки»
Предложенный рецепт печенья на Новый год очень простой. На замешивание теста потребуется всего 10 минут свободного времени, но в результате получится очень нежная, вкусная и по-настоящему новогодняя выпечка к праздничному чаепитию.
Ингредиенты:
- 270 г муки;
- 40 г кукурузного крахмала;
- 100 мл растительного масла;
- 80 г сахара;
- 2 яйца;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 8 г ванильного сахара.
Приготовление:
- В миску для смешивания разбиваем яйца, следом всыпаем сахар вместе с ванилином и солью. Взбиваем венчиком буквально минуту.
- Вливаем масло и, как только масса станет однородной, просеиваем кукурузный крахмал, у которого более приятный вкус, чем у картофельного.
- В несколько этапов вводим просеянную муку и продолжаем замес теста, которое должно получиться мягким, послушным и податливым.
- Раскатываем тесто до толщины 3-5 мм, вырезаем снежинки и аккуратно, чтобы они не потеряли форму, переносим на противень с пергаментом.
- На изделиях сверху острым ножом делаем нарезку, на каждом по три полоски. Выпекаем печенье при 180 °С всего 10 минут, а после посыпаем сахарной пудрой.
Праздничное печенье «Оленята»
Оленята — легкий рецепт необычной выпечки на Новый год. Особенно такое печенье понравится маленьким сладкоежкам. При этом лакомство можно подать не только в качестве вкусного угощения, но и в качестве подарка, а можно использовать как украшение для новогодней елки.
Ингредиенты:
- 75 г сливочного масла;
- 80 мл молока;
- 150 г кукурузного крахмала;
- 150 муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 100 сахара;
- ванилин по вкусу;
- конфеты и шоколад для украшения.
Приготовление:
- С помощью миксера или обычного венчика взбиваем мягкое масло вместе с сахаром, добавляем для аромата ванилин по своему вкусу.
- В отдельной миске смешиваем муку с разрыхлителем и крахмалом, сыпучие ингредиенты просеиваем к взбитому маслу.
- Замешиваем тесто и сразу раскатываем на пергаменте, вырезаем кружочки. Ставим в духовку на 10-12 минут, температура 180 °С. Здесь важно, чтобы изделия оставались белыми, а не стали золотистыми.
- Для украшения растапливаем шоколад, перекладываем в кондитерский мешок с тонкой насадкой.
- Шоколадом рисуем рожки, глазки, наносим каплю на место носика, а сверху кладем маленькую конфетку наподобие M&M’s.
Шишки — красивое печенье на Новый год
Для хозяек, у которых совершенно не хватает времени на все праздничное меню, идеально подходит предложенный рецепт печенья. Готовить пошагово по фото его просто и легко, при этом ингредиенты все доступные, а выпечка на Новый год получается вкусной, оригинальной и красивой.
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Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла;
- 90 г сахарной пудры;
- 50 мл растительного масла;
- 1 яйцо;
- 300 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Масло достаем из холодильника. Как только оно станет мягким, отправляем в глубокую миску и растираем лопаткой вместе с сахарной пудрой и солью.
- Вливаем масло и сразу вбиваем яйцо, продолжаем вымешивать лопаткой до однородной консистенции.
- В получившуюся массу вмешиваем просеянное какао, затем разрыхлитель, частями просеянную муку.
- Вымешиваем тесто руками около 5 минут, как только оно станет гладким, блестящим и не будет липнуть, даем ему отдохнуть 20 минут в прохладном месте.
- Тесто делим на кусочки, из каждого лепим овальной формы заготовки. Сверху делаем насечки — ножом проводим по диагонали вначале в одну сторону, а затем в другую.
- Перекладываем изделия на противень с пергаментом и выпекаем 15 минут при 180 °С.
- Шишкам даем полностью остыть, затем, держа их в вертикальном положении, сверху посыпаем сахарной пудрой.
Нежное сливочное печенье на Новый год
Всего за 2-3 минуты можно замешать тесто и приготовить нежнейшее печенье со сливочным вкусом. А если дополнить декоративными элементами, выпечка получится по-настоящему праздничной.
Ингредиенты:
- 230 г сливочного масла;
- 100 г сахарной пудры;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 250 г муки;
- 50 г кукурузного крахмала;
- 4-5 ст. л. молока;
- щепотка соли;
- 150 г шоколада;
- 30 г рубленых орехов;
- 30 г стружки кокоса.
Приготовление:
- В чашу для взбивания отправляем обязательно размягченное масло, следом всыпаем сахарную пудру, которую можно заменить мелким сахаром. Также добавляем ванильный сахар, но можно и экстракт ванили.
- Миксером взбиваем ингредиенты в течение минуты, масса должна получиться легкой, воздушной, словно крем.
- Всыпаем муку вместе с кукурузным крахмалом, но только не с картофельным, иначе печенье не будет таким нежным и рассыпчатым.
- Продолжаем замешивать миксером, после вливаем молоко, а лучше сливки. Быстро замешиваем тесто, оно должно быть мягким, но не жидким.
