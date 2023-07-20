Печенье на Новый год 2023 — простые и вкусные рецепты

Печенье на Новый 2023 год — вкусная выпечка к праздничному столу, красивое украшение для новогодней елки и оригинальный подарок. Есть много рецептов с фото, которые обязательно понравятся даже начинающим хозяйкам. Несмотря на простоту приготовления, стоит придерживаться некоторых советов, чтобы печенья получились действительно вкусными, ароматными и красивыми.

Новогодние печенье «Снежинки»

Предложенный рецепт печенья на Новый год очень простой. На замешивание теста потребуется всего 10 минут свободного времени, но в результате получится очень нежная, вкусная и по-настоящему новогодняя выпечка к праздничному чаепитию.

Ингредиенты:

270 г муки;

40 г кукурузного крахмала;

100 мл растительного масла;

80 г сахара;

2 яйца;

1 ч. л. разрыхлителя;

8 г ванильного сахара.

Приготовление:

В миску для смешивания разбиваем яйца, следом всыпаем сахар вместе с ванилином и солью. Взбиваем венчиком буквально минуту.

Вливаем масло и, как только масса станет однородной, просеиваем кукурузный крахмал, у которого более приятный вкус, чем у картофельного.

В несколько этапов вводим просеянную муку и продолжаем замес теста, которое должно получиться мягким, послушным и податливым.

Раскатываем тесто до толщины 3-5 мм, вырезаем снежинки и аккуратно, чтобы они не потеряли форму, переносим на противень с пергаментом.

На изделиях сверху острым ножом делаем нарезку, на каждом по три полоски. Выпекаем печенье при 180 °С всего 10 минут, а после посыпаем сахарной пудрой.

В выпечке важно соблюдать рецепт, особенно если готовите печенье в первый раз — нужно соблюсти точный баланс жира, муки и сахара.

Праздничное печенье «Оленята»

Оленята — легкий рецепт необычной выпечки на Новый год. Особенно такое печенье понравится маленьким сладкоежкам. При этом лакомство можно подать не только в качестве вкусного угощения, но и в качестве подарка, а можно использовать как украшение для новогодней елки.

Ингредиенты:

75 г сливочного масла;

80 мл молока;

150 г кукурузного крахмала;

150 муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

100 сахара;

ванилин по вкусу;

конфеты и шоколад для украшения.

Приготовление:

С помощью миксера или обычного венчика взбиваем мягкое масло вместе с сахаром, добавляем для аромата ванилин по своему вкусу.

В отдельной миске смешиваем муку с разрыхлителем и крахмалом, сыпучие ингредиенты просеиваем к взбитому маслу.

Замешиваем тесто и сразу раскатываем на пергаменте, вырезаем кружочки. Ставим в духовку на 10-12 минут, температура 180 °С. Здесь важно, чтобы изделия оставались белыми, а не стали золотистыми.

Для украшения растапливаем шоколад, перекладываем в кондитерский мешок с тонкой насадкой.

Шоколадом рисуем рожки, глазки, наносим каплю на место носика, а сверху кладем маленькую конфетку наподобие M&M’s.

Вкус печенья во многом зависит от смешивания масла с сахаром. Если его растопить, выпечка получится маслянистой, а если нет, печенье получится более жестким.

Шишки — красивое печенье на Новый год

Для хозяек, у которых совершенно не хватает времени на все праздничное меню, идеально подходит предложенный рецепт печенья. Готовить пошагово по фото его просто и легко, при этом ингредиенты все доступные, а выпечка на Новый год получается вкусной, оригинальной и красивой.

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Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

90 г сахарной пудры;

50 мл растительного масла;

1 яйцо;

300 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли.

Приготовление:

Масло достаем из холодильника. Как только оно станет мягким, отправляем в глубокую миску и растираем лопаткой вместе с сахарной пудрой и солью.

Вливаем масло и сразу вбиваем яйцо, продолжаем вымешивать лопаткой до однородной консистенции.

В получившуюся массу вмешиваем просеянное какао, затем разрыхлитель, частями просеянную муку.

Вымешиваем тесто руками около 5 минут, как только оно станет гладким, блестящим и не будет липнуть, даем ему отдохнуть 20 минут в прохладном месте.

Тесто делим на кусочки, из каждого лепим овальной формы заготовки. Сверху делаем насечки — ножом проводим по диагонали вначале в одну сторону, а затем в другую.

Перекладываем изделия на противень с пергаментом и выпекаем 15 минут при 180 °С.

Шишкам даем полностью остыть, затем, держа их в вертикальном положении, сверху посыпаем сахарной пудрой.

Если для выпечки печенья пергаментной бумаги не оказалось под рукой, противень можно смазать маслом, но только не маргарином и не дешевым маслом. От этого выпечка не только пригорит, но и приобретет неприятный привкус.

Нежное сливочное печенье на Новый год

Всего за 2-3 минуты можно замешать тесто и приготовить нежнейшее печенье со сливочным вкусом. А если дополнить декоративными элементами, выпечка получится по-настоящему праздничной.

Ингредиенты:

230 г сливочного масла;

100 г сахарной пудры;

1 пакетик ванильного сахара;

250 г муки;

50 г кукурузного крахмала;

4-5 ст. л. молока;

щепотка соли;

150 г шоколада;

30 г рубленых орехов;

30 г стружки кокоса.

Приготовление:

В чашу для взбивания отправляем обязательно размягченное масло, следом всыпаем сахарную пудру, которую можно заменить мелким сахаром. Также добавляем ванильный сахар, но можно и экстракт ванили.

