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Сладкие маринованные огурцы на зиму на 1 литр

  • Категория:
    заготовки
  • Время приготовления:
    2 часа

Ингредиенты

  • огурцы
  • вода
  • соль
  • сахар
  • чеснок
  • уксус
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Маринованные огурцы – любимая многими зимняя закуска к любому блюду. У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт на зиму на 1 литровую банку, но иногда хочется попробовать что-то новое. Например, сладкие и хрустящие огурцы вместо привычных, соленых.

Огурцы сладкие, с чесноком

Найти маринованные огурцы по своему вкусу порой бывает непросто – то слишком кислые, то очень соленые. А вот по этому рецепту на зиму на 1 литр воды они всегда получаются превосходными – вкусные, хрустящие и сладкие. Главное, что готовятся очень быстро и без проблем.

Ингредиенты на 1 л маринада:

  • 2 кг свежих огурцов;
  • 1 л воды;
  • 200 г сахара;
  • 2 ст. л. соли;
  • 6 зуб. чеснока;
  • 200 г уксуса 6-9%.

Рецепт приготовления с фото:

  • В кастрюлю наливаем необходимое количество воды, добавляем соль, сахар и уксус в пропорциях, указанных в списке ингредиентов. Перемешиваем ложкой.
  • Ставим маринад на огонь и доводим до кипения. Затем, снимаем кастрюлю с плиты и остужаем до комнатной температуры.

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  • Литровые банки тщательно вымываем и стерилизуем. Помещаем на дно чеснок и закладываем огурцы – сколько поместится.
  • Заливаем остывшим маринадом до верха.

  • Устанавливаем банки в большую кастрюлю, закрываем простерилизованными крышками и наливаем в емкость воду.
  • Включаем нагрев и оставляем в таком состоянии банки на 7-10 минут. Верным признаком готовности является перемена цвета огурцов.

  • Достаем банки из кастрюли, плотно закатываем крышки и переворачиваем заготовки вверх дном. Накрываем полотенцем или шерстяным шарфом. Оставляем в таком положении до полного остывания маринада.

Такие огурчики очень хорошо подвергаются хранению даже в условиях квартиры. Они прекрасно перезимуют как в теплой кухне, так и прохладной кладовке, погребе или холодильнике. Главное, что огурцы по этому рецепту всегда остаются хрустящими, независимо от условий их содержания.

Сладкие огурцы на зиму «от мамы»

У каждого в детстве был свой любимый рецепт маринованных огурчиков, которые мамы и бабушки использовали в консервации. Вкус этих заготовок запоминается на всю жизнь. Такие сладкие, хрустящие маринованные огурцы, приготовленные по рецепту на зиму, точно не оставят равнодушными ни одного члена семьи.

Ингредиенты на 1 литр маринада:

  • 1 кг огурцов;
  • 1 л воды;
  • 1,5 ст. л. соли;
  • 2,5 ст. л. сахара;
  • 3-4 зуб. чеснока;
  • 5-6 горошин душистого перца;
  • 2 гвоздики;
  • листья смородины, вишни;
  • укропные зонтики;
  • 2 ч. л. уксусной эссенции или 16 ч. л. уксуса 9%.

  • А вы заготавливаете огурцы на зиму?

Рецепт приготовления пошагово:

  • Замачиваем свежие огурцы в холодной воде на 6-7 часов.
  • Банки с крышками стерилизуем удобным способом. На дно выкладываем чисто вымытые листья и зонтик укропа.
  • Добавляем чеснок.

  • Плотно закладываем подготовленные огурцы.
  • Заливаем банки с огурцами крутым кипятком на 10-15 минут.
  • Для маринада берем кастрюлю с литром воды, добавляем в нее соль, сахар и специи. Ставим на огонь и доводим до кипения. Помешиваем, чтобы кристаллы сахара и соли хорошо растворились.
  • Сливаем с банок кипяток и сразу же заливаем огурцы маринадом до самого верха.

  • В каждую банку добавляем по 1 ч. л. уксусной эссенции.
  • Накрываем крышками и закатываем.
  • Переворачиваем банки, закутываем их и оставляем на 1-2 суток.

Такой рецепт считается базовым, поэтому может по желанию дополняться любимыми ингредиентами – репчатым луком, морковью, красным перцем или семенами горчицы.

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Сладкие огурцы без хрена и стерилизации

Этот рецепт сладких маринованных огурцов на зиму можно повторить без дополнительной стерилизации или же все-таки обработать банки паром. В любом случае они получатся хрустящие, сладкие и благополучно простоят до зимы.

Ингредиенты на 1 литр маринада:

  • 1 кг огурцов;
  • 1 сладкий перец;
  • 2 укропных зонтика;
  • 6 зуб. чеснока;
  • 4 горошины душистого перца;
  • 10 горошин черного перца;
  • 2 лавровых листа;
  • 1 ч. л. уксусной эссенции;
  • 1 л воды;
  • 1 ст. л. соли;
  • 2,5 ст. л. сахара.

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Рецепт приготовления:

  1. Тщательно промываем огурцы и замачиваем их в холодной воде на несколько часов.
  2. Банки с крышками вымываем с содой, чтобы убить микробы.
  3. Ошпариваем кипятком лавровый лист и зонтики укропа.
  4. Сладкий перец нарезаем на небольшие кусочки и укладываем в банки.
  5. Раскладываем по банкам лавровые листы, укропные зонтики и зубчики чеснока.
  6. Добавляем по 2 горошка душистого перца и по 3-4 – черного.
  7. С огурцов срезам хвостики и закладываем их в банки сначала вертикально, а затем заполняем ими оставшееся пространство, как придется.
  8. Сверху еще добавляем чеснок и укроп.
  9. Заливаем огурцы кипятком доверху, закрываем крышками и оставляем на 10 минут.
  10. Сливаем воду в кастрюлю и накрываем крышками банки, чтобы в них не попало ничего лишнего.
  11. Повторно кипятим воду и заливаем ей банки еще раз.
  12. Готовим маринад. На 1 литр воды добавляем соль и сахар, в указанных количествах, кипятим.
  13. Сливаем воду второй заливки с банок и заполняем их горячим маринадом до самого верха.
  14. Добавляем 0,5 ч. л. уксусной эссенции на каждую литровую банку, накрываем крышками и плотно закатываем.

Банки переворачиваем, проверяем герметичность и укутываем одеялом до полного остывания.
По мере остывания, огурцы будут менять оттенок. Это происходит благодаря уксусной эссенции.

Приготовить маринованные огурцы так, чтобы они и зимой оставались хрустящими и сладкими просто, если под рукой есть проверенный временем рецепт на 1 литровую банку. А если такого еще нет в домашней кулинарной книге, смело берите на вооружение перечисленные выше варианты и экспериментируйте в поисках самого лучшего.

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22.05.2019
Теги: рецепты на зиму огурцы

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