- Наполняем тестом кондитерский мешок с зубчатой насадкой, отсаживаем изделия на противень. Отправляем в духовку на 10-12 минут, температура 200 °С.
- Остывшее печенье украшаем. Для этого растапливаем шоколад, окунаем в него выпечку, а сверху посыпаем рублеными орешками и стружкой кокоса.
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Имбирное печенье
Имбирное печенье — это не просто выпечка, а настоящая новогодняя традиция, которую соблюдают во многих странах. Рецепт простой, приготовить его в домашних условиях может каждая хозяйка. Печенье получается очень вкусным, а главное — ароматным, причем специи можно добавлять по своему вкусу.
Ингредиенты:
- 300 г муки;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. меда;
- ½ ч. л. соды;
- 2 ст. л. имбиря;
- 1 ч. л. корицы;
- специи по вкусу.
Приготовление:
- В миску с уже просеянной мукой всыпаем разрыхлитель и все молотые специи. Кроме корицы и имбиря, можно добавить кардамон, душистый перец, анис, мускат и даже сушеную цедру цитрусовых фруктов.
- В другую миску кладем масло, которое нужно предварительно достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Взбиваем с добавлением сахара, на выходе должна получиться пышная масса.
- Вбиваем яйцо, продолжаем взбивать до однородности, после вливаем и мед, который нужно слегка подогреть.
- В два приема вводим муку со специями, вымешиваем мягкое тесто, но при этом долго месить его не нужно. Оставляем в холоде на несколько часов, а лучше на всю ночь, чтобы тесто хорошо вызрело.
- Отдохнувшее тесто раскатываем прямо на пергаменте до толщины в 3-4 мм, вырезаем печенье и выпекаем 5-7 минут при 180 °С.
Правильно замешанное имбирное тесто не должно прилипать к рукам, по структуре оно напоминает марципан, поэтому обязательно вначале смешивайте сухие ингредиенты, а только потом соединяйте с жидкими.
Миндальное печенье «Амаретти»
«Амаретти» — итальянское традиционное печенье с приятным миндальным вкусом и тягучей серединкой. Такая хрустящая выпечка никого не оставит равнодушным за праздничным столом.
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 230 г сахара;
- щепотка соли;
- 1 ст. л. экстракта миндаля;
- 350 миндальной муки;
- 5 г разрыхлителя;
- 1 ст. л. какао;
- 35 г цельного миндаля;
- сахарная пудра.
Приготовление:
- До посветления взбиваем яйца вместе с сахаром и солью, а после добавляем экстракт миндаля, который можно заменить ореховым ликером.
- В получившуюся ароматную массу вмешиваем миндальную муку вместе с какао и разрыхлителем. На выходе должно получится вязкое, липкое и густое тесто, из которого можно будет лепить шарики.
- Из теста катаем шарики размером с грецкий орех, обваливаем в сахарной пудре и кладем на противень.
- В серединку каждого изделия втыкаем цельный миндаль или любой другой орешек.
- Отправляем печенье в духовку на 15-17 минут, температура 180 °С. В горячем виде печенье будет мягким, но, как только оно остынет, станет хрустящим.
Особенности выпечки в том, что тесто замешивается на миндальной муке. Если такой нет, берем половину указанного в рецепте сахара и вместе с миндалем измельчаем в блендере.
Новогоднее печенье в подарок
Красивое и вкусное печенье можно преподнести в качестве новогоднего подарка. Особенность предложенного рецепта в том, что в одной коробочке будут разные по вкусу и цвету печенья, только готовиться они будут из одного теста.
Ингредиенты:
- 375 г сливочного масла;
- 150 г сахарной пудры;
- 40 мл яичного белка;
- ½ ч. л. соли;
- 410 г муки.
Дополнительно:
- 15 г муки + ½ ч. л. ванили;
- 5 г муки + 10 г чая матча;
- 15 г какао.
Для украшения:
- растопленный шоколад;
- сублимированные ягоды (фрукты).
Приготовление:
- В течение нескольких минут взбиваем мягкое масло вместе с сахарной пудрой, а затем до однородности вместе с яичным белком.
- Муку смешиваем с солью и просеиваем в общую массу, делаем замес мягкого теста и делим его на три части.
- В одну часть вмешиваем муку с ванилью, в другую — муку вместе с зеленым чаем и в третью — какао.
- Наполняем тестом кондитерские мешочки с любыми насадками, отсаживаем на противень с пергаментом и выпекаем 15 минут при 170 °С.
- Для украшения используем растопленный шоколад и разные посыпки, а после готовое печенье укладываем в красивую коробочку.
В приготовлении выпечки можно использовать разные пряности, главное — чтобы они были свежими, ведь даже щепоткой просроченной специи вкус печенья можно полностью испортить.
Печенье — прекрасная выпечка, которая идеально подходит для праздничного стола, в том числе и на Новый год. Тесто замешивается быстро и не требует много времени. Но важно помнить, что выпекаются такие изделия тоже очень быстро. Так что если в рецепте указано 15 минут, то готовность лучше проверить спустя 10 минут, а затем каждые две минуты.