Миксером взбиваем ингредиенты в течение минуты, масса должна получиться легкой, воздушной, словно крем.

Всыпаем муку вместе с кукурузным крахмалом, но только не с картофельным, иначе печенье не будет таким нежным и рассыпчатым.

Продолжаем замешивать миксером, после вливаем молоко, а лучше сливки. Быстро замешиваем тесто, оно должно быть мягким, но не жидким.

Наполняем тестом кондитерский мешок с зубчатой насадкой, отсаживаем изделия на противень. Отправляем в духовку на 10-12 минут, температура 200 °С.

Остывшее печенье украшаем. Для этого растапливаем шоколад, окунаем в него выпечку, а сверху посыпаем рублеными орешками и стружкой кокоса.

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При желании печенье можно украсить глазурью, при этом сделать ее можно со вкусом цитрусов, фруктов или шоколада. Если времени нет, можно просто посыпать сахарной пудрой — будет так же вкусно, сладко и красиво.

Имбирное печенье

Имбирное печенье — это не просто выпечка, а настоящая новогодняя традиция, которую соблюдают во многих странах. Рецепт простой, приготовить его в домашних условиях может каждая хозяйка. Печенье получается очень вкусным, а главное — ароматным, причем специи можно добавлять по своему вкусу.

Ингредиенты:

300 г муки;

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

1 яйцо;

2 ст. л. меда;

½ ч. л. соды;

2 ст. л. имбиря;

1 ч. л. корицы;

специи по вкусу.

Приготовление:

В миску с уже просеянной мукой всыпаем разрыхлитель и все молотые специи. Кроме корицы и имбиря, можно добавить кардамон, душистый перец, анис, мускат и даже сушеную цедру цитрусовых фруктов.

В другую миску кладем масло, которое нужно предварительно достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Взбиваем с добавлением сахара, на выходе должна получиться пышная масса.

Вбиваем яйцо, продолжаем взбивать до однородности, после вливаем и мед, который нужно слегка подогреть.

В два приема вводим муку со специями, вымешиваем мягкое тесто, но при этом долго месить его не нужно. Оставляем в холоде на несколько часов, а лучше на всю ночь, чтобы тесто хорошо вызрело.

Отдохнувшее тесто раскатываем прямо на пергаменте до толщины в 3-4 мм, вырезаем печенье и выпекаем 5-7 минут при 180 °С.

Правильно замешанное имбирное тесто не должно прилипать к рукам, по структуре оно напоминает марципан, поэтому обязательно вначале смешивайте сухие ингредиенты, а только потом соединяйте с жидкими.

Миндальное печенье «Амаретти»

«Амаретти» — итальянское традиционное печенье с приятным миндальным вкусом и тягучей серединкой. Такая хрустящая выпечка никого не оставит равнодушным за праздничным столом.

Ингредиенты:

2 яйца;

230 г сахара;

щепотка соли;

1 ст. л. экстракта миндаля;

350 миндальной муки;

5 г разрыхлителя;

1 ст. л. какао;

35 г цельного миндаля;

сахарная пудра.

Приготовление:

До посветления взбиваем яйца вместе с сахаром и солью, а после добавляем экстракт миндаля, который можно заменить ореховым ликером.

В получившуюся ароматную массу вмешиваем миндальную муку вместе с какао и разрыхлителем. На выходе должно получится вязкое, липкое и густое тесто, из которого можно будет лепить шарики.

Из теста катаем шарики размером с грецкий орех, обваливаем в сахарной пудре и кладем на противень.

В серединку каждого изделия втыкаем цельный миндаль или любой другой орешек.

Отправляем печенье в духовку на 15-17 минут, температура 180 °С. В горячем виде печенье будет мягким, но, как только оно остынет, станет хрустящим.

Особенности выпечки в том, что тесто замешивается на миндальной муке. Если такой нет, берем половину указанного в рецепте сахара и вместе с миндалем измельчаем в блендере.

Новогоднее печенье в подарок

Красивое и вкусное печенье можно преподнести в качестве новогоднего подарка. Особенность предложенного рецепта в том, что в одной коробочке будут разные по вкусу и цвету печенья, только готовиться они будут из одного теста.

Ингредиенты:

375 г сливочного масла;

150 г сахарной пудры;

40 мл яичного белка;

½ ч. л. соли;

410 г муки.

Дополнительно:

15 г муки + ½ ч. л. ванили;

5 г муки + 10 г чая матча;

15 г какао.

Для украшения:

растопленный шоколад;

сублимированные ягоды (фрукты).

Приготовление:

В течение нескольких минут взбиваем мягкое масло вместе с сахарной пудрой, а затем до однородности вместе с яичным белком. Муку смешиваем с солью и просеиваем в общую массу, делаем замес мягкого теста и делим его на три части. В одну часть вмешиваем муку с ванилью, в другую — муку вместе с зеленым чаем и в третью — какао. Наполняем тестом кондитерские мешочки с любыми насадками, отсаживаем на противень с пергаментом и выпекаем 15 минут при 170 °С. Для украшения используем растопленный шоколад и разные посыпки, а после готовое печенье укладываем в красивую коробочку.

В приготовлении выпечки можно использовать разные пряности, главное — чтобы они были свежими, ведь даже щепоткой просроченной специи вкус печенья можно полностью испортить.

Печенье — прекрасная выпечка, которая идеально подходит для праздничного стола, в том числе и на Новый год. Тесто замешивается быстро и не требует много времени. Но важно помнить, что выпекаются такие изделия тоже очень быстро. Так что если в рецепте указано 15 минут, то готовность лучше проверить спустя 10 минут, а затем каждые две минуты.