Сладкие маринованные огурцы на зиму на 1 литр
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Категория:
заготовки
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Время приготовления:
2 часа
Ингредиенты
- огурцы
- вода
- соль
- сахар
- чеснок
- уксус
Маринованные огурцы – любимая многими зимняя закуска к любому блюду. У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт на зиму на 1 литровую банку, но иногда хочется попробовать что-то новое. Например, сладкие и хрустящие огурцы вместо привычных, соленых.
Огурцы сладкие, с чесноком
Найти маринованные огурцы по своему вкусу порой бывает непросто – то слишком кислые, то очень соленые. А вот по этому рецепту на зиму на 1 литр воды они всегда получаются превосходными – вкусные, хрустящие и сладкие. Главное, что готовятся очень быстро и без проблем.
Ингредиенты на 1 л маринада:
- 2 кг свежих огурцов;
- 1 л воды;
- 200 г сахара;
- 2 ст. л. соли;
- 6 зуб. чеснока;
- 200 г уксуса 6-9%.
Рецепт приготовления с фото:
- В кастрюлю наливаем необходимое количество воды, добавляем соль, сахар и уксус в пропорциях, указанных в списке ингредиентов. Перемешиваем ложкой.
- Ставим маринад на огонь и доводим до кипения. Затем, снимаем кастрюлю с плиты и остужаем до комнатной температуры.
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- Литровые банки тщательно вымываем и стерилизуем. Помещаем на дно чеснок и закладываем огурцы – сколько поместится.
- Заливаем остывшим маринадом до верха.
- Устанавливаем банки в большую кастрюлю, закрываем простерилизованными крышками и наливаем в емкость воду.
- Включаем нагрев и оставляем в таком состоянии банки на 7-10 минут. Верным признаком готовности является перемена цвета огурцов.
- Достаем банки из кастрюли, плотно закатываем крышки и переворачиваем заготовки вверх дном. Накрываем полотенцем или шерстяным шарфом. Оставляем в таком положении до полного остывания маринада.
Такие огурчики очень хорошо подвергаются хранению даже в условиях квартиры. Они прекрасно перезимуют как в теплой кухне, так и прохладной кладовке, погребе или холодильнике. Главное, что огурцы по этому рецепту всегда остаются хрустящими, независимо от условий их содержания.
Сладкие огурцы на зиму «от мамы»
У каждого в детстве был свой любимый рецепт маринованных огурчиков, которые мамы и бабушки использовали в консервации. Вкус этих заготовок запоминается на всю жизнь. Такие сладкие, хрустящие маринованные огурцы, приготовленные по рецепту на зиму, точно не оставят равнодушными ни одного члена семьи.
Ингредиенты на 1 литр маринада:
- 1 кг огурцов;
- 1 л воды;
- 1,5 ст. л. соли;
- 2,5 ст. л. сахара;
- 3-4 зуб. чеснока;
- 5-6 горошин душистого перца;
- 2 гвоздики;
- листья смородины, вишни;
- укропные зонтики;
- 2 ч. л. уксусной эссенции или 16 ч. л. уксуса 9%.
Рецепт приготовления пошагово:
- Замачиваем свежие огурцы в холодной воде на 6-7 часов.
- Банки с крышками стерилизуем удобным способом. На дно выкладываем чисто вымытые листья и зонтик укропа.
- Добавляем чеснок.
- Плотно закладываем подготовленные огурцы.
- Заливаем банки с огурцами крутым кипятком на 10-15 минут.
- Для маринада берем кастрюлю с литром воды, добавляем в нее соль, сахар и специи. Ставим на огонь и доводим до кипения. Помешиваем, чтобы кристаллы сахара и соли хорошо растворились.
- Сливаем с банок кипяток и сразу же заливаем огурцы маринадом до самого верха.
- В каждую банку добавляем по 1 ч. л. уксусной эссенции.
- Накрываем крышками и закатываем.
- Переворачиваем банки, закутываем их и оставляем на 1-2 суток.
Такой рецепт считается базовым, поэтому может по желанию дополняться любимыми ингредиентами – репчатым луком, морковью, красным перцем или семенами горчицы.
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Сладкие огурцы без хрена и стерилизации
Этот рецепт сладких маринованных огурцов на зиму можно повторить без дополнительной стерилизации или же все-таки обработать банки паром. В любом случае они получатся хрустящие, сладкие и благополучно простоят до зимы.
Ингредиенты на 1 литр маринада:
- 1 кг огурцов;
- 1 сладкий перец;
- 2 укропных зонтика;
- 6 зуб. чеснока;
- 4 горошины душистого перца;
- 10 горошин черного перца;
- 2 лавровых листа;
- 1 ч. л. уксусной эссенции;
- 1 л воды;
- 1 ст. л. соли;
- 2,5 ст. л. сахара.
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Рецепт приготовления:
- Тщательно промываем огурцы и замачиваем их в холодной воде на несколько часов.
- Банки с крышками вымываем с содой, чтобы убить микробы.
- Ошпариваем кипятком лавровый лист и зонтики укропа.
- Сладкий перец нарезаем на небольшие кусочки и укладываем в банки.
- Раскладываем по банкам лавровые листы, укропные зонтики и зубчики чеснока.
- Добавляем по 2 горошка душистого перца и по 3-4 – черного.
- С огурцов срезам хвостики и закладываем их в банки сначала вертикально, а затем заполняем ими оставшееся пространство, как придется.
- Сверху еще добавляем чеснок и укроп.
- Заливаем огурцы кипятком доверху, закрываем крышками и оставляем на 10 минут.
- Сливаем воду в кастрюлю и накрываем крышками банки, чтобы в них не попало ничего лишнего.
- Повторно кипятим воду и заливаем ей банки еще раз.
- Готовим маринад. На 1 литр воды добавляем соль и сахар, в указанных количествах, кипятим.
- Сливаем воду второй заливки с банок и заполняем их горячим маринадом до самого верха.
- Добавляем 0,5 ч. л. уксусной эссенции на каждую литровую банку, накрываем крышками и плотно закатываем.
Банки переворачиваем, проверяем герметичность и укутываем одеялом до полного остывания.
По мере остывания, огурцы будут менять оттенок. Это происходит благодаря уксусной эссенции.
Приготовить маринованные огурцы так, чтобы они и зимой оставались хрустящими и сладкими просто, если под рукой есть проверенный временем рецепт на 1 литровую банку. А если такого еще нет в домашней кулинарной книге, смело берите на вооружение перечисленные выше варианты и экспериментируйте в поисках самого лучшего.
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А какой рецепт вам понравился больше? 3
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Рита / 22.05.19 01:10Очень понравились баночки с огурчиками – так красиво, хоть на стол выставляй в качестве декора.
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Лена / 22.05.19 01:10Беру на вооружение первый рецепт – быстро и, надеюсь, вкусно. В этом году обязательно попробую.
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Света / 22.05.19 01:10Очень интересные рецепты и аппетитные фотографии. Сразу захотелось попробовать на вкус такие огурчики.