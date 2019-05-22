Сладкие маринованные огурцы на зиму на 1 литр

Маринованные огурцы – любимая многими зимняя закуска к любому блюду. У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт на зиму на 1 литровую банку, но иногда хочется попробовать что-то новое. Например, сладкие и хрустящие огурцы вместо привычных, соленых.

Огурцы сладкие, с чесноком

Найти маринованные огурцы по своему вкусу порой бывает непросто – то слишком кислые, то очень соленые. А вот по этому рецепту на зиму на 1 литр воды они всегда получаются превосходными – вкусные, хрустящие и сладкие. Главное, что готовятся очень быстро и без проблем.

Ингредиенты на 1 л маринада:

2 кг свежих огурцов;

1 л воды;

200 г сахара;

2 ст. л. соли;

6 зуб. чеснока;

200 г уксуса 6-9%.

Рецепт приготовления с фото:

В кастрюлю наливаем необходимое количество воды, добавляем соль, сахар и уксус в пропорциях, указанных в списке ингредиентов. Перемешиваем ложкой.

Ставим маринад на огонь и доводим до кипения. Затем, снимаем кастрюлю с плиты и остужаем до комнатной температуры.

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Литровые банки тщательно вымываем и стерилизуем. Помещаем на дно чеснок и закладываем огурцы – сколько поместится.

Заливаем остывшим маринадом до верха.

Устанавливаем банки в большую кастрюлю, закрываем простерилизованными крышками и наливаем в емкость воду.

Включаем нагрев и оставляем в таком состоянии банки на 7-10 минут. Верным признаком готовности является перемена цвета огурцов.

Достаем банки из кастрюли, плотно закатываем крышки и переворачиваем заготовки вверх дном. Накрываем полотенцем или шерстяным шарфом. Оставляем в таком положении до полного остывания маринада.

Такие огурчики очень хорошо подвергаются хранению даже в условиях квартиры. Они прекрасно перезимуют как в теплой кухне, так и прохладной кладовке, погребе или холодильнике. Главное, что огурцы по этому рецепту всегда остаются хрустящими, независимо от условий их содержания.

Сладкие огурцы на зиму «от мамы»

У каждого в детстве был свой любимый рецепт маринованных огурчиков, которые мамы и бабушки использовали в консервации. Вкус этих заготовок запоминается на всю жизнь. Такие сладкие, хрустящие маринованные огурцы, приготовленные по рецепту на зиму, точно не оставят равнодушными ни одного члена семьи.

Ингредиенты на 1 литр маринада:

1 кг огурцов;

1 л воды;

1,5 ст. л. соли;

2,5 ст. л. сахара;

3-4 зуб. чеснока;

5-6 горошин душистого перца;

2 гвоздики;

листья смородины, вишни;

укропные зонтики;

2 ч. л. уксусной эссенции или 16 ч. л. уксуса 9%.

Рецепт приготовления пошагово:

Замачиваем свежие огурцы в холодной воде на 6-7 часов.

Банки с крышками стерилизуем удобным способом. На дно выкладываем чисто вымытые листья и зонтик укропа.

Добавляем чеснок.

Плотно закладываем подготовленные огурцы.

Заливаем банки с огурцами крутым кипятком на 10-15 минут.

Для маринада берем кастрюлю с литром воды, добавляем в нее соль, сахар и специи. Ставим на огонь и доводим до кипения. Помешиваем, чтобы кристаллы сахара и соли хорошо растворились.

Сливаем с банок кипяток и сразу же заливаем огурцы маринадом до самого верха.

В каждую банку добавляем по 1 ч. л. уксусной эссенции.

Накрываем крышками и закатываем.

Переворачиваем банки, закутываем их и оставляем на 1-2 суток.

Такой рецепт считается базовым, поэтому может по желанию дополняться любимыми ингредиентами – репчатым луком, морковью, красным перцем или семенами горчицы.

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Сладкие огурцы без хрена и стерилизации

Этот рецепт сладких маринованных огурцов на зиму можно повторить без дополнительной стерилизации или же все-таки обработать банки паром. В любом случае они получатся хрустящие, сладкие и благополучно простоят до зимы.

Ингредиенты на 1 литр маринада:

1 кг огурцов;

1 сладкий перец;

2 укропных зонтика;

6 зуб. чеснока;

4 горошины душистого перца;

10 горошин черного перца;

2 лавровых листа;

1 ч. л. уксусной эссенции;

1 л воды;

1 ст. л. соли;

2,5 ст. л. сахара.

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Рецепт приготовления:

Тщательно промываем огурцы и замачиваем их в холодной воде на несколько часов. Банки с крышками вымываем с содой, чтобы убить микробы. Ошпариваем кипятком лавровый лист и зонтики укропа. Сладкий перец нарезаем на небольшие кусочки и укладываем в банки. Раскладываем по банкам лавровые листы, укропные зонтики и зубчики чеснока. Добавляем по 2 горошка душистого перца и по 3-4 – черного. С огурцов срезам хвостики и закладываем их в банки сначала вертикально, а затем заполняем ими оставшееся пространство, как придется. Сверху еще добавляем чеснок и укроп. Заливаем огурцы кипятком доверху, закрываем крышками и оставляем на 10 минут. Сливаем воду в кастрюлю и накрываем крышками банки, чтобы в них не попало ничего лишнего. Повторно кипятим воду и заливаем ей банки еще раз. Готовим маринад. На 1 литр воды добавляем соль и сахар, в указанных количествах, кипятим. Сливаем воду второй заливки с банок и заполняем их горячим маринадом до самого верха. Добавляем 0,5 ч. л. уксусной эссенции на каждую литровую банку, накрываем крышками и плотно закатываем.

Банки переворачиваем, проверяем герметичность и укутываем одеялом до полного остывания.

По мере остывания, огурцы будут менять оттенок. Это происходит благодаря уксусной эссенции.

Приготовить маринованные огурцы так, чтобы они и зимой оставались хрустящими и сладкими просто, если под рукой есть проверенный временем рецепт на 1 литровую банку. А если такого еще нет в домашней кулинарной книге, смело берите на вооружение перечисленные выше варианты и экспериментируйте в поисках самого лучшего.